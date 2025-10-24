The New York Times: Ще повлияят ли новите санкции на Тръмп върху военните цели на Путин

Анализаторите на New York Times считат, че новите санкции на САЩ срещу нефтената промишленост на Русия едва ли ще променят военните цели на руския президент, но като цяло ще добавят проблеми на руската икономика, пише Фокус.
Руските компании отдавна се подготвят за възможността от засилване на санкциите, коментира основателката на фирмата за политически анализи R.Politik Татяна Станова.
Според нея (руският президент Владимир) Путин, както и преди, е готов да понесе огромни загуби, за да постигне целите си. Освен това Тръмп напълно може отново да промени мнението си.
"За Путин тази война остава екзистенциална и той е готов да понесе много“, смята тя.
Изданието отбелязва, че приходите от продажбата на петрол и газ съставляват около една четвърт от руския бюджет.
Освен това, петролната промишленост на Русия страда от ударите на Украйна.
Въпреки това, някои експерти в Русия смятат, че новите санкции на САЩ няма да имат значително влияние.
Анализаторите отбелязват, че Русия се е научила умело да заобикаля ограниченията, като използва флот от стотици стари кораби, които не са застраховани от западни компании, и извършва операции чрез буферни компании в трети страни.
А тъй като на Русия се падат около девет процента от световните продажби на петрол, всякакви ограничения върху износа му ще намалят доставките и ще подтикнат цените към ръст, създавайки стимули за по-нататъшно заобикаляне на санкциите.
Журналистите припомнят, че преди да приключи мандата си, администрацията на Джо Байдън наложи подобни санкции срещу руските петролни компании "Сургутнефтегаз“ и "Газпромнефт“, но те имаха ограничен ефект.
Това се дължи главно на слабото прилагане на санкциите още по времето на Тръмп, счита експертът по енергетика във Фонда за международен мир "Карнеги“ Сергей Вакуленко.
"Лукойл ще се сблъска със сериозни проблеми, но това ще бъдат проблеми на Лукойл, а не на Русия“, убеден е той.
Но като цяло, пише NYT, руската икономика се сблъсква с проблеми, дори и да не са достатъчни, за да принудят Путин да промени курса си.
Още преди тази седмица се прогнозираше, че приходите на Русия от петрол и газ ще се намалят до около 100 милиарда долара през тази година от почти 135 милиарда долара през 2024 г., до голяма степен поради спада в цените на петрола.
А усилията на руската централна банка да намали инфлацията чрез повишаване на лихвите спряха военния бум, като доведоха темповете на икономически растеж до около 1% през тази година в сравнение с над 4% през 2023 и 2024 г., обобщават журналистите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:04 24.10.2025
2 Не...
16:05 24.10.2025
3 Ами
16:06 24.10.2025
4 Едва ли
Коментиран от #6
16:06 24.10.2025
5 Кривоверен алкаш
Коментиран от #51
16:07 24.10.2025
6 Кочо
До коментар #4 от "Едва ли":Руснаците ще гладуват.Свикнали са.
Коментиран от #25
16:11 24.10.2025
7 Стига мъки
Не разбрахте ли, че Путин победи!!
Коментиран от #32, #33
16:12 24.10.2025
8 Хахахаха
Коментиран от #43
16:13 24.10.2025
9 Pyccкий Карлик
Коментиран от #13
16:15 24.10.2025
10 Саддам от София
16:15 24.10.2025
11 Отговорът е
16:15 24.10.2025
12 Фермата 1984 🐷🐷
И си мислите, че OFAC не знае и няма да погледне на това като съучастие на българските власти и опит за заобикаляне на санкциите, като вземе мерки?! Орбанизацията на България при Борисов, Пеевски и Радев ще ни доведе до същата съдба, като тази на Орбан.
16:17 24.10.2025
13 Мара ти написа тук,цитирайки
До коментар #9 от "Pyccкий Карлик":американски медии и генерали. Те казали:
"Още са на чертеж"
16:18 24.10.2025
14 Пенсионер 69 годишен
Както винаги, САЩ няма да пострада. Няма да пострада и Китай. Европейците ще гледат прелитащите самолети и ще мислят, че идват извънземни.
Коментиран от #17, #36
16:18 24.10.2025
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
16:20 24.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Пенсионер 69 годишен":Хехехех, дърт наивник. Путин каза че ще удря центровки за временем на решения. Сиречь и Вашингтон
Коментиран от #20, #28
16:22 24.10.2025
18 Хммм,
16:22 24.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Цетровете за взимане на решения
16:23 24.10.2025
21 дрън дрън
Санкциите не работят, а?!
Коментиран от #23
16:24 24.10.2025
22 Сатана Z
Тази война е последна за Русия .Или запада ще го има или не.
16:28 24.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Владимир Путин офишъл
16:29 24.10.2025
25 Мишел
До коментар #6 от "Кочо":Ще гладуват? От 2015 г. насам Русия произвежда ежегодно по 140 -144 000 000 тона зърно и изнася по 40-42 000 000 тона .
Коментиран от #29, #31, #37, #44
16:29 24.10.2025
26 000
16:29 24.10.2025
27 Ха ХаХа
16:29 24.10.2025
28 Пенсионер 69 годишен
До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Путин няма да удари САЩ. Там ще вложи милиардите си, да има какво да харчат децата и внуците му които ще живеят там при пълен лукс и супер екология. На фона на упадъка на Европа и Русия, САЩ ще бъдат отново велики. След размяната на ядрени удари, населението на Европа ще бъде почти напълно унищожено, а на Русия около 30%. Останалите живи ще бъдат благодарни на Путин за победата, както бяха благодарни на Сталин.
Коментиран от #34, #35
16:30 24.10.2025
29 Тихо пръдльо!
До коментар #25 от "Мишел":Никой не ти чете диарийте.
16:30 24.10.2025
30 Тома
16:31 24.10.2025
31 аz СВОПобеда 80
До коментар #25 от "Мишел":Накратко!
1.В руските магазини се продава по една филийка хляб.
2.Зад всеки голям магазин в Русия има базари за храна с изтекъл срок на годност.Нещи като храна втора употреба 🤣🤣🤣
3.Причина:Свръх ниски доходи.Като пенсии от порядъка на 80-100$.
И нередовно плащане на заплати на работещите руснаци.
Коментиран от #41, #46
16:34 24.10.2025
32 Хахахаха
До коментар #7 от "Стига мъки":Рашата е една от най-бомбените държави в света в момента. Това ли са победителите?
Коментиран от #38
16:35 24.10.2025
33 6666
До коментар #7 от "Стига мъки":Ганювски разсъждения.Как е победил путин?Като намали броя на мъжете, като срина икономиката и остави държавата си без безин.
Коментиран от #49
16:35 24.10.2025
34 От Карлуково
До коментар #28 от "Пенсионер 69 годишен":Тук,ли се подвизава?Айде прибирай се да не идваме с бялата риза без ръкави.
16:36 24.10.2025
35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Пенсионер 69 годишен":Хахахаха, до сега Никой не успя да намери милиардите на Путин, а ти Дори знаеш къде ще ги вложи. Правилно казват хората " не слушай старило... "Ти думала париот знаеш ли я? Или щото в България нема, мислиш, че никъде няма ли?
16:37 24.10.2025
36 Я по сериозно!
До коментар #14 от "Пенсионер 69 годишен":И Русия ще прегази Украйна, след това ще стигне чак до Ламанша, Ще стане най спрведливата държава в света и всички които сега са емигранти в Америка или са тръгнали за там ще обърнат посоката към Русия, нали? Рано ти е още да си напрягаш едната гънка на мозъка за да мислиш, щом за толкова години нищо не си разбрал от живота. След тази война световната общност много дълговреме няма да позволи на Русия да се върне даже в състоянието от преди 10 години, а още по малко да влезе поне в челната петорка на доминиращите в света държави. Най доброто развитие за обикновените руски граждани ще е разпад на Руската федерация и в частност на самата Русия. Иначве нищо по добро не ги чака поне още няколко поколения.
