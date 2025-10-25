Новини
Украинската армия: Върнахме си контрола над Торске
Украинската армия: Върнахме си контрола над Торске

25 Октомври, 2025

Малко след началото на войната селото беше превзето от руските войски, а след това е украинците си върнаха контрола над него по време на тяхната офанзива през 2022 г.

Украинската армия: Върнахме си контрола над Торске - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинската армия си е върнала контрола над село Торске, което е важно за отбраната на град Лиман, съобщи в Телеграм украинският генерален щаб, цитиран от ДПА, пише БТА.

До 100 руски войници са били убити, а други са били пленени по време на сраженията, допълват украинските военни.

Информацията все още не може да бъде потвърдена от независим източник, отбелязва ДПА.

Торске е село в северната част на Донецка област. Преди войната там са живели над 1000 души, но сега то е почти напълно разрушено.

Малко след началото на войната селото беше превзето от руските войски, а след това е украинците си върнаха контрола над него по време на тяхната офанзива през 2022 г. Наскоро то отново беше превзето от руснаците.

Торске е важно поради местоположението си на хълм на брега на река Жеребец. Тази река образува естествена бариера и затруднява напредъка на войските към Лиман, само на 13 километра на запад, и към агломерацията около Славянск и Краматорск зад него, която руската армия досега не е успяла да превземе, отбелязва ДПА.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    32 8 Отговор
    Фейковете на евроатлантиците се изчепиха от към капацитет.

    И почнаха с откровенни глюпости.

    16:21 25.10.2025

  • 3 фактифейк

    25 9 Отговор
    с поредната лъжа.

    16:21 25.10.2025

  • 4 УКРАЙНА 🇺🇦

    13 24 Отговор
    Слава на геройте

    Коментиран от #16

    16:23 25.10.2025

  • 5 Я пък тоя

    25 8 Отговор
    Даааа, важно село са превзели с огромно стратегическо значение.
    Защо обаче когато го загубиха нямаше стратегическо значение!!!
    Явно руснаците са го напълнили със стратегия.

    16:23 25.10.2025

  • 6 Тома

    26 6 Отговор
    Е как независим източник.Пишете бесарабски фронт и да бегаме бате.

    16:24 25.10.2025

  • 7 ХУБАВИ ПЕТЪЧНИ

    23 3 Отговор
    СЪНИЩА. СПЕЧЕЛИХТЕ, А, КОГА ЩЕ Е БАНДЕР ПАРАДА НА ПОБЕДАТА?!

    Коментиран от #13

    16:26 25.10.2025

  • 8 за радост на писара и русофоборсуците

    22 3 Отговор
    Информацията все още не може да бъде потвърдена от независим източник, отбелязва ДПА.

    Коментиран от #30

    16:27 25.10.2025

  • 9 Кривоверен алкаш

    4 9 Отговор
    Гонене на полираните барани...там...обратно в обора..

    16:27 25.10.2025

  • 10 На тези тупани им взеха държавата

    23 3 Отговор
    а те на едно селце се радват.Укромодел

    Коментиран от #24, #45

    16:28 25.10.2025

  • 11 Румен Решетников

    5 17 Отговор
    Отричането на фактите не ги променя, товарищи!
    Торске е освободено от украинците още вчера, а вие петолъчниците си лайте, лошо няма!!!

    16:29 25.10.2025

  • 12 Алооу, факти?

    15 2 Отговор
    Забравихте да уточните,че селото е стратегическо🤣🤣🤣

    16:30 25.10.2025

  • 13 Тодор Правешки

    5 11 Отговор

    До коментар #7 от "ХУБАВИ ПЕТЪЧНИ":

    След Парадь победи в Киев, другарю!

    16:31 25.10.2025

  • 14 456

    11 2 Отговор
    Върнали са си контрола през 2022 година. А сега не сме ли 2025?😅

    16:31 25.10.2025

  • 15 САЩ статистик

    16 3 Отговор
    съотношение убити 36 укри срещу 1 руснак.Не аз американците водят тази статистика.Готино ,а .

    Коментиран от #21

    16:31 25.10.2025

  • 16 Даскал Фратю

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Слава и на правописа.

    16:32 25.10.2025

  • 17 руzко = боклук

    5 10 Отговор
    хахахах руzия ще се разпадне

    16:33 25.10.2025

  • 18 тез не го ли разбраха

    6 2 Отговор
    стига сте се занимавали с разни села ами си върнете конттола над държавата докато още има живи хора че ще останат само наркомански и хунтата му…!

    16:35 25.10.2025

  • 19 Слава на ВСУ!

    4 8 Отговор
    Бийте без пощада путинските варвари, бой и само бой!...

    16:35 25.10.2025

  • 20 Копейкин

    4 5 Отговор
    Щом не е излязло от устата на ф.юр.е.р.а не е вярно

    16:36 25.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Да уточним нещо,ако може...цитирам:

    10 2 Отговор
    ..."Малко след началото на войната селото беше превзето от руските войски, а след това е украинците си върнаха контрола над него по време на тяхната офанзива през 2022 г. Наскоро то отново беше превзето от руснаците."....Сега сме 2025 година,какви са тези новини и превземания от преди 3 години и последно,...селото на руснаците ли остава?🤣🤣🤣

    Коментиран от #25

    16:38 25.10.2025

  • 23 Хахахаха

    4 8 Отговор
    Копейки, нали питахте, как било на фронта? Ето пишат ви статията.

    16:38 25.10.2025

  • 24 Кога им я взеха държавата?

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "На тези тупани им взеха държавата":

    След третата ракия ли?

