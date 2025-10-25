Новини
Киев очаква 150 бойни самолета Gripen
  Тема: Украйна

Киев очаква 150 бойни самолета Gripen

25 Октомври, 2025 20:34, обновена 25 Октомври, 2025 20:39 896 54

  • зеленски-
  • самолети-
  • оръжие-
  • война

Войната в Украйна се превърна в надпревара за импровизации и хитрост, коментира CNN

Киев очаква 150 бойни самолета Gripen - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че Киев разчита да получи 150 бойни самолета Gripen. Първите от тях трябва да бъдат доставени още през следващата година. Това пише Зеленски в канала си в Telegram.

Зеленски съобщава, че заедно с Швеция Украйна значително ще увеличи своята бойна авиация. Той подчертава, че това е амбициозна задача и трябва да бъде изпълнена.

"Това е исторически момент – споразумението със Швеция за бойните самолети Gripen“, и това е добър избор. Разчитаме на 150 такива самолета за Украйна, а първите трябва да пристигнат през следващата година“, пише президентът.

Зеленски допълва, че Gripen за Украйна са част от гаранциите за сигурност. Тоест, такива въздушни сили, които ще могат да защитят украинското небе на 100%. Президентът подчертава, че това е историческо постижение.

"Досега не е имало толкова мащабно споразумение за военна авиация за Украйна. Историческо постижение. Работим, за да го реализираме напълно. Швеция, благодаря“, обобщава Зеленски.

Характерът на военните действия между Украйна и Русия се определя не само от количеството оръжие, но и от състезанието между страните в техническите иновации и импровизацията като цяло. Ярък пример на това е използването от руснаците на управляеми бомби (КАБ) с реактивен двигател, пише CNN.

"Импровизацията и иновациите се превърнаха в лозунги както за руските, така и за украинските военни, които се опитват да се надхитрят един друг на сушата, по море и във въздуха. И двете страни използват с високи темпове изкуствен интелект, роботика и безпилотни системи“, пише изданието.

Авторите на статията подчертават, че далеч не всички нововъведения в тази война са високотехнологични. Напротив, често именно простите, дори примитивни технически решения могат да дадат значителен ефект. Като пример CNN дава удара срещу завода за взривни вещества в руския град Дзержинск, на 2000 км от Украйна. За да го осъществят, украинците са използвали лек самолет, оборудван за полет в автоматичен режим без пилот, и са го снабдили с много проста бомба.

И това не е единичен случай.

Програмата е създадена от авиационен ентусиаст с позивна "Горонич" и преобразува едноместни самолети в елементарни, но ефективни ракети с голям обсег. Вместо пилотска седалка има допълнителен резервоар за гориво и батерии, които захранват навигационните и комуникационните системи, според репортаж на украинския вестник Babel.

Това е тактика, която системно се използва от отделно подразделение в състава на 14-ти полк на Силите за специални операции на Украйна.

Друг пример за адаптация: украинците започнаха да използват леки самолети с картечници за прехват на руските безпилотни самолети. Принципът е същият, по който са работели изтребителите по време на Втората световна война. Сега руснаците се опитват да възприемат този опит на украинците.

Що се отнася до по-високотехнологичните адаптации, американската медия включва новите руски КАБ с реактивен двигател. Според заместник-началника на ГРУ Вадим Скибицки, бойният радиус на такива бомби е около 200 километра. И това е в допълнение към вече познатите планиращи бомби без двигател, само с крила – те летят на около 80 километра и се превърнаха в един от най-големите проблеми за ВСУ.

От украинска страна най-известната високотехнологична новост са морските дронове, които коренно промениха ситуацията в морето.

Авторите на публикацията отбелязват, че и двете страни се опитват да увеличат производството на оръжия, но тъй като в повечето случаи разгръщането на производствените линии се измерва в години, "бързата импровизация играе важна роля на бойното поле“.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 14 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добреее

    29 5 Отговор
    Интеесно от къде ги очаква, за колко време и кой ще ги плаща?

    Коментиран от #32

    20:41 25.10.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    28 5 Отговор
    Тоя клоун ще потопи цяла Европа!

    Коментиран от #19

    20:41 25.10.2025

  • 3 Един покойник може да очаква

    21 5 Отговор
    само помени на своя гроб.

    20:42 25.10.2025

  • 4 Жица

    26 4 Отговор
    Ние се отказахме от тях, ама Киев искал. По добри ли са от ефките. Що така

    20:42 25.10.2025

  • 5 Шопо

    31 3 Отговор
    Да им дадем нашия Ф16
    като победят Русия ще ни го върнат.

    20:42 25.10.2025

  • 6 Баце

    19 4 Отговор
    По-добре да са нада на тотото.

    20:43 25.10.2025

  • 7 ЧЕ ТО ВЕЧЕ НЯМА ДА Я ИМА

    23 4 Отговор
    ИЗМИСЛЕНАТА. УКРАЙНА!!!

    20:43 25.10.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    25 4 Отговор
    Швеция има общо 70 ама щяла да доставя 150 🤣🤣🤣🤡

    20:44 25.10.2025

  • 9 Исторически парк

    22 5 Отговор
    Докато ги произведе украйна няма да я има на картата..

    Коментиран от #17

    20:44 25.10.2025

  • 10 Абе

    20 4 Отговор
    от Рошен колко чоколада очаква?

    20:45 25.10.2025

  • 11 брендо

    20 5 Отговор
    пак им увеличиха дозите

    20:45 25.10.2025

  • 12 Pyccкий Карлик

    8 15 Отговор
    Бoльшoй Праз !!!
    Раccия чакa 150% ръст на инфлацията 😄👍

    20:45 25.10.2025

  • 13 У дри БАЦЕ

    5 15 Отговор
    У дри тия монголяк фашаги!

    20:45 25.10.2025

  • 14 Ивелин Михайлов

    3 4 Отговор
    Успех 😉

    20:47 25.10.2025

  • 15 Сатана Z

    17 4 Отговор
    SAAB JAS 39 Gripen е многоцелеви изтребител от четвърто поколение (подобен на F16). Той е на въоръжение от 1997 г. Произведени са общо 264 самолета, но само 60 са на въоръжение в шведската армия.

    Зеленият пак го качиха на пързалката

    20:47 25.10.2025

  • 16 БлуΔницата УкраИна

    13 4 Отговор
    Тея станаха по–зле от сΝг@Нск@ сватба !!!
    Тъстата дава 100 лева и чувал с картофи, чичото подарява старата си микровълнова, бабата подарява старите чорапи и потника на дядото......🤣🤣🤣

    20:47 25.10.2025

  • 17 Така е, Ху ЕСОС

    5 11 Отговор

    До коментар #9 от "Исторически парк":

    Хахахаха
    12 год щурм на селото ПОКРОВСК, ма Е-- БАЛНИК!?!???
    Хахахаха
    12 год у Донбас и Крим и... НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ?!?!?
    Хахаха

    Коментиран от #23

    20:48 25.10.2025

  • 18 Гончар Романенко

    2 7 Отговор
    ".... Принципът е същият, по който са работели изтребителите по време на Втората световна война. Сега руснаците се опитват да възприемат този опит на украинците...."
    .... Украинският вестник Бабел казва, че Върховното Главнокомандване на червената армия и другаря Сталин са били в Киев по време на ВСВ?! :))

    20:49 25.10.2025

  • 19 Е,нали си

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    потопен отдавна....кво ти пука?

    20:50 25.10.2025

  • 20 Възрожденец

    7 12 Отговор
    Украйна и без авиация, подводници, кораби, флот, без балистични и крилати ракети попиля монголяк фашагите на 22 републики и редовната армия оризо гризачи на Ким!!
    ФАКТ

    Коментиран от #30, #38, #40

    20:50 25.10.2025

  • 21 Дедо

    4 4 Отговор
    И аз очаквам 6ца от тотото.

    20:51 25.10.2025

  • 22 ?????

    10 3 Отговор
    За 25 и кусур години шведите са произвели малко над 200 Грипена.
    Шведският премиер каза че първите Грипени Украйна ще ги получи след три години, но не каза колко ще са.
    Такива ми ти работи.

