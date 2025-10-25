Въздушна опасност! Литва отново затвори летищата във Вилнюс и Каунас заради балони, навлезли от Беларус

Литва затвори снощи летищата в столицата Вилнюс и във втория по големина град Каунас, след като метеорологични балони от Беларус навлязоха във въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс.
Министерството на транспорта съобщи, че това е третият случай през октомври, при който литовски летища спират работа заради нарушения на въздушното пространство откъм територията на Беларус.
През последните месеци европейската авиация, включително летищата в Копенхаген, Мюнхен и в региона на Балтийско море, многократно беше подлагана на смущения заради дронове и други неидентифицирани обекти.
По данни на литовското Транспортно министерство и Националния център за управление на кризи двете летища са затворени до 22:00 ч. местно време (19:00 ч. по Гринуич), след като на радарите са били засечени „десетки балони“.
По-рано този месец летището във Вилнюс на два пъти беше временно затворено заради балони, излетели от Беларус и превозващи контрабандни цигари. Министър-председателката на Литва Инга Ругиниене предупреди, че страната ще затвори граничните пунктове с Беларус, ако подобни инциденти се повторят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Влажни гащички
13:51 25.10.2025
3 Те били птички
Яко са се изпуснали потвърдиха официални и неофициални лица от военните летища Вилнюс и каунас.
13:54 25.10.2025
4 Варна 3
Коментиран от #22
13:55 25.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 БОЛШЕВИК
Коментиран от #13
13:56 25.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #11, #20
13:57 25.10.2025
9 Давай
До коментар #5 от "Механик":какво чакаш?
13:58 25.10.2025
10 Разберете това
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Не знаят колко пъти бившият СССР и настоящата Русия са ограбили България. Тя и Украйна е тормозена. Време е Украйна да си върне Крим и да бъде добре защитена държава. Вече си имаме нов командващ Европа и това е Украйна.
Коментиран от #21
13:59 25.10.2025
11 БОЛШЕВИК
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Над 80% от българите се надяват Русия отново да ни освободи!
Коментиран от #14
14:00 25.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Варна 3
До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":Не Европа, а Русия и Беларус ще подпалят Европа. Та тя Германия вече е готова за битка срещу Русия. Нека да добавим и България.
Коментиран от #19
14:01 25.10.2025
14 Варна 3
До коментар #11 от "БОЛШЕВИК":Над 80% от населението на България се надява да сме в европейската армия, а не да сме към Русия! Заминавайте тогава за Русия, ако ви е голям навик!
Коментиран от #23
14:03 25.10.2025
15 Таkа.
14:05 25.10.2025
16 Въпрос
Коментиран от #18
14:08 25.10.2025
17 стоян георгиев
14:11 25.10.2025
18 Надда Ренн
До коментар #16 от "Въпрос":Муци 👄не се опитвай да мислиш , просто не ти се отдава .Наблягай на силната си страна ,свирене на вълшебна флейта .
14:14 25.10.2025
19 БОЛШЕВИК
До коментар #13 от "Варна 3":Готов ли си за фронта?
14:18 25.10.2025
20 Ивайло Крачунов
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Мартинчоо ,би ли приел днес следобед моята Персона Грата да представиш един волен концерт на Фли ГорНа ,както винаги шампанското и скаридите и флигорната са от мен, останалото от теб .
14:18 25.10.2025
21 Слава на великият Путин!!!
До коментар #10 от "Разберете това":Слава на Руската армия Освободителка!
14:21 25.10.2025
22 Ъхъ
До коментар #4 от "Варна 3":Атанасов Атанасов е локализирал руска ядрена подводница в чашката на яз. Искър!😱 Нападението ще дойде оттам, твърди опитният генерал!🤥
14:24 25.10.2025
23 Чичо
До коментар #14 от "Варна 3":Ти що още не си в Европейската армия? Епилатора ли ти засече или нокът имаш счупен?
14:24 25.10.2025