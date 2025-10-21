Доналд Тръмп се готви да замине за Азия и всички се питат какъв ще е резултатът

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Очаква се в края на седмицата президентът Доналд Тръмп да замине за Азия с надеждата, че обиколката му на другия край на света ще му помогне да реши важни проблеми, които не може да си позволи да се задълбочат.

На карта е поставено ни повече, ни по-малко бъдещето на световната икономика, което може да зависи от това дали той ще успее да успокои търговското напрежение по оста с Пекин по време на очакваната си среща с китайския лидер Си Дзинпин. Една грешна стъпка може да разклати редица американски икономически сектори, които вече са разтърсени от агресивните мита на Тръмп, съкращенията в държавната администрация и рискованата му политика.

Стратегията за импровизация на Тръмп има както своите успехи, така и провали, откакто той се върна на поста си през януари. "Хамас" върна заложниците на Израел, но прекратяването на огъня в Близкия изток остава крехко; търговската война с Китай тази година донесе и възходи, и падения; а руската инвазия в Украйна не е забавила темпото си въпреки усилията на Тръмп да сложи край на конфликта.

Пътуването на Тръмп е обвито в мистерия, като Белият дом не е направил официални съобщения за голяма част от спирките му. Президентът заяви вчера, че планира да посети Малайзия, която е домакин на регионална среща на върха, а след това Япония, откъдето се опитва да привлече чуждестранни инвестиции.

Той ще посети и Южна Корея, където ще работи по търговски въпроси и очаква да се срещне със Си. Пекин все още не е потвърдил, че двамата лидери ще се срещнат, а те наскоро си размениха заплахи за мита и ограничения на износа.

"Имам много добри отношения с президента на Китай Си Дзинпин", заяви в неделя Тръмп пред журналисти на борда на "Еър Форс 1". Той предложи да намали митата, но каза, че "китайците също трябва да дадат нещо в замяна", включително да купуват американска соя, да намалят потока от съставки за фентанил и да премахнат ограниченията върху редкоземните елементи, които са от критично значение за високотехнологичното производство.

Тръмп изрази вчера още по-голяма увереност, като заяви: "Мисля, че в крайна сметка ще сключим фантастична сделка с Китай" и "това ще бъде прекрасно за целия свят".

Само няколко дни преди заминаването на Тръмп пътуването му е обвито в необичайна информационна мъгла, дори по стандартите на президент, който обича да държи хората в неведение за следващия си ход.

"Още от самото начало цялата обиколка изглежда белязана от несигурност“, каза Бони Глейзър, управляващ директор на Германския фонд "Маршал", вашингтонски мозъчен тръст.

Това е първото пътуване на Тръмп в Азия, откакто се върна на поста. Въпреки че прие лидери от региона в Белия дом, той не изгради такива дълбоки отношения с тях, каквито има на други континенти.

Подходът на Тръмп към Азия се фокусира върху използването на мита за промяна на, по думите му, нелоялни търговски практики, което изнервя страните, които разчитат на САЩ като най-големия пазар за износ в света. Съществуват и тревоги относно срещата на Тръмп със Си и възможността конфликтът между двамата лидери да доведе до срив на световната икономика.

"Ще има известна признателност заради факта, че той е там, но не мисля, че това ще бъде достатъчно, за да разсее съмненията (към него), които се ширят в региона", прогнозира Глейзър.

Президентът републиканец намали външнополитическия си екип в сравнение с първия си мандат, като скъса с традиционния подход да го попълни с експерти от Съвета за национална сигурност и вместо това заложи на ядро от лоялни сътрудници.

"В Белия дом няма много служители, способни да се занимават с този вид работа", каза Ръш Доши, който е участвал в изработването на политиката на САЩ към Китай президента Джо Байдън. "Всичко това ни поставя в непознати води", допълни експертът.

Майкъл Грийн, който е работил в Съвета за национална сигурност при президента Джордж Буш-младши и сега ръководи Центъра за изследване на Съединените щати в Сидни, Австралия, каза, че Тръмп няма ясна стратегия за Азия.

"Всички чакат да видят каква ще бъде позицията му по целия този набор от въпроси", каза анализаторът.

