Доналд Тръмп: Митата направиха САЩ богати и могъщи отново

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че страната му отново е "богата, могъща и сигурна в национален мащаб".

Той подчерта, че фондовият пазар е "по-силен от всякога" благодарение на митата, които той наложи на различни държави и сектори.

В социалната си мрежа Truth Social Тръмп отбеляза, че решението, което Върховният съд трябва да вземе скоро, а именно дали президентът е превишил правомощията, дадени му съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия, за да въведе тези мита, е "най-важното дело" в историята на тази институция.

Той посочи, че американските производители на автомобили Ford и General Motors са се издигнали на пазара благодарение на неговата тарифна политика.

Тръмп отдаде предполагаемото покачване на акциите на компаниите на "мита, наложени върху големи и средни камиони, идващи от други страни". Той завърши с думите: "Благодаря ти, президенте Тръмп!".

В предборсовите часове акциите на Ford се повишиха с 4,7%, достигайки 12,93 долара в 7:15 ч. източно време. В същото време акциите на General Motors останаха без промяна и се продаваха за 66,79 долара.

На този фон Тръмп обвини Канада в "измама с митата" и посочи, че Отава се е опитала "незаконно да повлияе" на Върховния съд на САЩ.

"Те измамно направиха голяма обява за покупка, в която се казваше, че Роналд Рейгън не харесва митата, когато всъщност той ОБОЖАВА МИТАТА ЗА НАШАТА СТРАНА И НЕЙНАТА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ", написа Тръмп в Truth Social и подчерта, че други страни "вече не могат да се възползват от САЩ".

Освен това президентът изрази благодарност на фондация "Роналд Рейгън" за "разкриването на тази ИЗМАМА".