    20:53 25.10.2025

  • 23 Исторически парк

    12 5 Отговор

    До коментар #17 от "Така е, Ху ЕСОС":

    То и западният фронт 4 години не помръдна ама накрая Германия се срина за 1 седмица 😏😉😜😘

    20:54 25.10.2025

  • 24 Ами

    4 2 Отговор
    Грипените определено ще са по-евтиният вариянт, а и вероятно по-ефективният пред Пейтриътите,
    но очакванията са твърде големи. Както като количество, така и като ефективност.

    20:55 25.10.2025

  • 25 демократ

    6 4 Отговор
    Морално остарял самолет от поколението на Миг-29.
    Еднодвигателен тралясник с боен товар от смешните 5 тона.

    Коментиран от #47

    20:56 25.10.2025

  • 26 ?????

    7 4 Отговор
    Поредното вундерваффе за Зеленски.
    F-16 нещо не му помогна.

    20:56 25.10.2025

  • 27 000

    4 3 Отговор
    И аз очаквам да спечеля от тотото, без да участвам :)

    20:56 25.10.2025

  • 28 Тези, шведите

    4 4 Отговор
    като дадат тези самолети дали още си мислят, че това ще мине безнаказано за тях?
    Западналите са страшни наивници...

    20:57 25.10.2025

  • 29 Ха ха ха ха

    3 4 Отговор
    Белото носле самолети сънува ха ха ха

    20:57 25.10.2025

  • 30 Последния Софиянец

    3 6 Отговор

    До коментар #20 от "Възрожденец":

    При главкомандващ фюрер пеДОФил и КУ ..РАно целувач,..каква да е армията?!?
    Опо връщани ху..Есоси и Петушари монголья
    👍😅👍

    20:57 25.10.2025

  • 31 Зеля

    4 1 Отговор
    По един милиард на ден казах. Какво не разбраха?

    20:58 25.10.2025

  • 32 Европеец

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Добреее":

    Под достойнството ми е да коментирам зеления наркоман, просяка милионера..... Само ще кажа математиката Много му куца..... Съгласен съм с твоя коментар....

    20:58 25.10.2025

  • 33 Чики-Рики

    5 3 Отговор
    Даже и точно 150 пилоти ще трябва да му изпратят

    20:58 25.10.2025

  • 34 аз пък

    4 2 Отговор
    съм им приготвил 150 метли . Ще им ги изпратя да летят на тях.

    21:00 25.10.2025

  • 35 Още скрап

    4 1 Отговор
    И още жертви заради шепа продажници и фашисти в този свят.

    21:00 25.10.2025

  • 36 Ааааа

    5 1 Отговор
    Малко са. Поне 15 000 самолета му трябват като си напудри пиперката ха ха

    21:02 25.10.2025

  • 37 Основният бюджет на Украйна за 2026

    4 0 Отговор
    предвижда продължаване на войната през следващата година. Следователно всички спечелени пари, 2,8 трилиона гривни, ще отидат в сектора на сигурността и отбраната. Те планират да похарчат още 2 трилиона - това е дефицит, който трябва да се финансира с международна помощ. Това са 44 милиарда долара, от които почти половината все още не се знае откъде ще дойдат. Ако ги няма ще има финансов фалит.

    21:02 25.10.2025

  • 38 Ами

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Възрожденец":

    Някак си пропускаш, че на окраина и "помагат" над 50 държави и една камара частни инвеститори.
    Но пък си се сетил за лъвоете на Ким :)

    21:02 25.10.2025

  • 39 Хехе

    4 1 Отговор
    Наивен шут. Ако дойде и един грипен, докато съществува потника, ще е чудо.

    21:03 25.10.2025

  • 40 Ивелин Михайлов

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Възрожденец":

    Украйна има подводни дронове над 100 съветски изтребителя и най-модерните западни оръжия всичко на стойност 500 милиарда долара от твоя джоб😉

    21:04 25.10.2025

  • 41 Фейк на часа

    7 1 Отговор
    Къде точно ще кацат тези самолети Грипен и как точно ще бъдат обслужвани след като всички летища в Украйна са унищожени? Защо пускате примитивната укро-пропаганда 1:1?

