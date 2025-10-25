Украинската армия: Върнахме си контрола над Торске

Украинската армия си е върнала контрола над село Торске, което е важно за отбраната на град Лиман, съобщи в Телеграм украинският генерален щаб, цитиран от ДПА, пише БТА.
До 100 руски войници са били убити, а други са били пленени по време на сраженията, допълват украинските военни.
Информацията все още не може да бъде потвърдена от независим източник, отбелязва ДПА.
Торске е село в северната част на Донецка област. Преди войната там са живели над 1000 души, но сега то е почти напълно разрушено.
Малко след началото на войната селото беше превзето от руските войски, а след това е украинците си върнаха контрола над него по време на тяхната офанзива през 2022 г. Наскоро то отново беше превзето от руснаците.
Торске е важно поради местоположението си на хълм на брега на река Жеребец. Тази река образува естествена бариера и затруднява напредъка на войските към Лиман, само на 13 километра на запад, и към агломерацията около Славянск и Краматорск зад него, която руската армия досега не е успяла да превземе, отбелязва ДПА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
И почнаха с откровенни глюпости.
16:21 25.10.2025
3 фактифейк
16:21 25.10.2025
4 УКРАЙНА 🇺🇦
Коментиран от #16
16:23 25.10.2025
5 Я пък тоя
Защо обаче когато го загубиха нямаше стратегическо значение!!!
Явно руснаците са го напълнили със стратегия.
16:23 25.10.2025
6 Тома
16:24 25.10.2025
7 ХУБАВИ ПЕТЪЧНИ
Коментиран от #13
16:26 25.10.2025
8 за радост на писара и русофоборсуците
Коментиран от #30
16:27 25.10.2025
9 Кривоверен алкаш
16:27 25.10.2025
10 На тези тупани им взеха държавата
Коментиран от #24, #45
16:28 25.10.2025
11 Румен Решетников
Торске е освободено от украинците още вчера, а вие петолъчниците си лайте, лошо няма!!!
16:29 25.10.2025
12 Алооу, факти?
16:30 25.10.2025
13 Тодор Правешки
До коментар #7 от "ХУБАВИ ПЕТЪЧНИ":След Парадь победи в Киев, другарю!
16:31 25.10.2025
14 456
16:31 25.10.2025
15 САЩ статистик
Коментиран от #21
16:31 25.10.2025
16 Даскал Фратю
До коментар #4 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Слава и на правописа.
16:32 25.10.2025
17 руzко = боклук
16:33 25.10.2025
18 тез не го ли разбраха
16:35 25.10.2025
19 Слава на ВСУ!
16:35 25.10.2025
20 Копейкин
16:36 25.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Да уточним нещо,ако може...цитирам:
Коментиран от #25
16:38 25.10.2025
23 Хахахаха
16:38 25.10.2025
24 Кога им я взеха държавата?
До коментар #10 от "На тези тупани им взеха държавата":След третата ракия ли?
16:39 25.10.2025
25 Не...........
До коментар #22 от "Да уточним нещо,ако може...цитирам:":На Абисинците остава....
16:40 25.10.2025
26 До Масква...
16:40 25.10.2025
27 град Лиман
16:40 25.10.2025
28 Спирай да пишеш тъпотии, Анатоли
Коментиран от #35
16:41 25.10.2025
29 Шегичка бре
16:41 25.10.2025
30 Щом е така....
До коментар #8 от "за радост на писара и русофоборсуците":Хвърляй си каскета от радост...
16:42 25.10.2025
31 а бе факти
16:43 25.10.2025
32 Ъхъъъъъ....
Торске е село в северната част на Донецка област. Преди войната там са живели над 1000 души, само че в този момент то е съвсем изцяло разрушено.
Коментиран от #37
16:44 25.10.2025
33 Хасковски дилър
16:44 25.10.2025
34 Сатана Z
16:44 25.10.2025
35 И ако украинците са си го върнали...
До коментар #28 от "Спирай да пишеш тъпотии, Анатоли":Тебе какво те бърка?, гемиите ли ти потънаха или хвана жена си със съседа?
16:45 25.10.2025
36 агломерацията там
Коментиран от #40
16:46 25.10.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 цитиран от ДПА, пише БТА
16:49 25.10.2025
39 Фейк на часа
Коментиран от #42
16:49 25.10.2025
40 Не е малка...
До коментар #36 от "агломерацията там":Много убити орки прибра....
Коментиран от #41
16:52 25.10.2025
41 1:36
До коментар #40 от "Не е малка...":в полза на Русия. Бая укри. Не е малка.
16:54 25.10.2025
42 😁.........
До коментар #39 от "Фейк на часа":А ти какво си мислиш че ще стане?, ами нали твоя Гъ.... и на другите копейки ще бъде на момента разпран🤣, сещай се за дъщерите и жените ви😜.
Коментиран от #47
16:54 25.10.2025
43 отново беше превзето от руснаците...
16:58 25.10.2025
44 Водку дай
Слава на героите!
17:03 25.10.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Тра-ла-ла
17:15 25.10.2025
47 Фейк на часа
До коментар #42 от "😁.........":Нещо си се объркал, момче, вие русофобите живеете в един измислен паралелен свят.. Прощавам ти защото твоето IQ клони към нула, каквото е IQ-то на повечето русофобни хайлази пишещи по сайтовете. Колкото до мен. Първо, имам звание капитан от резерва, такива като мен по тактиката и бойните устави на НАТО не отиват на първа бойна линия, а засилват такива като теб там. Второ, познавам лично началниците на едно Военно Окръжие от провинцията и едно от столицата, така че шанса да бъда изпратен на фронта е нула. Трето, имам двойно гражданство и винаги мога да офейкам когато тук започнат да летят руските ракети, предизвикани от примитиви като теб. Жив и здрав, аз отивам да тичам в парка.
17:19 25.10.2025
48 Гошо
17:26 25.10.2025