Притеснения зад Океана! Шътдаунът може да намали БВП на САЩ с 0,1% седмично

25 Октомври, 2025 18:19 571 0

  • сащ-
  • шътдаун-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия-
  • доналд тръмп

Говорейки за инфлацията през септември, Кевин Хасет коментира, че това е отличен доклад, добавяйки, че пазарите реагират адекватно на наистина добрите новини

Притеснения зад Океана! Шътдаунът може да намали БВП на САЩ с 0,1% седмично - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Директорът на Националния икономически съвет на САЩ (NEC) Кевин Хасет заяви в петък пред Fox News, че шътдаунът може да "намали БВП с 0,1% всяка седмица", ако продължи.

Говорейки за инфлацията през септември, той коментира, че това е "отличен доклад", добавяйки, че пазарите "реагират адекватно на наистина добрите новини".

По темата за търговските преговори между САЩ и Канада Хасет заяви, че американският президент Доналд Тръмп е "много разочарован".

"Факт е, че преговорите с канадците не са били много колегиални. Те не вървят добре", коментира той.


САЩ
