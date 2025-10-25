В Колумбия: Грингос, вървете си у дома!

Колумбийският министър на вътрешните работи Армандо Бенедети реагира остро в петък, след като беше включен в най-новия списък със санкции на САЩ, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите, предаде АФП.

"Защото защитих достойнството на моята страна и казах, че президентът Густаво Петро не е наркотрафикант, ме включиха в списъка на OFAC, без аз някога да съм ги атакувал", написа Бенедети в X.

"Това доказва, че всяка империя е несправедлива и че борбата ѝ срещу наркотиците е въоръжен фарс... За САЩ ненасилственото изказване е равносилно на това да си наркотрафикант... Грингос, вървете си у дома", каза той. Няколко часа по-рано санкциите на OFAC бяха насочени срещу президента Густаво Петро, членове на семейството му и самия Бенедети, като част от кампанията на Вашингтон срещу предполагаеми мрежи за трафик на наркотици.

Освен това САЩ заявиха, че са разположили ударната група на самолетоносача "Джералд Р. Форд" в Карибско море, за да контролират трафика на наркотици.