Новини
Свят »
Турция »
Ердоган: Турция е готова да домакинства нова среща Тръмп-Путин
  Тема: Украйна

Ердоган: Турция е готова да домакинства нова среща Тръмп-Путин

24 Октомври, 2025 14:55 545 24

  • ердоган-
  • турция-
  • тръмп-
  • путин

Президентът подчертава ролята на Анкара за мирно уреждане на конфликта в Украйна

Ердоган: Турция е готова да домакинства нова среща Тръмп-Путин - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турция е готова да бъде домакин на среща на върха между САЩ и Русия веднага щом бъде насрочена нова, заяви президентът Реджеп Тайип Ердоган, предава News.bg.

След обиколката си в страните от Персийския залив, Ердоган подчерта, че Анкара поддържа „добри отношения“ с Вашингтон и Москва и е „спечелила доверието и на двете страни“.

Още новини от Украйна

„Това ни дава предимство по пътя към мира и ние сме решени да го използваме в полза на човечеството“, добави той.

Президентът изрази съжаление, че лидерите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин, няма да се срещнат в Будапеща, и посочи колко е важно прекратяването на конфликта в Украйна.

„Значението на Турция или Истанбул за постигането на мирно уреждане на конфликта в Украйна отново стана очевидно. Готови сме да бъдем домакини на преговори по всяко време“, увери Ердоган.

Отмяната на срещата бе последвана от поредните руски атаки срещу Украйна и нови санкции на САЩ срещу руския петролен сектор. В отговор Путин заяви, че „нито една уважаваща себе си страна“ не би се поддала на такъв натиск.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    2 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:56 24.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Точно пък Турция ли?

    3 0 Отговор
    България е по-добър вариант. От Крим с кораб направо във Варна...

    Коментиран от #15, #20

    15:03 24.10.2025

  • 9 Гост

    1 2 Отговор
    Проблем е , че е НАТОвска държава. Иначе Султана не би допуснал никаква издънка там. Според мен бай Тръмпа ще отиде в Москва скоро, а бай Вовата ще го посрещне така ,че Запада ще завижда години наред, но Тръмпа го заслужава, все пак той е лидера който даже стъпи и на Северно Корейска земя ако помните.

    15:05 24.10.2025

  • 10 След

    2 1 Отговор
    Капачката дето ти влиза в носа, евроифиотите забранили екскурзиите в Русия,евалла машаала. ТТ ия идиоти уместните им бг памперси ще ни довършат 36 години грабеж и разруха с любезното съдействие накорумпетата от рд

    15:06 24.10.2025

  • 11 Не искат вече в диктаторската държава

    1 3 Отговор
    турция, продължаваща да пропада под ръководството на диктатора ердоган

    15:06 24.10.2025

  • 12 Да бе , да ! 😜

    3 4 Отговор
    Главният снабдител на украинския режим с дронове Турция , за неутрална ли се смята ? Продава дронове на киевската хунта още след Майданския преврат , с моите укронацистите бомбеха цивилни села и градски квартали на рускоезични .

    Коментиран от #21

    15:06 24.10.2025

  • 13 Трол

    1 0 Отговор
    Северна Македония изразява готовност за среща Тръмп-Путин.

    15:07 24.10.2025

  • 14 Истината

    3 0 Отговор
    Предната среща беше в САЩ - Аляска . Сега е ред Русия да е домакин .

    Коментиран от #18

    15:08 24.10.2025

  • 15 ТурГениЕВ

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Точно пък Турция ли?":

    Украйна за сигурността си без Турция няма доверие на никого не сте ли разбрали това?

    Новата геополитическа сила и ост е Турция колкото и неприемливо да е за някого.

    Коментиран от #17, #19, #23

    15:09 24.10.2025

  • 16 Хаген

    1 1 Отговор
    Хага ,също !

    15:12 24.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 В Полярен вълк

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Истината":

    Сибир !

    15:13 24.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Абе ганчо

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Точно пък Турция ли?":

    Нито имаш акъл нито капацитет да организираш такава среща. Това да не е да се срещнете наборите от училище дето сте останали една шепа живите

    15:24 24.10.2025

  • 21 А сега кого бомбят

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Да бе , да ! 😜":

    С боеприпасите които ние им продаваме?

    15:26 24.10.2025

  • 22 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 3 Отговор
    ЕРДО , НЕ РАЗБРАЛИ ЧЕ .................... ПУТЛЕР ИСКА "СМЪРТ" и ЦЯЛА УКРАЙНА ...................... А ПОСЛЕ ЩЕ ДОЙДЕ И ТВОЯ РЕД .................... ФАКТ !

    Коментиран от #24

    15:35 24.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 КайСиди

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    То и на евреина Натеняху не му изнасяше но без Турция на изток било то Близък, Среден, Далечен или европейски без тях вече не става.

    15:41 24.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания