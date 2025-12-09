Новини
Зеленски се срещна с папата и планира разговор с Мелони в Рим
  Тема: Украйна

Зеленски се срещна с папата и планира разговор с Мелони в Рим

9 Декември, 2025 12:28, обновена 9 Декември, 2025 12:29 930 54

Украинският президент търси международна подкрепа в ключов момент на войната с Русия

Зеленски се срещна с папата и планира разговор с Мелони в Рим - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна днес с папа Лъв XIV в резиденцията му в Кастел Гандолфо край Рим, съобщава италианската агенция АНСА, предава БТА.

По-късно през деня той ще има среща с италианския премиер Джорджа Мелони в нейния кабинет в Рим.

Още новини от Украйна

Посещението се осъществява в изключително труден период за Зеленски, след като американският президент Доналд Тръмп го критикува и го обвини, че не е запознат с плана на САЩ за прекратяване на войната с Русия.

Вчера украинският лидер получи подкрепа на срещите в Лондон с ръководителите на Великобритания, Франция и Германия, както и в Брюксел на срещи с лидерите на ЕС и НАТО.


Ватикан
Оценка 1.8 от 12 гласа.
Оценка 1.8 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    12 28 Отговор
    Зеленски е велик-накара Путин да не излиза от бункера

    Коментиран от #5, #6

    12:32 09.12.2025

  • 2 Шопо

    8 11 Отговор
    С помощ от Папата Зеленски може да победи Русия.

    Коментиран от #7, #18, #22

    12:34 09.12.2025

  • 3 Мнение

    22 0 Отговор
    Държавата му гори, а това е на аудиенция при папата. Като се върне и ако се върне в Киев, трябва да го изритат.

    12:36 09.12.2025

  • 4 виктория

    22 1 Отговор
    зеления се върти като муха без глава!!! явно белото му е в повече!!!

    12:36 09.12.2025

  • 5 защо

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Много е велик. Сега избира в коя от резиденциите си да посрещне азовци.
    Ще има яко сурвакане.

    12:37 09.12.2025

  • 6 скоро,скоро!!!

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    бат боко е по-велик!!!

    12:37 09.12.2025

  • 7 оня с коня

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    шопски виц!!!

    12:38 09.12.2025

  • 8 ПАПАТА ДА ВНИМАВА

    14 0 Отговор
    Че зеления еврей е гьой.

    12:38 09.12.2025

  • 9 БОЛШЕВИК

    20 0 Отговор
    Наркомана се чуди къде да скита и пътешества, докато е изпратил бедните момчета и момичета да умират за интересите и богатствата му!
    Има една фраза и който ме я спазва е загубен.
    Не воювайте срещу руските!

    12:38 09.12.2025

  • 10 Иван

    12 0 Отговор
    Еленски и папата са се взаимно съгласили, че списъкът Джефри Епщайн не трябва да се публикува.

    12:38 09.12.2025

  • 11 гост

    18 0 Отговор
    Зеленски лети "като волна пеперуда от цвят на цвят" за да изпроси нещо за себе си и да има за "евролидерите" съответния комисион. Не смее вече да стъпи в Киев защото не се знае............

    12:39 09.12.2025

  • 12 Британия 🇬🇧

    11 2 Отговор
    Зеленият олигофрен Зеленски и неговата малоумна политика е нещо като Буда за всички природни зелени недоразумения взели на сериозно

    12:40 09.12.2025

  • 13 Мъск

    8 1 Отговор
    Тази Мелони има хубави балкони

    Коментиран от #20

    12:40 09.12.2025

  • 15 Кино център "Бояна"

    14 0 Отговор
    Дразнещо е,където и да ходи,се прави на жертвичка,но иначе,кражби и корупция до 6ез06разие.Даже и на нашият президент повишаване тон, не6лагодарно псе.

    12:40 09.12.2025

  • 16 НИЕ

    10 1 Отговор
    Води ни Путине! Светецо наш.

