Стратегическа среща в Азия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен към среща със севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Такава обаче не е планирано по време на обиколката му в Азия. Това заяви високопоставен служител на Съединените щати, цитиран от Ал-Джазира.

Американският държавен глава не изключва подобна среща да се състои в близко бъдеще.

Говорейки пред репортери преди отпътуването си за Азия, Тръмп подчерта, че би искал да се срещне с Ким, но не е сигурен дали това ще се случи. Той знае, че отивам там, поясни американският президент. Тръмп отбеляза, че се разбира добре с лидера на КНДР и е отворен към такава среща.

Министърът на обединението на Южна Корея обяви, че вярва, че има значителен шанс Тръмп да се срещне с Ким Чен Ун, докато той е в южнокорейския град Кьонджу за форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

Северна Корея обръща внимание на Съединените щати и различни признаци сочат значителна възможност за среща, посочи Чун Донг-йонг. Той призова двамата лидери да не пропускат възможността.

Американският президент и Ким Чен Ун се срещнаха три пъти по време на първия мандат на Тръмп, като и двамата лидери изразиха интерес да се срещнат отново през последните месеци. Севернокорейският лидер изтъкна, че е отворен за разговори със САЩ, ако Вашингтон спре да настоява страната му да се откаже от програмата си за ядрени оръжия.