Война на хоризонта! САЩ изпращат самолетоносача „Джералд Форд“ към Южна Америка

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет нареди самолетоносачът „Джералд Форд“ и ескортиращите го военни кораби от неговата група да бъдат разположени в зоната на отговорност на Южното командване на САЩ, съобщи говорител на Пентагона, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
С този ход Вашингтон значително увеличава присъствието си в Латинска Америка, включително числеността на войските и съдовете на военноморските сили в региона, отбелязва агенцията.
„Засиленото присъствие на американските сили в тази зона ще укрепи способностите на САЩ да откриват, наблюдават и пресичат незаконни действия на лица, които застрашават безопасността и просперитета на нашата родина САЩ и нашата сигурност в Западното полукълбо“, заяви в „Екс“ говорителят на Пентагона Шон Парнел.
Той не уточни кога точно самолетоносачът ще бъде разположен в района.
Преди няколко дни „Джералд Форд“ премина през Гибралтарския проток и плаваше във водите на Европа.
Изпращането му в Карибския басейн е част от струпването на военна сила там, инициирано от американския президент Доналд Тръмп, което включва осем военни кораба, ядрени подводници и изтребители Ф-35.
От началото на септември американските военни нанесоха 10 удара в региона срещу кораби, за които подозират, че пренасят наркотици. При атаките бяха убити около 40 души. Въпреки че Пентагонът не предоставя много подробности, се предполага, че някои от убитите са венецуелци.
Президентът на Венецуела Николас Мадуро многократно е твърдял че САЩ искат да го свалят от власт. През август Вашингтон удвои наградата за информация, която да доведе до ареста на Мадуро, до 50 милиона долара, обвинявайки го във връзки с наркокартелите. Мадуро отрича обвиненията на САЩ.
Самолетоносачът „Джералд Форд“ бе пуснат в експлоатация през 2017 г. Той е най-големият в света – с повече от 5000 моряци на борда, като може да побере повече от 75 военни самолета. На него има ядрен реактор. Разполага също с арсенал от ракети земя-въздух със среден обсег, използвани за противодействие срещу дронове и самолети.
По-рано днес Хегсет обяви, че американските въоръжени сили са нанесли 10-ия си удар в Карибския басейн срещу лодка, заподозряна в пренос на наркотици. В публикация в социалните мрежи той заяви, че лодката е била на картела "Трен де Арагуа".
Министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино заяви, че въоръжените сили на страната ще попречат на инсталирането в Каракас на правителство, подчинено на Съединените щати, предаде Франс прес.
Падрино обвини Вашингтон, че иска да свали президента Николас Мадуро от власт с подкрепата на опозицията.
"Интерпретирайте го, както желаете. Въоръжените сили няма да допуснат тук правителство, което е подчинено на интересите на Съединените щати", каза Падрино пред венецуелската обществена телевизия.
"Никога повече роби! Ние сме свободна страна!", добави министърът на отбраната.
1 Последния Софиянец
22:40 24.10.2025
2 Пич
22:41 24.10.2025
3 604
22:41 24.10.2025
4 Един
22:42 24.10.2025
5 Отново
22:42 24.10.2025
6 Хипотетично
Коментиран от #8
22:43 24.10.2025
7 БИЛ МИРОТВОРЕЦ РИЖАКА🤦♂️🤦♀️🤣
22:44 24.10.2025
8 звездите ми говорят
До коментар #6 от "Хипотетично":Венецуела и нейния петрол стават за препродажба в Европа.
22:45 24.10.2025
9 надуване
22:50 24.10.2025
10 бай Даньо
22:51 24.10.2025
11 Ами
Да се пробват в Карибите. Може пък и да превземат някое островче.
Тъкмо, генерална репетиция за Гренландия :)
22:52 24.10.2025
12 Сатана Z
Хи хи хи.И сега ще е така ,но ще ги наблюдават всички как бягат като плъхове.
22:54 24.10.2025
13 бай Бай
А на войната.
Прекръстиха ги защото толкова им е акъла.
22:59 24.10.2025
14 Сатана Z
Всичко това се случва на фона на директните изявления на Тръмп относно сухопътно нахлуване в страната.
В същото време, американските военни очевидно няма да имат „лека пътека“; Венецуела разполага с множество системи за противовъздушна отбрана от Русия и Китай, а противокорабни ракети и дронове от Иран и Русия също могат да се появят.
Логично е да се предположи, че китайски и руски оператори на дронове вече са изпратени във Венецуела, което означава, че американските военни ще бъдат принудени да си измият ръцете в собствената кръв.
Коментиран от #20
22:59 24.10.2025
15 Бункера!
23:06 24.10.2025
16 Бай Дончо и Бидончо
Минималната цел е да се удари Панамският канал и да се парализира. Това не би било трудно. Само ако ръководството имаше волята.
Максималната цел е да се прехвърлят бойните действия на територията на САЩ. Нещо като „да се победи звярът в леговището му“. Но за това, отново, ръководството се нуждае от воля.
Коментиран от #18
23:07 24.10.2025
17 Муле
23:16 24.10.2025
18 Путин гол до кръста на пони
До коментар #16 от "Бай Дончо и Бидончо":Благодарен съм на бай Дончо и неговият iQ близнак Бидончо! Великолепна реч! Вдигнете им заплатата!
23:17 24.10.2025
19 Ердоган
23:20 24.10.2025
20 Путин гол до кръста на пони
До коментар #14 от "Сатана Z":Вдигннте на Сатана Z заплата бе! Не го ли виждате как гори в сатанински пламъци! Фърля се амбразурата като баран! Не го оставяйте незабелязан! Дайте му номинация за.Нобел за интелект като на Бай Доня и Бидоня!
23:23 24.10.2025
21 Ганя Путинофила
Коментиран от #24
23:24 24.10.2025
22 Путин гол до кръста на пони
Коментиран от #26
23:30 24.10.2025
23 любо мир
23:32 24.10.2025
24 Путин гол до кръста на пони
До коментар #21 от "Ганя Путинофила":Чакай сега! Няма нищо общо между Сирия и Венеция...пардон Венецуела! Асадчик.няма топки! А Мадуро има големи мад.... Тоя човек с тия големи ма..ури ще разцепи Джерал Форд на две!
23:35 24.10.2025
25 Опорка
Коментиран от #27
23:35 24.10.2025
26 Путин гол до кръста на пони
До коментар #22 от "Путин гол до кръста на пони":Озвинявам се на моите фенове за.репликата "....моя приятел моркова"! Прозвуча малко двузначно. Не! Не използвам моркови, бъдете спокойни! Но да ви кажа, Мадурьо ми обеща един камьон с бабани! Бананите.са друго.
23:39 24.10.2025
27 Путин гол до кръста на пони
До коментар #25 от "Опорка":Ти не виждаш истеричен жълтопаветен вой, щото няма за какво! Аз обаче с гордост и любов виждам истерични задунайски писъци, за което много ви спасиба!
23:42 24.10.2025
28 УдоМача
23:43 24.10.2025
29 ТИЯ КАУБОИ ТЪПАНАРИ
23:44 24.10.2025