В Колумбия: Грингос, вървете си у дома!

В Колумбия: Грингос, вървете си у дома!

25 Октомври, 2025 11:19 1 686 31

  • колумбия-
  • доналд тръмп-
  • венецуела-
  • самолетоносач-
  • армандо бенедети

САЩ заявиха, че са разположили ударната група на самолетоносача "Джералд Р. Форд" в Карибско море, за да контролират трафика на наркотици

В Колумбия: Грингос, вървете си у дома! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Колумбийският министър на вътрешните работи Армандо Бенедети реагира остро в петък, след като беше включен в най-новия списък със санкции на САЩ, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите, предаде АФП.

"Защото защитих достойнството на моята страна и казах, че президентът Густаво Петро не е наркотрафикант, ме включиха в списъка на OFAC, без аз някога да съм ги атакувал", написа Бенедети в X.

"Това доказва, че всяка империя е несправедлива и че борбата ѝ срещу наркотиците е въоръжен фарс... За САЩ ненасилственото изказване е равносилно на това да си наркотрафикант... Грингос, вървете си у дома", каза той. Няколко часа по-рано санкциите на OFAC бяха насочени срещу президента Густаво Петро, членове на семейството му и самия Бенедети, като част от кампанията на Вашингтон срещу предполагаеми мрежи за трафик на наркотици.

Освен това САЩ заявиха, че са разположили ударната група на самолетоносача "Джералд Р. Форд" в Карибско море, за да контролират трафика на наркотици.


Колумбия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно в десятката

    53 6 Отговор
    Агресора Гринго.

    11:23 25.10.2025

  • 2 САЩ

    44 6 Отговор
    " миротвореца"

    11:24 25.10.2025

  • 4 матю хари

    8 41 Отговор
    Ако не беше затънал в украинското блато, Путин можеше и да даде някоя ракета на Колумбия и Венецуела. Нали, копейкаджии?

    Коментиран от #16, #30, #31

    11:25 25.10.2025

  • 7 Пич

    37 4 Отговор
    Това с тази пушилка са личните комплекси на Тръмп ! Не успя никъде и плаши гаргите ! В историята си САЩ вече са яли пердах от Мексико!!!

    11:27 25.10.2025

  • 8 Колба с прах за пране

    37 2 Отговор
    "част от кампанията на Вашингтон срещу ПРЕДПОЛАГАЕМИ мрежи за трафик на наркотици"

    11:27 25.10.2025

  • 9 ...не било пудра захар

    34 0 Отговор
    ..."за да контролират трафика на наркотици"....Как ви звучи това,а? 🤨👃🤣💰

    11:30 25.10.2025

  • 10 Шахед Геранов

    27 0 Отговор
    Сега е моментът,да се тества защитата на самолетоносача.

    11:32 25.10.2025

  • 11 Къде бре

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Да не идва да яде шкембе в закусвалнята ти

    11:35 25.10.2025

  • 12 Новичок

    9 0 Отговор
    Кои са тези Nеws.БГ ??? Някой от посолствоТО ли е?

    11:35 25.10.2025

  • 13 Дони Оранжадата

    10 2 Отговор
    Аз си мислех, че само Венецуела е изконна американска земя, а то се оказа, че и Колумбия била такава. А защо Френска Гвиана се казва така, а не Американска Гвиана? Моят приятел Пуси май ме е заразил с "освобождение".

    11:35 25.10.2025

  • 14 Ей, кво нещо.

    19 1 Отговор
    За да си намерят повод, започнаха да потапят гумени и дървени лодки с по 2 -3 души.

    Коментиран от #20

    11:36 25.10.2025

  • 15 Е га ти цирка

    13 1 Отговор
    Онзи ден, снимаха как стрелят по подводница,която плуваше над водата като делфин.Е га ти подводницата,...гаранция,че вътре нямаше никой.Цирк

    11:38 25.10.2025

  • 16 Ами

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "матю хари":

    той даде 5000 " игли" на Венецуела,ама размътените глави на центаджиите отде да знаят , те не четат...

    11:38 25.10.2025

  • 17 Крадливият подъл САЩ

    8 1 Отговор
    Администрацията на Тръмп наложи в петък санкции на колумбийския президент Густаво Петро на фона на влошаващите се двустранни отношения, обвинявайки Петро, ​​че е позволил на наркокартелите да „процъфтяват“, според изявление на Министерството на финансите на САЩ. „Президентът Петро позволи на наркокартелите да процъфтяват и отказа да спре тази дейност“, заяви в изявлението министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.Съпругата на Петро Вероника Алкосер, най-големият му син Николас Петро, ​​както и министърът на вътрешните работи на Колумбия Армандо Бенедети бяха обвинени в предоставяне или опит за предоставяне на подкрепа, стоки или услуги на Петро. В резултат на санкциите цялото имущество и интереси в собственост на тези определени или блокирани лица, които се намират в Съединените щати или са във владение или контрол на американски лица, са блокирани и трябва да бъдат докладвани на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, се казва в изявлението. „Густаво Петро е посочен днес съгласно изпълнителна заповед (EO) 14059 за участие или опит за участие в дейности или сделки, които са допринесли съществено за или представляват значителен риск от съществено допринасяне за международното разпространение на незаконни наркотици или средствата за тяхното производство“, се казва в изявлението.

