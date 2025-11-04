Новини
Свят »
Италия »
Италианското външно министерство поиска среща с руския посланик в Рим Алексей Парамонов

4 Ноември, 2025 06:23

Руското посолство е потвърдило получаването на поканата

Италианското външно министерство поиска среща с руския посланик в Рим Алексей Парамонов - 1
Алексей Парамонов,Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Италианското външно министерство поиска среща с руския посланик Алексей Парамонов, предаде ФОКУС.

"Министерството на външните работи извика руския посланик в Италия", пише Известия.

Уточнява се, че руското посолство е потвърдило получаването на поканата.

Вестник Corriere della Sera съобщи вчера, че Франция, Италия и Белгия не подкрепят инициативата да се използват замразените руски активи в помощ на Украйна. Беше изяснено, че това вероятно е направено поради опасения за финансови задължения.

По-рано говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви във връзка с инцидента със срутената кула в Рим: "Докато италианското правителство харчи безсмислено парите на данъкоплатците си, Италия ще срине всичко - от икономиката до кулите“.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето потвърди в понеделник, че страната му подготвя новия пакет военна помощ за Украйна. Общата стойност на пакетите досега е между 2,5 и 3 млрд. евро.

"Русия ще напомни на Италия, че спонсорираното на Украйна е грях и престъпление", каза Захарова в отговор на новината за новия пакет.


Италия
  • 1 Мдаа

    10 3 Отговор
    Края на кървавия киевски режим наближава и никой не може да им помогне! Дори 20- ти пакет санкции.

    Коментиран от #3

    06:33 04.11.2025

  • 2 Ще поиска я?

    3 2 Отговор
    Гладът и мизерията превземат гейзоната!

    Коментиран от #4

    06:39 04.11.2025

  • 3 Мнее

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа":

    Това го чакате от Киев за три дня, а стана 4 година под Покровск и едно деревня с над 1500 ушанки на ден при Кабзон.
    Хубавото е ,че се лее крепостна кръв в изобилие, а не Западна.
    Още ли киснеш на Дунав мост в чакане и месене на питки?

    06:41 04.11.2025

  • 4 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ще поиска я?":

    Ами с тази мин.даплатка от 180€ в руското блато и персийски от 20 000 депевянньie рубли си е чист голодомор в крепостното руско блато.
    А италианците не ги мисли с мин.заплата от 1700€

    06:48 04.11.2025

