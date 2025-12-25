Нападки към България и "трети сили". Какво реално се крие зад острата риторика от Скопие?

Остри обвинения към България и Европейския съюз отправи президентът на Северна Македония в годишното си обръщение към парламента. Според държавния глава условието за промяна на Конституцията - с вписването на българите като част от народите в страната - отваря „вратите за влияние на трети сили“ и държи страната в геополитически вакуум извън ЕС.
Темата коментира в ефира на bTV журналистът и анализатор Любчо Нешков, който определи посланията от Скопие като „агресивна и целенасочена антиевропейска пропаганда“.
По думите на Нешков в речта няма нищо ново като съдържание, но има ново ниво на острота. „Трагична е съдбата, която управляващите в Скопие чертаят за собствената си държава. Въпросите, които президентът задава, имат ясни отговори в международни документи“, подчерта той.
Като пример журналистът посочи годишната стратегия за национална сигурност на САЩ, където изрично се посочва коя държава дестабилизира Балканите и отваря пространство за руско и китайско влияние – и това, по думите му, не е България, а Сърбия. Документът е приет с подкрепата и на демократи, и на републиканци.
Според Нешков антиевропейската риторика има за цел да прикрие вътрешни проблеми и зависимости. Той посочи няколко тревожни тенденции:
-официални сръбски чествания на територията на Северна Македония, включително с военни елементи и в присъствието на македонски представители и руския посланик;
-липса на реакция от властите в Скопие на публични твърдения от сръбски среди, че Македония е „Южна Сърбия“;
-участието на формации в управляващата коалиция, които демонстрират открита близост със сръбския национализъм.
„Всичко това трябва да бъде прикрито. И най-лесният начин е да се посочи външен враг – България“, коментира Нешков.
Журналистът беше категоричен, че България не е налагала блокада на Северна Македония и не е изисквала едностранно промени. „България не е искала смяна на име, знаме или валута. Това бяха други държави и други процеси. Напротив – България е страната, която помогна на Скопие в най-тежките моменти, включително по време на гръцкото ембарго“, припомни той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Гост
Коментиран от #29
10:45 25.12.2025
3 Налудник
10:45 25.12.2025
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #42
10:47 25.12.2025
5 Мимч
Коментиран от #10
10:47 25.12.2025
6 АГАТ а Кристи
10:48 25.12.2025
7 Българка от македонска територия
Коментиран от #27
10:49 25.12.2025
8 В международен план
10:49 25.12.2025
10 Зъл пес
До коментар #5 от "Мимч":Само полиниците им са нефелни.Обшкновевия народ са си ок с нас.
Коментиран от #13, #48
10:52 25.12.2025
11 Херодот
До коментар #9 от "Очевидец":Колко пъти България трябва да настъпва мотиката, за да разберем , че СЕВЕРОМАКЕДОНЦИТЕ може да са всичко, но НЕ И БРАТЯ ?
Коментиран от #40
10:54 25.12.2025
12 Ами да
Коментиран от #30
10:54 25.12.2025
13 Данко Харсъзина
До коментар #10 от "Зъл пес":Обикновените македони ни мразят неистово. За това вече никой българин не стъпва в Македония. Дори от Благоевград, където Делчево е на 50км.
Коментиран от #14
10:55 25.12.2025
14 дуда
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":100 % Вярно
10:58 25.12.2025
15 Паисий е жив
10:59 25.12.2025
16 Весели празници
Коментиран от #20
11:03 25.12.2025
17 Аз съм веган
11:06 25.12.2025
19 Македонка
11:08 25.12.2025
20 мъдю
До коментар #16 от "Весели празници":Проблемът е ,че единственото нещо , което управляващите на България правят е ПОЗА ПАРТЕР СЪС СВАЛЕНИ КЮЛОТИ.
11:09 25.12.2025
21 Македонка
това стихотворение през 1913г. след като сръбският престолонаследник Александър І
удря плесница на едно момиченце в Македония, което на наглия му въпрос
отговаря, че е българче.
През 1934 г. в Марсилия крал Александър І е ликвидиран от Владо
Черноземски.
Па шта си ти?
"Па шта си ти?" - такъв въпрос задава
във твоя дом безочлив чужденец.
"Па шта си ти?" - с такваз псувня смущава
душата ти некакен пришълец;
"Па шта си ти?" - туй питане навред -
при Дрин, при Шар, при Вардар, Преспа драга
о, бъларино, сърбин ти полага
и чака с начумерен лик ответ.
Но ти пази се, прав ответ не давай.
Кажи се португалец кюрд, сириец,
лапонец, негър, циганин, индиец -
но българин се само не признавай.
