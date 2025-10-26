Първият дипломат на САЩ: Никой дори не мисли за такова нещо! Няма да се откажем от Тайван заради евентуална сделка с Китай

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон няма да се откаже от подкрепата си за Тайван, за да сключи търговско споразумение с Китай, съобщава "Блумбърг".

"Ако някой се притеснява, че ние уж ще получим по-изгодни условия за търговия в замяна на отказ от подкрепата за Тайван, уверявам ви: никой дори не мисли за такова нещо", цитира агенцията думите на Рубио, казани пред журналисти преди излитането от Израел.

По-рано беше съобщено, че Рубио ще се присъедини към президента на САЩ Доналд Тръмп по време на неговото пътуване в Азия, което ще включва спирки в Малайзия, Япония и Южна Корея.

Също така следващата седмица Тръмп ще се срещне с президента на Китай Си Дзинпин.

Търговското напрежение между САЩ и Китай - двете най-големи икономики в света, се задържа. Споровете относно митата, технологиите и достъпа до пазара остават нерешени дни преди срещата.