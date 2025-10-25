Киев очаква 150 бойни самолета Gripen

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че Киев разчита да получи 150 бойни самолета Gripen. Първите от тях трябва да бъдат доставени още през следващата година. Това пише Зеленски в канала си в Telegram.
Зеленски съобщава, че заедно с Швеция Украйна значително ще увеличи своята бойна авиация. Той подчертава, че това е амбициозна задача и трябва да бъде изпълнена.
"Това е исторически момент – споразумението със Швеция за бойните самолети Gripen“, и това е добър избор. Разчитаме на 150 такива самолета за Украйна, а първите трябва да пристигнат през следващата година“, пише президентът.
Зеленски допълва, че Gripen за Украйна са част от гаранциите за сигурност. Тоест, такива въздушни сили, които ще могат да защитят украинското небе на 100%. Президентът подчертава, че това е историческо постижение.
"Досега не е имало толкова мащабно споразумение за военна авиация за Украйна. Историческо постижение. Работим, за да го реализираме напълно. Швеция, благодаря“, обобщава Зеленски.
Характерът на военните действия между Украйна и Русия се определя не само от количеството оръжие, но и от състезанието между страните в техническите иновации и импровизацията като цяло. Ярък пример на това е използването от руснаците на управляеми бомби (КАБ) с реактивен двигател, пише CNN.
"Импровизацията и иновациите се превърнаха в лозунги както за руските, така и за украинските военни, които се опитват да се надхитрят един друг на сушата, по море и във въздуха. И двете страни използват с високи темпове изкуствен интелект, роботика и безпилотни системи“, пише изданието.
Авторите на статията подчертават, че далеч не всички нововъведения в тази война са високотехнологични. Напротив, често именно простите, дори примитивни технически решения могат да дадат значителен ефект. Като пример CNN дава удара срещу завода за взривни вещества в руския град Дзержинск, на 2000 км от Украйна. За да го осъществят, украинците са използвали лек самолет, оборудван за полет в автоматичен режим без пилот, и са го снабдили с много проста бомба.
И това не е единичен случай.
Програмата е създадена от авиационен ентусиаст с позивна "Горонич" и преобразува едноместни самолети в елементарни, но ефективни ракети с голям обсег. Вместо пилотска седалка има допълнителен резервоар за гориво и батерии, които захранват навигационните и комуникационните системи, според репортаж на украинския вестник Babel.
Това е тактика, която системно се използва от отделно подразделение в състава на 14-ти полк на Силите за специални операции на Украйна.
Друг пример за адаптация: украинците започнаха да използват леки самолети с картечници за прехват на руските безпилотни самолети. Принципът е същият, по който са работели изтребителите по време на Втората световна война. Сега руснаците се опитват да възприемат този опит на украинците.
Що се отнася до по-високотехнологичните адаптации, американската медия включва новите руски КАБ с реактивен двигател. Според заместник-началника на ГРУ Вадим Скибицки, бойният радиус на такива бомби е около 200 километра. И това е в допълнение към вече познатите планиращи бомби без двигател, само с крила – те летят на около 80 километра и се превърнаха в един от най-големите проблеми за ВСУ.
От украинска страна най-известната високотехнологична новост са морските дронове, които коренно промениха ситуацията в морето.
Авторите на публикацията отбелязват, че и двете страни се опитват да увеличат производството на оръжия, но тъй като в повечето случаи разгръщането на производствените линии се измерва в години, "бързата импровизация играе важна роля на бойното поле“.
1 Добреее
Коментиран от #32
20:41 25.10.2025
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #19
20:41 25.10.2025
3 Един покойник може да очаква
20:42 25.10.2025
4 Жица
20:42 25.10.2025
5 Шопо
като победят Русия ще ни го върнат.
20:42 25.10.2025
6 Баце
20:43 25.10.2025
7 ЧЕ ТО ВЕЧЕ НЯМА ДА Я ИМА
20:43 25.10.2025
8 Ивелин Михайлов
20:44 25.10.2025
9 Исторически парк
Коментиран от #17
20:44 25.10.2025
10 Абе
20:45 25.10.2025
11 брендо
20:45 25.10.2025
12 Pyccкий Карлик
Раccия чакa 150% ръст на инфлацията 😄👍
20:45 25.10.2025
13 У дри БАЦЕ
20:45 25.10.2025
14 Ивелин Михайлов
20:47 25.10.2025
15 Сатана Z
Зеленият пак го качиха на пързалката
20:47 25.10.2025
16 БлуΔницата УкраИна
Тъстата дава 100 лева и чувал с картофи, чичото подарява старата си микровълнова, бабата подарява старите чорапи и потника на дядото......🤣🤣🤣
20:47 25.10.2025
17 Така е, Ху ЕСОС
До коментар #9 от "Исторически парк":Хахахаха
12 год щурм на селото ПОКРОВСК, ма Е-- БАЛНИК!?!???
