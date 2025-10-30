"Страхът е повсеместен": българка в Чикаго за САЩ на Тръмп

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ангелина Илиева харесва живота си в САЩ, където е от 1991 година и има успешна кариера като университетски преподавател. Но вторият мандат на Тръмп променя всичко. С българката ни среща Габриела Севова.

"Повечето хора около мен са притеснени. Усеща се едно напрежение", разказва Ангелина Илиева, която живее в една от най-големите български общности отвъд океана, тази в щата Илинойс. Тя живее в Чикаго от 1996 г.

Днес е преподавател в Чикагския университет в катедрата “Славянски езици и литератури". След началото на втория мандат на президента Доналд Тръмп обаче животът на Илиева започва да се променя - както в личен, така и в професионален план.

Науката е на прицел

"Имам познати, които са учени на световно ниво с научни лаборатории и се притесняват за това как ще продължат изследванията си, защото федералното финансиране за научни изследвания намалява, а в някои случаи е прекъснато. Не може да се разчита на стабилност, а научните изследвания отнемат много време и трябва да се планират години напред", споделя Ангелина Илиева.

В университета, в който преподава, няколко ръководители на научни лаборатории вече преместват изследванията си във Франция, Канада и други страни. Заради финансовите затруднения са планирани съкращения, които касаят основно хуманитарните дисциплини. Съвсем скоро от университета са изпратили съобщение, изискващо всеки да носи копие от документите, потвърждаващи имиграционния им статут: "Не става въпрос за лична карта или шофьорска книжка, а за специални документи от имиграционните служби…За първи път, откакто съм в САЩ, се налага да мисля за това, че мога да бъда спряна на улицата от патрули и ще трябва да представя доказателство за легален статут", казва тя.

Промяната както в университетите, така и в магазините

Още в първите дни от встъпването си в Белия дом Тръмп атакува едни от най-престижните университети в страната, както се беше заканил. Във видео за предизборната му кампания, публикувано още през 2023 г., той казва, че образователните институции в страната са доминирани от "маниакални марксисти и лунатици", а неговото "тайно оръжие" за справяне с тях ще бъде системата за университетско акредитиране. Без необходимите кредити университетите не могат да участват в програми за държавно финансиране.

Така администрацията на президента оряза с милиарди долари ключови университети като Харвард и Колумбийския университет, но засегнат беше и Чикагският университет, в който българката преподава. Тя припомня, че това не е единственият пострадал сектор: "Има много други професии, работниците във федералното правителство например, които са много по-засегнати, така че те могат да посочат много по-значителни промени, но и в университетите сe усеща промяната."

Междувременно дискусиите за политическата обстановка са се превърнали в неизбежна част от ежедневието на Илиева. "Повечето хора около мен са притеснени. Усеща се едно напрежение", казва тя. В същото време расте и финансовата несигурност: "Цените продължават да растат, и то много - от обикновените хранителни стоки до вносните в българските магазини. Караме 20-годишна кола и смятахме тази година да вземем по-нова, но не е ясно дали ще можем да си позволим", обяснява преподавателката в Чикагския университет. "Иронията е, разбира се, че много хора гласуваха за Тръмп, защото му повярваха, че ще подобри икономиката и цените ще намалеят, а стана точно обратното."

"Все едно има военно положение"

Чикаго е третият по големина град в САЩ. Там също, както и в Лос Анджелис, федералните имиграционни служби (ICE) започнаха масови акции по задържане и депортиране на хора с нелегален статут. Подобни регулации са част от всяко управление, но Ангелина Илиева припомня, че те се случват в конкретен ред, който е определен от закона. Задържаните обикновено имат криминални присъди или по някакъв начин са нарушили имиграционните си задължения, а депортирането се извършва едва след произнасяне на съдия.

"Безпрецедентното сега е, че служители с покрити с маски лица, без самите те да представят документи кои са, с автомати и коли без регистрационни номера прибират хора от улицата без заповед за арест, без дори да знаят тези хора какъв статут имат, само на основата на това как изглеждат и къде се намират. Има американски граждани, които са задържани и затваряни, защото не изглеждали "като граждани", казва Илиева. Тя споменава за случаи, в които хора са извеждани от апартаментите си в 2:00 часа през нощта и държани вързани дълго време, някои дори и голи: "При това сградата е оставена с разбити врати и прозорци, а в акцията са участвали военни бронирани коли, боен хеликоптер, снайперисти - всичко това е все едно има военно положение."

Илиева припомня, че се случва задържаните дори да не бъдат депортирани в собствените си страни, а в трети такива - например Ел Салвадор или държави от Африка. През юни NPR разказа за мъж от Виетнам, на който властите са съобщили 24 часа преди полета, че всъщност ще бъде изпратен в Южен Судан. Освен политически нестабилна Южен Судан е една от най-бедните държави в света, а сайтът на Държавния департамент съветва американските граждани да не пътуват там заради "престъпност, отвличания и въоръжен конфликт". В такива ситуации от администрацията аргументират, че държавите на задържаните не искат да ги приемат, затова ги изпращат в други страни. Списание "Тайм" напомни, че в свое интервю с Тръмп от 2024 г. той казва, че има за цел депортирането на 15 млн. души. Тогава Тръмп обяви, че за целта е готов да използва дори армията, въпреки че законодателството в САЩ забранява разполагането на войници на територията на страната в мирно време.

Страхът е повсеместен, обяснява и Ангелина Илиева. "Хора, които са в САЩ съвсем официално и легално и са получили убежище, защото са заплашени в собствените им страни, като тези от Афганистан, които са сътрудничили на САЩ, сега загубиха защитения си статут, и може да бъдат върнати там", обяснява тя. Според медийни публикации и разкази на очевидци на много от задържаните не е било разрешено да се обадят на семействата си и дори на адвокат, като те са държани седмици, дори месеци наред, в пълна изолация.

"Военна зона" ли е Чикаго?

Акциите на ICE в Чикаго станаха повод за серия безредици и протести. Президентът Тръмп определи случващото се в града като "военна зона" и изпрати Националната гвардия. Губернаторът на щата Илинойс Джей Би Прицкер изрично увери, че няма нужда от подобни мерки и се опита да блокира разполагането на гвардията, завеждайки съдебно дело срещу администрацията на президента. Ангелина Илиева потвърждава, че не познава човек в града, който да е съгласен с изказването на Тръмп.

"Съвсем наскоро читателите на едно списание за туризъм за девети път гласуваха и обявиха Чикаго за най-хубавият голям град в САЩ. Всеки път, когато разхождам българи, приятели, дошли на гости от други градове, те се впечатляват колко е хубав градът, колко е красив и приятен. Разбира се, това е в по-туристическите и по-богатите райони", споделя българката.

Тя допълва, че наистина има проблеми и с бездомни, крадци и измамници, което е типично за повечето големи градове. "Съобщават за кражби на чанти на обществени места. Но това се случва и в българските градове. Да, има райони, в които има и стрелба, престъпници с незаконни пистолети. Но категорично не е военна зона", уверена е Илиева. "За съжаление обаче, напоследък повече заприлича на военна зона заради присъствието на имиграционните патрули".

По нейни думи те се разхождат по улиците, облечени като войници, с автомати и маски. Използват сълзотворен газ и газови пистолети срещу протестиращи без предупреждение, въпреки че по закон са длъжни да известяват предварително. Тя разказва за случай пред център със затворени имигранти, където свещеник тихо е четял молитва. От ICE обгазили не само него, но и хората от чикагската полиция, които били там, за да пазят реда. Други куриозни ситуации включват агенти на имиграционните патрули, които са наети без щателна проверка въпреки криминалното си минало, и ветеран от армията, който e бил задържан за три дни без обяснения, след като са разбили стъклото на колата му и са го обгазили.

"Депортирани директно от дома им"

Ако имиграционните служби действат на случаен принцип и без обосновани мотиви, това значи, че е възможно и българи да бъдат сред задържаните. Ангелина Илиева не познава такива, но казва, че в социалните мрежи се срещат хора, споделящи съвети как да избегнат проблеми при евентуална среща с имиграционните служители.

"В същото време обаче има и хора, които смятат, че дошлите от Източна Европа са по-защитени и не са изложени на същия риск. От една страна, това е така, от друга, знам за два отделни случая на хора от Словакия и от Чехия, които са пресрочили визите си и са депортирани. За семейството от Словакия писа един квартален вестник, че са депортирани директно от дома им, като съседите разказват как на масата в апартамента е останал недовършен обяд и съседите е трябвало да поемат грижата за кучето им."

Ще се върнат ли повече българи в родината си?

Федералното правителство предлага сума от 1000 долара и безплатен пътнически полет за хора, които искат да се "самодепортират". Според българката Ангелина Илиева може би има нейни сънародници, които се замислят да напуснат САЩ, особено ако са без уредени документи. "Но не винаги напускането е лесно. Ако човекът е живял много години и има закупен дом, работа, деца, не е лесно да се намери нова работа в друга страна, дори и това да е родината", казва тя.

И допълва: "Всички тези хора са се "изкоренили" веднъж и са преминали тежък период на адаптация и установяване. Този процес отнема много психически сили, свързан е със стрес и несигурност. За много хора е трудно да преминат отново такъв период, особено в по-късна възраст."