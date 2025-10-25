Новини
Катрин Конъли спечели президентските избори в Ирландия

Катрин Конъли спечели президентските избори в Ирландия

25 Октомври, 2025

Единствената ѝ съперничка - представителката на центристката партия "Фина Гейл" Хедър Хъмфрис - призна поражението си

Снимка: БНР
Лявата независима кандидатка Катрин Конъли бе обявена за победител в президентските избори в Ирландия, след като единствената ѝ съперничка - представителката на центристката партия "Фина Гейл" Хедър Хъмфрис - призна поражението си, съобщи АФП, цитирана от БНР.

"Катрин ще бъде президент на всички ирландци. Тя ще бъде и мой президент", каза Хъмфрис пред ирландската обществена телевизия.

Конъли бе поздравена и от вицепремиера на Ирландия Саймън Харис, който също е член на "Фина Гейл" – партия, стълб на управляващата коалиция в страната, допълва БТА.

"Желая ѝ всичко най-добро", добави Харис.


Ирландия
  • 1 Честито!

    1 1 Отговор
    И България ще има жена за президент!

    Коментиран от #2

    19:18 25.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