Коментиран от #52
16:37 24.10.2025
37 Българин
До коментар #25 от "Мишел":Руснаците вече гладуват.В далечният изток започнаха прояви на канибализъм.
16:37 24.10.2025
38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #32 от "Хахахаха":Друга е причината.От руснак войник не става.Тсм търси проблема.
16:39 24.10.2025
39 стоян георгиев
Високите цени на горивата и санкциите срещу Русия започнаха да предизвикват скок на цените на енергоносителите и техния недостига това означава колапс за стария континент.
Коментиран от #40
16:40 24.10.2025
40 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #39 от "стоян георгиев":Това са руски фейкове.С колко се повиши бензина в България?За Руся знаем-няма го.
16:42 24.10.2025
41 Обикновен човек
До коментар #31 от "аz СВОПобеда 80":Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.
16:43 24.10.2025
42 Гориил
Коментиран от #45
16:44 24.10.2025
43 На теб определено лечението
До коментар #8 от "Хахахаха":в психиатрията с тези медикаменти немщ ти повлиява.
16:44 24.10.2025
44 Атина Палада
До коментар #25 от "Мишел":И ти, ли като мен си правен в задната дупка?
16:44 24.10.2025
45 Пора
До коментар #42 от "Гориил":Путинова русия умира.
16:49 24.10.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ами
Просто ще го правят през посредници. Както го правят и сега. Разбира се, на завишена цена.
И за съжаление, всичко това ще рефлектира върху крайният клиент.
16:56 24.10.2025
48 Гориил
16:56 24.10.2025
49 мдаааа
До коментар #33 от "6666":Арестович
„Русия не води истинска война – жал им е, защото сме им свои. Ако искаха, щеше да е щрак – и ни няма. За три месеца. Като гнил орех.“ С тези думи бившият съветник на украинския президент Алексий Арестович описа „фоновия режим“, в който според него Москва провежда войната: без пълна мобилизация, с доброволци, с едва 5–7% от бюджета и с настъпваща армия от 650 000 срещу украинска от над 1 милион. Въпреки това, подчерта Арестович, именно Киев се задъхва, а Русия постига своето – бавно, но методично.
Бившият съветник на Зеленски: Украйна може да започне да обсъжда мобилизация на жени още през септември
Според него това е неизбежно. В крайна сметка руската армия има значително числено предимство.
Медведчук:
Единственият вариант за бъдещето на украинския народ ще бъде обединението с Русия, заяви в интервю за ТАСС Виктор Медведчук, ръководител на движението „Друга Украйна“ и бивш лидер на забранената партия „Опозиционна платформа – За живот“.
Коментиран от #53
17:02 24.10.2025
50 Гориил
17:07 24.10.2025
51 Бараните естествено..
До коментар #5 от "Кривоверен алкаш":Тези безмозъчни същества които мрът като мухи в Украйна за тоя де духа.
17:07 24.10.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Ми не води истинска война я....
До коментар #49 от "мдаааа":Просто са влезли на разходка, и така по приятелски избиват който срещнат, бомбардират ги и разрушават цели градове най добронамерено и щадящо, като убият деца в някоя детска градина дори се разплакват от състрадание, абе техни хора са братя, а Путин е добродушен и миролюбив човек, жали украинските си братя, Арестович е прав, цяло щастие е да те нападнат и убият такива добри, човечни и състрадателни хора като руснаците, направо си е щастие... Браво Люся, браво Арестович👏
Коментиран от #54
17:16 24.10.2025
54 мдаааа
До коментар #53 от "Ми не води истинска война я....":Ами точно това ти казва украинеца, че не е война като тези на ФАЩ в Ирак, Виетнам, Сърбия, Либия и т н и рашките пазят хората... това което пеят укрите са бля бля или паднали техни ракети при отбраната....
17:27 24.10.2025