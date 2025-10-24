Новини
Свят »
Русия »
The New York Times: Ще повлияят ли новите санкции на Тръмп върху военните цели на Путин
  Тема: Украйна

The New York Times: Ще повлияят ли новите санкции на Тръмп върху военните цели на Путин

24 Октомври, 2025 16:03 1 324 54

  • русия-
  • петрол-
  • санкции-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Анализаторите отбелязват, че Русия се е научила умело да заобикаля ограниченията, като използва флот от стотици стари кораби, които не са застраховани от западни компании

The New York Times: Ще повлияят ли новите санкции на Тръмп върху военните цели на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Анализаторите на New York Times считат, че новите санкции на САЩ срещу нефтената промишленост на Русия едва ли ще променят военните цели на руския президент, но като цяло ще добавят проблеми на руската икономика, пише Фокус.

Руските компании отдавна се подготвят за възможността от засилване на санкциите, коментира основателката на фирмата за политически анализи R.Politik Татяна Станова.

Според нея (руският президент Владимир) Путин, както и преди, е готов да понесе огромни загуби, за да постигне целите си. Освен това Тръмп напълно може отново да промени мнението си.

"За Путин тази война остава екзистенциална и той е готов да понесе много“, смята тя.

Изданието отбелязва, че приходите от продажбата на петрол и газ съставляват около една четвърт от руския бюджет.

Освен това, петролната промишленост на Русия страда от ударите на Украйна.

Въпреки това, някои експерти в Русия смятат, че новите санкции на САЩ няма да имат значително влияние.

Анализаторите отбелязват, че Русия се е научила умело да заобикаля ограниченията, като използва флот от стотици стари кораби, които не са застраховани от западни компании, и извършва операции чрез буферни компании в трети страни.

А тъй като на Русия се падат около девет процента от световните продажби на петрол, всякакви ограничения върху износа му ще намалят доставките и ще подтикнат цените към ръст, създавайки стимули за по-нататъшно заобикаляне на санкциите.

Журналистите припомнят, че преди да приключи мандата си, администрацията на Джо Байдън наложи подобни санкции срещу руските петролни компании "Сургутнефтегаз“ и "Газпромнефт“, но те имаха ограничен ефект.

Това се дължи главно на слабото прилагане на санкциите още по времето на Тръмп, счита експертът по енергетика във Фонда за международен мир "Карнеги“ Сергей Вакуленко.

"Лукойл ще се сблъска със сериозни проблеми, но това ще бъдат проблеми на Лукойл, а не на Русия“, убеден е той.

Но като цяло, пише NYT, руската икономика се сблъсква с проблеми, дори и да не са достатъчни, за да принудят Путин да промени курса си.

Още преди тази седмица се прогнозираше, че приходите на Русия от петрол и газ ще се намалят до около 100 милиарда долара през тази година от почти 135 милиарда долара през 2024 г., до голяма степен поради спада в цените на петрола.

А усилията на руската централна банка да намали инфлацията чрез повишаване на лихвите спряха военния бум, като доведоха темповете на икономически растеж до около 1% през тази година в сравнение с над 4% през 2023 и 2024 г., обобщават журналистите.

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 7 Отговор
    Бензин по 5 лв и всичко нагоре.

    16:04 24.10.2025

  • 2 Не...

    14 5 Отговор
    Няма.

    16:05 24.10.2025

  • 3 Ами

    23 4 Отговор
    Не. И Тръмп го каза,но кой да го напише тук. Кой?

    16:06 24.10.2025

  • 4 Едва ли

    12 4 Отговор
    Съмнително е.

    Коментиран от #6

    16:06 24.10.2025

  • 5 Кривоверен алкаш

    11 4 Отговор
    "За Путин тази война остава екзистенциална и той е готов да понесе много....Той или бараните....

    Коментиран от #51

    16:07 24.10.2025

  • 6 Кочо

    8 20 Отговор

    До коментар #4 от "Едва ли":

    Руснаците ще гладуват.Свикнали са.

    Коментиран от #25

    16:11 24.10.2025

  • 7 Стига мъки

    33 8 Отговор
    Юрогейци, НАТЮ и пудели давайте на Зелю белия байряк приемате условията на Путин и да мирне света....
    Не разбрахте ли, че Путин победи!!

    Коментиран от #32, #33

    16:12 24.10.2025

  • 8 Хахахаха

    6 22 Отговор
    Не, по принцип на путлера няма да му повлияят санкциите. Те ще повлияят на руския народ. А путлера все така ще си краде, него какво го бъркат санкциите.

    Коментиран от #43

    16:13 24.10.2025

  • 9 Pyccкий Карлик

    8 25 Отговор
    Томахоук с две кила плутоний насред Москва определено ще окаже голямо влияние за каквито и да било планове 😁👍

    Коментиран от #13

    16:15 24.10.2025

  • 10 Саддам от София

    25 3 Отговор
    Причината е, че се опасяваме, че ако Русия предприеме ответни действия, не "ако", а когато това се случи, Русия със сигурност ще отговори. Няма възможност това да не стане!

    16:15 24.10.2025

  • 11 Отговорът е

    20 4 Отговор
    Да,ще си го премести в другият крачол

    16:15 24.10.2025

  • 12 Фермата 1984 🐷🐷

    4 6 Отговор
    Я каква изненада - Лукойл Нефтохим преместил банката, която го обслужва от голяма европейска банка в нашенска, която бе свързана със скандала са 50 - те милиона лева от Хемус. Това няма как да стане без знанието на БНБ.
    И си мислите, че OFAC не знае и няма да погледне на това като съучастие на българските власти и опит за заобикаляне на санкциите, като вземе мерки?! Орбанизацията на България при Борисов, Пеевски и Радев ще ни доведе до същата съдба, като тази на Орбан.

    16:17 24.10.2025

  • 13 Мара ти написа тук,цитирайки

    11 4 Отговор

    До коментар #9 от "Pyccкий Карлик":

    американски медии и генерали. Те казали:
    "Още са на чертеж"

    16:18 24.10.2025

  • 14 Пенсионер 69 годишен

    10 5 Отговор
    В Европа протича деиндустриализация, вълна от фалити, ръст на безработицата, рецесия и на тоя фон има спад на търсенето на горива. Какъв ефект ще има рецесията върху България? Засега никакъв. Рецесията ще прерасне в депресия. Безработицата в Европа ще нарасне до 30%. Социалната система ще рухне. Няма да има пари за социал и гладни тълпи ще нахлуят в магазините и складовете. Ще трошат и палят сгради и коли. За да потуши вълненията, Европа ще проведе насилствена мобилизация, както в Украйна и Чили. Безработните ще бъдат затворени в концентрационни лагери. Там бандеровците ще бъдат надзиратели и палачи, както през ВСВ. Когато напрежението в обществото достигне точката на кипене, Европа ще изпрати безработните и мигрантите да се бият с Русия. Русия ще разкатае Европа от ядрени удари, ще избие 500 милиона европейци и ще реши проблема на политическата върхушка. Протестите ще престанат, защото няма да има кой да протестира. Политическите върхушки на Запада и Русия ще изчакат спадането на радиацията в своите подземни градове в пълен лукс, заедно със семействата си, слугите си и любовниците си. Ще мине едно поколение и техните деца и внуци ще излязат на повърхността и ще бъдат новите богове за подивелите останки от човечеството.
    Както винаги, САЩ няма да пострада. Няма да пострада и Китай. Европейците ще гледат прелитащите самолети и ще мислят, че идват извънземни.

    Коментиран от #17, #36

    16:18 24.10.2025

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 4 Отговор
    Ше поалияят. Март месец. В сряда.

    16:20 24.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 4 Отговор

    До коментар #14 от "Пенсионер 69 годишен":

    Хехехех, дърт наивник. Путин каза че ще удря центровки за временем на решения. Сиречь и Вашингтон

    Коментиран от #20, #28

    16:22 24.10.2025

  • 18 Хммм,

    3 8 Отговор
    Не знам дали ще повлияят, но със сигурност няма да помогнат за стабилизиране на Русия.

    16:22 24.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 5 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Цетровете за взимане на решения

    16:23 24.10.2025

  • 21 дрън дрън

    3 12 Отговор
    кремля вече прати свой човек на килимчето пред тръмпиту да моли за пощада !

    Санкциите не работят, а?!

    Коментиран от #23

    16:24 24.10.2025

  • 22 Сатана Z

    12 3 Отговор
    Тия на Запад не разбраха ли,че колкото по ръчкат баба Меца,толкова повече ще им е вътре.
    Тази война е последна за Русия .Или запада ще го има или не.