    16:39 25.10.2025

  • 25 Не...........

    1 5 Отговор

    До коментар #22 от "Да уточним нещо,ако може...цитирам:":

    На Абисинците остава....

    16:40 25.10.2025

  • 26 До Масква...

    4 4 Отговор
    Почват ги...

    16:40 25.10.2025

  • 27 град Лиман

    5 3 Отговор
    съществува, ама само в Телеграм....

    16:40 25.10.2025

  • 28 Спирай да пишеш тъпотии, Анатоли

    13 1 Отговор
    ...селото го превзели руснаците, обаче украинците си го върнали през ??? 2022 ???, няма значение,че сме 2025 сега,обаче сега пак руснаците си го били върнали...е га ти журналистите.Закривай

    Коментиран от #35

    16:41 25.10.2025

  • 29 Шегичка бре

    11 1 Отговор
    Не четете ли: съобщи в Телеграм украинският генерален щаб, цитиран от ДПА, пише БТА....

    16:41 25.10.2025

  • 30 Щом е така....

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "за радост на писара и русофоборсуците":

    Хвърляй си каскета от радост...

    16:42 25.10.2025

  • 31 а бе факти

    10 1 Отговор
    как може да сте такава купена измет и да се наричате журналисти

    16:43 25.10.2025

  • 32 Ъхъъъъъ....

    6 1 Отговор
    Информацията към момента не може да бъде доказана от самостоятелен източник.
    Торске е село в северната част на Донецка област. Преди войната там са живели над 1000 души, само че в този момент то е съвсем изцяло разрушено.

    Коментиран от #37

    16:44 25.10.2025

  • 33 Хасковски дилър

    6 1 Отговор
    Ш,джурналистаа, смени дилъра е,брат

    16:44 25.10.2025

  • 34 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Глупости.Торское се намира в сивата зона.Укроп атакува в женски дрехи през гората къде му видят очите.

    16:44 25.10.2025

  • 35 И ако украинците са си го върнали...

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "Спирай да пишеш тъпотии, Анатоли":

    Тебе какво те бърка?, гемиите ли ти потънаха или хвана жена си със съседа?

    16:45 25.10.2025

  • 36 агломерацията там

    1 0 Отговор
    Е голяма агломерация.....

    Коментиран от #40

    16:46 25.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 цитиран от ДПА, пише БТА

    4 0 Отговор
    Е код, за фейк ! Не го ли разбрахте?

    16:49 25.10.2025

  • 39 Фейк на часа

    10 1 Отговор
    България трябва да влезе във войната и български корпус да бъде изпратен в Украйна. Русофобите, които пишат по сайтовете независимо от тяхната възраст и техните деца да бъдат изпратени в помощ на техния любимец Зеленски. По-дъртите да разминират полета, а по-младите на фронта. Дъщерите на русофобите ще ги пращаме като медицински сестри и да развличат азовците и бандеровците.

    Коментиран от #42

    16:49 25.10.2025

  • 40 Не е малка...

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "агломерацията там":

    Много убити орки прибра....

    Коментиран от #41

    16:52 25.10.2025

  • 41 1:36

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Не е малка...":

    в полза на Русия. Бая укри. Не е малка.

    16:54 25.10.2025

  • 42 😁.........

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "Фейк на часа":

    А ти какво си мислиш че ще стане?, ами нали твоя Гъ.... и на другите копейки ще бъде на момента разпран🤣, сещай се за дъщерите и жените ви😜.

    Коментиран от #47

    16:54 25.10.2025

  • 43 отново беше превзето от руснаците...

    2 0 Отговор
    Река Жеребец се намира в природен резерват, така че е тихо и спокойно. Гъбите изобилстват около Жеребец, така че през есента можете да видите голям брой гъбари и семейства, дошли да избягат от града и да се насладят на чист въздух. При пристигането си имаше три лодки във водата и около пет рибари на брега. Натискът върху рибата не изглеждаше голям. Тръстика, корчове и трева обграждаха района - идеален рай за лов на щуки!

    16:58 25.10.2025

  • 44 Водку дай

    1 2 Отговор
    Слава на Украйна!
    Слава на героите!

    17:03 25.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Тра-ла-ла

    0 0 Отговор
    Руснаците дали знаят за този подвиг? Или просто преди Покровск и Купянск да загубят стратегическо значение, трябва да споменем поне за някакъв успех. Не е разбира се като Работино, но все пак е нещо.

    17:15 25.10.2025

  • 47 Фейк на часа

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "😁.........":

    Нещо си се объркал, момче, вие русофобите живеете в един измислен паралелен свят.. Прощавам ти защото твоето IQ клони към нула, каквото е IQ-то на повечето русофобни хайлази пишещи по сайтовете. Колкото до мен. Първо, имам звание капитан от резерва, такива като мен по тактиката и бойните устави на НАТО не отиват на първа бойна линия, а засилват такива като теб там. Второ, познавам лично началниците на едно Военно Окръжие от провинцията и едно от столицата, така че шанса да бъда изпратен на фронта е нула. Трето, имам двойно гражданство и винаги мога да офейкам когато тук започнат да летят руските ракети, предизвикани от примитиви като теб. Жив и здрав, аз отивам да тичам в парка.

    17:19 25.10.2025

  • 48 Гошо

    2 0 Отговор
    Никъде не видях нещо подобно да пищат .Айде ,руските СМИ да речем ясно ,а ми украинските защо не споменават нищо за тая "победа" ,а точно обратното ,под сурдинка и през зъби шепнат, че нещо по това направление бая им се е спекло

    17:26 25.10.2025