Хахахаха
12 год у Донбас и Крим и... НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ?!?!?
Хахаха
Коментиран от #23
20:48 25.10.2025
18 Гончар Романенко
.... Украинският вестник Бабел казва, че Върховното Главнокомандване на червената армия и другаря Сталин са били в Киев по време на ВСВ?! :))
20:49 25.10.2025
19 Е,нали си
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":потопен отдавна....кво ти пука?
20:50 25.10.2025
20 Възрожденец
ФАКТ
Коментиран от #30, #38, #40
20:50 25.10.2025
21 Дедо
20:51 25.10.2025
22 ?????
Шведският премиер каза че първите Грипени Украйна ще ги получи след три години, но не каза колко ще са.
Такива ми ти работи.
20:53 25.10.2025
23 Исторически парк
До коментар #17 от "Така е, Ху ЕСОС":То и западният фронт 4 години не помръдна ама накрая Германия се срина за 1 седмица 😏😉😜😘
20:54 25.10.2025
24 Ами
но очакванията са твърде големи. Както като количество, така и като ефективност.
20:55 25.10.2025
25 демократ
Еднодвигателен тралясник с боен товар от смешните 5 тона.
Коментиран от #47
20:56 25.10.2025
26 ?????
F-16 нещо не му помогна.
20:56 25.10.2025
27 000
20:56 25.10.2025
28 Тези, шведите
Западналите са страшни наивници...
20:57 25.10.2025
29 Ха ха ха ха
20:57 25.10.2025
30 Последния Софиянец
До коментар #20 от "Възрожденец":При главкомандващ фюрер пеДОФил и КУ ..РАно целувач,..каква да е армията?!?
Опо връщани ху..Есоси и Петушари монголья
👍😅👍
20:57 25.10.2025
31 Зеля
20:58 25.10.2025
32 Европеец
До коментар #1 от "Добреее":Под достойнството ми е да коментирам зеления наркоман, просяка милионера..... Само ще кажа математиката Много му куца..... Съгласен съм с твоя коментар....
20:58 25.10.2025
33 Чики-Рики
20:58 25.10.2025
34 аз пък
21:00 25.10.2025
35 Още скрап
21:00 25.10.2025
36 Ааааа
21:02 25.10.2025
37 Основният бюджет на Украйна за 2026
21:02 25.10.2025
38 Ами
До коментар #20 от "Възрожденец":Някак си пропускаш, че на окраина и "помагат" над 50 държави и една камара частни инвеститори.
Но пък си се сетил за лъвоете на Ким :)
21:02 25.10.2025
39 Хехе
21:03 25.10.2025
40 Ивелин Михайлов
До коментар #20 от "Възрожденец":Украйна има подводни дронове над 100 съветски изтребителя и най-модерните западни оръжия всичко на стойност 500 милиарда долара от твоя джоб😉
21:04 25.10.2025
41 Фейк на часа
21:04 25.10.2025
42 Бело, бате
21:05 25.10.2025
43 Ивка Бейби
21:06 25.10.2025
44 През далечната 2014 г
Днес същите е-- балници от Г--- ЕЙ могучая са още там и превземат селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк?!?
Ааасаахахаааа
21:06 25.10.2025
45 Жица
21:08 25.10.2025
47 Ами
До коментар #25 от "демократ":Грипенът не е лош самолет. В монго отношения той дори превъзхожда Ф-16.
Концепцията на двата самолета е различна. Грипенът е за защита, Ф-16 е за нападение.
Ако двата самолета серещнат във въздушен двубой ... Кой ли ще победи :)
21:10 25.10.2025
48 хи хи
21:10 25.10.2025
49 Санкциите на Тръмп срещу Русия
21:11 25.10.2025
50 Механик
п.п.
Само да припомня на местните соросоиди, че когато течаха дебатите за покупка на изтребители, всичкото розов корморан казваше, че Грипените на става за нищо и трябва ТОЧНО да купим Ф-16м блок 37, вх."Б", ап. 10
И като видяхме ккаво стана с Ф-те в Украина се оказа, че сега ша вземаме грипени?? Къде е логиката, господа демократи??
21:13 25.10.2025
51 Един
Шведите имат всичко на всичко 200тина самолета от които само половината са Грипени!
Как ще му дадат 150 като имат 90 - тоя ненормалник дали може да обясни :D :D :D
Най-добре да го гръмнат и да му спестят мъките :D :D :D
21:14 25.10.2025
52 Перо
21:17 25.10.2025
53 ЧАКА.....
21:18 25.10.2025
54 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
21:18 25.10.2025