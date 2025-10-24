Новини
Шефът на НАТО: Изпращането на ракети "Томахоук" за украинската армия все още се разглежда като вариант

24 Октомври, 2025

Марк Рюте добави, че всяка съюзническа страна сама решава какви оръжия да достави на Киев и че САЩ са предоставяли и ще продължат да предоставят широка гама от оръжия

Шефът на НАТО: Изпращането на ракети "Томахоук" за украинската армия все още се разглежда като вариант - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че е обсъдил въпроса за изпращането на ракети "Томахоук" на Украйна с президента на САЩ Доналд Тръмп и че той все още се разглежда, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"По-конкретно, президентът и аз обсъдихме въпроса за ракетите "Томахоук", заяви Рюте. "Президентът Тръмп продължава да го обмисля, но, както съм казвал и по-рано, крайното решение зависи от САЩ".

Рюте добави, че всяка съюзническа страна сама решава какви оръжия да достави на Украйна и че САЩ са предоставяли и ще продължат да предоставят широка гама от оръжия.

Рюте пристигна в Лондон, за да се срещне с лидерите на "коалицията на желаещите" – група страни, подкрепящи Украйна, припомня Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лъжата за нищо я няма тоя глупак

    34 9 Отговор
    Някой виждал ли е по жалко циганско гето от НАТО и Европа? 😄

    Коментиран от #6, #43

    21:16 24.10.2025

  • 2 Да де

    25 7 Отговор
    нали каза преди дни, че са още на чертеж. Разглеждайте варианти докато ги произведете. Залъгвайте укрите до откат....до последния украинец.

    21:17 24.10.2025

  • 3 И този говори глупости и затова господин

    25 6 Отговор
    Тръмп им каза плаща те оръжията и ги давайте където искате но..... Томахоук не давам дори и на лазещия зелен червей по пода на белия дом.
    Оправяйте се в Европа както искате мен ме интересуват само приходи за хазната в съединените щати.

    21:18 24.10.2025

  • 4 Много вариетета

    21 4 Отговор
    Допълнителният вариянт е унищозаването на западна столица. Стоп и помисли

    21:19 24.10.2025

  • 5 БОЛШЕВИК

    22 5 Отговор
    Томахавките ли ще уплашат Русия при положение, че тя разполага с над 15 вида ракети, торпедото Посейдон, новия Терминатор 3, Солцнепека и многобройните ядрени подводници?!

    Коментиран от #8, #10, #13

    21:20 24.10.2025

  • 6 Ха ха

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Лъжата за нищо я няма тоя глупак":

    Циганка си.Нали?

    Коментиран от #15

    21:20 24.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 2 Отговор
    САЩ НЯМАТ министър на ОТБРАНАТА❗

    21:21 24.10.2025

  • 8 😂😂😂😂😂😂😂

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😄😄😄😄😄😄
    Ко каза?Ко?

    21:21 24.10.2025

  • 9 все варианти изкарвате на масата и нищо

    15 5 Отговор
    27 държави и все умувате как да съборите Мечока

    или много баби
    хилаво бебе
    зелко

    21:22 24.10.2025

  • 10 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 14 Отговор

    До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #14, #17

    21:22 24.10.2025

  • 11 Смешник

    9 2 Отговор
    Плаши гаргите.

    21:22 24.10.2025

  • 12 Ха ха ха

    13 3 Отговор
    Бай Дончо ясно каза, че заради някаква си там украйна няма да рискува сигурността на страната си. Кое точно не им стана ясно на розовите европейски понита ? Какво по ясно, че американците не смеят да дадат ракетите на украйна.

    21:22 24.10.2025

  • 13 Обтегач

    6 12 Отговор

    До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":

    Изправям криви болшевишки кратуни.

    21:23 24.10.2025

  • 14 Първия ден

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Още два дня ще ви бъхтят.

    21:24 24.10.2025

  • 15 Явно да

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха":

    Щом за такава те ползват. 😄

    21:24 24.10.2025

  • 16 Тая дъвка е стара

    12 2 Отговор
    Тая дъвка със томахок още.ли ще я дъвчете

    21:25 24.10.2025

  • 17 Кой

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ти требе тротинетке. Ден и нощ туй папагалиш, и поотказваш падението на запада да прави от глупака папагал. 😄

    Коментиран от #26

    21:25 24.10.2025

  • 18 3.14К

    8 2 Отговор
    Мало@мници!

    21:27 24.10.2025

  • 19 Действие и противодеятвие

    12 2 Отговор
    Дай боже един от вариантите да не е българкат столица. В такъв случай жалко за нас младите. Путин май ще престане със червение линии и ще започне да дейТсва.

    21:27 24.10.2025

  • 20 не може да бъде

    10 2 Отговор
    Така е но до повече от разглеждане няма да се стигне ...може би на Зеленски също ще му позволят да ги поразгледа ..за утешение !?Може и филмче да му прожектират !?

    21:27 24.10.2025

  • 21 Ганя Путинофила

    5 14 Отговор
    Само един Томахоук по мумията на ленин в Мацква и войната свършва!

    Коментиран от #24, #25

    21:28 24.10.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    9 3 Отговор
    Няма с какво да ги изстрелват.

    21:28 24.10.2025

  • 23 Хипотетично

    4 7 Отговор
    Само един брой Томахоук и едни точни и актуални джипиес координати може да решат проблема с войната. Може да се консултират с близкия изток.:)

    Коментиран от #31

    21:28 24.10.2025

  • 24 Да пали

    9 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ганя Путинофила":

    Виж снижанка ко казва сига. Запада видяхме, че е на дъното да опросстачва дица на глупави родители.

    21:30 24.10.2025

  • 25 Хипотетично

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "Ганя Путинофила":

    единомислие в един и същи момент е впечатляващо.

