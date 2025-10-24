Новини
Доналд Тръмп: Митата направиха САЩ богати и могъщи отново
  Тема: Войната на митата

Доналд Тръмп: Митата направиха САЩ богати и могъщи отново

24 Октомври, 2025 16:37 999 34

Тръмп посочи, че американските производители на автомобили Ford и General Motors са се издигнали на пазара благодарение на неговата тарифна политика

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че страната му отново е "богата, могъща и сигурна в национален мащаб".

Той подчерта, че фондовият пазар е "по-силен от всякога" благодарение на митата, които той наложи на различни държави и сектори.

В социалната си мрежа Truth Social Тръмп отбеляза, че решението, което Върховният съд трябва да вземе скоро, а именно дали президентът е превишил правомощията, дадени му съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия, за да въведе тези мита, е "най-важното дело" в историята на тази институция.

Той посочи, че американските производители на автомобили Ford и General Motors са се издигнали на пазара благодарение на неговата тарифна политика.

Тръмп отдаде предполагаемото покачване на акциите на компаниите на "мита, наложени върху големи и средни камиони, идващи от други страни". Той завърши с думите: "Благодаря ти, президенте Тръмп!".

В предборсовите часове акциите на Ford се повишиха с 4,7%, достигайки 12,93 долара в 7:15 ч. източно време. В същото време акциите на General Motors останаха без промяна и се продаваха за 66,79 долара.

На този фон Тръмп обвини Канада в "измама с митата" и посочи, че Отава се е опитала "незаконно да повлияе" на Върховния съд на САЩ.

"Те измамно направиха голяма обява за покупка, в която се казваше, че Роналд Рейгън не харесва митата, когато всъщност той ОБОЖАВА МИТАТА ЗА НАШАТА СТРАНА И НЕЙНАТА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ", написа Тръмп в Truth Social и подчерта, че други страни "вече не могат да се възползват от САЩ".

Освен това президентът изрази благодарност на фондация "Роналд Рейгън" за "разкриването на тази ИЗМАМА".


САЩ
Оценка 1.9 от 7 гласа.
Оценка 1.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А нашите кога

    22 0 Отговор
    Депутатът от хърватската опозиционна консервативна партия „Мост" Марин Милетич предложи всички 150 членове на хърватския парламент да бъдат тествани за наркотици веднъж годишно без предупреждение, съобщи хърватската новинарска агенция ХИНА, цитирана от БТА.

    Коментиран от #22

    16:38 24.10.2025

  • 2 Нено

    24 3 Отговор
    А Урсулите от ЕС бедни и жалки хаха

    16:40 24.10.2025

  • 3 00014

    26 1 Отговор
    Новите кражби направиха САЩ богати и могъщи отново

    16:40 24.10.2025

  • 4 ХОЛИВУДСКА РЕКЛАМА

    25 2 Отговор
    Zaпадната колекция от политически трупове и несъстоятелни дебилни персони живее с илюзията да запази господството си над цялото човечество без да има основания, нито морални,нито правни и нито силата за това.БЪРБОРКО НА КВАДРАТ

    16:41 24.10.2025

  • 5 Пепо

    26 1 Отговор
    Когато казват, че САЩ имат дълг от трилиони долари, това означава, че хората на страната дължат тези пари на Федералния резерв който е собственост на най-богатите фамилии - Ротшилд, Морган, Рокфелер, Варбург, Кун-Льоб, Лазард, Голдман Сакс.

    16:42 24.10.2025

  • 6 Фермата 1984 🐷🐷

    7 2 Отговор
    Лукойл Нефтохим преместил банката, която го обслужва от голяма европейска банка в нашенска, която бе свързана със скандала са 50 - те милиона лева от Хемус. Това няма как да стане без знанието на БНБ.
    И си мислите, че OFAC не знае и няма да погледне на това като съучастие на българските власти и опит за заобикаляне на санкциите, като вземе мерки?!
    Поправката ДАНС-Лукойл дава възможност на Пеевски да спре всеки купувач и така да остави Лукойл като собственик. С ясното съзнание, че държавата няма ресурс да се справи сама. За това още продължавам да твърдя, че той е договорен между нашето задкулисие и Кремъл проект тип Иванишвили - обилна прозападна реторика, която прикрива проруска същност и грузински вариант за България. То се случва пред очите ни.

    16:42 24.10.2025

  • 7 Гиго

    11 2 Отговор
    Доларът е не само световна валута, но и символ на съвременната глобализация. Доларът е украсен със символи на езотеричните учения. Цифрата 13 се повтаря на банкнотата, което в кабалистичната символика означава майчината буква М. В левия ъгъл на над надписа „Големият печат“ има масонска пирамида с 13 нива на посвещение. Самата пирамида символизира йерархичното единство на световната сила, което се определя от върха на пирамидата - светещ масонски триъгълник с окото на „великия архитект на Вселената“ или с други думи окото на Сириус.

    16:43 24.10.2025

  • 8 гост

    17 2 Отговор
    Не е добре човека,вижда се,трябва да се лекува...да се лекува..

    16:44 24.10.2025

  • 9 Одран

    29 0 Отговор
    Митата направили САЩ богата но всъщност бръкнаха в джоба на потребителя тоест на народа.

    На кой му пука за народа?

    16:44 24.10.2025

  • 10 МАГА

    19 1 Отговор
    Да разбираме, че всички американски граждани са направени вече богати. Няма бездомници и скитници? Като в РБ, имаме и ние приюти за нищи люде (много бедни хора).

    16:44 24.10.2025

  • 11 Счетоводителя

    18 0 Отговор
    Богатите забогатяват повече,бедните обедняват повече

    16:44 24.10.2025

  • 12 Браво

    8 7 Отговор
    на Тръмп. Докато ги въведе митата и щатите се оправиха - ето така се работи за хората. Що нашите Управници не направят същото, ами просят пари оттук оттам и се карат като дъртисигани?

    16:45 24.10.2025

  • 13 провинциалист

    11 3 Отговор
    Странно защо България в стремежа си да бъде богата и могъща отново не вдига мита, а търси чужди инвеститори. Защо САЩ не търсят чужди инвеститори?

    Коментиран от #17

    16:46 24.10.2025

  • 14 Мъни мъни мъни, животът е пари

    21 0 Отговор
    Бат Дончо го боли тоягата за украинци, руснаци, китайци и всякакви други. Само пари са му в главата.

    16:47 24.10.2025

  • 15 ТОЗИ СЛУЧАЙНИК

    19 1 Отговор
    СИ ГИ БЛЕЩИ ЕДНО КЪМ ГЬОТЕРЕ.АРТИСТ КОМЕДИЕН.

    16:47 24.10.2025

  • 16 Граовец

    14 0 Отговор
    да, добре, бива, само не стна ясно зали му е ясно на паток, че митата ги плащат потребителите в САЩ

    16:48 24.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гориил

    15 0 Отговор
    САЩ са на ръба на инфлационна пропаст. Цените растат като луди, а социалните програми (които правеха Америка толкова щастлива през 60-те и 80-те години на миналия век и предмет на завистта на целия свят) губят финансиране и се превръщат в недостижима мечта за милиони.

    16:52 24.10.2025

  • 19 Мдада

    3 6 Отговор
    Санкциите направиха Русия грейт агейн

    16:53 24.10.2025

  • 20 123

    11 1 Отговор
    Кое му е могъщото.Нали американските граждани плащат митата.Сега с тези санкции ще намали предлагането на петрол и цените и за тях ще скочат.А американеца е много чувствителен на тема гориво,защото ,ходи и до тоалетната с колата си.

    Коментиран от #33

    16:54 24.10.2025

  • 21 Аман от ора с разчетворение на

    5 0 Отговор
    личността. Има си заведения за такива,където ги връщат в реалността или ги лоботомират медикаментозно,за ад са безопасни игли за обществото. Тоя парламент нема и бюджет не е гласуван,в кочината му е не ти е работата,дали да се въведе военно полжение или не,ма били станали богати. Казва се надежди ама говежди,все още 37 трильона дълг не само не е спаднал а продължава с бясна скорост да се увеличава. Ма то тъй,немойш да произвеждаш 20 хиляди барела нефт,а да ползваш 30 000 и да се мислиш за велик.

    16:54 24.10.2025

  • 22 От край време

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "А нашите кога":

    се знае, че митничарите са богати хора. Всеки е чувал за митниците на една държава. Но да събираш такси за щяло и не щяло от всички държави. Това си прилича на рекет. Осяен това тези такси едва ли ще оправят дефицита.

