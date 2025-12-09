Зеленски се срещна с папата и планира разговор с Мелони в Рим

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна днес с папа Лъв XIV в резиденцията му в Кастел Гандолфо край Рим, съобщава италианската агенция АНСА, предава БТА.
По-късно през деня той ще има среща с италианския премиер Джорджа Мелони в нейния кабинет в Рим.
Посещението се осъществява в изключително труден период за Зеленски, след като американският президент Доналд Тръмп го критикува и го обвини, че не е запознат с плана на САЩ за прекратяване на войната с Русия.
Вчера украинският лидер получи подкрепа на срещите в Лондон с ръководителите на Великобритания, Франция и Германия, както и в Брюксел на срещи с лидерите на ЕС и НАТО.
1 Атина Палада
Коментиран от #5, #6
12:32 09.12.2025
2 Шопо
Коментиран от #7, #18, #22
12:34 09.12.2025
3 Мнение
12:36 09.12.2025
4 виктория
12:36 09.12.2025
5 защо
До коментар #1 от "Атина Палада":Много е велик. Сега избира в коя от резиденциите си да посрещне азовци.
Ще има яко сурвакане.
12:37 09.12.2025
6 скоро,скоро!!!
До коментар #1 от "Атина Палада":бат боко е по-велик!!!
12:37 09.12.2025
7 оня с коня
До коментар #2 от "Шопо":шопски виц!!!
12:38 09.12.2025
8 ПАПАТА ДА ВНИМАВА
12:38 09.12.2025
9 БОЛШЕВИК
Има една фраза и който ме я спазва е загубен.
Не воювайте срещу руските!
12:38 09.12.2025
10 Иван
12:38 09.12.2025
11 гост
12:39 09.12.2025
12 Британия 🇬🇧
12:40 09.12.2025
13 Мъск
Коментиран от #20
12:40 09.12.2025
15 Кино център "Бояна"
12:40 09.12.2025
16 НИЕ
12:40 09.12.2025
17 Зеля
12:40 09.12.2025
18 Иван
До коментар #2 от "Шопо":Тогава няма нужда да се среща с Пъпеш Мелони.
12:41 09.12.2025
19 Пич
12:41 09.12.2025
20 Нищо ново под слънцето
До коментар #13 от "Мъск":...и надува 6ал0ни🤣
12:41 09.12.2025
21 Турист
Скоро щял да ходи и при белите мечки на северният полюс...
12:42 09.12.2025
22 ДА ТИ КАЖЕМ
До коментар #2 от "Шопо":И началника на папата не може да помогне на зеления смъркач.
12:42 09.12.2025
23 123456
12:43 09.12.2025
24 БРАВО
Коментиран от #27
12:44 09.12.2025
26 Голям е 👍
Коментиран от #32, #35, #54
12:45 09.12.2025
27 Брачед
До коментар #24 от "БРАВО":...има,няма...но пък 6удали от ЕС да плащат...колкото искаш
12:46 09.12.2025
28 Мемо
12:46 09.12.2025
29 А среща кога
Коментиран от #37
12:47 09.12.2025
30 Механик
Пуу, то бива, бива, ама..... Народа му гние в окопите, а тоя обикаля по банкети.
Къде си тръгнал у Италия, бе Зели. Ми те са по-бедни и от вас бе.
Или искаш да си купуваш имотче някъде там?
12:47 09.12.2025
31 Папа Лъв ХIV официлиано
12:48 09.12.2025
32 Ааа...
До коментар #26 от "Голям е 👍":Оня с картинките и мозъчната недостатъчност! Тъй като нямаш интелигентност да ти кажа - картинката ти орезилява корумпираният Зелю!
12:48 09.12.2025
33 русия е ислям
12:48 09.12.2025
34 Иван
12:50 09.12.2025
35 фактите
До коментар #26 от "Голям е 👍":Това ако те учудва да видиш хаяското путин как краде милиарди от Русия и нищожния руски народ
12:50 09.12.2025
36 усрула плаща що да не обикаля?
утре да иде и във южна корея посел във япония и после пак от начало да започва обиколката
12:52 09.12.2025
37 Иван
До коментар #29 от "А среща кога":Еленски ще се среща с третополовия Мешия.
12:53 09.12.2025
38 Z-ахарова
Коментиран от #44, #49
12:53 09.12.2025
39 Русофил
Коментиран от #45
12:54 09.12.2025
40 Папата
12:55 09.12.2025
41 Явно на зеления тиквата ми е увряла
12:56 09.12.2025
42 Тоя
12:57 09.12.2025
43 Азът
12:59 09.12.2025
44 Иван
До коментар #38 от "Z-ахарова":Масоните, педофилите, ротшилдите и билдербергите.
13:00 09.12.2025
45 Иван
До коментар #39 от "Русофил":Естествено е еврейката Ненси Пелоси винаги да печели от борсата.
Коментиран от #48
13:03 09.12.2025
46 Неутрален
13:04 09.12.2025
47 Икономист
13:08 09.12.2025
48 Тодоров
До коментар #45 от "Иван":Тази дррррр Та па4аа Пелоси май е с гръцки произход .
13:09 09.12.2025
49 Кер Естетто
До коментар #38 от "Z-ахарова":Димитре -Диди -Доротея -Лили ,аз пък те ждаа да ми кацнеш на ....я .С сигурност ще ти хареса и няма да искаш да слезззешшш ,муцкаа...
13:13 09.12.2025
50 Лео ХlV
13:23 09.12.2025
51 Фройд
Бита карта , чуди се къде да избяга.
13:29 09.12.2025
52 стоян георгиев
13:32 09.12.2025
53 Майор Мишев
13:37 09.12.2025
54 Това са и твоите пари
До коментар #26 от "Голям е 👍":Да и твоите.
13:43 09.12.2025