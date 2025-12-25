Саудитска Арабия призовава за деескалация след действията на южните сепаратисти в Йемен

Саудитска Арабия заяви днес, че продължава да разчита основната сепаратистка формация в Южен Йемен да прекрати ескалацията на напрежението в региона, който от началото на гражданската война преди повече от десетилетие е разделен между две враждуващи администрации. Информацията беше разпространена от Ройтерс, предава БТА.

В официално изявление на външното министерство в Рияд военните действия на Южния преходен съвет (ЮПС) бяха определени като „неоправдана ескалация“. По-рано този месец силите на ЮПС поеха контрол над източните провинции Хадрамаут и Махра.

„Кралството изразява надежда, че общественият интерес ще надделее чрез прекратяване на ескалацията от страна на Южния преходен съвет и чрез незабавно и организирано изтегляне на неговите сили от двете провинции“, се посочва още в позицията на саудитската дипломация.

Подкрепяните от Обединените арабски емирства формирования на ЮПС първоначално участваха в ръководената от Саудитска Арабия сунитска коалиция, която се намеси в Йемен през 2015 г. срещу подкрепяните от Иран бунтовници хуси. С течение на времето обаче ЮПС влезе в конфликт с международно признатото правителство и започна да настоява за самоуправление на южните райони на страната, включително стратегическия пристанищен град Аден, където се намира седалището на подкрепяната от Рияд администрация.

На 12 декември в Аден пристигна съвместна военна делегация на Саудитска Арабия и ОАЕ с цел обсъждане на стъпки за овладяване на напрежението. Саудитските власти уточниха, че екипите са натоварени със задачата да договорят „необходимите мерки“ за връщане на силите на ЮПС на предишните им позиции извън Хадрамаут и Махра.

Йемен се намира в състояние на продължителен въоръжен конфликт от 2014 г., когато движението на хусите установи контрол над северната част на страната, включително столицата Сана. Това принуди подкрепяното от Саудитска Арабия правителство да се изтегли на юг и да установи временно управление в Аден.