    16:28 24.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Владимир Путин офишъл

    10 2 Отговор
    И6aл съм ва

    16:29 24.10.2025

  • 25 Мишел

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "Кочо":

    Ще гладуват? От 2015 г. насам Русия произвежда ежегодно по 140 -144 000 000 тона зърно и изнася по 40-42 000 000 тона .

    Коментиран от #29, #31, #37, #44

    16:29 24.10.2025

  • 26 000

    2 5 Отговор
    Разцира се, че ще повлияят. Урааа, сащ победиха :)

    16:29 24.10.2025

  • 27 Ха ХаХа

    7 2 Отговор
    Дрън,дрън та праз

    16:29 24.10.2025

  • 28 Пенсионер 69 годишен

    2 8 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Путин няма да удари САЩ. Там ще вложи милиардите си, да има какво да харчат децата и внуците му които ще живеят там при пълен лукс и супер екология. На фона на упадъка на Европа и Русия, САЩ ще бъдат отново велики. След размяната на ядрени удари, населението на Европа ще бъде почти напълно унищожено, а на Русия около 30%. Останалите живи ще бъдат благодарни на Путин за победата, както бяха благодарни на Сталин.

    Коментиран от #34, #35

    16:30 24.10.2025

  • 29 Тихо пръдльо!

    3 5 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Никой не ти чете диарийте.

    16:30 24.10.2025

  • 30 Тома

    9 3 Отговор
    Единствено ще повлияят на к му янко

    16:31 24.10.2025

  • 31 аz СВОПобеда 80

    6 6 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Накратко!
    1.В руските магазини се продава по една филийка хляб.
    2.Зад всеки голям магазин в Русия има базари за храна с изтекъл срок на годност.Нещи като храна втора употреба 🤣🤣🤣
    3.Причина:Свръх ниски доходи.Като пенсии от порядъка на 80-100$.
    И нередовно плащане на заплати на работещите руснаци.

    Коментиран от #41, #46

    16:34 24.10.2025

  • 32 Хахахаха

    3 9 Отговор

    До коментар #7 от "Стига мъки":

    Рашата е една от най-бомбените държави в света в момента. Това ли са победителите?

    Коментиран от #38

    16:35 24.10.2025

  • 33 6666

    3 8 Отговор

    До коментар #7 от "Стига мъки":

    Ганювски разсъждения.Как е победил путин?Като намали броя на мъжете, като срина икономиката и остави държавата си без безин.

    Коментиран от #49

    16:35 24.10.2025

  • 34 От Карлуково

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "Пенсионер 69 годишен":

    Тук,ли се подвизава?Айде прибирай се да не идваме с бялата риза без ръкави.

    16:36 24.10.2025

  • 35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Пенсионер 69 годишен":

    Хахахаха, до сега Никой не успя да намери милиардите на Путин, а ти Дори знаеш къде ще ги вложи. Правилно казват хората " не слушай старило... "Ти думала париот знаеш ли я? Или щото в България нема, мислиш, че никъде няма ли?

    16:37 24.10.2025

  • 36 Я по сериозно!

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "Пенсионер 69 годишен":

    И Русия ще прегази Украйна, след това ще стигне чак до Ламанша, Ще стане най спрведливата държава в света и всички които сега са емигранти в Америка или са тръгнали за там ще обърнат посоката към Русия, нали? Рано ти е още да си напрягаш едната гънка на мозъка за да мислиш, щом за толкова години нищо не си разбрал от живота. След тази война световната общност много дълговреме няма да позволи на Русия да се върне даже в състоянието от преди 10 години, а още по малко да влезе поне в челната петорка на доминиращите в света държави. Най доброто развитие за обикновените руски граждани ще е разпад на Руската федерация и в частност на самата Русия. Иначве нищо по добро не ги чака поне още няколко поколения.

    Коментиран от #52

    16:37 24.10.2025

  • 37 Българин

    2 9 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Руснаците вече гладуват.В далечният изток започнаха прояви на канибализъм.

    16:37 24.10.2025

  • 38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 9 Отговор

    До коментар #32 от "Хахахаха":

    Друга е причината.От руснак войник не става.Тсм търси проблема.

    16:39 24.10.2025

  • 39 стоян георгиев

    5 2 Отговор
    Пръмпоча и и Путин с тези мита играят заедно да унищожат Европа.
    Високите цени на горивата и санкциите срещу Русия започнаха да предизвикват скок на цените на енергоносителите и техния недостига това означава колапс за стария континент.