    21:04 25.10.2025

  • 42 Бело, бате

    5 1 Отговор
    Стоката е добра. Зелю превъртя играта😂😂😂

    21:05 25.10.2025

  • 43 Ивка Бейби

    2 0 Отговор
    Дубре

    21:06 25.10.2025

  • 44 През далечната 2014 г

    2 3 Отговор
    Зелени пин ДОС човечета, музиканти и монголяк -- спец назовци следната у Донбас и Крим!
    Днес същите е-- балници от Г--- ЕЙ могучая са още там и превземат селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк?!?
    Ааасаахахаааа

    21:06 25.10.2025

  • 45 Жица

    5 0 Отговор
    Киев очаква и 50 Пейтриът, 500 томахоук, 2000000 снаряда , 150 грипен, 200 фки........ И 300к..ра

    21:08 25.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "демократ":

    Грипенът не е лош самолет. В монго отношения той дори превъзхожда Ф-16.
    Концепцията на двата самолета е различна. Грипенът е за защита, Ф-16 е за нападение.
    Ако двата самолета серещнат във въздушен двубой ... Кой ли ще победи :)

    21:10 25.10.2025

  • 48 хи хи

    2 0 Отговор
    Тоя зелен гн0м, като предозира и вижда по 100🤣

    21:10 25.10.2025

  • 49 Санкциите на Тръмп срещу Русия

    1 0 Отговор
    преместиха войната в Украйна на "енергийния фронт". Украйна и Русия виждат енергийните атаки като стратегически инструмент за постигане на край на войната. Далеч от заседналата фронтова линия, Русия и Украйна водят ожесточена паралелна война срещу енергията на другия - и именно тази война може да ги доближи до преговорите от всяко дипломатическо усилие.Русия, от друга страна, продължава атаките си на дълги разстояния срещу украинската енергийна инфраструктура, добавяйки газова инфраструктура към списъка с цели, която осигурява отопление на повечето домове. Целта, според експерти, е да се потопи страната в студ и мрак, да се лишат хората от топлина, вода и светлина, като по този начин се разбие моралът. Русия разширява кампанията си, като атакува газовата инфраструктура, която осигурява отопление на повечето домове, след като Киев спря транзита на руски газ. Според европейски източници неотдавнашните удари са извадили от строя около 60% от украинските газодобивни съоръжения и част от компресорните станции. Поради липсата на гориво в някои градове началото на отоплителния сезон се забавя и има нарастващо безпокойство, че много къщи ще останат без отопление.

    21:11 25.10.2025

  • 50 Механик

    1 0 Отговор
    Оф па и тоя!! Ами то и аз очаквам онова колело, дето ми го общаха преди 50 години, ама , нъцки.
    п.п.
    Само да припомня на местните соросоиди, че когато течаха дебатите за покупка на изтребители, всичкото розов корморан казваше, че Грипените на става за нищо и трябва ТОЧНО да купим Ф-16м блок 37, вх."Б", ап. 10
    И като видяхме ккаво стана с Ф-те в Украина се оказа, че сега ша вземаме грипени?? Къде е логиката, господа демократи??

    21:13 25.10.2025

  • 51 Един

    0 0 Отговор
    Тоя е тотален изтрещелник! Предрусал е яко!
    Шведите имат всичко на всичко 200тина самолета от които само половината са Грипени!

    Как ще му дадат 150 като имат 90 - тоя ненормалник дали може да обясни :D :D :D
    Най-добре да го гръмнат и да му спестят мъките :D :D :D

    21:14 25.10.2025

  • 52 Перо

    0 0 Отговор
    Първобитни похвати от преди 100 г, без никаква ефективност и 100% успеваемост на руската ПВО!

    21:17 25.10.2025

  • 53 ЧАКА.....

    0 0 Отговор
    ......ЩЕ ИМА ДА ЧАКА...................

    21:18 25.10.2025

  • 54 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    А кой ще плаща бе, Наркомански, пак ли цяла Европа...

    21:18 25.10.2025

Новини по държави:
