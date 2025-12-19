„Ислямска държава“ призова за атаки в Белгия и Запада

Терористичната групировка „Ислямска държава“ (ИД) отправи призив за извършване на атентати в западните страни, като конкретно посочи Белгия, съобщават местни медии. Призивът е публикуван в седмичния бюлетин на организацията и е насочен към бежанците мюсюлмани, получили международна закрила в страната, предава БТА.
Наблюдатели на дейността на ИД посочват, че подобен явен призив е рядкост за групировката. В случая тя насърчава нападения срещу места, свързани с предстоящите празници, както и срещу църкви и синагоги.
Белгийското контраразузнаване потвърди, че е запознато с публикувания призив, но засега не отчита конкретна непосредствена заплаха. Равнището на готовност за атентат остава на предпоследната, трета степен, което означава, че подобни действия са „възможни и вероятни“. Експертите отбелязват, че след успешни атаки, като тази в Австралия, ИД често отправя призиви за последващи удари, но реалните последствия обикновено са ограничени.
След три месеца Белгия ще отбележи десетата годишнина от атентатите на ИД на летището и в метрото на Брюксел, при които загинаха 32 души, а над 300 бяха ранени.
1 Боруна Лом
12:11 19.12.2025
2 Европеец
12:11 19.12.2025
3 Зевс
12:11 19.12.2025
4 Британия 🇬🇧
Тръмп трети мандат да изкара ако ли не Ванс да го наследи или Сина му
12:13 19.12.2025
5 Kaлпазанин
12:14 19.12.2025
6 Пепи Волгата
12:16 19.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Професор
Коментиран от #10, #14
12:18 19.12.2025
9 Бен Вафлек
12:19 19.12.2025
10 така е
До коментар #8 от "Професор":Но аз бих заменил ЦРУ с Ми5, което изглежда далеч по-вероятно с оглед процесите, които текат. Не може да има съмнение, че Тръмп се опитва да еманципира САЩ от Великобритания, а това на последната никак не се харесва, особено при загубата на колонии в последните десетилетия. Британците напуснаха ЕС, не приеха еврото, но сега правят всичко възможно да поведат Европа към война - ако с Русия не стане, то поне с някоя от мюсюлманските държави. Великобритания има нужда от колонии, за да я хранят и пазят. Каква по-добра колония от Европа?
Коментиран от #11
12:24 19.12.2025
11 Чудесна
До коментар #10 от "така е":Логика. Ай ся отиди до Кауфланд и си купи две торби с акъл, че е на промоция.
Коментиран от #15
12:36 19.12.2025
12 И Киев е Руски
12:38 19.12.2025
13 не се косете
Споко и чуйте една хубава песен: Christiane Najjar - "Agni Parthene".
12:38 19.12.2025
14 Иван
До коментар #8 от "Професор":Защото Белгия отказа да предаде на евреите в Украйна замразените руски активи.
12:44 19.12.2025
15 само Бурлекс
До коментар #11 от "Чудесна":Лидлджиите да мълчите.
12:49 19.12.2025