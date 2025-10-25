Новини
"Там има €200 милиарда западни активи": Белгия се уплаши от "тежък ответен удар" на Русия при конфискация на парите й

25 Октомври, 2025 06:22, обновена 25 Октомври, 2025 06:36

Тези средства няма да отидат за възстановяването на Украйна, а за война, смята министърът на отбраната на кралството Тео Франкен

"Там има €200 милиарда западни активи": Белгия се уплаши от "тежък ответен удар" на Русия при конфискация на парите й - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ответните мерки на Русия срещу възможната експроприация на нейни активи ще нанесат тежък удар върху белгийската икономика.

Това предупреждение отправи в Х министъра на отбраната и външната търговия на кралството Тео Франкен, който подчерта, че експроприацията на руски активи „ не е била обмисляна дори по време на Втората световна война“.

Според министъра Русия „би могла да разглежда тази стъпка като акт на война и да нанесе сериозен удар на Белгия, което би било изключително болезнено“. Той смята, че Русия „би могла да отвърне на удара, като конфискува 200 милиарда евро западни активи“ на нейна територия и „това се отнася не само за белгийските активи, но и за тези на Съединените щати, Германия и Франция“.

„Проблемът е, че това е безпрецедентна стъпка с потенциално колосални последици. Ако държавите знаят, че парите на централните им банки не могат да са в пълна безопасност място, кой ще се осмели да продължи да го прави? Това ще се превърне в извинение за антизападния блок да поставя под въпрос международните капиталови транзакции. Дори по време на Втората световна война подобна спорна конфискация не е била разглеждана“, пише Франкен.

Той е уверен, че тези средства „няма да отидат за възстановяване на Украйна, а за война, тъй като войната струва цяло състояние“.

С тези изявления фламандският националист Франкен се опита да подкрепи своя колега от партията, белгийския премиер Барт Де Вевер, който е подложен на критики от европейските медии за блокиране на резолюция в подкрепа на „репарационен заем“ на срещата на върха на ЕС на 23 октомври, опасявайки се от тежки финансови последици за Белгия.

По-рано руският посланик в Белгия Денис Гончар заяви пред ТАСС, че всяко отчуждаване на руски активи ще се счита за кражба. Той предупреди, че ответните действия на Москва „ще последват незабавно“ и ще принудят Запада да „преброи загубите си“.


Белгия


  • 1 Хаха

    12 2 Отговор
    Това са на Бойко милиардите от Хемус.

    Коментиран от #6

    06:42 25.10.2025

  • 2 Всъщност

    14 0 Отговор
    Неопълномощеният харч на руски активи и лихвите по тях ще бъде още един пирон забит в финансовия ковчег на Атлантическия Запад, който вече отдавна е в погребална церемония поради масово налаганите атлантически едностранни санкции
    05:44 24.10.2025

    Коментиран от #9

    06:44 25.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хи хи хи

    10 2 Отговор
    А сега де! Какво правим в случая? Пак ли ще се натискаме да гепим чуждите пари или постепенно взе да ни идва акълът в главата... А и какво значи "репарационен заем"? Воината още не е свършила, а тия взеха да си правят устата Русия да плаща репарации, сякаш тя е загубила патакламата, така ли? Па и е прав човекът, тез пари ще отидат за оръжия и това е до болка познато на руснаците, демек с техни пари да се купуват оръжия срещу тях... Толкова "изобретателен" и хитлер не е бил...

    Коментиран от #7

    06:49 25.10.2025

  • 5 Да,бе

    7 1 Отговор
    Обратната еволюция на изпозападналите,първо ще разчленим и ограбим Русия,после през стратегическо поражение до мир чрез сила,която нямат и накрая измислиха да им откраднат джобните,но яко ги тресе страх от последствията...Много им се иска,но нещо губят желание.

    06:54 25.10.2025

  • 6 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Това са нашите милиарди от приватизацията. Ограбихме българския народ по комунистически.

    06:57 25.10.2025

  • 7 Споко брато

    0 8 Отговор

    До коментар #4 от "Хи хи хи":

    Русия ша са прости с тия милиарди....безвъзвратно.

    06:58 25.10.2025

  • 8 Снига глупости

    1 4 Отговор
    Белгия, какви активи има в Русия?
    Русия вече ги конфискува тия активи.

    07:02 25.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Судба Оркадия

    2 0 Отговор
    Търсете в Ютуб документалния филм: Судба Оркадия

    07:05 25.10.2025

  • 11 Разумен човек

    4 0 Отговор
    Добре е когато има и някой трезво мислещ евро джендър

    07:07 25.10.2025

  • 12 Така Така

    0 0 Отговор
    А сано ги конфискуват всичките гладна европа не заслужава милост

    07:16 25.10.2025