    12:40 09.12.2025

  • 17 Зеля

    9 0 Отговор
    Помолих американското папа коти 14 да кихне малко китни и оръжие за за режимчето ми.Готов е.При бат ви Зеля празно няма....Благодаря и на България за 2.2 млрд еврака дето ще ми дадат взети от народа им кръвнина топла,топла.С бъъъъълхарите най ми е лесно .Казвам и изпълняват без възражение.Супер са.

    12:40 09.12.2025

  • 18 Иван

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Тогава няма нужда да се среща с Пъпеш Мелони.

    12:41 09.12.2025

  • 19 Пич

    13 2 Отговор
    Единственото полезно което папата може да направи за Зелю е , да обещае че ще го опее безплатно ! Защото скоро Зелю ще има нужда!!!

    12:41 09.12.2025

  • 20 Нищо ново под слънцето

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мъск":

    ...и надува 6ал0ни🤣

    12:41 09.12.2025

  • 21 Турист

    13 0 Отговор
    Папата ще го предложи за Нобелова награда за екскурзиант №1 за всички времена !
    Скоро щял да ходи и при белите мечки на северният полюс...

    12:42 09.12.2025

  • 22 ДА ТИ КАЖЕМ

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    И началника на папата не може да помогне на зеления смъркач.

    12:42 09.12.2025

  • 23 123456

    10 0 Отговор
    Що пара изръшка тоя в път - барем два златни кенефа, и файда - ЙОК !

    12:43 09.12.2025

  • 24 БРАВО

    10 0 Отговор
    Зельо пак ще сключва договор за покупка на оръжие, за което няма пари, с продавач, който няма оръжия! Тва е НАТОвската сила

    Коментиран от #27

    12:44 09.12.2025

  • 26 Голям е 👍

    8 3 Отговор
    Зеленски е магьосник който винаги има скрити козове в картите си...😁

    Коментиран от #32, #35, #54

    12:45 09.12.2025

  • 27 Брачед

    9 0 Отговор

    До коментар #24 от "БРАВО":

    ...има,няма...но пък 6удали от ЕС да плащат...колкото искаш

    12:46 09.12.2025

  • 28 Мемо

    12 2 Отговор
    За Зельо мача вече е свирен. Да развява белия байрак, докато е време!

    12:46 09.12.2025

  • 29 А среща кога

    14 0 Отговор
    Кога ще се среща със свети Петър, не да проси оръжия, а да проси прошка. Три години гледаме един задоволен просяк, чийто облещени алчни очи искат и още, и още, и още, за златни тоалетни, за сейфове със златни кюлчета, вили, коли, яхти и какво ли не още. Кажете стоп на ограбването на цели държави, които не могат да дадат едни сто лева на пенсионерите, а дават милиарди на ,Урсула и на този украински идиот за оръжия, за избиване на още млади хора, защото спре ли войната идват въпросите къде са парите и идва отмъщението на майките загубили децата и мъжете си. Този е луд, но за бесене.

    Коментиран от #37

    12:47 09.12.2025

  • 30 Механик

    9 0 Отговор
    Тоя навлек се цепна от командировки и банкети.
    Пуу, то бива, бива, ама..... Народа му гние в окопите, а тоя обикаля по банкети.
    Къде си тръгнал у Италия, бе Зели. Ми те са по-бедни и от вас бе.
    Или искаш да си купуваш имотче някъде там?

    12:47 09.12.2025

  • 31 Папа Лъв ХIV официлиано

    7 1 Отговор
    Хвани,чадо, папското же3ълче и се помоли 3 пъти

    12:48 09.12.2025

  • 32 Ааа...

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Голям е 👍":

    Оня с картинките и мозъчната недостатъчност! Тъй като нямаш интелигентност да ти кажа - картинката ти орезилява корумпираният Зелю!

    12:48 09.12.2025

  • 33 русия е ислям

    2 8 Отговор
    Единия се вижда с папата ,а другия дружи само с аятоласи и се моли на аллах.

