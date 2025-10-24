The New York Times: Ще повлияят ли новите санкции на Тръмп върху военните цели на Путин

Анализаторите на New York Times считат, че новите санкции на САЩ срещу нефтената промишленост на Русия едва ли ще променят военните цели на руския президент, но като цяло ще добавят проблеми на руската икономика, пише Фокус.



Руските компании отдавна се подготвят за възможността от засилване на санкциите, коментира основателката на фирмата за политически анализи R.Politik Татяна Станова.



Според нея (руският президент Владимир) Путин, както и преди, е готов да понесе огромни загуби, за да постигне целите си. Освен това Тръмп напълно може отново да промени мнението си.



"За Путин тази война остава екзистенциална и той е готов да понесе много“, смята тя.



Изданието отбелязва, че приходите от продажбата на петрол и газ съставляват около една четвърт от руския бюджет.



Освен това, петролната промишленост на Русия страда от ударите на Украйна.



Въпреки това, някои експерти в Русия смятат, че новите санкции на САЩ няма да имат значително влияние.



Анализаторите отбелязват, че Русия се е научила умело да заобикаля ограниченията, като използва флот от стотици стари кораби, които не са застраховани от западни компании, и извършва операции чрез буферни компании в трети страни.



А тъй като на Русия се падат около девет процента от световните продажби на петрол, всякакви ограничения върху износа му ще намалят доставките и ще подтикнат цените към ръст, създавайки стимули за по-нататъшно заобикаляне на санкциите.



Журналистите припомнят, че преди да приключи мандата си, администрацията на Джо Байдън наложи подобни санкции срещу руските петролни компании "Сургутнефтегаз“ и "Газпромнефт“, но те имаха ограничен ефект.



Това се дължи главно на слабото прилагане на санкциите още по времето на Тръмп, счита експертът по енергетика във Фонда за международен мир "Карнеги“ Сергей Вакуленко.



"Лукойл ще се сблъска със сериозни проблеми, но това ще бъдат проблеми на Лукойл, а не на Русия“, убеден е той.



Но като цяло, пише NYT, руската икономика се сблъсква с проблеми, дори и да не са достатъчни, за да принудят Путин да промени курса си.



Още преди тази седмица се прогнозираше, че приходите на Русия от петрол и газ ще се намалят до около 100 милиарда долара през тази година от почти 135 милиарда долара през 2024 г., до голяма степен поради спада в цените на петрола.



А усилията на руската централна банка да намали инфлацията чрез повишаване на лихвите спряха военния бум, като доведоха темповете на икономически растеж до около 1% през тази година в сравнение с над 4% през 2023 и 2024 г., обобщават журналистите.

