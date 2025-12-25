Нападки към България и "трети сили". Какво реално се крие зад острата риторика от Скопие?

Остри обвинения към България и Европейския съюз отправи президентът на Северна Македония в годишното си обръщение към парламента. Според държавния глава условието за промяна на Конституцията - с вписването на българите като част от народите в страната - отваря „вратите за влияние на трети сили“ и държи страната в геополитически вакуум извън ЕС.

Темата коментира в ефира на bTV журналистът и анализатор Любчо Нешков, който определи посланията от Скопие като „агресивна и целенасочена антиевропейска пропаганда“.

По думите на Нешков в речта няма нищо ново като съдържание, но има ново ниво на острота. „Трагична е съдбата, която управляващите в Скопие чертаят за собствената си държава. Въпросите, които президентът задава, имат ясни отговори в международни документи“, подчерта той.

Като пример журналистът посочи годишната стратегия за национална сигурност на САЩ, където изрично се посочва коя държава дестабилизира Балканите и отваря пространство за руско и китайско влияние – и това, по думите му, не е България, а Сърбия. Документът е приет с подкрепата и на демократи, и на републиканци.

Според Нешков антиевропейската риторика има за цел да прикрие вътрешни проблеми и зависимости. Той посочи няколко тревожни тенденции:

-официални сръбски чествания на територията на Северна Македония, включително с военни елементи и в присъствието на македонски представители и руския посланик;

-липса на реакция от властите в Скопие на публични твърдения от сръбски среди, че Македония е „Южна Сърбия“;

-участието на формации в управляващата коалиция, които демонстрират открита близост със сръбския национализъм.

„Всичко това трябва да бъде прикрито. И най-лесният начин е да се посочи външен враг – България“, коментира Нешков.

Журналистът беше категоричен, че България не е налагала блокада на Северна Македония и не е изисквала едностранно промени. „България не е искала смяна на име, знаме или валута. Това бяха други държави и други процеси. Напротив – България е страната, която помогна на Скопие в най-тежките моменти, включително по време на гръцкото ембарго“, припомни той.