    Коментиран от #40

    16:40 24.10.2025

  • 40 Изпражнението гайтанджиева

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    Това са руски фейкове.С колко се повиши бензина в България?За Руся знаем-няма го.

    16:42 24.10.2025

  • 41 Обикновен човек

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "аz СВОПобеда 80":

    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    16:43 24.10.2025

  • 42 Гориил

    5 1 Отговор
    Благодаря за пропагандата. Сега нека обсъдим икономическия и финансов колапс на Европа.Първо, кога и откъде получихте руски пари? Второ, как можем да обясним спада във финансирането за Украйна? Трето, какво трябва да направим по отношение на трагедията със социалните програми? Как можем да възстановим авторитета и влиянието на една унизена и опозорена Европа? И пето, ще видим ли някога отново просперираща и богата Европа (включително България)?

    Коментиран от #45

    16:44 24.10.2025

  • 43 На теб определено лечението

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    в психиатрията с тези медикаменти немщ ти повлиява.

    16:44 24.10.2025

  • 44 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    И ти, ли като мен си правен в задната дупка?

    16:44 24.10.2025

  • 45 Пора

    2 4 Отговор

    До коментар #42 от "Гориил":

    Путинова русия умира.

    16:49 24.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ами

    3 1 Отговор
    Въпреки санкциите на запад ще продължават да си купуват руски енергийни ресурси.
    Просто ще го правят през посредници. Както го правят и сега. Разбира се, на завишена цена.
    И за съжаление, всичко това ще рефлектира върху крайният клиент.

    16:56 24.10.2025

  • 48 Гориил

    4 1 Отговор
    Дванадесетточковият европейски мирен план се оказа мъртвороден и токсичен. Никой по света дори не се опитва да го обсъжда. Русия предупреди, че разглежда плана като акт на война.

    16:56 24.10.2025

  • 49 мдаааа

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "6666":

    Арестович
    „Русия не води истинска война – жал им е, защото сме им свои. Ако искаха, щеше да е щрак – и ни няма. За три месеца. Като гнил орех.“ С тези думи бившият съветник на украинския президент Алексий Арестович описа „фоновия режим“, в който според него Москва провежда войната: без пълна мобилизация, с доброволци, с едва 5–7% от бюджета и с настъпваща армия от 650 000 срещу украинска от над 1 милион. Въпреки това, подчерта Арестович, именно Киев се задъхва, а Русия постига своето – бавно, но методично.
    Бившият съветник на Зеленски: Украйна може да започне да обсъжда мобилизация на жени още през септември
    Според него това е неизбежно. В крайна сметка руската армия има значително числено предимство.


    Медведчук:
    Единственият вариант за бъдещето на украинския народ ще бъде обединението с Русия, заяви в интервю за ТАСС Виктор Медведчук, ръководител на движението „Друга Украйна“ и бивш лидер на забранената партия „Опозиционна платформа – За живот“.

    Коментиран от #53

    17:02 24.10.2025

  • 50 Гориил

    2 1 Отговор
    Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев току-що пристигна в Съединените щати за официални разговори след налагането на санкции срещу руския петролен сектор и отмяната на срещата на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Унгария. Очаква се Дмитриев да се срещне с представители на администрацията на Тръмп, за да продължат дискусиите относно отношенията между САЩ и Русия.

    17:07 24.10.2025

  • 51 Бараните естествено..

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Кривоверен алкаш":

    Тези безмозъчни същества които мрът като мухи в Украйна за тоя де духа.

    17:07 24.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ми не води истинска война я....

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "мдаааа":

    Просто са влезли на разходка, и така по приятелски избиват който срещнат, бомбардират ги и разрушават цели градове най добронамерено и щадящо, като убият деца в някоя детска градина дори се разплакват от състрадание, абе техни хора са братя, а Путин е добродушен и миролюбив човек, жали украинските си братя, Арестович е прав, цяло щастие е да те нападнат и убият такива добри, човечни и състрадателни хора като руснаците, направо си е щастие... Браво Люся, браво Арестович👏

    Коментиран от #54

    17:16 24.10.2025

  • 54 мдаааа

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ми не води истинска война я....":

    Ами точно това ти казва украинеца, че не е война като тези на ФАЩ в Ирак, Виетнам, Сърбия, Либия и т н и рашките пазят хората... това което пеят укрите са бля бля или паднали техни ракети при отбраната....

    17:27 24.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания