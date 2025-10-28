Николас Мадуро: Венецуела и Русия са по-единни от всякога

Венецуелският президент Николас Мадуро заяви, че Венецуела и Русия са "по-единни от всякога", след като руският държавен глава Владимир Путин подписа на Договора за стратегическо партньорство между двете страни, с което споразумението влезе в сила, съобщи агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.
"Движим се към по-високо ниво на сътрудничество", се казва в изявление на Мадуро, излъчено по венецуелската обществена телевизия. "Историческият и стратегически съюз, който президентът Путин подписа и който аз подписах тук във Венецуела, е за мир, за развитие", добави той.
Мадуро обясни, че споразумението не е само на думи и не е един обикновен документ. По думите му днес е предвидена "мащабна среща" между стотици бизнес лидери от високоразвити руски индустрии и венецуелски предприемачи. Президентът на Венецуела не даде допълнителни подробности за срещата.
Кремъл потвърди вчера, че Путин е подписал споразумението с Каракас, което разширява сътрудничеството между двете страни в политическия, икономическия, енергийния, минния, транспортния и комуникационния сектор, както и в областта на сигурността и борбата с тероризма.
Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че влизането в сила на договора е "много важно при настоящите обстоятелства, при които Венецуела е изправена пред безпрецедентен натиск, включително пряк военен натиск от Съединените щати".
В последните месеци Вашингтон разположи американски военни кораби в Карибския басейн.
По време на среща с посланика на Венецуела в Русия вчера руският външен министър Сергей Лавров, от своя страна, изрази солидарността на Москва с Каракас "на фона на нарастващите външни заплахи и опити за намеса".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Pyccкий Карлик
Коментиран от #3, #5, #24
12:52 28.10.2025
2 Владо П…ката и Колю Та..ка
Коментиран от #6
12:55 28.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сомчето
12:56 28.10.2025
5 Красимир
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":Особенно когато в Венецуела са намерени огромни запаси от нефт.
Коментиран от #10
12:56 28.10.2025
6 сложи си метла
До коментар #2 от "Владо П…ката и Колю Та..ка":отз АД ----ЩЕ ПРИЛИЧАШ НА ЖАР ПТИЦА
12:57 28.10.2025
7 График натиев
Коментиран от #9, #11
12:58 28.10.2025
8 фактите
13:01 28.10.2025
9 да си го кажем
До коментар #7 от "График натиев":Същите тези идиоти които величаят двамата иzтъpcaка на снимката не смеят и да чуят кракът им да стъпи в Русия,Северна Корея и тем подобните им копторни дупкпи ?!
13:03 28.10.2025
10 Pyccкий Карлик
До коментар #5 от "Красимир":"....Във Венецуела са намерени огромни запаси от нефт...."
Нефта помага само на умните хора !!!
Рассия и Венецуела със злото ги зарини, пак ще си останат същите бездарни, неграмотни мизерници.
13:03 28.10.2025
11 бъркаш се в ПРЕВОДА
До коментар #7 от "График натиев":ТУТУШИШИ ЛЕНД ВОДА САМО ЗА ВОДОПАДИ НАМАГНИТЕНИ И ЧЕКМЕДЖАНИ ВОЕВОДИ ИНФЛАЦИЯ НА МАХ СКОРО БЕНЗИН ИОКШЪ ЗОБИШ ПО ЛИВАДАТА НА ПРОЛЕТ
13:04 28.10.2025
12 Иран
Коментиран от #15
13:06 28.10.2025
13 Наркотрафикант и Терорист
Хахахаха хахахаха хахахаха
Интересно
Че Бункерния
Малкият Мук
Все си пада по Едри Индивиди
Лукашенко Мъдоро
Си Дзин ПИН.
Комплексът за Малоценност на Джуджето .
13:07 28.10.2025
14 ради
13:08 28.10.2025
15 Асад Башаров
До коментар #12 от "Иран":То и Сирия беше Дружка на Пуся
После видяхме резултата .
Наложи се да бягам в Мускалието.
13:09 28.10.2025
16 Браво.
13:12 28.10.2025
17 Споразумението за Внос
Щом е подписано
Значи доставки за Кремълския Башибозук
Ще има със тонове .
Затова Картелът на Слънцето
Ще бъде ликвидиран от
Дони Рижавия .
Това е със сигурност.
13:13 28.10.2025
18 Руснаков
Коментиран от #25
13:13 28.10.2025
19 Хаха ха
13:16 28.10.2025
20 Кривоверен алкаш
13:18 28.10.2025
21 БУХАХАХА
13:20 28.10.2025
22 Плaмен
русия се доказа като БЕЗнадежден партьор.
13:23 28.10.2025
23 От чужбина
13:31 28.10.2025
24 Неграмотен
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":Другите не са ли приятели на Израел и САЩ?
Сега Русия и Венецуела също ще почнат да удрят лодки на контрабандисти и ще се съревновават с американците.
13:31 28.10.2025
25 От чужбина
До коментар #18 от "Руснаков":Ако там има руски военни и договор за защита, то нападение над Венецуела би отворило война между САЩ и Русия. Това обаче никой не го иска, твърде опасно е. Американците напъват там заради петрола. До сега не се притесняваха от наркотици с произход Венецуела. Притесняваха ги наркотиците дошли през Мексико и от др.места. Освен това могат да ловят наркотрафикантите и в Мексиканския залив, достатъчно далеч от Венецуела. Онзи ден имаше новина, че са унищожили лодка превозваща ПРЕДПИЛАГАЕМО наркотици. Да, ама така по предположение са убити хора.
13:40 28.10.2025
26 Народна песен
13:51 28.10.2025