    21:30 24.10.2025

  • 26 Ха ха

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "Кой":

    От коя порода цигани си?

    Коментиран от #33, #36

    21:31 24.10.2025

  • 27 ?????

    9 2 Отговор
    Ха ха.
    Само да попитам що урсулите забраниха екскурзиите в Русия в 19-ия пакет.
    За да не можем да съпоставяме кво е там и в Европа?
    Аз така си мисля.
    А иначе има много интересни забрани - например забранени са градинските гномове.
    Кой ги измисля тия забрани?

    Коментиран от #30, #32, #40

    21:33 24.10.2025

  • 28 Захарова

    5 4 Отговор
    Мьй не баимся!Нас не дагонят !

    21:34 24.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Урсула

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "?????":

    ли ви пречи,да ходите в Русия???

    Коментиран от #34

    21:35 24.10.2025

  • 31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хипотетично":

    Хипотетично
    "близкият изток" нито е близък, нито е на изток,
    а е далеч и е на юг🤣❗

    21:36 24.10.2025

  • 32 А Костадинов

    0 4 Отговор

    До коментар #27 от "?????":

    ходи всеки месец,но не остава !

    21:36 24.10.2025

  • 33 От най долната 😄

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ха":

    Как иначе пропадналият запад, ще ме ползва за парцал пои форумите за 5 цента. 😄

    21:36 24.10.2025

  • 34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Урсула":

    Щом питаш явно и това НЕ ЗНАЕШ🤔❗

    21:38 24.10.2025

  • 35 Рюте не чу ли какво каза Тръмп!

    3 2 Отговор
    Че САЩ няма да обстрелва Русия.
    И обучение на украинци за Томахоук би продължило повече от година! И то след хато научат добре английски. При това каза че САЩ няма да обучава сулю и пулю и да дава кодовете, особено не членове на НАТО

    Да не говорим, че Томахоук ще помогнат, колкото предишните вундерфаве с които ни надуваха главите. Само ПиАр

    21:39 24.10.2025

  • 36 Недей да хикаш

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ха":

    с тези много хикаш ти никове че ще ти завлезе.
    И няма да може да ти излезе.
    Ще хрипаш вместо да хикаш.

    21:39 24.10.2025

  • 37 Кратка биография

    5 3 Отговор
    Рюте няма жена и деца, от Холандия го уволниха , стана шеф на НАТО.

    Коментиран от #47

    21:40 24.10.2025

  • 38 РЮТЕ РАЗЛАБЕНИЯ

    4 3 Отговор
    Не е пърдял от 40 години.

    21:40 24.10.2025

  • 39 Баш Балък

    2 3 Отговор
    НАТЮ най-новото безмислено риалити, всички зяпат пред екраните, ама те са голи и боси горките.

    21:40 24.10.2025

  • 40 3 милиона

    2 6 Отговор

    До коментар #27 от "?????":

    сирийци избраха Европа,само един Русия!

    Коментиран от #42

    21:41 24.10.2025

  • 41 Гласувайте

    1 3 Отговор
    да дадат ли на Украйна,Томахоук!

    Коментиран от #44

    21:43 24.10.2025

  • 42 САЩ се грижи

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "3 милиона":

    да унищожава европата. Пълния с гладни гърла.

    Коментиран от #52

    21:43 24.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Това е глупава пропаганда

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Гласувайте":

    Томахоук може да се оперира само от американци и няма как някой да го дава. Гледат ви сеира.

    21:44 24.10.2025

  • 45 ЧАКАЛИ ТОМАХОЦИ

    2 1 Отговор
    А получили само смоци с дисаги.

    21:45 24.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 балчо теслата

    2 0 Отговор
    тая рюте ми се вижда че ще докара третата световна война май .............

    21:47 24.10.2025

  • 49 Ами

    1 1 Отговор
    Да приемем, че САЩ наистина предоставят (естествено на мераклиите) определено количество ракети.
    Да приемем, и че ограниченото количество на наземни установки за изстреване е малък проблем.
    Проблемът е, че на този етап персонал подготвен да работи с ракетите "Томахоук" е доста ограничен.
    Големият въпрос е, дали въобще някой ще се реши да изтегли късата клечка :)
    Да не говорим, че след фиаското им в Сирия митът за томахавките бе тотално развенчан.

    21:47 24.10.2025

  • 50 Дудов

    1 1 Отговор
    За разлика от т ъпоумните европолитици американците си плетат кошницата..За тях при директен конфликт между Русия и Европа е перфектно че ще имат по-малко икономически конкуренти.Свама се карат а Щатите и Китай, печелят

    21:51 24.10.2025

  • 51 Националист

    3 0 Отговор
    Мръсните факти оставят да обиждат шефа на НАТО на която организация сме ние а за Путин веднага трият. Направете си сами изводи тролска медия ли са

    Коментиран от #53

    21:52 24.10.2025

  • 52 Умен

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "САЩ се грижи":

    Така е колега, ама прозорливост много няма.

    Коментиран от #54

    21:53 24.10.2025

  • 53 Никой не може

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Националист":

    да обиди един глупак повече от колкото сам се обижда с падението си да го ползват за евтин лъжец. От туй по гоуема обзида, здраве.

    21:54 24.10.2025

  • 54 Това е от години.

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Умен":

    Не случайно направи САЩ толкова конфликти около Европа и я напълни с емигранти. До 2022 Европа харчеше близо 100 милиарда на година за емигрантите. Колко ли са сега с още 10 милиона украинци?

    21:56 24.10.2025

  • 55 Как

    0 1 Отговор
    Русия се страхува от равностойни противници. Обича да се дуе на африканци. От ракетите се изплашиха.

    22:00 24.10.2025