    11:40 25.10.2025

  • 18 плевен

    14 0 Отговор
    Разликата между Карибско мори и Червено море е, че в първота няма хусити, а във второто вече няма самолетоносачи.

    11:40 25.10.2025

  • 19 Крадливият подъл САЩ

    12 0 Отговор
    В отговор на американските санкции, колумбийското външно министерство заяви, че обвинението е „акт от изключителна сериозност, който противоречи на достойнството на президента“, остро критикувайки Вашингтон за опит за незаконна намеса на колумбийска територия и по този начин нарушаване на нормите на международното право и дипломация.
    Американските военни извършиха два удара по предполагаеми кораби за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан през последната седмица. Американските медии съобщиха, че двата удара са станали близо до тихоокеанското крайбрежие на Колумбия. Пентагонът е потопил 10 предполагаеми кораба за трафик на наркотици от септември насам, осем от които в международни води в Карибите. Petro обвини Съединените щати, че използват политиката си срещу наркотиците като претекст, за да оправдаят употребата на сила в Карибския регион, за да поемат контрола върху петролните запаси. През септември американската му виза беше отнета, след като се присъедини към пропалестинска демонстрация и призова американските войници да не се подчиняват на заповедите на Тръмп, докато присъстваше на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

    11:41 25.10.2025

  • 20 Ти сигурно..

    1 10 Отговор

    До коментар #14 от "Ей, кво нещо.":

    Си наркоман и те е яд,че са потопили толкова наркотици.Еййй много зян стана бялото а?

    11:42 25.10.2025

  • 21 От всякъде по света !

    16 0 Отговор
    Грингос, вървете си у дома! ..... лоши хора проклети

    11:44 25.10.2025

  • 22 Хаха

    14 0 Отговор
    "Освен това САЩ заявиха, че са разположили ударната група на самолетоносача "Джералд Р. Форд" в Карибско море, за да контролират трафика на наркотици."

    Точно - за да го контролират, а не са го елиминират! Не случайно не закачат наркобосовете, които си живеят охолно в именията в Маями, Ню Йорк, дори Вашингтон, а обстрелват бедни рибари с гемии, които се пробват да изнасят самосиндикално кока, през главата на босовете в Кравария и ЦРУ!

    11:46 25.10.2025

  • 24 пешо

    7 0 Отговор
    да контролират износа на петрол

    11:50 25.10.2025

  • 26 1488

    10 0 Отговор
    и тука сме така само че вместо "гринго" казваме "гуведари"

    11:53 25.10.2025

  • 27 Хаха

    12 0 Отговор
    Откакто дойде на власт "миролюбеца" и кандидат за Нобелова награда за "мир" Дончо, заяви териториални претенции към Гренландия и Канада, готов да обяви война на "наркокартелите", т.е. държавите Мексико, Венецуела и Колумбия, прави сериозни опити да избие всички палестинци в Израел, обстрелва с ракети Иран и Йемен, готов да влезе във война с Русия, повличайки целия ЕССР и Ингилизия! Давайте му Нобел👏

    11:54 25.10.2025

  • 28 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Бай Дончо ще ги сцепи с Томахавки.

    12:07 25.10.2025

  • 29 Жоро

    1 1 Отговор
    В началото разбирачите тука спекулираха,че целта на САЩ е петролът на Венецуела,и не пипат Колумбия щот си искат наркотици.Ко стана бе разбирачи недодялани?

    12:22 25.10.2025

  • 30 Зорге Рихард

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "матю хари":

    Спокойно! Вече им доставихме.

    12:39 25.10.2025

  • 31 Иван Иванов

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "матю хари":

    ДО МАТЮ ХАРИ - ЖАЛКО ПЕНИ, А ТИ ОТКЪДЕ РАЗБРА ЧЕ РУСИЯ НЕ Е ДАЛА НА НА СЕВЕРНА КОРЕЯ, КУБА, ВЕНЕЦУЕЛА, КОЛУМБИЯ, ИРАН, БЕЛАРУС, КИТАЙ И НА ОЩЕ МНОГО ДРУГИ ТЕХНИ ИСТИНСКИ ПРИЯТЕЛИ ОРЪЖИЯ И НОВИ ТЕХНОЛОГИ ЗА ДА МОГАТ ДА СЕ ЗАЩИТЯТ ОТ АМЕРИКАНСКАТА ВЪОРЪЖЕНА АГРЕСИЯ. САМО ВЕНЕЦУЕЛА И КУБА РАЗПОЛАГА С НАД ХИЛЯДА РАКЕТИ ОБОРУДВАНИ С ЯДРЕНИ БОЙНИ ГЛАВИ. АКО НЕ БЕШЕ ТАКА КРАВАРЧЕТАТА ОТДАВНА ЩЯХА ДА АТАКУВАТ КУБА НО ОЩЕ ИМ ПАРИ ПОД ЗАДНИЦИТЕ АТАКАТА С НАД ТРИСТА БОЙНИ КОРАБИ В ЗАЛИВА НА ПРАСЕТАТА И ЗАТОВА ПРЕДПОЧИТАТ ДА СИ РУЧАТ ГОВЕЖДОТО ЗАЩОТО ПРАСЕШКОТО ЯКО ИМ ПРИСЯДА.

    12:57 25.10.2025