    17:01 24.10.2025

  • 23 Някой

    5 0 Отговор
    Горе-долу така действат и рекетьорите. И затова изкарват много пари. САЩ са в същата позиция - извиват ръце, но са адски мразени от всички. Повтарям - всички! И да не очакват милост, когато им се срути къщата от карти. Ще бъдат пометени безмилостно от доскорошните си приятели и опоненти.

    17:03 24.10.2025

  • 24 Ами

    6 0 Отговор
    Дали безработните държавни служители споделят мнението на Тръмп, че САЩ е отново богата?
    А това колко са могъщи САЩ, дори и не смятам и да го коментирам :)

    17:03 24.10.2025

  • 25 604

    5 1 Отговор
    Тоъ по голем паляк че се укажи и от обамъ и от деменцията....взети заедно

    17:04 24.10.2025

  • 26 ГЛУПАВО ИЗКАЗВАНЕ

    10 0 Отговор
    ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ МОТИВИРА АДЖЕБА КАК С ВИСОКИ МИТА СЕ СТАВА БОГАТ И МОГЪЩ ?! ДА СЕ ЧУДИ ЧОВЕК ,КАК ТАКИВА ДЕБИЛИ СТАВАТ МИЛИАРДЕРИ.

    17:06 24.10.2025

  • 27 Тръмпон сам се хвали,

    4 1 Отговор
    значи положението в страната е зле!

    Правителството все още е блокирано, институциите са в неплатен отпуск, здравеопазването и образованието са в шок, трябва да си доста зле с главния чип, че да се хвалиш сам!

    Коментиран от #28

    17:07 24.10.2025

  • 28 Същински наш

    7 1 Отговор

    До коментар #27 от "Тръмпон сам се хвали,":

    Боеко Тиквонски. Нарциси самохвалковци и невежи.

    17:08 24.10.2025

  • 29 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    3 0 Отговор
    Този сенилен, естрогенен п@п@рдак просто не знае къде се намира и какви ги говори. Очеводно е, че не е добре на втория етаж.

    17:11 24.10.2025

  • 30 Клети съветски Zoмбита 🤪

    2 6 Отговор
    - САЩ фалира
    - Европа фалира
    -Санкциите не работят!

    Изминаха цели ДЕСЕТ месеца, откакто България влезе в сухопътния Шенген. Какво става? Превърнаха ли ни вече в най-големия бежански лагер в ЕС, както ни предупреждаваха от „Възраждане“?
    Напълниха ли обезлюдените села в Родопите с афганистанци и сирийци? Урсула заля ли ни с депортирани мигранти от Германия и Австрия?
    Направо вече нямам търпение да влезем в еврозоната и еврото да ни направи бедни!

    Коментиран от #31

    17:12 24.10.2025

  • 31 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    Че кое не е така ? Правителството на САЩ е в шатдаун, т.е. не работи, т.е милиони американци са на купони и кофичка с ориз. ЕС начело с Германия е в рецесия, големи заводи затварят - Фолксваген , Санкциите не работят, Путин не сяда на преговори, а напада урките !! Кое не е така ??!!

    17:20 24.10.2025

  • 32 Уса

    0 1 Отговор
    Ако кражбите в България спрат още на първата година ще има 5-6 милиарда плюс.За 2-3 години всички дупки в бюджета ще бъдат запълнени и заплати и пенсии ще скочат двойно.Не ми развивайте соросоидните твърдения,че България е бедна,след като 36 години храни ЕС и мутрите станаха милиардери

    17:22 24.10.2025

  • 33 665

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "123":

    В Европа властите се грижат за хората , в Сащ за компаниите. Кой модел е по успешен се вижда ясно.

    17:25 24.10.2025

  • 34 Виц за ,,Форд-Фокус"...!

    1 0 Отговор
    Събрали се екипа създал ,,Форд-Фокус" и казали-ами хайде,накрая на нашият труд да му стартираме двигателя...да си видим ,,рожбата",как работи...!
    Палят и той ...ха-пали от раз...!
    Всички се плеснали по челото...-
    ,,Форд" да пали от раз...това е голям Фокус...!
    И го кръстили ,,Форд-Фокус"...!

    17:27 24.10.2025