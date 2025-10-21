Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп заплаши: Ако не го направят, краят на Хамас ще бъде БЪРЗ, ЯРОСТЕН И БРУТАЛЕН!

Тръмп заплаши: Ако не го направят, краят на Хамас ще бъде БЪРЗ, ЯРОСТЕН И БРУТАЛЕН!

21 Октомври, 2025 17:22 1 561 30

  • доналд тръмп-
  • хамас-
  • газа-
  • израел-
  • бенямин нетаняху

Много съюзнически държави на САЩ заявиха, че биха приветствали възможността да влязат в Газа и да се разправят с Хамас с огромна сила, написа Тръмп в публикация в Truth Social

Тръмп заплаши: Ако не го направят, краят на Хамас ще бъде БЪРЗ, ЯРОСТЕН И БРУТАЛЕН! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че множество американски съюзници са предложили да се включат с "огромна сила" в евентуална операция в ивицата Газа, насочена срещу движението Хамас, но засега такава необходимост не съществува.

Много съюзнически държави на САЩ заявиха, че биха приветствали възможността да влязат в Газа и да се разправят с Хамас с огромна сила, написа Тръмп в публикация в Truth Social.

"Казах на тези държави - и на Израел - "ОЩЕ НЕ!" Все още има надежда, че Хамас ще постъпи правилно. Ако не го направят, краят на Хамас ще бъде БЪРЗ, ЯРОСТЕН И БРУТАЛЕН! Искам да благодаря на всички страни, които се обадиха, за да предложат помощ," допълни американският президент.

Изявлението идва в момент, когато САЩ се опитват да запазят крехкото примирие между Израел и Хамас и да придвижат напред втория етап от плана на Тръмп за прекратяване на войната в Газа, който предвижда разоръжаване на Хамас и формиране на технократско палестинско управление под международен надзор.

Засега Белият дом не уточнява кои страни са изразили готовност да се включат във военна операция, но според дипломатически източници, цитирани от американски медии, сред тях има няколко близкоизточни и европейски партньори на САЩ.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сорос кукловод на "демократите"

    24 3 Отговор
    Държавите НЕ са заявили, че искат да се разправят с Хамас, а еврейските им режими, предтсеяни на биомасата за "демокрация".

    17:26 21.10.2025

  • 2 1488

    9 4 Отговор
    стоичков, стораро, карлос и бащата на сияна са все избиратели на феномена с голямото Д

    17:26 21.10.2025

  • 3 денонощно промиване на мозъци

    18 4 Отговор
    Никъде не се лъже повече матряла от на запад.

    Коментиран от #22

    17:26 21.10.2025

  • 4 Хайо

    16 6 Отговор
    И Русия ,Китай и всички останали държави ще трябва да помагат на Хамас да направят това с вас което вие правите на Русия чрез Украйна .Ще бъде интересно ...

    Коментиран от #9

    17:27 21.10.2025

  • 5 Чакай,че ми стана интересно.

    15 4 Отговор
    Освен Израел, кои са съюзническите държави на САЩ? Благодаря предварително!

    17:30 21.10.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    5 13 Отговор
    Докато съществува Хамас, мир няма да има.

    17:30 21.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Данко Харсъзина

    4 11 Отговор
    Ще ги смачкат като хлебарки. Заедно с жените и чаветата.

    17:31 21.10.2025

  • 9 В Русия няма не-многоходови

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хайо":

    Не можем ве, многоходови сме.

    17:34 21.10.2025

  • 10 никой

    7 6 Отговор
    това плашило тотално е изпушило,какви дърбави да се включат,какви приятелски държави...какви 3 лева на цяло,намалете на този хапчетата че не знае на кой свят се намира и дали сънува или не...тръмп в будна кома

    17:36 21.10.2025

  • 11 Мишел

    13 4 Отговор
    На Тръмп много му трябва малка победоносна война . Срещу Иран не стана, ще се пробва с Хамас.

    17:37 21.10.2025

  • 12 Pyccкий Карлик

    10 8 Отговор
    Заплаши така Путин бе офлюв 😄

    17:39 21.10.2025

  • 13 Ботеви

    6 6 Отговор
    и Левски,са нашият Хамас!

    17:40 21.10.2025

  • 14 Тръмп

    5 5 Отговор
    А Путин ще пребия със стика за голф!

    17:42 21.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Кривоверен алкаш

    9 4 Отговор
    Перчем,защо не се озъбиш така на Русия...

    17:47 21.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Факти

    11 2 Отговор
    Тръмп е 80-годишен старец и се държи като биполярен. Американците много се изложиха с него.

    17:48 21.10.2025

  • 19 ДО МОДИ

    7 2 Отговор
    Ти си еврейска подлога.Ни ме трии.

    17:49 21.10.2025

  • 20 Глава Путин Стик Тръмп

    1 1 Отговор
    Яростен ,брутален удар !

    17:53 21.10.2025

  • 21 Сатана Z

    10 4 Отговор
    Ако ХАМАС се разоръжи евреите ще намерят повод да ги избият до крак.Спрвка Априлското въстание .

    Коментиран от #26

    17:53 21.10.2025

  • 22 Факти

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "денонощно промиване на мозъци":

    Всъщност на запад се лъже най-малко, защото има свобода на словото и достъп до всякаква информация. Медия като Дойче Веле например ежедневно пуска материали, които критикуват Германия и Запада. Това в Русия, Китай и Близкия Изток не може да се случи. Там всички средства за информация са под контрола на съответната диктатура. Трябва да нарушаваш закона за да се информираш свободно и много хора не искат да рискуват. Затова и там се лъже най-много материала.

    17:59 21.10.2025

  • 23 Тръмп стик голф

    1 2 Отговор
    Чаааат !Упсс...Сори Вова,взех те, за топката за голф!

    17:59 21.10.2025

  • 24 Дудов

    3 1 Отговор
    Дрън-дрън, врели-некипели.Пишман политик

    18:04 21.10.2025

  • 25 Силиций

    1 1 Отговор
    Е що не се заканва така към едни други , които не искат да спрат да гърмят?Циркаджия.Мнооого са храбри,ама само ако са сигурни че няма другия да ги шамароса :):):)

    18:05 21.10.2025

  • 26 Факти

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Какво по-хубаво от това? Палестинците най-накрая ще се отърват от диктатурата на терористите от Хамас и ще започнат да прогресират. Израел е мирна държава и е в добри отношения с всички, които не го закачат. Израел прости на Йордан и Египет, че го нападнаха и заживя в мир с тях. Израел е готов да прости и на Палестина, но първо Хамас трябва да бъдат унищожени. Палестинците се молят точно за това - Израел да ги избави от Хамас.

    Коментиран от #27

    18:06 21.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Анонимен

    0 0 Отговор
    Първо обещавам,после наказвам.Няма да има милост към провинилите се.Защото ще бъдат беззащитни.

    18:23 21.10.2025

  • 29 Айде бе

    0 0 Отговор
    Една от най добрите армии в света израелската затъна с цялото Ноу Хау и напреднали технологии та Тръмпи с манекените си избягали от Афганистан ли ще ги уплаши. Газа е ад по лош от Афганистан

    18:23 21.10.2025

  • 30 Брутос Евангелос Неуспелос

    0 0 Отговор
    И без това евреите вършат това брутално.
    Кажете просто и елементарно този път ПО БРУТАЛНО по видно заедно с евреите.

    Бруталността и наглостта нямат край

    18:24 21.10.2025