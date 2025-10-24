Доналд Тръмп: Митата направиха САЩ богати и могъщи отново

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че страната му отново е "богата, могъща и сигурна в национален мащаб".
Той подчерта, че фондовият пазар е "по-силен от всякога" благодарение на митата, които той наложи на различни държави и сектори.
В социалната си мрежа Truth Social Тръмп отбеляза, че решението, което Върховният съд трябва да вземе скоро, а именно дали президентът е превишил правомощията, дадени му съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия, за да въведе тези мита, е "най-важното дело" в историята на тази институция.
Той посочи, че американските производители на автомобили Ford и General Motors са се издигнали на пазара благодарение на неговата тарифна политика.
Тръмп отдаде предполагаемото покачване на акциите на компаниите на "мита, наложени върху големи и средни камиони, идващи от други страни". Той завърши с думите: "Благодаря ти, президенте Тръмп!".
В предборсовите часове акциите на Ford се повишиха с 4,7%, достигайки 12,93 долара в 7:15 ч. източно време. В същото време акциите на General Motors останаха без промяна и се продаваха за 66,79 долара.
На този фон Тръмп обвини Канада в "измама с митата" и посочи, че Отава се е опитала "незаконно да повлияе" на Върховния съд на САЩ.
"Те измамно направиха голяма обява за покупка, в която се казваше, че Роналд Рейгън не харесва митата, когато всъщност той ОБОЖАВА МИТАТА ЗА НАШАТА СТРАНА И НЕЙНАТА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ", написа Тръмп в Truth Social и подчерта, че други страни "вече не могат да се възползват от САЩ".
Освен това президентът изрази благодарност на фондация "Роналд Рейгън" за "разкриването на тази ИЗМАМА".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
А нашите кога
Коментиран от #22
16:38 24.10.2025
2 Нено
16:40 24.10.2025
3 00014
16:40 24.10.2025
4 ХОЛИВУДСКА РЕКЛАМА
16:41 24.10.2025
5 Пепо
16:42 24.10.2025
Фермата 1984 🐷🐷
И си мислите, че OFAC не знае и няма да погледне на това като съучастие на българските власти и опит за заобикаляне на санкциите, като вземе мерки?!
Поправката ДАНС-Лукойл дава възможност на Пеевски да спре всеки купувач и така да остави Лукойл като собственик. С ясното съзнание, че държавата няма ресурс да се справи сама. За това още продължавам да твърдя, че той е договорен между нашето задкулисие и Кремъл проект тип Иванишвили - обилна прозападна реторика, която прикрива проруска същност и грузински вариант за България. То се случва пред очите ни.
16:42 24.10.2025
7 Гиго
16:43 24.10.2025
8 гост
16:44 24.10.2025
Одран
На кой му пука за народа?
16:44 24.10.2025
10 МАГА
16:44 24.10.2025
11 Счетоводителя
16:44 24.10.2025
12 Браво
16:45 24.10.2025
13 провинциалист
Коментиран от #17
16:46 24.10.2025
14 Мъни мъни мъни, животът е пари
16:47 24.10.2025
15 ТОЗИ СЛУЧАЙНИК
16:47 24.10.2025
16 Граовец
16:48 24.10.2025
18 Гориил
16:52 24.10.2025
19 Мдада
16:53 24.10.2025
20 123
Коментиран от #33
16:54 24.10.2025
21 Аман от ора с разчетворение на
16:54 24.10.2025
От край време
До коментар #1 от "А нашите кога":се знае, че митничарите са богати хора. Всеки е чувал за митниците на една държава. Но да събираш такси за щяло и не щяло от всички държави. Това си прилича на рекет. Осяен това тези такси едва ли ще оправят дефицита.
17:01 24.10.2025
23 Някой
17:03 24.10.2025
Ами
А това колко са могъщи САЩ, дори и не смятам и да го коментирам :)
17:03 24.10.2025
25 604
17:04 24.10.2025
26 ГЛУПАВО ИЗКАЗВАНЕ
17:06 24.10.2025
Тръмпон сам се хвали,
Правителството все още е блокирано, институциите са в неплатен отпуск, здравеопазването и образованието са в шок, трябва да си доста зле с главния чип, че да се хвалиш сам!
Коментиран от #28
17:07 24.10.2025
Същински наш
До коментар #27 от "Тръмпон сам се хвали,":Боеко Тиквонски. Нарциси самохвалковци и невежи.
17:08 24.10.2025
29 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел
17:11 24.10.2025
Клети съветски Zoмбита 🤪
- Европа фалира
-Санкциите не работят!
Изминаха цели ДЕСЕТ месеца, откакто България влезе в сухопътния Шенген. Какво става? Превърнаха ли ни вече в най-големия бежански лагер в ЕС, както ни предупреждаваха от „Възраждане“?
Напълниха ли обезлюдените села в Родопите с афганистанци и сирийци? Урсула заля ли ни с депортирани мигранти от Германия и Австрия?
Направо вече нямам търпение да влезем в еврозоната и еврото да ни направи бедни!
Коментиран от #31
17:12 24.10.2025
Хи хи
До коментар #30 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":Че кое не е така ? Правителството на САЩ е в шатдаун, т.е. не работи, т.е милиони американци са на купони и кофичка с ориз. ЕС начело с Германия е в рецесия, големи заводи затварят - Фолксваген , Санкциите не работят, Путин не сяда на преговори, а напада урките !! Кое не е така ??!!
17:20 24.10.2025
32 Уса
17:22 24.10.2025
665
До коментар #20 от "123":В Европа властите се грижат за хората , в Сащ за компаниите. Кой модел е по успешен се вижда ясно.
17:25 24.10.2025
Виц за ,,Форд-Фокус"...!
Палят и той ...ха-пали от раз...!
Всички се плеснали по челото...-
,,Форд" да пали от раз...това е голям Фокус...!
И го кръстили ,,Форд-Фокус"...!
17:27 24.10.2025