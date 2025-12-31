Bloomberg: Украйна отчете рекорден брой удари по руски енергийни съоръжения

Ударите на Украйна срещу руски енергийни съоръжения са достигнали месечен рекорд, предаде УНИАН.

През декември Киев е засилил атаките си, като е поразил най-голям брой съоръжения и обхванал най-широкия спектър от цели от началото на войната срещу Русия.

Според данни, събрани от Bloomberg, са извършени най-малко 24 атаки срещу руски петролни рафинерии, петролни танкери и други офшорни съоръжения, както и основна тръбопроводна инфраструктура.

Отбелязва се, че Киев е засилил особено атаките срещу морската инфраструктура, включително многократни атаки срещу нефтените и газови находища на Лукойл в Каспийско море. През месеца бяха ударени и черноморските пристанища Таман и Ростов, причинявайки пожари на няколко танкера, продължиха атаките и срещу руския „сенчест флот“.

„Руските власти очакват приходите от петрол и газ да паднат до 23% от бюджетните приходи през следващата година, което е рекордно ниско ниво“, се посочва в съобщението.

По-рано украинските въоръжени сили нанесоха удари по нефтената рафинерия Новошахтинск в Ростовска област. При удара бяха използвани крилати ракети Storm Shadow от въздушен тип. Новошахтинската рафинерия е един от най-големите доставчици на петролни продукти в Южна Русия и участва в снабдяването на руските окупационни сили.

На 25 декември дронове с голям обсег удариха петролни резервоари в морското пристанище Темрюк, разположено в Краснодарския край на Русия.