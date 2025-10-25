Ответните мерки на Русия срещу възможната експроприация на нейни активи ще нанесат тежък удар върху белгийската икономика.

Това предупреждение отправи в Х министъра на отбраната и външната търговия на кралството Тео Франкен, който подчерта, че експроприацията на руски активи „ не е била обмисляна дори по време на Втората световна война“.

Според министъра Русия „би могла да разглежда тази стъпка като акт на война и да нанесе сериозен удар на Белгия, което би било изключително болезнено“. Той смята, че Русия „би могла да отвърне на удара, като конфискува 200 милиарда евро западни активи“ на нейна територия и „това се отнася не само за белгийските активи, но и за тези на Съединените щати, Германия и Франция“.

„Проблемът е, че това е безпрецедентна стъпка с потенциално колосални последици. Ако държавите знаят, че парите на централните им банки не могат да са в пълна безопасност място, кой ще се осмели да продължи да го прави? Това ще се превърне в извинение за антизападния блок да поставя под въпрос международните капиталови транзакции. Дори по време на Втората световна война подобна спорна конфискация не е била разглеждана“, пише Франкен.

Той е уверен, че тези средства „няма да отидат за възстановяване на Украйна, а за война, тъй като войната струва цяло състояние“.

С тези изявления фламандският националист Франкен се опита да подкрепи своя колега от партията, белгийския премиер Барт Де Вевер, който е подложен на критики от европейските медии за блокиране на резолюция в подкрепа на „репарационен заем“ на срещата на върха на ЕС на 23 октомври, опасявайки се от тежки финансови последици за Белгия.

По-рано руският посланик в Белгия Денис Гончар заяви пред ТАСС, че всяко отчуждаване на руски активи ще се счита за кражба. Той предупреди, че ответните действия на Москва „ще последват незабавно“ и ще принудят Запада да „преброи загубите си“.