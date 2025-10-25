Притеснения зад Океана! Шътдаунът може да намали БВП на САЩ с 0,1% седмично

Директорът на Националния икономически съвет на САЩ (NEC) Кевин Хасет заяви в петък пред Fox News, че шътдаунът може да "намали БВП с 0,1% всяка седмица", ако продължи.

Говорейки за инфлацията през септември, той коментира, че това е "отличен доклад", добавяйки, че пазарите "реагират адекватно на наистина добрите новини".

По темата за търговските преговори между САЩ и Канада Хасет заяви, че американският президент Доналд Тръмп е "много разочарован".

"Факт е, че преговорите с канадците не са били много колегиални. Те не вървят добре", коментира той.