Bloomberg: Украйна отчете рекорден брой удари по руски енергийни съоръжения

Ударите на Украйна срещу руски енергийни съоръжения са достигнали месечен рекорд, предаде УНИАН.
През декември Киев е засилил атаките си, като е поразил най-голям брой съоръжения и обхванал най-широкия спектър от цели от началото на войната срещу Русия.
Според данни, събрани от Bloomberg, са извършени най-малко 24 атаки срещу руски петролни рафинерии, петролни танкери и други офшорни съоръжения, както и основна тръбопроводна инфраструктура.
Отбелязва се, че Киев е засилил особено атаките срещу морската инфраструктура, включително многократни атаки срещу нефтените и газови находища на Лукойл в Каспийско море. През месеца бяха ударени и черноморските пристанища Таман и Ростов, причинявайки пожари на няколко танкера, продължиха атаките и срещу руския „сенчест флот“.
„Руските власти очакват приходите от петрол и газ да паднат до 23% от бюджетните приходи през следващата година, което е рекордно ниско ниво“, се посочва в съобщението.
По-рано украинските въоръжени сили нанесоха удари по нефтената рафинерия Новошахтинск в Ростовска област. При удара бяха използвани крилати ракети Storm Shadow от въздушен тип. Новошахтинската рафинерия е един от най-големите доставчици на петролни продукти в Южна Русия и участва в снабдяването на руските окупационни сили.
На 25 декември дронове с голям обсег удариха петролни резервоари в морското пристанище Темрюк, разположено в Краснодарския край на Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Киевчанин
07:34 31.12.2025
2 И Киев е Руски
07:35 31.12.2025
3 Поп Кръстю
07:35 31.12.2025
4 някой си
07:36 31.12.2025
5 Затова
07:36 31.12.2025
6 604
Коментиран от #7
07:36 31.12.2025
7 някой си
До коментар #6 от "604":всички евр0пумиярчета си го натикайте!
Коментиран от #19
07:38 31.12.2025
8 Уса
Коментиран от #13
07:38 31.12.2025
9 някой си
07:40 31.12.2025
10 Слава на Украйна
Попиляха Русия
07:42 31.12.2025
11 Зеленски бомби Путин
07:42 31.12.2025
12 От киев за 3 дни до
07:43 31.12.2025
13 Така требе.......
До коментар #8 от "Уса":Избитите руснаци ги копат в масови гробове. Толкова са много.
07:44 31.12.2025
14 Удри! УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
07:46 31.12.2025
15 Боруна Лом
07:48 31.12.2025
16 Мдаа
07:48 31.12.2025
17 Миролюб Войнов, аналитик
Так держать до конца, не остана много 😁👍
07:54 31.12.2025
18 Старият Бункер Миришиии
07:58 31.12.2025
19 1234
До коментар #7 от "някой си":те не са си го изваждали,по цял ден в оргазми гайтаците
08:00 31.12.2025
20 Ксения Спиртнина
08:01 31.12.2025
21 Генератор в хола
08:01 31.12.2025
22 Украйна Бият по Руската енергийна и
08:01 31.12.2025
23 Големи успехи
08:04 31.12.2025
24 Ники
08:14 31.12.2025