Че тоз грях смъртен прошка там не знай:
влече позор, побой затвор, изгнанье -
невидени при прежните тирани.
Скрий, че си българин в най-българския край;
че си потомък Самуилов, на Атонский
Паисий внук; скрий на коя си майка син,
на кой язик пей мътний Вардар, синий Дрин,
и езерата и горите македонски!
Не споменувай Лозеград,
Люлебургас, ни Булаир ужасни:
ти би разбудил подозрения опасни,
че на героите техни може да си брат.
Мълчи! А вместо тебе всеки дол, пътека,
дъбрава, езеро, река, рид, планина
ще викат с глас през всички времена:
"Тук българи са, българи от памтивека!"
11:12 25.12.2025
23 Македонка
-Може ли да започна отдалече?
-Може, само че кратко.
-Когато българския цар Самуил, с цялата си войска се върна в Охрид, след битка с византийците, през 1004г. край Скопие, ние си свалихме дрехите и се хвърлихме в езерото, за да отмием натрупалия се прах от дългите походи. Когато излязохме от водата, видяхме че македонците са ни свили всички дрехи.
Скача представителят на Македония:
-Протестирам! Нас тогава изобщо ни е нямало там.
Българския представител:
-Благодаря, ето това исках да докажа.
Коментиран от #25
11:14 25.12.2025
24 Македонка
...Македония, чудна страна,
нема да бидит гърчка она!
Шума и гора, и планина,
Самий камен на тая страна,
Птица и риба в Вардар река,
Живо, мъртво на свои крака
Ке станат и ке дават ответ
На цела Европа, на цел свет:
Я българка сум, българин сум я,
Българе живеят в тая страна!
Рупай Гошо!
11:15 25.12.2025
25 капитан Лукаш
До коментар #23 от "Македонка":СУПЕР
11:15 25.12.2025
26 Македонка
Епитафия
...
Депутат бе той.Велик.
Велзевул от Пазарджик.
МГУ –за без пари,
после- СССР съди!?
Коомсомолски активист.
Седесар. Гладува.Чист.
„Оня списък”. МеВеРе.
Хоп министър. ООН-е!
Ход със Бобо.Втори шанс.
Бишнат.Спешно.Бърз каданс.
Сред мурмони. Лектор свят.
Тъй напусна този свят.
Свещи.Пръст покри зулума.
Бог да прости. Нито дума.
Коментиран от #39
11:19 25.12.2025
27 АГАТ а Кристи
До коментар #7 от "Българка от македонска територия":По-скоро Джавкова....
11:22 25.12.2025
28 Македонка
Спи, Дяконе! Не се събуждай!
Остатани в незнайния си гроб!
Добре си ти ... Оттам не виждаш...
Съдбата на достойния ни род.
Не виждаш майките, които днес не раждат.
Стариците край кофите за смет.
Бащите с джобовете празни,
в ръцете с куфари и здравец за късмет.
Децата ни са вече на изчезване.
Селата мъртви. Пусти градове.
Строим хотели, паркинги, гаражи,
край просяка минава Беемве.
На пътя към Европа се продават,
в ръцете с кукли, малките моми.
Те детството си в сънища сънуват,
Стаена скръб в очите им гори.
Спи Дяконе!
Не се събуждай!
Добре си там под тази черна пръст.
Завиждам ти за туй, че не дочака мечтите си,
Разпънати на кръст.
Коментиран от #36
11:22 25.12.2025
29 Омбре
До коментар #2 от "Гост":Абсолютно.
Коментиран от #34
11:26 25.12.2025
30 да,ама не.
До коментар #12 от "Ами да":Защо проф.Димитров ги снабдяваше с паспорти?Защо наричат Пиринско,Пиринска Македония?Имат претенции към нея.Защо след 9.септ.1944 с бой и терор ги прекръстиха на македонци и го пишеше в паспорти и лични карти?Много народ избиха и това не се забравя.По време на окупацията какви са ги вършили историята мълчи.Както и в Гърция.Ако не сме виновни защо плащаме репарации в милиони?Историята и за това мълчи.Е,затова ни мразят.
11:26 25.12.2025
31 Данко Харсъзина
Горе долу същото се получава и със Сърбия. За Нова година сръбските хотели бяха пълни с българи. Нямаше места. Вече не е така.
11:27 25.12.2025
32 Жалка е
11:29 25.12.2025
33 Един от народа
11:29 25.12.2025
34 Данко Харсъзина
До коментар #29 от "Омбре":Губим две войни и за това плащаме репарации. И сме единствените, които ги изплатихме до стотинка. До миналата година изплащахме репарации във вид на вода.
11:32 25.12.2025
35 Дефицит
Коментиран от #41
11:32 25.12.2025
36 456
До коментар #28 от "Македонка":Благодаря за стихотворението . Останах без дъх. Колко истина има в него...
11:32 25.12.2025
37 Врагове в Охрид нямаме!
11:37 25.12.2025
38 Македонка
"През 1885 г. Аксаков пише в статия във вестник „Русь” думите, изразяващи концепцията на руския панславизъм: „Всяко тържество на българите е смърт за Русия. Балканските държави не трябва да имат нищо свое. Те трябва да бъдат притежание на русите или, по-ясно казано, те трябва да бъдат погълнати от русите!"
11:42 25.12.2025
39 македонче..
До коментар #26 от "Македонка":Ма ти не знаеш ли,че Боб Дилън е евреин,ма?Че и комунист го изкараха по едно време.
11:45 25.12.2025
40 Ха ха ха ха
До коментар #11 от "Херодот":В България най-модерно е двама братя да се избият един друг при подялба на двора?
Точно братя са!
11:46 25.12.2025
41 Балканци
До коментар #35 от "Дефицит":Германия като губи войната,какво и е? Войните трябва да се забравят веднага след мирният договор.Така правят умните народи.
Коментиран от #45
11:46 25.12.2025
42 На тъмно и студено ли си?
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Колко глупав трябва да е един човек, за да напише такава глупост?
Коментиран от #59
11:47 25.12.2025
43 Тервел
Коментиран от #49
11:48 25.12.2025
44 Тия
11:49 25.12.2025
45 Сактън Бахар
До коментар #41 от "Балканци":Единствените на които в главите им само войни има са болшевиките-руснаци и ислямистите. Тяхното съществуване се осмисля единствено от непрекъснатото водене на войни. Ако не бяха войните Путин нямаше да го сложат президент, ако не бяха войните нямаше да се задържи на власт, същото е със Саддам, Ассад, Кадафи и други любимци на нашите, родни болшевичета-предателчета.
11:49 25.12.2025
46 Маке бугарин нее става
11:50 25.12.2025
47 Леля Пенка
11:51 25.12.2025
48 Много
До коментар #10 от "Зъл пес":си неграмотен...
11:51 25.12.2025
49 Бубарак Барама
До коментар #43 от "Тервел":Абе древните макета са гърци, колкото днешните макета са древни макета. Древните макета са били толкова различни от древите елини, че повече не може да бъде. Днешното определиение за "националности" са сравнително модерна измислица. Едно време народът е бил маса и какви са били някои е било зависело единствено, от кой е бил Царя. Туриш цар турцин - стават турци, туриш цар еврени - стават евреи, арабин - араби, персин - перси.
Нито турците имат много общо с древните турци, нито евреите с евреите, да не говорим пък за руснаците. Колкото Барат Хюсеин Обама - е англичанин, въпреки че английският му е матерен.
Коментиран от #51
11:54 25.12.2025
50 Крие се
Продадоха на барутаджиите бългаската роза!
11:55 25.12.2025
51 Бубарак Барама
До коментар #49 от "Бубарак Барама":В този контекст днешните гърци имат толкова общо с древните елини, колкото макетата или дори българите. Може турците да имат повече дори. Гърците допреди 200 години са се наричали сами себе си ромеи, после англичаните им казали, че са гърци и те се сетили за Алекс Макето. :D
11:55 25.12.2025
53 Олга
11:58 25.12.2025
54 Ех македонско девойче
Минавам по моста и гледам, какво? Момиченце малко пече си гъзленцето. "Момиченце малко, не те ли е срам?" А то ми отвръща: "Ела по насам."
по думите на Македонско девойче!
11:59 25.12.2025
55 Факт
11:59 25.12.2025
56 Данко Харсъзина
11:59 25.12.2025
58 Македонка
"...защото езикът на селянина му е даден, не - за да плещи, а - за да лиже ботуша на господаря си... и, ако той не лиже господарския ботуш, езикът му следва да бъде изтръгнат!..
12:04 25.12.2025
59 Данко Харсъзина
До коментар #42 от "На тъмно и студено ли си?":6 блок на АЕЦ Козлодуй все още не е натоварен, имаме недостиг на енергия, защото е студено и има повишена консумация, внасяме над 1000Мw електроенергия, но не сме спрели да изнасяме енергия за Македония, защото бракята няма от де да внесат и ако спрем да им даваме ще пукнат от студ по празниците. Бог да поживи българските Диспечери. Сега са като на война.
12:07 25.12.2025
60 Цървул
12:08 25.12.2025