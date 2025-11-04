Новини
Свят »
Италия »
Средновековна кула рухна при реставрация в Рим, загина румънски работник ВИДЕО

4 Ноември, 2025 05:45, обновена 4 Ноември, 2025 05:51 854 4

  • кула-
  • рим-
  • работник-
  • загинал-
  • реставрация

Няма пострадали пожарникари по време на спасителната операция

Средновековна кула рухна при реставрация в Рим, загина румънски работник ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Румънски работник почина, след като прекара часове под развалините на средновековна кула край Колизеума в Рим, предаде БТА. Инцидентът стана по време на реставрационни дейности.

Мъжът бил изваден жив и в съзнание от спешните служби късно снощи и е бил откаран в болница в тежко състояние, но по-късно е издъхнал, съобщи началникът на римската полиция Ламберто Джанини.

Видеокадри, излъчени по италианската държавна телевизия РАИ, показаха по-рано трима спасители, които качват мъжа на телескопична стълба, след което слизат с него и го пренасят на носилка в линейка на бърза помощ.

Спасителите бяха изправени пред трудна задача, опитвайки се да използват прозореца на първия етаж, за да се доближат до заклещения работник, посочва Асошиейтед прес. Но те бяха принудени да се оттеглят след облак, причинен от отломки, докато конструкцията продължаваше да се руши. Друг подход с две стълби също бе преустановен и вместо това беше изпратен дрон.

С настъпването на тъмнината италианските пожарникари издигнаха с кран гигантски тръби, за да изсмучат отломките от прозореца на втория етаж. Те продължиха работата си до късно през нощта.

Кметът на Рим Роберто Гуалтиери каза по-рано пред журналисти, че работникът разговаря със спасителите и използва кислородна маска. Гуалтиери добави, че спасителите работят с изключителна предпазливост в "много деликатна операция по изваждането" му, за да избегнат по-нататъшни срутвания.

Трима други работници по-рано бяха извадени невредими след първоначалния инцидент, станал вчера по обяд, заяви говорителят на противопожарната служба Лука Кари. Друг спасен преди това работник на 64 години бе хоспитализиран в критично състояние. Италианската телевизия РАИ съобщи, че той е бил в съзнание, но е със счупен нос.

Няма пострадали пожарникари по време на спасителната операция.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тът

    4 2 Отговор
    Мама мия ариведерчи

    05:54 04.11.2025

  • 2 Хайо

    8 2 Отговор
    Нямат пари да подържат собствената си страна ,но как да има като се пращат в Украйна ...

    05:54 04.11.2025

  • 3 РУМЪНСКАТА БРИГАДА

    1 0 Отговор
    ЛАКУМА ЗА ПАРИ СИ ПОЛУЧИ СВОЕТО.ЖАБАРИТЕ СИ ПИЯТ КАФЕТО ОТСТРАНИ И ГЛЕДАТ СИИР

    06:37 04.11.2025

  • 4 Сантуцо

    0 0 Отговор
    Е, какъв да загине, италианец ли? Изтока и Африка са работната сила на Запада Европа.

    06:44 04.11.2025

Новини по държави:
