Италианското външно министерство поиска среща с руския посланик в Рим Алексей Парамонов

Италианското външно министерство поиска среща с руския посланик Алексей Парамонов, предаде ФОКУС.
"Министерството на външните работи извика руския посланик в Италия", пише Известия.
Уточнява се, че руското посолство е потвърдило получаването на поканата.
Вестник Corriere della Sera съобщи вчера, че Франция, Италия и Белгия не подкрепят инициативата да се използват замразените руски активи в помощ на Украйна. Беше изяснено, че това вероятно е направено поради опасения за финансови задължения.
По-рано говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви във връзка с инцидента със срутената кула в Рим: "Докато италианското правителство харчи безсмислено парите на данъкоплатците си, Италия ще срине всичко - от икономиката до кулите“.
Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето потвърди в понеделник, че страната му подготвя новия пакет военна помощ за Украйна. Общата стойност на пакетите досега е между 2,5 и 3 млрд. евро.
"Русия ще напомни на Италия, че спонсорираното на Украйна е грях и престъпление", каза Захарова в отговор на новината за новия пакет.
4 Ноември, 2025
