Катрин Конъли спечели президентските избори в Ирландия

Лявата независима кандидатка Катрин Конъли бе обявена за победител в президентските избори в Ирландия, след като единствената ѝ съперничка - представителката на центристката партия "Фина Гейл" Хедър Хъмфрис - призна поражението си, съобщи АФП, цитирана от БНР.
"Катрин ще бъде президент на всички ирландци. Тя ще бъде и мой президент", каза Хъмфрис пред ирландската обществена телевизия.
Конъли бе поздравена и от вицепремиера на Ирландия Саймън Харис, който също е член на "Фина Гейл" – партия, стълб на управляващата коалиция в страната, допълва БТА.
"Желая ѝ всичко най-добро", добави Харис.
25 Октомври, 2025 19:04, обновена 25 Октомври, 2025 19:07 559 2
