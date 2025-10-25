Венецуелската армия: Ще попречим на инсталирането на правителство подчинено на САЩ

Министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино заяви, че въоръжените сили на страната ще попречат на инсталирането в Каракас на правителство, подчинено на Съединените щати, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Падрино обвини Вашингтон, че иска да свали президента Николас Мадуро от власт с подкрепата на опозицията.
"Интерпретирайте го, както желаете. Въоръжените сили няма да допуснат тук правителство, което е подчинено на интересите на Съединените щати", каза Падрино пред венецуелската обществена телевизия.
"Никога повече роби! Ние сме свободна страна!", добави министърът на отбраната.
По-рано САЩ съобщиха, че изпращат в Южна Америка авионосната ударна група на самолетонасача "Джералд Форд", на фона напрежението с Венецуела.
