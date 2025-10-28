Новини
Свят »
Русия »
Николас Мадуро: Венецуела и Русия са по-единни от всякога

Николас Мадуро: Венецуела и Русия са по-единни от всякога

28 Октомври, 2025 12:49 962 26

  • русия-
  • венецуела-
  • николас мадуро-
  • владимир путин

Кремъл потвърди, че Путин е подписал споразумението с Каракас, което разширява сътрудничеството между двете страни в политическия, икономическия, енергийния, минния, транспортния и комуникационния сектор, както и в областта на сигурността и борбата с тероризма

Николас Мадуро: Венецуела и Русия са по-единни от всякога - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Венецуелският президент Николас Мадуро заяви, че Венецуела и Русия са "по-единни от всякога", след като руският държавен глава Владимир Путин подписа на Договора за стратегическо партньорство между двете страни, с което споразумението влезе в сила, съобщи агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

"Движим се към по-високо ниво на сътрудничество", се казва в изявление на Мадуро, излъчено по венецуелската обществена телевизия. "Историческият и стратегически съюз, който президентът Путин подписа и който аз подписах тук във Венецуела, е за мир, за развитие", добави той.

Мадуро обясни, че споразумението не е само на думи и не е един обикновен документ. По думите му днес е предвидена "мащабна среща" между стотици бизнес лидери от високоразвити руски индустрии и венецуелски предприемачи. Президентът на Венецуела не даде допълнителни подробности за срещата.

Кремъл потвърди вчера, че Путин е подписал споразумението с Каракас, което разширява сътрудничеството между двете страни в политическия, икономическия, енергийния, минния, транспортния и комуникационния сектор, както и в областта на сигурността и борбата с тероризма.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че влизането в сила на договора е "много важно при настоящите обстоятелства, при които Венецуела е изправена пред безпрецедентен натиск, включително пряк военен натиск от Съединените щати".

В последните месеци Вашингтон разположи американски военни кораби в Карибския басейн.

По време на среща с посланика на Венецуела в Русия вчера руският външен министър Сергей Лавров, от своя страна, изрази солидарността на Москва с Каракас "на фона на нарастващите външни заплахи и опити за намеса".


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    13 25 Отговор
    Венецуела, Тимбукту и племето друзи са тъжната политическа реалност на Русия

    Коментиран от #3, #5, #24

    12:52 28.10.2025

  • 2 Владо П…ката и Колю Та..ка

    9 21 Отговор
    Абсолютни смешници са тези двамата

    Коментиран от #6

    12:55 28.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сомчето

    9 22 Отговор
    Като те запука оня клоун Тръмп ще останеш сам, като куче.И Асад си мислеше,че има някакъв гръб,но набързо си хвана самолета за Москва.Да не му станеш комшия и ти.

    12:56 28.10.2025

  • 5 Красимир

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Особенно когато в Венецуела са намерени огромни запаси от нефт.

    Коментиран от #10

    12:56 28.10.2025

  • 6 сложи си метла

    12 6 Отговор

    До коментар #2 от "Владо П…ката и Колю Та..ка":

    отз АД ----ЩЕ ПРИЛИЧАШ НА ЖАР ПТИЦА

    12:57 28.10.2025

  • 7 График натиев

    13 20 Отговор
    Където има комунизъм няма прогрес , само регрес ! Комунизма е мизерия , кошмар , бедност и нищета ….. Венецуела - най богатата на нефт страна в цяла Америка - средна заплата 10 / десет щатски долара …. Иначе са много единни тези нафталинови измислени герои които затриват собствените си народи …. Още по страшното е че има тотални идддиоттти които наричат тези двамата бокккллукка - велики …… Трагикомични съвременни истории …..

    Коментиран от #9, #11

    12:58 28.10.2025

  • 8 фактите

    5 18 Отговор
    То затова и делите същата миzeрна съдба като терориста русия.Отритнати от света подобия на държави.

    13:01 28.10.2025

  • 9 да си го кажем

    8 16 Отговор

    До коментар #7 от "График натиев":

    Същите тези идиоти които величаят двамата иzтъpcaка на снимката не смеят и да чуят кракът им да стъпи в Русия,Северна Корея и тем подобните им копторни дупкпи ?!

    13:03 28.10.2025

  • 10 Pyccкий Карлик

    8 22 Отговор

    До коментар #5 от "Красимир":

     "....Във Венецуела са намерени огромни запаси от нефт...."

    Нефта помага само на умните хора !!!
    Рассия и Венецуела със злото ги зарини, пак ще си останат същите бездарни, неграмотни мизерници.

    13:03 28.10.2025

  • 11 бъркаш се в ПРЕВОДА

    14 3 Отговор

    До коментар #7 от "График натиев":

    ТУТУШИШИ ЛЕНД ВОДА САМО ЗА ВОДОПАДИ НАМАГНИТЕНИ И ЧЕКМЕДЖАНИ ВОЕВОДИ ИНФЛАЦИЯ НА МАХ СКОРО БЕНЗИН ИОКШЪ ЗОБИШ ПО ЛИВАДАТА НА ПРОЛЕТ

    13:04 28.10.2025

  • 12 Иран

    10 15 Отговор
    също беше дружка с Русия докато Израел не влязоха и не ги помляха. И когато иранците звъняха на Путин за помощ, той не си вдигна телефона. Оттогава не са вече такива дружки. Да не стане същото и с Мадуро?

    Коментиран от #15

    13:06 28.10.2025

  • 13 Наркотрафикант и Терорист

    6 15 Отговор
    Подписали споразумение.

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Интересно
    Че Бункерния
    Малкият Мук

    Все си пада по Едри Индивиди

    Лукашенко Мъдоро
    Си Дзин ПИН.

    Комплексът за Малоценност на Джуджето .

    13:07 28.10.2025

  • 14 ради

    8 8 Отговор
    Истински държавници.браво

    13:08 28.10.2025

  • 15 Асад Башаров

    6 10 Отговор

    До коментар #12 от "Иран":

    То и Сирия беше Дружка на Пуся

    После видяхме резултата .

    Наложи се да бягам в Мускалието.

    13:09 28.10.2025

  • 16 Браво.

    6 4 Отговор
    Русия да ги въоръжи малко..

    13:12 28.10.2025

  • 17 Споразумението за Внос

    4 9 Отговор
    На Венецуелска дрога
    Щом е подписано
    Значи доставки за Кремълския Башибозук
    Ще има със тонове .

    Затова Картелът на Слънцето
    Ще бъде ликвидиран от
    Дони Рижавия .
    Това е със сигурност.

    13:13 28.10.2025

  • 18 Руснаков

    5 7 Отговор
    И какво като са подписали документ...САЩ ще продължат да си играят там,играта...какво ще направи Русия...ще заплаши САЩ ли...

    Коментиран от #25

    13:13 28.10.2025

  • 19 Хаха ха

    3 2 Отговор
    БЪЛНУВАТ. СТАВАТ ПОВЕЧЕ ОТ СМЕШНИ.

    13:16 28.10.2025

  • 20 Кривоверен алкаш

    4 4 Отговор
    Как само се надушват, краставите кучета..

    13:18 28.10.2025

  • 21 БУХАХАХА

    2 2 Отговор
    И на тоя апартамента е обзаведен в рашата.

    13:20 28.10.2025

  • 22 Плaмен

    2 5 Отговор
    Армения също имаше споразумение с русия .
    русия се доказа като БЕЗнадежден партьор.

    13:23 28.10.2025

  • 23 От чужбина

    1 1 Отговор
    ЗАЩО като гласувам с макс.положиелно 5 се отчита намаляване на общия резултат? Излиза, че от ФАКТИ обръщат сметката за да покажат удобен за тях резултат. Подобно се случва и когато много гласуващи дават минимума-1, а системата показва увеличение на общия резултат. Това си е чиста манипулация на резултата.

    13:31 28.10.2025

  • 24 Неграмотен

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Другите не са ли приятели на Израел и САЩ?
    Сега Русия и Венецуела също ще почнат да удрят лодки на контрабандисти и ще се съревновават с американците.

    13:31 28.10.2025

  • 25 От чужбина

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Руснаков":

    Ако там има руски военни и договор за защита, то нападение над Венецуела би отворило война между САЩ и Русия. Това обаче никой не го иска, твърде опасно е. Американците напъват там заради петрола. До сега не се притесняваха от наркотици с произход Венецуела. Притесняваха ги наркотиците дошли през Мексико и от др.места. Освен това могат да ловят наркотрафикантите и в Мексиканския залив, достатъчно далеч от Венецуела. Онзи ден имаше новина, че са унищожили лодка превозваща ПРЕДПИЛАГАЕМО наркотици. Да, ама така по предположение са убити хора.

    13:40 28.10.2025

  • 26 Народна песен

    1 2 Отговор
    Сбрали са, мамо, два мафиота, два мафиота - два пусти хаирсъзи... !

    13:51 28.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания