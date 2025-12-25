Новини
Свят »
Северна Македония »
Нападки към България и "трети сили". Какво реално се крие зад острата риторика от Скопие?

25 Декември, 2025

„България не е искала смяна на име, знаме или валута. Това бяха други държави и други процеси. Напротив – България е страната, която помогна на Скопие в най-тежките моменти, включително по време на гръцкото ембарго“, припомни журналистът Любчо Нешков

Нападки към България и "трети сили". Какво реално се крие зад острата риторика от Скопие? - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова

Остри обвинения към България и Европейския съюз отправи президентът на Северна Македония в годишното си обръщение към парламента. Според държавния глава условието за промяна на Конституцията - с вписването на българите като част от народите в страната - отваря „вратите за влияние на трети сили“ и държи страната в геополитически вакуум извън ЕС.

Темата коментира в ефира на bTV журналистът и анализатор Любчо Нешков, който определи посланията от Скопие като „агресивна и целенасочена антиевропейска пропаганда“.

По думите на Нешков в речта няма нищо ново като съдържание, но има ново ниво на острота. „Трагична е съдбата, която управляващите в Скопие чертаят за собствената си държава. Въпросите, които президентът задава, имат ясни отговори в международни документи“, подчерта той.

Като пример журналистът посочи годишната стратегия за национална сигурност на САЩ, където изрично се посочва коя държава дестабилизира Балканите и отваря пространство за руско и китайско влияние – и това, по думите му, не е България, а Сърбия. Документът е приет с подкрепата и на демократи, и на републиканци.

Според Нешков антиевропейската риторика има за цел да прикрие вътрешни проблеми и зависимости. Той посочи няколко тревожни тенденции:

-официални сръбски чествания на територията на Северна Македония, включително с военни елементи и в присъствието на македонски представители и руския посланик;

-липса на реакция от властите в Скопие на публични твърдения от сръбски среди, че Македония е „Южна Сърбия“;

-участието на формации в управляващата коалиция, които демонстрират открита близост със сръбския национализъм.

„Всичко това трябва да бъде прикрито. И най-лесният начин е да се посочи външен враг – България“, коментира Нешков.

Журналистът беше категоричен, че България не е налагала блокада на Северна Македония и не е изисквала едностранно промени. „България не е искала смяна на име, знаме или валута. Това бяха други държави и други процеси. Напротив – България е страната, която помогна на Скопие в най-тежките моменти, включително по време на гръцкото ембарго“, припомни той.


Северна Македония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    38 2 Отговор
    Още ли не сме им спрели тока на тия? То па бива простотия, ама тия чупят тъпомера! Какво въобще искат? Спирайте тока, водата, мазута, да се оправят! Като не ни харесват ОК, не виждам защо ние трябва да се държим нормално, и все с добро! Закривай и толкоз!!!

    Коментиран от #29

    10:45 25.12.2025

  • 3 Налудник

    14 1 Отговор
    С това "трети сили" човек остава с впечатление, че сме от "силните".😎

    10:45 25.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    27 0 Отговор
    В момента ги снабдяваме с електроенергия, въпреки, че нямаме достатъчно за нас.

    Коментиран от #42

    10:47 25.12.2025

  • 5 Мимч

    35 1 Отговор
    Не разбрахте ли,че тия не са ни приятели,а врагове и колкото повече им правим мили очи,толкова повече ни ненавиждат,мразят и ще ни забият в един момент нож в гърба....

    Коментиран от #10

    10:47 25.12.2025

  • 6 АГАТ а Кристи

    22 2 Отговор
    България да инициира промяна на името на тази територия /по примера на гърците/, за да отговаря на действителното географско местоположение, а именно - североЗАПАДНА македония !

    10:48 25.12.2025

  • 7 Българка от македонска територия

    21 2 Отговор
    Българката Давкова,плюе по родината си България.Нищо ново под слънцето.Много българи го правят.

    Коментиран от #27

    10:49 25.12.2025

  • 8 В международен план

    9 2 Отговор
    това едва ли има някакво значение.Чудя се защо РСМ не се е обединила все още официално със Сърбия- та те са едва около 2 млн. души.

    10:49 25.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Зъл пес

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мимч":

    Само полиниците им са нефелни.Обшкновевия народ са си ок с нас.

    Коментиран от #13, #48

    10:52 25.12.2025

  • 11 Херодот

    21 1 Отговор

    До коментар #9 от "Очевидец":

    Колко пъти България трябва да настъпва мотиката, за да разберем , че СЕВЕРОМАКЕДОНЦИТЕ може да са всичко, но НЕ И БРАТЯ ?

    Коментиран от #40

    10:54 25.12.2025

  • 12 Ами да

    15 1 Отговор
    Да, така е! И наша територия е там! Историческата истина е ясна на всички! Но е крайно време да спрем да им обръщаме каквото и да е внимание!

    Коментиран от #30

    10:54 25.12.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    19 1 Отговор

    До коментар #10 от "Зъл пес":

    Обикновените македони ни мразят неистово. За това вече никой българин не стъпва в Македония. Дори от Благоевград, където Делчево е на 50км.

    Коментиран от #14

    10:55 25.12.2025

  • 14 дуда

    13 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    100 % Вярно

    10:58 25.12.2025

  • 15 Паисий е жив

    8 5 Отговор
    Така би изглеждала България, ако Копейкин вземе властта.

    10:59 25.12.2025

  • 16 Весели празници

    6 4 Отговор
    Това което говори Македония, не е работа на България.Ние правим каквото си искаме,те също и така трябва.Господ гледа.

    Коментиран от #20

    11:03 25.12.2025

  • 17 Аз съм веган

    6 1 Отговор
    Сърбетата и бензинджиите на хаяско са най - големите врагове на България, ни копейките си ги харесват.

    11:06 25.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Македонка

    16 3 Отговор
    Знаеш ли, че като се изкъпе един македонец се получава, чист българин?

    11:08 25.12.2025

  • 20 мъдю

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Весели празници":

    Проблемът е ,че единственото нещо , което управляващите на България правят е ПОЗА ПАРТЕР СЪС СВАЛЕНИ КЮЛОТИ.

    11:09 25.12.2025

  • 21 Македонка

    16 1 Отговор
    "Па шта си ти?". На български означава "Какъв си ти?". Вазов написва
    това стихотворение през 1913г. след като сръбският престолонаследник Александър І
    удря плесница на едно момиченце в Македония, което на наглия му въпрос
    отговаря, че е българче.

    През 1934 г. в Марсилия крал Александър І е ликвидиран от Владо
    Черноземски.


    Па шта си ти?

    "Па шта си ти?" - такъв въпрос задава
    във твоя дом безочлив чужденец.
    "Па шта си ти?" - с такваз псувня смущава
    душата ти некакен пришълец;

    "Па шта си ти?" - туй питане навред -
    при Дрин, при Шар, при Вардар, Преспа драга
    о, бъларино, сърбин ти полага
    и чака с начумерен лик ответ.

    Но ти пази се, прав ответ не давай.
    Кажи се португалец кюрд, сириец,
    лапонец, негър, циганин, индиец -
    но българин се само не признавай.

    Че тоз грях смъртен прошка там не знай:
    влече позор, побой затвор, изгнанье -
    невидени при прежните тирани.
    Скрий, че си българин в най-българския край;

    че си потомък Самуилов, на Атонский
    Паисий внук; скрий на коя си майка син,
    на кой язик пей мътний Вардар, синий Дрин,
    и езерата и горите македонски!

    Не споменувай Лозеград,
    Люлебургас, ни Булаир ужасни:
    ти би разбудил подозрения опасни,
    че на героите техни може да си брат.

    Мълчи! А вместо тебе всеки дол, пътека,
    дъбрава, езеро, река, рид, планина
    ще викат с глас през всички времена:
    "Тук българи са, българи от памтивека!"

    11:12 25.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Македонка

    16 1 Отговор
    Представителят на България, от трибуната на ООН:
    -Може ли да започна отдалече?
    -Може, само че кратко.
    -Когато българския цар Самуил, с цялата си войска се върна в Охрид, след битка с византийците, през 1004г. край Скопие, ние си свалихме дрехите и се хвърлихме в езерото, за да отмием натрупалия се прах от дългите походи. Когато излязохме от водата, видяхме че македонците са ни свили всички дрехи.
    Скача представителят на Македония:
    -Протестирам! Нас тогава изобщо ни е нямало там.
    Българския представител:
    -Благодаря, ето това исках да докажа.

    Коментиран от #25

    11:14 25.12.2025

  • 24 Македонка

    15 1 Отговор
    Райко Жинзинов, още през 19 век:
    ...Македония, чудна страна,
    нема да бидит гърчка она!
    Шума и гора, и планина,
    Самий камен на тая страна,
    Птица и риба в Вардар река,
    Живо, мъртво на свои крака
    Ке станат и ке дават ответ
    На цела Европа, на цел свет:
    Я българка сум, българин сум я,
    Българе живеят в тая страна!

    Рупай Гошо!

    11:15 25.12.2025

  • 25 капитан Лукаш

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Македонка":

    СУПЕР

    11:15 25.12.2025

  • 26 Македонка

    2 0 Отговор
    Както казваше Боб Дилън - Истински мъж трябва да мирише на кон, пот и тютюн (според мен се допуска и уиски). Жената, която хареса този мъж - тя е истинската жена

    Епитафия
    ...
    Депутат бе той.Велик.
    Велзевул от Пазарджик.
    МГУ –за без пари,
    после- СССР съди!?
    Коомсомолски активист.
    Седесар. Гладува.Чист.
    „Оня списък”. МеВеРе.
    Хоп министър. ООН-е!
    Ход със Бобо.Втори шанс.
    Бишнат.Спешно.Бърз каданс.
    Сред мурмони. Лектор свят.
    Тъй напусна този свят.
    Свещи.Пръст покри зулума.
    Бог да прости. Нито дума.

    Коментиран от #39

    11:19 25.12.2025

  • 27 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българка от македонска територия":

    По-скоро Джавкова....

    11:22 25.12.2025

  • 28 Македонка

    5 3 Отговор
    Писмо до Васил Левски, написано от Таня – ученичка в 11 клас.
    Спи, Дяконе! Не се събуждай!
    Остатани в незнайния си гроб!
    Добре си ти ... Оттам не виждаш...
    Съдбата на достойния ни род.
    Не виждаш майките, които днес не раждат.
    Стариците край кофите за смет.
    Бащите с джобовете празни,
    в ръцете с куфари и здравец за късмет.
    Децата ни са вече на изчезване.
    Селата мъртви. Пусти градове.
    Строим хотели, паркинги, гаражи,
    край просяка минава Беемве.
    На пътя към Европа се продават,
    в ръцете с кукли, малките моми.
    Те детството си в сънища сънуват,
    Стаена скръб в очите им гори.
    Спи Дяконе!
    Не се събуждай!
    Добре си там под тази черна пръст.
    Завиждам ти за туй, че не дочака мечтите си,
    Разпънати на кръст.

    Коментиран от #36

    11:22 25.12.2025

  • 29 Омбре

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Абсолютно.

    Коментиран от #34

    11:26 25.12.2025

  • 30 да,ама не.

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "Ами да":

    Защо проф.Димитров ги снабдяваше с паспорти?Защо наричат Пиринско,Пиринска Македония?Имат претенции към нея.Защо след 9.септ.1944 с бой и терор ги прекръстиха на македонци и го пишеше в паспорти и лични карти?Много народ избиха и това не се забравя.По време на окупацията какви са ги вършили историята мълчи.Както и в Гърция.Ако не сме виновни защо плащаме репарации в милиони?Историята и за това мълчи.Е,затова ни мразят.

