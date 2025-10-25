В Колумбия: Грингос, вървете си у дома!

Колумбийският министър на вътрешните работи Армандо Бенедети реагира остро в петък, след като беше включен в най-новия списък със санкции на САЩ, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите, предаде АФП.
"Защото защитих достойнството на моята страна и казах, че президентът Густаво Петро не е наркотрафикант, ме включиха в списъка на OFAC, без аз някога да съм ги атакувал", написа Бенедети в X.
"Това доказва, че всяка империя е несправедлива и че борбата ѝ срещу наркотиците е въоръжен фарс... За САЩ ненасилственото изказване е равносилно на това да си наркотрафикант... Грингос, вървете си у дома", каза той. Няколко часа по-рано санкциите на OFAC бяха насочени срещу президента Густаво Петро, членове на семейството му и самия Бенедети, като част от кампанията на Вашингтон срещу предполагаеми мрежи за трафик на наркотици.
Освен това САЩ заявиха, че са разположили ударната група на самолетоносача "Джералд Р. Форд" в Карибско море, за да контролират трафика на наркотици.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точно в десятката
11:23 25.10.2025
2 САЩ
11:24 25.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 матю хари
Коментиран от #16, #30, #31
11:25 25.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пич
11:27 25.10.2025
8 Колба с прах за пране
11:27 25.10.2025
9 ...не било пудра захар
11:30 25.10.2025
10 Шахед Геранов
11:32 25.10.2025
11 Къде бре
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Да не идва да яде шкембе в закусвалнята ти
11:35 25.10.2025
12 Новичок
11:35 25.10.2025
13 Дони Оранжадата
11:35 25.10.2025
14 Ей, кво нещо.
Коментиран от #20
11:36 25.10.2025
15 Е га ти цирка
11:38 25.10.2025
16 Ами
До коментар #4 от "матю хари":той даде 5000 " игли" на Венецуела,ама размътените глави на центаджиите отде да знаят , те не четат...
11:38 25.10.2025
17 Крадливият подъл САЩ
11:40 25.10.2025
18 плевен
11:40 25.10.2025
19 Крадливият подъл САЩ
Американските военни извършиха два удара по предполагаеми кораби за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан през последната седмица. Американските медии съобщиха, че двата удара са станали близо до тихоокеанското крайбрежие на Колумбия. Пентагонът е потопил 10 предполагаеми кораба за трафик на наркотици от септември насам, осем от които в международни води в Карибите. Petro обвини Съединените щати, че използват политиката си срещу наркотиците като претекст, за да оправдаят употребата на сила в Карибския регион, за да поемат контрола върху петролните запаси. През септември американската му виза беше отнета, след като се присъедини към пропалестинска демонстрация и призова американските войници да не се подчиняват на заповедите на Тръмп, докато присъстваше на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
11:41 25.10.2025
20 Ти сигурно..
До коментар #14 от "Ей, кво нещо.":Си наркоман и те е яд,че са потопили толкова наркотици.Еййй много зян стана бялото а?
11:42 25.10.2025
21 От всякъде по света !
11:44 25.10.2025
22 Хаха
Точно - за да го контролират, а не са го елиминират! Не случайно не закачат наркобосовете, които си живеят охолно в именията в Маями, Ню Йорк, дори Вашингтон, а обстрелват бедни рибари с гемии, които се пробват да изнасят самосиндикално кока, през главата на босовете в Кравария и ЦРУ!
11:46 25.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 пешо
11:50 25.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 1488
11:53 25.10.2025
27 Хаха
11:54 25.10.2025
28 Данко Харсъзина
12:07 25.10.2025
29 Жоро
12:22 25.10.2025
30 Зорге Рихард
До коментар #4 от "матю хари":Спокойно! Вече им доставихме.
12:39 25.10.2025
31 Иван Иванов
До коментар #4 от "матю хари":ДО МАТЮ ХАРИ - ЖАЛКО ПЕНИ, А ТИ ОТКЪДЕ РАЗБРА ЧЕ РУСИЯ НЕ Е ДАЛА НА НА СЕВЕРНА КОРЕЯ, КУБА, ВЕНЕЦУЕЛА, КОЛУМБИЯ, ИРАН, БЕЛАРУС, КИТАЙ И НА ОЩЕ МНОГО ДРУГИ ТЕХНИ ИСТИНСКИ ПРИЯТЕЛИ ОРЪЖИЯ И НОВИ ТЕХНОЛОГИ ЗА ДА МОГАТ ДА СЕ ЗАЩИТЯТ ОТ АМЕРИКАНСКАТА ВЪОРЪЖЕНА АГРЕСИЯ. САМО ВЕНЕЦУЕЛА И КУБА РАЗПОЛАГА С НАД ХИЛЯДА РАКЕТИ ОБОРУДВАНИ С ЯДРЕНИ БОЙНИ ГЛАВИ. АКО НЕ БЕШЕ ТАКА КРАВАРЧЕТАТА ОТДАВНА ЩЯХА ДА АТАКУВАТ КУБА НО ОЩЕ ИМ ПАРИ ПОД ЗАДНИЦИТЕ АТАКАТА С НАД ТРИСТА БОЙНИ КОРАБИ В ЗАЛИВА НА ПРАСЕТАТА И ЗАТОВА ПРЕДПОЧИТАТ ДА СИ РУЧАТ ГОВЕЖДОТО ЗАЩОТО ПРАСЕШКОТО ЯКО ИМ ПРИСЯДА.
12:57 25.10.2025