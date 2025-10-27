Доналд Тръмп vs. Си Дзинпин! Китай призова САЩ за взаимни отстъпки

Пекин се надява, че Съединените щати ще "изминат половината път" в усилията да се подготвят за "високопоставени контакти" между двете страни, заяви китайският външен министър Ван И в телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, предаде "Ройтерс", позовавайки се на официално съобщение на китайското външно министерство.
Разговорът се проведе в навечерието на очаквана среща между президента Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп, която трябва да се състои по-късно тази седмица в Южна Корея, в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC/АТИС).
Според китайската страна Си и Тръмп "от дълго време поддържат връзка и взаимно уважение", а отношенията между тях са "най-ценният стратегически актив в китайско-американските отношения".
Пекин не потвърди официално провеждането на срещата, но Белият дом вече обяви, че тя е насрочена за четвъртък.
През последните седмици между двете най-големи икономики в света отново се появи напрежение в търговските отношения - Китай разшири контрола върху износа на редкоземни елементи, а САЩ наложиха допълнителни пристанищни такси върху китайски кораби. В отговор последваха ответни мерки от двете страни.
Преговарящи от Пекин и Вашингтон се срещнаха през уикенда в Куала Лумпур, за да обсъдят рамковото търговско споразумение, което двамата лидери ще разгледат. Сред темите са били търговията със соя и дейността на платформата TikTok.
"Търговските и икономическите отношения между Китай и САЩ преминаха през редица обрати", заяви Ван И. "Двете страни уточниха позициите си и засилиха взаимното разбирателство", добави той, като подчерта, че напредък може да има само ако се замени натискът с диалог.
Президентът Тръмп, който пътува към Япония, потвърди пред репортери, че очаква САЩ и Китай да постигнат сделка, която да "постави началото на нов етап в отношенията между двете страни".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Pyccкий Карлик
Рассия и Путен ще гризнат деревото и други неща 👍
Коментиран от #7
20:20 27.10.2025
2 Кръговрат на веществата
20:23 27.10.2025
3 Хон Гил Дон
20:25 27.10.2025
4 Спецназ
Това са търговски преговори и никой не иска да е
в по-лоша ситуация от преди и няма и как да стане!
Китайците са зависими от едни доставки 50% работят за САЩ,
американците и пръста не си помръдват да избегнат зависимостите си от
китайските ресурси... защото по-евтини няма!
ФАКТ!
20:27 27.10.2025
5 604
20:27 27.10.2025
6 Кулинара
20:32 27.10.2025
7 Ти си пълна тъпейка
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":Пълниш сайта с някакви простотии, но защото си психично болен не осъзнаваш колко си зле.
20:33 27.10.2025
8 Да,бе
20:33 27.10.2025
9 Китайците са хитри и умни
20:39 27.10.2025
10 Съветският пeHиc аkp00батTTTT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
20:44 27.10.2025
11 Съветският пeHиc аkp00батTTTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
20:44 27.10.2025
12 Съветският пeHиc аkp00батTTTT
Фидел Кастро 1992 г.
20:44 27.10.2025
13 Дон Хуан
20:45 27.10.2025
15 Советский Пен.с, радвали те 1.7млн смърт
20:50 27.10.2025
16 Артилерист
21:05 27.10.2025
17 Качалин
21:37 27.10.2025