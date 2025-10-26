Най-големият профсъюз на Италия изведе 200 хиляди на протест в Рим

В Рим, над 200,000 души участваха в националното шествие – митинг в защита на демокрацията и труда. Организира го най-големия и исторически за Италия профсъюз „Генерална италианска конфедерация на труда“ (GIGL).



Митингът се състоя на площад “Сан Джовани“. Лозунгът му “Демокрацията в действие" обедини всички належащи теми от здравеопазването и образованието до заплатите и пенсиите, от борбата с бедността до постигане на мир по света и срещу превъоръжаването.



По въпроса за свободата на печата, бе поканен журналиста на РАИ Сигфридо Ранучи, който бе заплашен с атентат пред домът му миналата седмица.



На събитието участва делегация на Демократическата партия, както и представители на другите опозиционни партии.



Бе изтъкнато, че проекта на бюджетния план на правителството е погрешен не само относно заплатите. Попитан от журналистите за него, генералният секретар на CIGL Маурицио Ландини отговори: “Днес искаме да покажем, че има много важна част от тази страна, както се видя и през последните седмици, която излиза на улицата и иска промени. Ако не ни чуят и ако в парламента и в правителството не приемат да променят радикално закона, който смятаме за грешен, нашата протестна дейност няма да свърши дотук, ако нещата не се променят". Ландини определи днешният ден за прекрасен и благодари на всички участници.

