Демократите призоваха Тръмп да спре масовото отзоваване на американски посланици

Десет сенатори от Демократическата партия в Комисията по външни отношения на Камарата на представителите призоваха в писмо до президента Доналд Тръмп за отмяна на решението за отзоваване на близо 30 посланици, предаде Ройтерс.

Те предупредиха, че този ход ще създаде „опасен вакуум“ в дипломатическото ръководство, който ще позволи на страни като Русия и Китай да разширят влиянието си.

Сенаторите посочиха, че така Вашингтон няма да има присъствие на високо ниво в ключови страни, докато Москва и Пекин засилват позициите си. Конгресмените отбелязаха, че внезапното масово отзоваване на висши дипломати е „безпрецедентна стъпка“, оставяйки над 100 вакантни позиции на посланици в САЩ – повече от половината от общия брой – незаети.

„Докато над 100 посолства на САЩ без висши ръководители чакат нови назначения, Китай, Русия и други страни ще поддържат редовни контакти с чуждестранни лидери, които ние на практика ще изоставим, позволявайки на нашите противници да разширят влиянието си и да ограничат, ако не и да навредят, на интересите на САЩ“, заявиха демократите в писмото.

Те подчертаха, че Съединените щати ще бъдат в неизгодно положение поради нарастващото икономическо влияние на Китай. „Тези посланици демонстрират от десетилетия ангажимента си да спазват стриктно политиките на администрациите на двете партии“, написаха сенаторите. „Настоятелно ви призоваваме незабавно да отмените това решение, преди да бъдат нанесени допълнителни щети на репутацията на Америка в света“, предупредиха те.

Говорител на Държавния департамент отказа да коментира съдържанието на писмото, но обвини демократите, че блокират назначенията на посланици. „Сенаторите демократи предприеха безпрецедентни действия, за да възпрепятстват потвърждаването на номинираните от президента Тръмп кандидати, включително посланици и други висши дипломати“, каза говорителят на Държавния департамент.