Римският градски транспорт ще компенсира пътниците за лошо обслужване

3 Декември, 2025 13:59 663 1

AGCM прекратява разследване след ангажимента на Atac за възстановяване на средства и подобряване на услугите

Римският градски транспорт ще компенсира пътниците за лошо обслужване - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Римската обществена транспортна компания Atac се е съгласила да компенсира пътници заради некачествено обслужване, съобщи Италианският орган по конкуренция и защита на потребителите (AGCM), цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Решението прекратява разследване, започнало през февруари, за „възможни нелоялни търговски практики“, след като регулаторът подозираше, че транспортният оператор не е спазвал задължителните стандарти за качество в периода 2021–2023 г.

AGCM припомня, че през тези години Atac често е допускала нарушения, включително закъснения, неизправни ескалатори и асансьори, както и недостиг на охрана на метростанциите. След преговори компанията обеща да отдели над 3 милиона евро за възстановяване на средства на притежателите на годишни карти. Пътниците с абонамент за 2024 г. ще получат компенсация от 5 евро, а същата сума ще бъде изплатена на всички, които са имали годишна карта между 2021 и 2023 г.

Atac ще въведе и ново мобилно приложение, което позволява частично възстановяване на стойността на билета при закъснение на автобуси, трамваи или метро с повече от 15 минути. Компанията се ангажира да подобри обслужването чрез наемане на допълнителен персонал на метростанциите и ежегодно инвестиране на 2,6 милиона евро в обучение на служителите.

Въпреки че римският обществен транспорт отдавна е критикуван за неефективност, Atac уверява, че качеството на услугите се е повишило през последните месеци благодарение на европейско финансиране след пандемията и подготовката за предстоящата Католическа юбилейна година. Компанията отказа официален коментар по повод решението на AGCM.


Италия
    Римцкият може.
    Нашият си е ромцки!

    14:09 03.12.2025