    11:26 25.12.2025

  • 31 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор
    Преди хиляди автобуси пътуваха пълни с българи на екскурзия в Македония. Отдавна ги няма. Никой не иска да ходи на екскурзия в Македония. За какво да си дава някой парите да ходи на място където не е желан и го гледат на криво?
    Горе долу същото се получава и със Сърбия. За Нова година сръбските хотели бяха пълни с българи. Нямаше места. Вече не е така.

    11:27 25.12.2025

  • 32 Жалка е

    4 4 Отговор
    пропагандата и на Скопие и на София но и няма как да е иначе! Менторите които ръчкат и в двете столици са едни и същи - свръх богати мразещи славяните западни рептили, подържани изкуствено до столетия за да изпълняват пъклените си замисли

    11:29 25.12.2025

  • 33 Един от народа

    9 0 Отговор
    Нападат ни,а ние пак тръгваме да предлагаме помощ.Трябва да имаме малко достойно поведение.Нека те сами да поискат помощ! Весели празници!

    11:29 25.12.2025

  • 34 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Омбре":

    Губим две войни и за това плащаме репарации. И сме единствените, които ги изплатихме до стотинка. До миналата година изплащахме репарации във вид на вода.

    11:32 25.12.2025

  • 35 Дефицит

    1 3 Отговор
    На журналиста от БГНЕС да припомня, че България е била съюзник на Германия, с всичките произтичащи от това последици! Това не е било друга държава, а същата, каквато е и сега!

    Коментиран от #41

    11:32 25.12.2025

  • 36 456

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Македонка":

    Благодаря за стихотворението . Останах без дъх. Колко истина има в него...

    11:32 25.12.2025

  • 37 Врагове в Охрид нямаме!

    3 2 Отговор
    Зад враждата, която македонските сърбо-комунисти разпространяват срещу България стоят титовите комунисти. Като се разпадне комунистическа Сърбия ще са разпаднат и скопските лакеи, а главен град в българската провинция Северна Македония ще направим Охрид. бг.

    11:37 25.12.2025

  • 38 Македонка

    4 0 Отговор
    Защо всички народи по света, на всички езици по света, пишат името на Александър - Александър Велики, а само в Русия, Сърбия и Македония го пишат Александър Македонски? Защо ли? Ми защото московията не обича името България!
    "През 1885 г. Аксаков пише в статия във вестник „Русь” думите, изразяващи концепцията на руския панславизъм: „Всяко тържество на българите е смърт за Русия. Балканските държави не трябва да имат нищо свое. Те трябва да бъдат притежание на русите или, по-ясно казано, те трябва да бъдат погълнати от русите!"

    11:42 25.12.2025

  • 39 македонче..

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Македонка":

    Ма ти не знаеш ли,че Боб Дилън е евреин,ма?Че и комунист го изкараха по едно време.

    11:45 25.12.2025

  • 40 Ха ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Херодот":

    В България най-модерно е двама братя да се избият един друг при подялба на двора?

    Точно братя са!

    11:46 25.12.2025

  • 41 Балканци

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Дефицит":

    Германия като губи войната,какво и е? Войните трябва да се забравят веднага след мирният договор.Така правят умните народи.

    Коментиран от #45

    11:46 25.12.2025

  • 42 На тъмно и студено ли си?

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Колко глупав трябва да е един човек, за да напише такава глупост?

    Коментиран от #59

    11:47 25.12.2025

  • 43 Тервел

    2 0 Отговор
    Както ромляните в България се правят на коледари в народни носии , така и северно македонците се правят на гърци от армията на Александър Велики.

    Коментиран от #49

    11:48 25.12.2025

  • 44 Тия

    2 0 Отговор
    за никакъв К.... Р не стават

    11:49 25.12.2025

  • 45 Сактън Бахар

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Балканци":

    Единствените на които в главите им само войни има са болшевиките-руснаци и ислямистите. Тяхното съществуване се осмисля единствено от непрекъснатото водене на войни. Ако не бяха войните Путин нямаше да го сложат президент, ако не бяха войните нямаше да се задържи на власт, същото е със Саддам, Ассад, Кадафи и други любимци на нашите, родни болшевичета-предателчета.

