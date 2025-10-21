Тръмп заплаши: Ако не го направят, краят на Хамас ще бъде БЪРЗ, ЯРОСТЕН И БРУТАЛЕН!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че множество американски съюзници са предложили да се включат с "огромна сила" в евентуална операция в ивицата Газа, насочена срещу движението Хамас, но засега такава необходимост не съществува.
Много съюзнически държави на САЩ заявиха, че биха приветствали възможността да влязат в Газа и да се разправят с Хамас с огромна сила, написа Тръмп в публикация в Truth Social.
"Казах на тези държави - и на Израел - "ОЩЕ НЕ!" Все още има надежда, че Хамас ще постъпи правилно. Ако не го направят, краят на Хамас ще бъде БЪРЗ, ЯРОСТЕН И БРУТАЛЕН! Искам да благодаря на всички страни, които се обадиха, за да предложат помощ," допълни американският президент.
Изявлението идва в момент, когато САЩ се опитват да запазят крехкото примирие между Израел и Хамас и да придвижат напред втория етап от плана на Тръмп за прекратяване на войната в Газа, който предвижда разоръжаване на Хамас и формиране на технократско палестинско управление под международен надзор.
Засега Белият дом не уточнява кои страни са изразили готовност да се включат във военна операция, но според дипломатически източници, цитирани от американски медии, сред тях има няколко близкоизточни и европейски партньори на САЩ.
1 Сорос кукловод на "демократите"
17:26 21.10.2025
2 1488
17:26 21.10.2025
3 денонощно промиване на мозъци
Коментиран от #22
17:26 21.10.2025
4 Хайо
Коментиран от #9
17:27 21.10.2025
5 Чакай,че ми стана интересно.
17:30 21.10.2025
6 Данко Харсъзина
17:30 21.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Данко Харсъзина
17:31 21.10.2025
9 В Русия няма не-многоходови
До коментар #4 от "Хайо":Не можем ве, многоходови сме.
17:34 21.10.2025
10 никой
17:36 21.10.2025
11 Мишел
17:37 21.10.2025
12 Pyccкий Карлик
17:39 21.10.2025
13 Ботеви
17:40 21.10.2025
14 Тръмп
17:42 21.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Кривоверен алкаш
17:47 21.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Факти
17:48 21.10.2025
19 ДО МОДИ
17:49 21.10.2025
20 Глава Путин Стик Тръмп
17:53 21.10.2025
21 Сатана Z
Коментиран от #26
17:53 21.10.2025
22 Факти
До коментар #3 от "денонощно промиване на мозъци":Всъщност на запад се лъже най-малко, защото има свобода на словото и достъп до всякаква информация. Медия като Дойче Веле например ежедневно пуска материали, които критикуват Германия и Запада. Това в Русия, Китай и Близкия Изток не може да се случи. Там всички средства за информация са под контрола на съответната диктатура. Трябва да нарушаваш закона за да се информираш свободно и много хора не искат да рискуват. Затова и там се лъже най-много материала.
17:59 21.10.2025
23 Тръмп стик голф
17:59 21.10.2025
24 Дудов
18:04 21.10.2025
25 Силиций
18:05 21.10.2025
26 Факти
До коментар #21 от "Сатана Z":Какво по-хубаво от това? Палестинците най-накрая ще се отърват от диктатурата на терористите от Хамас и ще започнат да прогресират. Израел е мирна държава и е в добри отношения с всички, които не го закачат. Израел прости на Йордан и Египет, че го нападнаха и заживя в мир с тях. Израел е готов да прости и на Палестина, но първо Хамас трябва да бъдат унищожени. Палестинците се молят точно за това - Израел да ги избави от Хамас.
Коментиран от #27
18:06 21.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Анонимен
18:23 21.10.2025
29 Айде бе
18:23 21.10.2025
30 Брутос Евангелос Неуспелос
Кажете просто и елементарно този път ПО БРУТАЛНО по видно заедно с евреите.
Бруталността и наглостта нямат край
18:24 21.10.2025