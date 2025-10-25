Новини
Венецуелската армия: Ще попречим на инсталирането на правителство подчинено на САЩ

25 Октомври, 2025 17:49

  • венецуела-
  • николас мадуро-
  • доналд тръмп-
  • наркотици-
  • самолетоносач-
  • владимир падрино

По-рано САЩ съобщиха, че изпращат в Южна Америка авионосната ударна група на самолетонасача "Джералд Форд", на фона напрежението с Венецуела

Венецуелската армия: Ще попречим на инсталирането на правителство подчинено на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино заяви, че въоръжените сили на страната ще попречат на инсталирането в Каракас на правителство, подчинено на Съединените щати, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Падрино обвини Вашингтон, че иска да свали президента Николас Мадуро от власт с подкрепата на опозицията.

"Интерпретирайте го, както желаете. Въоръжените сили няма да допуснат тук правителство, което е подчинено на интересите на Съединените щати", каза Падрино пред венецуелската обществена телевизия.

"Никога повече роби! Ние сме свободна страна!", добави министърът на отбраната.

По-рано САЩ съобщиха, че изпращат в Южна Америка авионосната ударна група на самолетонасача "Джералд Форд", на фона напрежението с Венецуела.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сорос вашият Тодор Живков

    8 0 Отговор
    Купени и медии не могат да стоят заедно. Мислете какво четете от западните "медии".

    17:53 25.10.2025

  • 2 Путин

    1 7 Отговор
    Не мога да се намеся купейки. Не съм руснак ве, евреин съм.

    17:54 25.10.2025

  • 3 В В.П.

    11 2 Отговор
    Даже индианците се борят 100години с окупаторите ..Само България си даде доброволно златото на янките ..Без бой .След ,15годиини България ще бъде най бедната държава..в света ..

    17:54 25.10.2025

  • 4 ФАКТ

    1 9 Отговор
    САЩ ще ударят и този съюзник на бакшиша, а той ще отговори с препълване на памперса.

    Коментиран от #5, #7

    17:55 25.10.2025

  • 5 Вата

    0 6 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Многоходови сме ватите

    17:56 25.10.2025

  • 6 В В.П.

    7 1 Отговор
    Бай Доню тъпака е хвърлил око на залежите от нефт и злато на Венецуела..Това обаче е огромна грешка ..Тия хора не са България..и шопите от шоплука ..Били са в испанско робство дългии години ..После диктатура . До 2000год..Днес са свободни ..

    17:57 25.10.2025

  • 7 ВВП

    0 6 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    децата ни са на запад, там ядат и отделят.

    17:57 25.10.2025

  • 8 В В.П.

    7 0 Отговор
    Местното население подкрепят Мадуро ..Оная кранта Мачадо има едва 6%..Защото е кукла на конци..

    17:59 25.10.2025

  • 9 В В.П.

    6 0 Отговор
    Доналд Тръмп е фулл комплексар ..Извади коритото да плаши Мадуро и властта ..Ахахаха..Миротворецът .Доню тъпака..

    18:01 25.10.2025

  • 10 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    А НАШИТЕ ЖЕНЕРАЛИ .. РОЗОВИ! КАКВОТО И КАЖЕ ОБОРА, НА ТОВА СВИРЯТ

    18:01 25.10.2025

  • 11 Иван

    0 0 Отговор
    САЩ инсталиране на правителство 67.

    18:02 25.10.2025

  • 12 Всезнайко

    2 0 Отговор
    Какво толкова има Венецуела,че САЩ изпращат самолетоносач.Е, знае се,имат много петрол,изнасят,а това не може да прости чичо Сам.Протягат ръчички.

    18:02 25.10.2025