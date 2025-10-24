Новини
Канада за нови търговски преговори със САЩ: Когато Вашингтон е готов

24 Октомври, 2025 19:07 720 4

Вчера Тръмп обяви, че търговските преговори с Канада са приключили, след като политическа реклама в Онтарио цитира думите на републиканската икона Роналд Рейгън, че митата водят до търговски войни

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Канада е готова да започне търговски преговори със Съединените щати, когато Вашингтон е готов, заяви канадският премиер Марк Карни, цитиран от "Ройтерс".

По негови думи Отава не може да контролира търговската политика със своя съсед на юг.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че търговските преговори с Канада са приключили, след като политическа реклама в Онтарио цитира думите на републиканската икона Роналд Рейгън, че митата водят до търговски войни и икономически катастрофи.

"Моите колеги работят с американските си колеги по подробни конструктивни преговори и дискусии по специфични сектори - стомана, алуминий и енергетика", посочи Карни, преди да замине от Отава за Куала Лумпур, Малайзия, за първото си официално посещение в Азия.

"Готови сме да се възползваме от този напредък", увери той.

Карни добави, че Канада може да контролира нови партньорства и възможности, включително с "икономическите гиганти на Азия" - фокусът на пътуването му.


  • 1 ЗАЩО БЕ ДЖЕНДЪРС

    2 1 Отговор
    Нели САЩ не беше важен за Канада.

    19:14 24.10.2025

  • 2 Бащата на някаква Саяна

    1 5 Отговор
    Майка да стане на нея.

    19:20 24.10.2025

  • 3 Кариера

    1 5 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт.

    19:20 24.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

