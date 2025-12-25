Новини
Демократите призоваха Тръмп да спре масовото отзоваване на американски посланици

25 Декември, 2025 07:55, обновена 25 Декември, 2025 08:07 536 8

В отговор Държавният департамент ги обвини, че блокират назначенията на дипломатически представители на овакантените позиции

Демократите призоваха Тръмп да спре масовото отзоваване на американски посланици - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Десет сенатори от Демократическата партия в Комисията по външни отношения на Камарата на представителите призоваха в писмо до президента Доналд Тръмп за отмяна на решението за отзоваване на близо 30 посланици, предаде Ройтерс.

Те предупредиха, че този ход ще създаде „опасен вакуум“ в дипломатическото ръководство, който ще позволи на страни като Русия и Китай да разширят влиянието си.

Сенаторите посочиха, че така Вашингтон няма да има присъствие на високо ниво в ключови страни, докато Москва и Пекин засилват позициите си. Конгресмените отбелязаха, че внезапното масово отзоваване на висши дипломати е „безпрецедентна стъпка“, оставяйки над 100 вакантни позиции на посланици в САЩ – повече от половината от общия брой – незаети.

„Докато над 100 посолства на САЩ без висши ръководители чакат нови назначения, Китай, Русия и други страни ще поддържат редовни контакти с чуждестранни лидери, които ние на практика ще изоставим, позволявайки на нашите противници да разширят влиянието си и да ограничат, ако не и да навредят, на интересите на САЩ“, заявиха демократите в писмото.

Те подчертаха, че Съединените щати ще бъдат в неизгодно положение поради нарастващото икономическо влияние на Китай. „Тези посланици демонстрират от десетилетия ангажимента си да спазват стриктно политиките на администрациите на двете партии“, написаха сенаторите. „Настоятелно ви призоваваме незабавно да отмените това решение, преди да бъдат нанесени допълнителни щети на репутацията на Америка в света“, предупредиха те.

Говорител на Държавния департамент отказа да коментира съдържанието на писмото, но обвини демократите, че блокират назначенията на посланици. „Сенаторите демократи предприеха безпрецедентни действия, за да възпрепятстват потвърждаването на номинираните от президента Тръмп кандидати, включително посланици и други висши дипломати“, каза говорителят на Държавния департамент.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
  • 1 Тръмп е същият като Путин

    0 5 Отговор
    Лъжлив Крадец

    Коментиран от #5

    08:11 25.12.2025

  • 2 бай Бай

    0 2 Отговор
    Намерили за какво да недоволстват...
    Тръмп не разчита на дипломация, а на унижения, заплахи, изнудване, претенции, мита, блокади, военни удари.
    Всичко по международното право.....

    08:12 25.12.2025

  • 3 Вашето мнение

    4 0 Отговор
    Бившата посланичка на сащ в България избрана от демократите херо мустафа, въпреки че беше кюрд обикаляше гей прайдовете като бясна.

    08:15 25.12.2025

  • 4 Вашето мнение

    3 0 Отговор
    Набедената от някои за журналист мара цънцарова беше чест гост на херо мустафа.

    08:18 25.12.2025

  • 5 куку

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп е същият като Путин":

    Демократи са назначили своите хора..братчеди и сега реват като заклани..защото хранилката приключи..трябва да се връщат на "работа"..ако намерят..В БГ близо половин милион на държавна хранилка като сложиш и семейства им...става 700 000 хл. гладни за аванта и такива гласуват за Гроб..А населението няма и 6млн...смятайте за какво говорим..Трябва да ги намалим до 90 000 хл..и това е много..В Нидерландия на 16млн...само 90000 служители в държавния сектор..Искаме икономика да работи..няма работници..ИМА...но всички се натискат в държавния сектор..

    Коментиран от #7

    08:19 25.12.2025

  • 6 Разбрах, че Тръмп бил получил

    1 0 Отговор
    от умрял писмо:)

    "Говорител на Държавния департамент отказа да коментира съдържанието на писмото, "

    08:22 25.12.2025

  • 7 Слави

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "куку":

    Работата не опира до софрата братчед, нещата са по-дълбоки посланиците на демократите прокарват соросоиден фашизъм където стъпят.

    08:22 25.12.2025

  • 8 кастроли

    0 0 Отговор
    Макетата не щяли български мазут,идвал им в повече в замазването.

    08:27 25.12.2025