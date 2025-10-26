Новини
Първият дипломат на САЩ: Никой дори не мисли за такова нещо! Няма да се откажем от Тайван заради евентуална сделка с Китай
  Тема: Тайван

Първият дипломат на САЩ: Никой дори не мисли за такова нещо! Няма да се откажем от Тайван заради евентуална сделка с Китай

26 Октомври, 2025 08:46 602 12

По-рано беше съобщено, че Рубио ще се присъедини към президента на САЩ Доналд Тръмп по време на неговото пътуване в Азия, което ще включва спирки в Малайзия, Япония и Южна Корея

Първият дипломат на САЩ: Никой дори не мисли за такова нещо! Няма да се откажем от Тайван заради евентуална сделка с Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон няма да се откаже от подкрепата си за Тайван, за да сключи търговско споразумение с Китай, съобщава "Блумбърг".

"Ако някой се притеснява, че ние уж ще получим по-изгодни условия за търговия в замяна на отказ от подкрепата за Тайван, уверявам ви: никой дори не мисли за такова нещо", цитира агенцията думите на Рубио, казани пред журналисти преди излитането от Израел.

По-рано беше съобщено, че Рубио ще се присъедини към президента на САЩ Доналд Тръмп по време на неговото пътуване в Азия, което ще включва спирки в Малайзия, Япония и Южна Корея.

Също така следващата седмица Тръмп ще се срещне с президента на Китай Си Дзинпин.

Търговското напрежение между САЩ и Китай - двете най-големи икономики в света, се задържа. Споровете относно митата, технологиите и достъпа до пазара остават нерешени дни преди срещата.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    7 0 Отговор
    Явно вече са ги продали! САЩ са гаранти за териториалната цялост на Украйна, но когато дойде времето да ги защитят, казаха, нито един американски войник няма да участва". Така ще е и с Тайван.

    08:48 26.10.2025

  • 2 бай Бай

    6 0 Отговор
    Че и нахално!
    У лево.

    08:48 26.10.2025

  • 3 Путин

    1 6 Отговор
    Нито пък аз от северна кореа
    Страната на не ограничените констрационни лагери

    08:48 26.10.2025

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 0 Отговор
    "Няма да се откажем от Тайван" - Че да не би Тайван да е на ФАЩ...

    08:49 26.10.2025

  • 5 Естет

    14 0 Отговор
    ЮСА са балон под налягане! Самочуствие без покритие!

    08:53 26.10.2025

  • 6 Знаещ

    9 0 Отговор
    Тоя на снимката много ушат бе!

    08:57 26.10.2025

  • 7 Град Козлодуй

    5 0 Отговор
    За пари американците ще продадът и майка си.

    09:03 26.10.2025

  • 8 Тео

    3 0 Отговор
    Какво ще се отказват тия побърканяци от Тайван, когато Тайван е Китайски❓

    09:05 26.10.2025

  • 9 Има прецедент

    4 0 Отговор
    Тайван вече е признаван от САЩ като част от единен Китай, мераците, проблемите или най-вече алчността на сегашната администрация не променя това, още повече те точно тяхното право, се позовава, много често, на прецеденти.

    09:06 26.10.2025

  • 10 А бе...

    2 0 Отговор
    Аве...гринго, в Тайван живеят китайци , а не кравари. Анадъму?

    09:09 26.10.2025

  • 11 Истината е че Тайван е ограбван от САЩ

    0 0 Отговор
    Животозастрахователните компании държат значителна част от задграничните активи на Тайван в размер от над 2 трилиона долара, голяма част от които под формата на американски финансов дълг. Стойността на тези активи пада поради спада в стойността на долара, което ги излага на загуби, тъй като не са хеджирали достатъчно своите доларови активи. Това е в резултат на брутална политическа корупция и лобизъм ....

    09:14 26.10.2025

  • 12 Дедо ви...

    1 0 Отговор
    А бе вас кой ви пита.... Китай блокира американския ВПК и нулира мащабните планове за превъоръжаване ЕС с отказа си за доставка на редкоземни елементи

    09:19 26.10.2025