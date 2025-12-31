Лукашенко помилва 22-ма затворници

В навечерието на Нова година беларуският президент Александър Лукашенко подписа указ за помилване на 22 души, съобщи Telegram каналът „Басейн Первого“, близък до президентската пресслужба.

Всички те са подали молба до държавния глава за помилване, признали са вината си и са изразили разкаяние. Двадесет души са осъдени за екстремистки престъпления. Сред помилваните са седем мъже и 15 жени, 11 от които имат непълнолетни деца.

Решението на президента за помилване е взето по хуманитарни причини, в интерес на техните семейства и като се вземат предвид положителните черти на характера на помилваните лица.

В средата на декември стана известно, че като част от постигнатите споразумения с президента на САЩ Доналд Тръмп, Лукашенко е решил да помилва 123 граждани на различни държави, осъдени за шпионаж, тероризъм и екстремизъм.