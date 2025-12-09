Зеленски се срещна с папата и планира разговор с Мелони в Рим

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна днес с папа Лъв XIV в резиденцията му в Кастел Гандолфо край Рим, съобщава италианската агенция АНСА, предава БТА.

По-късно през деня той ще има среща с италианския премиер Джорджа Мелони в нейния кабинет в Рим.

Посещението се осъществява в изключително труден период за Зеленски, след като американският президент Доналд Тръмп го критикува и го обвини, че не е запознат с плана на САЩ за прекратяване на войната с Русия.

Вчера украинският лидер получи подкрепа на срещите в Лондон с ръководителите на Великобритания, Франция и Германия, както и в Брюксел на срещи с лидерите на ЕС и НАТО.