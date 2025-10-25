Новини
Свят »
Литва »
Въздушна опасност! Литва отново затвори летищата във Вилнюс и Каунас заради балони, навлезли от Беларус

Въздушна опасност! Литва отново затвори летищата във Вилнюс и Каунас заради балони, навлезли от Беларус

25 Октомври, 2025 13:49 569 23

  • литва-
  • русия-
  • нато-
  • дронове-
  • балони

Министерството на транспорта съобщи, че това е третият случай през октомври, при който литовски летища спират работа заради нарушения на въздушното пространство откъм територията на Беларус

Въздушна опасност! Литва отново затвори летищата във Вилнюс и Каунас заради балони, навлезли от Беларус - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Литва затвори снощи летищата в столицата Вилнюс и във втория по големина град Каунас, след като метеорологични балони от Беларус навлязоха във въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс.

Министерството на транспорта съобщи, че това е третият случай през октомври, при който литовски летища спират работа заради нарушения на въздушното пространство откъм територията на Беларус.

През последните месеци европейската авиация, включително летищата в Копенхаген, Мюнхен и в региона на Балтийско море, многократно беше подлагана на смущения заради дронове и други неидентифицирани обекти.

По данни на литовското Транспортно министерство и Националния център за управление на кризи двете летища са затворени до 22:00 ч. местно време (19:00 ч. по Гринуич), след като на радарите са били засечени „десетки балони“.

По-рано този месец летището във Вилнюс на два пъти беше временно затворено заради балони, излетели от Беларус и превозващи контрабандни цигари. Министър-председателката на Литва Инга Ругиниене предупреди, че страната ще затвори граничните пунктове с Беларус, ако подобни инциденти се повторят.


Литва
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Влажни гащички

    5 1 Отговор
    -Пук! - това балонче направо си реве за една карфица

    13:51 25.10.2025

  • 3 Те били птички

    12 1 Отговор
    но на тях от страх им се виждат като Си 57.
    Яко са се изпуснали потвърдиха официални и неофициални лица от военните летища Вилнюс и каунас.

    13:54 25.10.2025

  • 4 Варна 3

    2 10 Отговор
    Сега братушките готвят нов атентат в Европа. Време е Русия да бъде победена. Всичко е руска пропаганда.

    Коментиран от #22

    13:55 25.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 БОЛШЕВИК

    8 0 Отговор
    Тия пудели с тия игри ще подпалят голямата война!

    Коментиран от #13

    13:56 25.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    3 11 Отговор
    Персона нон грата за всички руснаци в Европа! И България не иска Русия!

    Коментиран от #10, #11, #20

    13:57 25.10.2025

  • 9 Давай

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    какво чакаш?

    13:58 25.10.2025

  • 10 Разберете това

    2 8 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Не знаят колко пъти бившият СССР и настоящата Русия са ограбили България. Тя и Украйна е тормозена. Време е Украйна да си върне Крим и да бъде добре защитена държава. Вече си имаме нов командващ Европа и това е Украйна.

    Коментиран от #21

    13:59 25.10.2025

  • 11 БОЛШЕВИК

    11 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Над 80% от българите се надяват Русия отново да ни освободи!

    Коментиран от #14

    14:00 25.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Варна 3

    2 10 Отговор

    До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":

    Не Европа, а Русия и Беларус ще подпалят Европа. Та тя Германия вече е готова за битка срещу Русия. Нека да добавим и България.

    Коментиран от #19

    14:01 25.10.2025

  • 14 Варна 3

    3 8 Отговор

    До коментар #11 от "БОЛШЕВИК":

    Над 80% от населението на България се надява да сме в европейската армия, а не да сме към Русия! Заминавайте тогава за Русия, ако ви е голям навик!

    Коментиран от #23

    14:03 25.10.2025

  • 15 Таkа.

    1 1 Отговор
    Сега руските братушки ще се пенсионират по-рано и край.

    14:05 25.10.2025

  • 16 Въпрос

    1 5 Отговор
    Какво означава, когато 60-километрова танкова колона прекоси незаконно държавна граница? Копейките казват, че това означавало нападение на НАТО над руZия, но на мен все ми се струва, че това не е верният отговор. Вие какво ще кажете? Ако 60 километра танкове от Турция прекосят българската граница и тръгнат към София, това нападение на България над Турция ли ще значи? Някой компетентен да каже, че е много сложен въпроса.

    Коментиран от #18

    14:08 25.10.2025

  • 17 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    абе в този Каунас кауни виреят ли ,щото мисля ,че е малко хладничко ,а пък в нашия край в Харманлийско са в изобилие ...

    14:11 25.10.2025

  • 18 Надда Ренн

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Въпрос":

    Муци 👄не се опитвай да мислиш , просто не ти се отдава .Наблягай на силната си страна ,свирене на вълшебна флейта .

    14:14 25.10.2025

  • 19 БОЛШЕВИК

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Варна 3":

    Готов ли си за фронта?

    14:18 25.10.2025

  • 20 Ивайло Крачунов

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Мартинчоо ,би ли приел днес следобед моята Персона Грата да представиш един волен концерт на Фли ГорНа ,както винаги шампанското и скаридите и флигорната са от мен, останалото от теб .

    14:18 25.10.2025

  • 21 Слава на великият Путин!!!

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Разберете това":

    Слава на Руската армия Освободителка!

    14:21 25.10.2025

  • 22 Ъхъ

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Варна 3":

    Атанасов Атанасов е локализирал руска ядрена подводница в чашката на яз. Искър!😱 Нападението ще дойде оттам, твърди опитният генерал!🤥

    14:24 25.10.2025

  • 23 Чичо

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Варна 3":

    Ти що още не си в Европейската армия? Епилатора ли ти засече или нокът имаш счупен?

    14:24 25.10.2025

