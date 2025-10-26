Новини
Свят »
Италия »
Най-големият профсъюз на Италия изведе 200 хиляди на протест в Рим

Най-големият профсъюз на Италия изведе 200 хиляди на протест в Рим

26 Октомври, 2025 03:39, обновена 26 Октомври, 2025 03:44 505 1

  • митинг-
  • рим-
  • профсъюз-
  • справедливост

Митингът се състоя на площад “Сан Джовани“, настоя за справедливост и защита на демокрацията

Най-големият профсъюз на Италия изведе 200 хиляди на протест в Рим - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

В Рим, над 200,000 души участваха в националното шествие – митинг в защита на демокрацията и труда. Организира го най-големия и исторически за Италия профсъюз „Генерална италианска конфедерация на труда“ (GIGL).

Митингът се състоя на площад “Сан Джовани“. Лозунгът му “Демокрацията в действие" обедини всички належащи теми от здравеопазването и образованието до заплатите и пенсиите, от борбата с бедността до постигане на мир по света и срещу превъоръжаването.

По въпроса за свободата на печата, бе поканен журналиста на РАИ Сигфридо Ранучи, който бе заплашен с атентат пред домът му миналата седмица.

На събитието участва делегация на Демократическата партия, както и представители на другите опозиционни партии.

Бе изтъкнато, че проекта на бюджетния план на правителството е погрешен не само относно заплатите. Попитан от журналистите за него, генералният секретар на CIGL Маурицио Ландини отговори: “Днес искаме да покажем, че има много важна част от тази страна, както се видя и през последните седмици, която излиза на улицата и иска промени. Ако не ни чуят и ако в парламента и в правителството не приемат да променят радикално закона, който смятаме за грешен, нашата протестна дейност няма да свърши дотук, ако нещата не се променят". Ландини определи днешният ден за прекрасен и благодари на всички участници.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жеро

    2 0 Отговор
    ЧАКА ГИ И ДРУГИЯ МИТИНГ - НА ГЛАДА!

    04:03 26.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания