„Ислямска държава“ призова за атаки в Белгия и Запада

19 Декември, 2025 12:02, обновена 19 Декември, 2025 12:11 1 129 15

Белгийските власти засега не регистрират конкретна заплаха, но остават на трета степен готовност

„Ислямска държава“ призова за атаки в Белгия и Запада - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Терористичната групировка „Ислямска държава“ (ИД) отправи призив за извършване на атентати в западните страни, като конкретно посочи Белгия, съобщават местни медии. Призивът е публикуван в седмичния бюлетин на организацията и е насочен към бежанците мюсюлмани, получили международна закрила в страната, предава БТА.

Наблюдатели на дейността на ИД посочват, че подобен явен призив е рядкост за групировката. В случая тя насърчава нападения срещу места, свързани с предстоящите празници, както и срещу църкви и синагоги.

Белгийското контраразузнаване потвърди, че е запознато с публикувания призив, но засега не отчита конкретна непосредствена заплаха. Равнището на готовност за атентат остава на предпоследната, трета степен, което означава, че подобни действия са „възможни и вероятни“. Експертите отбелязват, че след успешни атаки, като тази в Австралия, ИД често отправя призиви за последващи удари, но реалните последствия обикновено са ограничени.

След три месеца Белгия ще отбележи десетата годишнина от атентатите на ИД на летището и в метрото на Брюксел, при които загинаха 32 души, а над 300 бяха ранени.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    9 1 Отговор
    !ФЕРМЕРИТЕ ДООБРЕ СЕ СПРАВЯТ

    12:11 19.12.2025

  • 2 Европеец

    7 0 Отговор
    Интересно заглавие...... За едини ще се хареса, за други не..... Но да видим какво ще стане по празниците....

    12:11 19.12.2025

  • 3 Зевс

    19 0 Отговор
    Напълниха Европа с чалми, сега ще си берат плодовете.

    12:11 19.12.2025

  • 4 Британия 🇬🇧

    3 4 Отговор
    Да Живее 👑 Британската Корона 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
    Тръмп трети мандат да изкара ако ли не Ванс да го наследи или Сина му

    12:13 19.12.2025

  • 5 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Брюксел ескалира ,добре че е тик ток мисирки .вие си хвърляйте прах в очите на аудиторията ай честито

    12:14 19.12.2025

  • 6 Пепи Волгата

    4 10 Отговор
    Хаха тролове, аз избрах еврото.

    12:16 19.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Професор

    11 1 Отговор
    Реално погледнато заглавието трябва да бъде Мосад и ЦРУ призоваха за атаки в Белгия и Запада. Реално те си ги отглеждат. Първо ги наричат терористи после слагат вратовръзка и става президент на Сирия примерно

    Коментиран от #10, #14

    12:18 19.12.2025

  • 9 Бен Вафлек

    4 5 Отговор
    по заповед от кремъл

    12:19 19.12.2025

  • 10 така е

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Професор":

    Но аз бих заменил ЦРУ с Ми5, което изглежда далеч по-вероятно с оглед процесите, които текат. Не може да има съмнение, че Тръмп се опитва да еманципира САЩ от Великобритания, а това на последната никак не се харесва, особено при загубата на колонии в последните десетилетия. Британците напуснаха ЕС, не приеха еврото, но сега правят всичко възможно да поведат Европа към война - ако с Русия не стане, то поне с някоя от мюсюлманските държави. Великобритания има нужда от колонии, за да я хранят и пазят. Каква по-добра колония от Европа?

    Коментиран от #11

    12:24 19.12.2025

  • 11 Чудесна

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "така е":

    Логика. Ай ся отиди до Кауфланд и си купи две торби с акъл, че е на промоция.

    Коментиран от #15

    12:36 19.12.2025

  • 12 И Киев е Руски

    3 1 Отговор
    Белгия да не стои на трета а да включва задна за да се спаси

    12:38 19.12.2025

  • 13 не се косете

    1 1 Отговор
    "Руският представител Дмитриев призова Урсула фон дер Лайен и Фридрих Мерц да подадат оставка".
    Споко и чуйте една хубава песен: Christiane Najjar - "Agni Parthene".

    12:38 19.12.2025

  • 14 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Професор":

    Защото Белгия отказа да предаде на евреите в Украйна замразените руски активи.

    12:44 19.12.2025

  • 15 само Бурлекс

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Чудесна":

    Лидлджиите да мълчите.

    12:49 19.12.2025

