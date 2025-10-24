Ердоган: Турция е готова да домакинства нова среща Тръмп-Путин

Турция е готова да бъде домакин на среща на върха между САЩ и Русия веднага щом бъде насрочена нова, заяви президентът Реджеп Тайип Ердоган, предава News.bg.

След обиколката си в страните от Персийския залив, Ердоган подчерта, че Анкара поддържа „добри отношения“ с Вашингтон и Москва и е „спечелила доверието и на двете страни“.

„Това ни дава предимство по пътя към мира и ние сме решени да го използваме в полза на човечеството“, добави той.

Президентът изрази съжаление, че лидерите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин, няма да се срещнат в Будапеща, и посочи колко е важно прекратяването на конфликта в Украйна.

„Значението на Турция или Истанбул за постигането на мирно уреждане на конфликта в Украйна отново стана очевидно. Готови сме да бъдем домакини на преговори по всяко време“, увери Ердоган.

Отмяната на срещата бе последвана от поредните руски атаки срещу Украйна и нови санкции на САЩ срещу руския петролен сектор. В отговор Путин заяви, че „нито една уважаваща себе си страна“ не би се поддала на такъв натиск.