Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че Киев разчита да получи 150 бойни самолета Gripen. Първите от тях трябва да бъдат доставени още през следващата година. Това пише Зеленски в канала си в Telegram.



Зеленски съобщава, че заедно с Швеция Украйна значително ще увеличи своята бойна авиация. Той подчертава, че това е амбициозна задача и трябва да бъде изпълнена.



"Това е исторически момент – споразумението със Швеция за бойните самолети Gripen“, и това е добър избор. Разчитаме на 150 такива самолета за Украйна, а първите трябва да пристигнат през следващата година“, пише президентът.



Зеленски допълва, че Gripen за Украйна са част от гаранциите за сигурност. Тоест, такива въздушни сили, които ще могат да защитят украинското небе на 100%. Президентът подчертава, че това е историческо постижение.



"Досега не е имало толкова мащабно споразумение за военна авиация за Украйна. Историческо постижение. Работим, за да го реализираме напълно. Швеция, благодаря“, обобщава Зеленски.

Характерът на военните действия между Украйна и Русия се определя не само от количеството оръжие, но и от състезанието между страните в техническите иновации и импровизацията като цяло. Ярък пример на това е използването от руснаците на управляеми бомби (КАБ) с реактивен двигател, пише CNN.



"Импровизацията и иновациите се превърнаха в лозунги както за руските, така и за украинските военни, които се опитват да се надхитрят един друг на сушата, по море и във въздуха. И двете страни използват с високи темпове изкуствен интелект, роботика и безпилотни системи“, пише изданието.



Авторите на статията подчертават, че далеч не всички нововъведения в тази война са високотехнологични. Напротив, често именно простите, дори примитивни технически решения могат да дадат значителен ефект. Като пример CNN дава удара срещу завода за взривни вещества в руския град Дзержинск, на 2000 км от Украйна. За да го осъществят, украинците са използвали лек самолет, оборудван за полет в автоматичен режим без пилот, и са го снабдили с много проста бомба.



И това не е единичен случай.



Програмата е създадена от авиационен ентусиаст с позивна "Горонич" и преобразува едноместни самолети в елементарни, но ефективни ракети с голям обсег. Вместо пилотска седалка има допълнителен резервоар за гориво и батерии, които захранват навигационните и комуникационните системи, според репортаж на украинския вестник Babel.



Това е тактика, която системно се използва от отделно подразделение в състава на 14-ти полк на Силите за специални операции на Украйна.



Друг пример за адаптация: украинците започнаха да използват леки самолети с картечници за прехват на руските безпилотни самолети. Принципът е същият, по който са работели изтребителите по време на Втората световна война. Сега руснаците се опитват да възприемат този опит на украинците.



Що се отнася до по-високотехнологичните адаптации, американската медия включва новите руски КАБ с реактивен двигател. Според заместник-началника на ГРУ Вадим Скибицки, бойният радиус на такива бомби е около 200 километра. И това е в допълнение към вече познатите планиращи бомби без двигател, само с крила – те летят на около 80 километра и се превърнаха в един от най-големите проблеми за ВСУ.



От украинска страна най-известната високотехнологична новост са морските дронове, които коренно промениха ситуацията в морето.



Авторите на публикацията отбелязват, че и двете страни се опитват да увеличат производството на оръжия, но тъй като в повечето случаи разгръщането на производствените линии се измерва в години, "бързата импровизация играе важна роля на бойното поле“.