Други казват, че подходът на Тръмп дава резултат. Антъни Ким, експерт по международни икономически отношения във Фондация "Херитидж", каза, че Япония и Южна Корея са готови да работят с американското правителство за укрепване на партньорството.

Посланието им е „да седнем и да обсъдим важните детайли, за да сключим сделка", каза Ким.

Малайзия е домакин на годишната среща на върха Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), на която през първия си мандат Тръмп отиде само веднъж и дори пропусна това събитие, когато то се се състоя по видеоконферентна връзка по време на пандемията от КОВИД-19.

Въпреки това, тази година срещата на върха предлага възможност да се подчертаят усилията на Тръмп за установяване на мир, които той е поставил в центъра на външнополитическата си програма.

През лятото между Тайланд и Камбоджа избухнаха боеве по спораната им граница, а Тръмп заплаши да скъса търговските споразумения с двете страни, ако не прекратят конфликта.

"Те бяха готови да се съберат и да разговарят, за да избегнат по-големи икономически загуби“, каза Джа Ян Чонг, професор по политология в Националния университет на Сингапур.

Малайзия и САЩ работят за постигане на трайно примирие между Пномпен и Банкок. Малайзийският външен министър заяви, че Тръмп "очаква с нетърпение" подписването на срещата на конкретно споразумение в този дух.

Следващата спирка на Тръмп е Япония. По-рано тази година Вашингтон и Токио постигнаха търговско споразумение, което включваше обещание за инвестиции в американски проекти в размер на 550 млрд. долара.

Япония се намира в момент на политически преход, като по-рано днес Санае Такаичи беше избрана за първата жена министър-председател на страната.

Такаичи е протеже на Шиндзо Абе, бивш премиер, който беше убит след напускането на поста. Тръмп беше в близки отношения с Абе по време на първия си мандат, а Грийн каза, че Такаичи "има потенциал да играе същата роля".

Работата с Тръмп и запазването на ангажимента му към американските съюзи "изисква (определено) ниво на взаимодействие и доверие, с което никой от азиатските лидери не се ползва", каза Грийн.

Кулминацията на обиколката на американския президент вероятно ще бъде Южна Корея, която е домакин на тазгодишната среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Тръмп заяви, че ще се срещне със Си Цзинпин, докато е там.

Напрежението между двете държави се засили през последните седмици, особено след обявяването от страна на Китай на ограничения върху износа на редкоземни метали. Тръмп заплаши да отвърне с толкова високи мита, че сам признава, че те биха били неустойчиви в дългосрочен план.

Доши, бившият съветник на Байдън, заяви, че има три възможни изхода от срещата на Тръмп със Си Цзинпин – "сделка, липса на сделка или катастрофа". Той каза, че Китай е обнадежден, след като Тръмп се отказа от по-рано обявени мита в отговор на ограничаването от Пекин на износа на редкоземни магнити.

"Китайците смятат, че са разгадали президента Тръмп", каза Доши и добави: "Те смятат, че ако продължат с натиска, той ще отстъпи".

Тръмп заяви вчера, че Китай "се отнася към САЩ с голямо уважение", откакто е на поста. Той допълни: "Мога да ги заплаша с много други неща, но искам да бъда добър към Китай".

Друг отворен въпрос ще бъдат търговските преговори на Тръмп с Южна Корея, която е изправена пред американски мита, които биха могли сериозно да засегнат автомобилната ѝ промишленост. Сеул обаче се противопостави на искането на Тръмп за инвестиционен фонд от 350 млрд. долара, подобен на този в Япония.

"Има известен импулс в преговорите", каза Уенди Кътлър, която повече от две десетилетия е била търговски преговарящ за САЩ, а сега е старши вицепрезидент на Дружеството за Азия (Asia Society). "Не искам обаче да го преувеличавам, защото има някои фундаментални различия относно този фонд, които трябва да бъдат изяснени", допълни тя.

Кътлър каза, че не е необичайно преговорите да продължат до последния момент, но този път "има толкова много неясноти".

Превод от английски език: Алексей Маргоевски, БТА