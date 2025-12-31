Новини
Bloomberg: Украйна отчете рекорден брой удари по руски енергийни съоръжения
  Тема: Украйна

31 Декември, 2025 07:23, обновена 31 Декември, 2025 07:29 921 24

  • украйна-
  • русия-
  • енергетика-
  • удари-
  • война

Извършени са най-малко 24 атаки срещу петролни рафинерии, танкери, офшорни съоръжения и тръбопроводи

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ударите на Украйна срещу руски енергийни съоръжения са достигнали месечен рекорд, предаде УНИАН.

През декември Киев е засилил атаките си, като е поразил най-голям брой съоръжения и обхванал най-широкия спектър от цели от началото на войната срещу Русия.

Според данни, събрани от Bloomberg, са извършени най-малко 24 атаки срещу руски петролни рафинерии, петролни танкери и други офшорни съоръжения, както и основна тръбопроводна инфраструктура.

Отбелязва се, че Киев е засилил особено атаките срещу морската инфраструктура, включително многократни атаки срещу нефтените и газови находища на Лукойл в Каспийско море. През месеца бяха ударени и черноморските пристанища Таман и Ростов, причинявайки пожари на няколко танкера, продължиха атаките и срещу руския „сенчест флот“.

„Руските власти очакват приходите от петрол и газ да паднат до 23% от бюджетните приходи през следващата година, което е рекордно ниско ниво“, се посочва в съобщението.

По-рано украинските въоръжени сили нанесоха удари по нефтената рафинерия Новошахтинск в Ростовска област. При удара бяха използвани крилати ракети Storm Shadow от въздушен тип. Новошахтинската рафинерия е един от най-големите доставчици на петролни продукти в Южна Русия и участва в снабдяването на руските окупационни сили.

На 25 декември дронове с голям обсег удариха петролни резервоари в морското пристанище Темрюк, разположено в Краснодарския край на Русия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Киевчанин

    10 9 Отговор
    Нямаме ток,вода, тоалетна хартия!?

    07:34 31.12.2025

  • 2 И Киев е Руски

    10 12 Отговор
    Зеленски е прав защо му е мир на наркоса като всеки ден прави рекорд с удари срещу руските енергийни съоръжения.И така до последния покраинец

    07:35 31.12.2025

  • 3 Поп Кръстю

    12 8 Отговор
    Не плачете тогава когато всеки месец ви праща Путин по 1000 убити военни.

    07:35 31.12.2025

  • 4 някой си

    11 8 Отговор
    уср@йна трябва да бъде унищожена и евр0гейските и партньори 0бесени

    07:36 31.12.2025

  • 5 Затова

    8 6 Отговор
    ядат дървото !

    07:36 31.12.2025

  • 6 604

    6 11 Отговор
    Рашиските тъпъаци дъ чакат още....кът с 2 от големите мое се приключи.....Пудинг да го махат съсипа я тая сво..

    Коментиран от #7

    07:36 31.12.2025

  • 7 някой си

    4 8 Отговор

    До коментар #6 от "604":

    всички евр0пумиярчета си го натикайте!

    Коментиран от #19

    07:38 31.12.2025

  • 8 Уса

    8 8 Отговор
    А 12000 украински трупа разменени за 200 руски,как ви звучи?Това по последните американски изчисления

    Коментиран от #13

    07:38 31.12.2025

  • 9 някой си

    1 8 Отговор
    Слава на Русия, който е против Русия ще е заровен!

    07:40 31.12.2025

  • 10 Слава на Украйна

    9 1 Отговор
    Героем Слава
    Попиляха Русия

    07:42 31.12.2025

  • 11 Зеленски бомби Путин

    6 0 Отговор
    Боже какви времена доживяхме. Натовско оръжие да унищожава цели в Русия.

    07:42 31.12.2025

  • 12 От киев за 3 дни до

    9 1 Отговор
    Загробване на Руският народ

    07:43 31.12.2025

  • 13 Така требе.......

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Уса":

    Избитите руснаци ги копат в масови гробове. Толкова са много.

    07:44 31.12.2025

  • 14 Удри! УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    5 1 Отговор
    До насс..иране!

    07:46 31.12.2025

  • 15 Боруна Лом

    1 3 Отговор
    ВЧЕРА ЕДИН УКРА С АУДИ ЗА ОКОЛО 60 ХИЛЯДИ ЛЕВА МИНА С ОКОЛО 100 КМ ПРИ ОГРАНИЧЕНИЕ ТРИДЕСЕТ НА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА! И НЕ МУ ДРЕМЕ!

    07:48 31.12.2025

  • 16 Мдаа

    0 2 Отговор
    После ще плачем от Доктор ОхБоли

    07:48 31.12.2025

  • 17 Миролюб Войнов, аналитик

    4 2 Отговор
    Украинците разплакаха матушката на узкгоглазите.
    Так держать до конца, не остана много 😁👍

    07:54 31.12.2025

  • 18 Старият Бункер Миришиии

    3 0 Отговор
    Бункерното плашило е вмирисано

    07:58 31.12.2025

  • 19 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "някой си":

    те не са си го изваждали,по цял ден в оргазми гайтаците

    08:00 31.12.2025

  • 20 Ксения Спиртнина

    0 1 Отговор
    Руски не могат да покупает мяса за новой год, кусат самаи мусоров, Путина унищожи Россиа!

    08:01 31.12.2025

  • 21 Генератор в хола

    1 1 Отговор
    Украйна удря енергийни обекти а в Украйна тъмно,студено и няма ток.Що така?

    08:01 31.12.2025

  • 22 Украйна Бият по Руската енергийна и

    1 1 Отговор
    Система и се Хвалят в Същото време реват, че бият по Тяхната!!

    08:01 31.12.2025

  • 23 Големи успехи

    1 1 Отговор
    Къде ли ще бъде новият Чернобил?

    08:04 31.12.2025

  • 24 Ники

    0 0 Отговор
    Междувременно русия превзе тоалетна и барака с инструменти и се удари в гърдите колко е мощна. Тея мир не заслужават всеки път като им се подаде ръка за са спрат да страдат хора започват да се бият в гърдире колки велики победители са. Територии Украйна няма да даде а яече 4та година не можете да ги вземете аха за малко да победите и все не става. Миризливци

    08:14 31.12.2025