    12:48 09.12.2025

  • 34 Иван

    0 0 Отговор
    Боклуците Еленски и Доналд Тръмп седяха в средата на залата и псуваха църквата.

    12:50 09.12.2025

  • 35 фактите

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Голям е 👍":

    Това ако те учудва да видиш хаяското путин как краде милиарди от Русия и нищожния руски народ

    12:50 09.12.2025

  • 36 усрула плаща що да не обикаля?

    6 1 Отговор
    европа плаща тоя екскурзиант обикаля цял свят
    утре да иде и във южна корея посел във япония и после пак от начало да започва обиколката

    12:52 09.12.2025

  • 37 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "А среща кога":

    Еленски ще се среща с третополовия Мешия.

    12:53 09.12.2025

  • 38 Z-ахарова

    1 6 Отговор
    Наш Путя ждут в Хага

    Коментиран от #44, #49

    12:53 09.12.2025

  • 39 Русофил

    0 7 Отговор
    Естествено е цял свят да посреща Зеленски, целия световен елит, за Путин остава презрението и бункера

    Коментиран от #45

    12:54 09.12.2025

  • 40 Папата

    5 0 Отговор
    Зелен, бялото знаме!

    12:55 09.12.2025

  • 41 Явно на зеления тиквата ми е увряла

    2 0 Отговор
    за бялото знаме.

    12:56 09.12.2025

  • 42 Тоя

    5 0 Отговор
    проси кинти за корупционерите му и от папока.

    12:57 09.12.2025

  • 43 Азът

    5 0 Отговор
    А папа Лъв 14-и дали му е дал дума, че ще го подкрепи финансово, защото топ просяка всъщност с тази цел ходи и проси тук и там още и още мънгизи от все още останалите наивници?

    12:59 09.12.2025

  • 44 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Z-ахарова":

    Масоните, педофилите, ротшилдите и билдербергите.

    13:00 09.12.2025

  • 45 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Русофил":

    Естествено е еврейката Ненси Пелоси винаги да печели от борсата.

    Коментиран от #48

    13:03 09.12.2025

  • 46 Неутрален

    4 1 Отговор
    Папата ще му напомни за Белото Знаме.

    13:04 09.12.2025

  • 47 Икономист

    5 0 Отговор
    Скитникът е ..реин и просяк ,отново тръгна да обикаля Европа с жално изражение на лицето и обърната празна шапка в ръка .Така ще е ,след като има буу Далли да му връзват .

    13:08 09.12.2025

  • 48 Тодоров

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Иван":

    Тази дррррр Та па4аа Пелоси май е с гръцки произход .

    13:09 09.12.2025

  • 49 Кер Естетто

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Z-ахарова":

    Димитре -Диди -Доротея -Лили ,аз пък те ждаа да ми кацнеш на ....я .С сигурност ще ти хареса и няма да искаш да слезззешшш ,муцкаа...

    13:13 09.12.2025

  • 50 Лео ХlV

    2 0 Отговор
    Стига обикаля чадо,прибери се и развей белия баирак!

    13:23 09.12.2025

  • 51 Фройд

    2 0 Отговор
    А при арменския поп , кога ?

    Бита карта , чуди се къде да избяга.

    13:29 09.12.2025

  • 52 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Този наркоман и просяк само от Исус Христос не е просил пари.

    13:32 09.12.2025

  • 53 Майор Мишев

    2 0 Отговор
    Рамзан Кадиров публикува преди два дни пост в който каза ,че му е време Джуджето Белоноско да го т ....пят ,от мен да знаете ,чеченците са хора на честа и винаги държат на думата си ,този брадат гррррр 3ниkkk вече пишете го бегал,разбира се ако Мi6 koито го пазят не решат първи да се оттърват от него .

    13:37 09.12.2025

  • 54 Това са и твоите пари

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Голям е 👍":

    Да и твоите.

    13:43 09.12.2025