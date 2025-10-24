Новини
Война на хоризонта! САЩ изпращат самолетоносача „Джералд Форд“ към Южна Америка

24 Октомври, 2025 22:37, обновена 24 Октомври, 2025 22:54 1 499 29

Пийт Хегсет не уточни кога точно самолетоносачът ще бъде разположен в района

Война на хоризонта! САЩ изпращат самолетоносача „Джералд Форд“ към Южна Америка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет нареди самолетоносачът „Джералд Форд“ и ескортиращите го военни кораби от неговата група да бъдат разположени в зоната на отговорност на Южното командване на САЩ, съобщи говорител на Пентагона, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

С този ход Вашингтон значително увеличава присъствието си в Латинска Америка, включително числеността на войските и съдовете на военноморските сили в региона, отбелязва агенцията.

„Засиленото присъствие на американските сили в тази зона ще укрепи способностите на САЩ да откриват, наблюдават и пресичат незаконни действия на лица, които застрашават безопасността и просперитета на нашата родина САЩ и нашата сигурност в Западното полукълбо“, заяви в „Екс“ говорителят на Пентагона Шон Парнел.

Той не уточни кога точно самолетоносачът ще бъде разположен в района.

Преди няколко дни „Джералд Форд“ премина през Гибралтарския проток и плаваше във водите на Европа.

Изпращането му в Карибския басейн е част от струпването на военна сила там, инициирано от американския президент Доналд Тръмп, което включва осем военни кораба, ядрени подводници и изтребители Ф-35.

От началото на септември американските военни нанесоха 10 удара в региона срещу кораби, за които подозират, че пренасят наркотици. При атаките бяха убити около 40 души. Въпреки че Пентагонът не предоставя много подробности, се предполага, че някои от убитите са венецуелци.

Президентът на Венецуела Николас Мадуро многократно е твърдял че САЩ искат да го свалят от власт. През август Вашингтон удвои наградата за информация, която да доведе до ареста на Мадуро, до 50 милиона долара, обвинявайки го във връзки с наркокартелите. Мадуро отрича обвиненията на САЩ.

Самолетоносачът „Джералд Форд“ бе пуснат в експлоатация през 2017 г. Той е най-големият в света – с повече от 5000 моряци на борда, като може да побере повече от 75 военни самолета. На него има ядрен реактор. Разполага също с арсенал от ракети земя-въздух със среден обсег, използвани за противодействие срещу дронове и самолети.

По-рано днес Хегсет обяви, че американските въоръжени сили са нанесли 10-ия си удар в Карибския басейн срещу лодка, заподозряна в пренос на наркотици. В публикация в социалните мрежи той заяви, че лодката е била на картела "Трен де Арагуа".

Министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино заяви, че въоръжените сили на страната ще попречат на инсталирането в Каракас на правителство, подчинено на Съединените щати, предаде Франс прес.

Падрино обвини Вашингтон, че иска да свали президента Николас Мадуро от власт с подкрепата на опозицията.

"Интерпретирайте го, както желаете. Въоръжените сили няма да допуснат тук правителство, което е подчинено на интересите на Съединените щати", каза Падрино пред венецуелската обществена телевизия.

"Никога повече роби! Ние сме свободна страна!", добави министърът на отбраната.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    24 3 Отговор
    Тръмп трупа войски и готви десант във Венецуела.

    22:40 24.10.2025

  • 2 Пич

    28 6 Отговор
    Чиче Дони се е комплексирал от неуспехите си и иска да нарита поне някои слабаци !!!

    22:41 24.10.2025

  • 3 604

    14 4 Отговор
    пудинг дъ им даде малко ракетки дъ гу топнът паххахахахахаахя

    22:41 24.10.2025

  • 4 Един

    24 6 Отговор
    Потопете им коритото и ще се приберат - не може да не може тоя самолетоносач да се преформи на последен модел подводница :D

    22:42 24.10.2025

  • 5 Отново

    30 5 Отговор
    САЩ ще почнат поредната демократична война.

    22:42 24.10.2025

  • 6 Хипотетично

    15 5 Отговор
    "Съразмерна" армада за справяне с лодките на наркотрафикантите или пък са използвани за повод при преследване на други нелицеприятни цели.

    Коментиран от #8

    22:43 24.10.2025

  • 7 БИЛ МИРОТВОРЕЦ РИЖАКА🤦‍♂️🤦‍♀️🤣

    17 3 Отговор
    ............НЕМА И НЕ Е ИМАЛО ТАКЪВ ПРЕЗИДЕНТ НА КРАВАРИЯ

    22:44 24.10.2025

  • 8 звездите ми говорят

    20 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хипотетично":

    Венецуела и нейния петрол стават за препродажба в Европа.

    22:45 24.10.2025

  • 9 надуване

    10 3 Отговор
    Ще си го приберат.Пуяка се надууува и после бляблябля и спада.Не вади пищов,ако те е страх да го ползваш,че снаваш смешен.

    22:50 24.10.2025

  • 10 бай Даньо

    14 4 Отговор
    Миротвореца на ход ... тоя свят щеше да е комедия ако не беше трагедия.

    22:51 24.10.2025

  • 11 Ами

    17 3 Отговор
    С хусите в Йемен нещата не се получиха. С Иран беше още по-зле.
    Да се пробват в Карибите. Може пък и да превземат някое островче.
    Тъкмо, генерална репетиция за Гренландия :)

    22:52 24.10.2025

  • 12 Сатана Z

    16 3 Отговор
    И във Виетнам е имало няколко Краварски самолетоносача ,но при бягството на храбрите U.S. Marines се наложило да бутат самолетите в морето за да има място за бегълците.
    Хи хи хи.И сега ще е така ,но ще ги наблюдават всички как бягат като плъхове.

    22:54 24.10.2025

  • 13 бай Бай

    10 2 Отговор
    Хегсет НЕ Е министър на отбраната.
    А на войната.
    Прекръстиха ги защото толкова им е акъла.

    22:59 24.10.2025

  • 14 Сатана Z

    11 4 Отговор
    САЩ публично изпратиха най-новия си и най-скъп самолетоносач до бреговете на Венецуела, увеличавайки ударните си възможности.

    Всичко това се случва на фона на директните изявления на Тръмп относно сухопътно нахлуване в страната.

    В същото време, американските военни очевидно няма да имат „лека пътека“; Венецуела разполага с множество системи за противовъздушна отбрана от Русия и Китай, а противокорабни ракети и дронове от Иран и Русия също могат да се появят.

    Логично е да се предположи, че китайски и руски оператори на дронове вече са изпратени във Венецуела, което означава, че американските военни ще бъдат принудени да си измият ръцете в собствената кръв.

    Коментиран от #20

    22:59 24.10.2025

  • 15 Бункера!

    1 3 Отговор
    Смачкайте бункера!

    23:06 24.10.2025

  • 16 Бай Дончо и Бидончо

    3 2 Отговор
    Независимо дали има атака или не, Венецуела трябва да има способността да навреди на САЩ.

    Минималната цел е да се удари Панамският канал и да се парализира. Това не би било трудно. Само ако ръководството имаше волята.
    Максималната цел е да се прехвърлят бойните действия на територията на САЩ. Нещо като „да се победи звярът в леговището му“. Но за това, отново, ръководството се нуждае от воля.

    Коментиран от #18

    23:07 24.10.2025

  • 17 Муле

    3 1 Отговор
    не се спряха, навсякъде демокрация

    23:16 24.10.2025

  • 18 Путин гол до кръста на пони

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "Бай Дончо и Бидончо":

    Благодарен съм на бай Дончо и неговият iQ близнак Бидончо! Великолепна реч! Вдигнете им заплатата!

    23:17 24.10.2025

  • 19 Ердоган

    1 2 Отговор
    Следва денацификация

    23:20 24.10.2025

  • 20 Путин гол до кръста на пони

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    Вдигннте на Сатана Z заплата бе! Не го ли виждате как гори в сатанински пламъци! Фърля се амбразурата като баран! Не го оставяйте незабелязан! Дайте му номинация за.Нобел за интелект като на Бай Доня и Бидоня!

    23:23 24.10.2025

  • 21 Ганя Путинофила

    4 3 Отговор
    След Сирия, още един съюзник на Маскаля утече у каналя!

    Коментиран от #24

    23:24 24.10.2025

  • 22 Путин гол до кръста на пони

    1 3 Отговор
    Нещо ме удивляват задунайците! Вчера за моят приятел Бай Дон Трап с който пихме самагонь в Аляска, блееха осанна, днес врещът "Разпни го". Кво става бе деца мои задунайски? Какво сега не ви кефи моя приятел моркова?

    Коментиран от #26

    23:30 24.10.2025

  • 23 любо мир

    1 1 Отговор
    ...кораба е пълен със зеле...

    23:32 24.10.2025

  • 24 Путин гол до кръста на пони

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ганя Путинофила":

    Чакай сега! Няма нищо общо между Сирия и Венеция...пардон Венецуела! Асадчик.няма топки! А Мадуро има големи мад.... Тоя човек с тия големи ма..ури ще разцепи Джерал Форд на две!

    23:35 24.10.2025

  • 25 Опорка

    1 1 Отговор
    Не виждам истеричен жълтопаветен вой?

    Коментиран от #27

    23:35 24.10.2025

  • 26 Путин гол до кръста на пони

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Путин гол до кръста на пони":

    Озвинявам се на моите фенове за.репликата "....моя приятел моркова"! Прозвуча малко двузначно. Не! Не използвам моркови, бъдете спокойни! Но да ви кажа, Мадурьо ми обеща един камьон с бабани! Бананите.са друго.

    23:39 24.10.2025

  • 27 Путин гол до кръста на пони

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Опорка":

    Ти не виждаш истеричен жълтопаветен вой, щото няма за какво! Аз обаче с гордост и любов виждам истерични задунайски писъци, за което много ви спасиба!

    23:42 24.10.2025

  • 28 УдоМача

    0 0 Отговор
    Дано Русия вече е доставила ракетите!!

    23:43 24.10.2025

  • 29 ТИЯ КАУБОИ ТЪПАНАРИ

    1 0 Отговор
    ИЗТРЕПАХА МАСА НЕВИННИ РИБАРИ.

    23:44 24.10.2025