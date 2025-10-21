Новини
Доналд Тръмп: Уважавам президента Си! Не вярвам, че Китай ще атакува Тайван
  Тема: Тайван

21 Октомври, 2025 22:23

Тайван е демократично самоуправляваща се територия, която Пекин продължава да смята за своя провинция

Доналд Тръмп: Уважавам президента Си! Не вярвам, че Китай ще атакува Тайван - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Американският президент Доналд Тръмп изрази съмнения, че Китай възнамерява да предприеме военни действия срещу Тайван, като подчерта доверието си в отношенията си с китайския лидер Си Дзинпин. Очаква се двамата да се срещнат по-късно този месец, съобщава The Guardian.

Тайван е демократично самоуправляваща се територия, която Пекин продължава да смята за своя провинция. Тръмп беше попитан за оценката на Пентагона, според която Си може да се опита да завземе Тайван в рамките на следващите шест години.

"Не вярвам, че Китай иска да направи това", заяви Тръмп пред журналисти по време на срещата с австралийския премиер Антъни Албанезе във Вашингтон. По отношение на амбициите на Си за Тайван, той добави: "Не казвам, че не е възможно, но не очаквам да се случи нещо конкретно."

Тръмп не даде ясен отговор дали би разрешил използването на сила за защитата на Тайван, но подчерта, че САЩ разполага с "най-мощната армия в света". "Имаме най-доброто от всичко и никой не иска да се изправя срещу това. Не виждам конфликт с президента Си", каза той. "Мисля, че ще се разберем по въпросите, свързани с Тайван."

Двамата лидери ще участват в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC), която ще се проведе в Южна Корея в края на месеца. Тръмп посочи, че основен приоритет за него остава постигането на "справедлива" търговска сделка с Китай. Той отказа да отговори на въпроса дали би отстъпил от подкрепата на САЩ за Тайван в замяна на по-добрите търговски условия.

"Искам да имаме добри отношения с Китай. Уважавам президента Си. Имаме отлични отношения", заяви той.

По силата на американското законодателство, САЩ са задължени да предоставят на Тайван средства за самозащита. Въпреки това, Вашингтон традиционно поддържа политиката на "стратегическа неяснота" - умишлено избягвайки конкретен ангажимент дали ще използва сила при евентуална атака от страна на Китай. За разлика от това, предшественикът на Тръмп – Джо Байдън – неведнъж намекваше, че би наредил на американските военни да се намесят в случай на агресия от страна на Китай срещу Тайван.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
