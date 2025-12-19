„Ислямска държава“ призова за атаки в Белгия и Запада

Терористичната групировка „Ислямска държава“ (ИД) отправи призив за извършване на атентати в западните страни, като конкретно посочи Белгия, съобщават местни медии. Призивът е публикуван в седмичния бюлетин на организацията и е насочен към бежанците мюсюлмани, получили международна закрила в страната, предава БТА.

Наблюдатели на дейността на ИД посочват, че подобен явен призив е рядкост за групировката. В случая тя насърчава нападения срещу места, свързани с предстоящите празници, както и срещу църкви и синагоги.

Белгийското контраразузнаване потвърди, че е запознато с публикувания призив, но засега не отчита конкретна непосредствена заплаха. Равнището на готовност за атентат остава на предпоследната, трета степен, което означава, че подобни действия са „възможни и вероятни“. Експертите отбелязват, че след успешни атаки, като тази в Австралия, ИД често отправя призиви за последващи удари, но реалните последствия обикновено са ограничени.

След три месеца Белгия ще отбележи десетата годишнина от атентатите на ИД на летището и в метрото на Брюксел, при които загинаха 32 души, а над 300 бяха ранени.