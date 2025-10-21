Тръмп заплаши: Ако не го направят, краят на Хамас ще бъде БЪРЗ, ЯРОСТЕН И БРУТАЛЕН!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че множество американски съюзници са предложили да се включат с "огромна сила" в евентуална операция в ивицата Газа, насочена срещу движението Хамас, но засега такава необходимост не съществува.

Много съюзнически държави на САЩ заявиха, че биха приветствали възможността да влязат в Газа и да се разправят с Хамас с огромна сила, написа Тръмп в публикация в Truth Social.

"Казах на тези държави - и на Израел - "ОЩЕ НЕ!" Все още има надежда, че Хамас ще постъпи правилно. Ако не го направят, краят на Хамас ще бъде БЪРЗ, ЯРОСТЕН И БРУТАЛЕН! Искам да благодаря на всички страни, които се обадиха, за да предложат помощ," допълни американският президент.

Изявлението идва в момент, когато САЩ се опитват да запазят крехкото примирие между Израел и Хамас и да придвижат напред втория етап от плана на Тръмп за прекратяване на войната в Газа, който предвижда разоръжаване на Хамас и формиране на технократско палестинско управление под международен надзор.

Засега Белият дом не уточнява кои страни са изразили готовност да се включат във военна операция, но според дипломатически източници, цитирани от американски медии, сред тях има няколко близкоизточни и европейски партньори на САЩ.