    11:49 25.12.2025

  • 46 Маке бугарин нее става

    0 1 Отговор
    На сила хубост не става.Макетата имат вътрешна непоносимост към бугарите и това не е плод на сръбската пропаганда в миналото, това е постоянно състояние на духа.

    11:50 25.12.2025

  • 47 Леля Пенка

    1 1 Отговор
    Ако я нямаше Македония, интересно с какво щеше да се препитава този журналист?

    11:51 25.12.2025

  • 48 Много

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Зъл пес":

    си неграмотен...

    11:51 25.12.2025

  • 49 Бубарак Барама

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Тервел":

    Абе древните макета са гърци, колкото днешните макета са древни макета. Древните макета са били толкова различни от древите елини, че повече не може да бъде. Днешното определиение за "националности" са сравнително модерна измислица. Едно време народът е бил маса и какви са били някои е било зависело единствено, от кой е бил Царя. Туриш цар турцин - стават турци, туриш цар еврени - стават евреи, арабин - араби, персин - перси.

    Нито турците имат много общо с древните турци, нито евреите с евреите, да не говорим пък за руснаците. Колкото Барат Хюсеин Обама - е англичанин, въпреки че английският му е матерен.

    Коментиран от #51

    11:54 25.12.2025

  • 50 Крие се

    1 0 Отговор
    Един кол некрастен! Отзад!
    Продадоха на барутаджиите бългаската роза!

    11:55 25.12.2025

  • 51 Бубарак Барама

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Бубарак Барама":

    В този контекст днешните гърци имат толкова общо с древните елини, колкото макетата или дори българите. Може турците да имат повече дори. Гърците допреди 200 години са се наричали сами себе си ромеи, после англичаните им казали, че са гърци и те се сетили за Алекс Макето. :D

    11:55 25.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Олга

    0 1 Отговор
    Сърбите така постъпват с българи както българи - с Русия, пращайки военна помощ на Украйна./ Тук има , тук нЕма?/ Това не ли двойни стандарти?

    11:58 25.12.2025

  • 54 Ех македонско девойче

    0 1 Отговор
    Българин минава по мост в Скопие:
    Минавам по моста и гледам, какво? Момиченце малко пече си гъзленцето. "Момиченце малко, не те ли е срам?" А то ми отвръща: "Ела по насам."
    по думите на Македонско девойче!

    11:59 25.12.2025

  • 55 Факт

    0 1 Отговор
    В Северна Македония има двама българи, безсмъртните Любчо Нешков и Коста Филипов.За тия няма пенсиониране, винаги има хляб по българските медии.

    11:59 25.12.2025

  • 56 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Всички войни са се водили за ресурси. България е единствената страна в света, която е водила три войни за... Македония, която няма нищо. И не само не сме ползвали блага, от завладените територии, ами сме карали жито, строели сме пътища, училища, радио Скопие, Македонската академия на науките. Българинът е бил гол, бос и гладен, но е изпращал за Македония. Дори железопътна линия София - Скопие сме построили. Без половина тунел. Заради Македония сме изгубили житницата Северна и Южна Добруджа. Българите сме най глупавото племе на света.

    11:59 25.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Македонка

    0 0 Отговор
    Слава на Иисуса Христа - Бога наш!
    "...защото езикът на селянина му е даден, не - за да плещи, а - за да лиже ботуша на господаря си... и, ако той не лиже господарския ботуш, езикът му следва да бъде изтръгнат!..

    12:04 25.12.2025

  • 59 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "На тъмно и студено ли си?":

    6 блок на АЕЦ Козлодуй все още не е натоварен, имаме недостиг на енергия, защото е студено и има повишена консумация, внасяме над 1000Мw електроенергия, но не сме спрели да изнасяме енергия за Македония, защото бракята няма от де да внесат и ако спрем да им даваме ще пукнат от студ по празниците. Бог да поживи българските Диспечери. Сега са като на война.

    12:07 25.12.2025

  • 60 Цървул

    1 0 Отговор
    Те не са опасност за нас . Те са " орел с ориз " . Истинската опасност е друга .

    12:08 25.12.2025

