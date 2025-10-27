Новини
Доналд Тръмп vs. Си Дзинпин! Китай призова САЩ за взаимни отстъпки
  Тема: Войната на митата

Доналд Тръмп vs. Си Дзинпин! Китай призова САЩ за взаимни отстъпки

27 Октомври, 2025 20:18 1 258 17

Пекин не потвърди официално провеждането на срещата, но Белият дом вече обяви, че тя е насрочена за четвъртък

Доналд Тръмп vs. Си Дзинпин! Китай призова САЩ за взаимни отстъпки - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Пекин се надява, че Съединените щати ще "изминат половината път" в усилията да се подготвят за "високопоставени контакти" между двете страни, заяви китайският външен министър Ван И в телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, предаде "Ройтерс", позовавайки се на официално съобщение на китайското външно министерство.

Разговорът се проведе в навечерието на очаквана среща между президента Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп, която трябва да се състои по-късно тази седмица в Южна Корея, в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC/АТИС).

Според китайската страна Си и Тръмп "от дълго време поддържат връзка и взаимно уважение", а отношенията между тях са "най-ценният стратегически актив в китайско-американските отношения".

Пекин не потвърди официално провеждането на срещата, но Белият дом вече обяви, че тя е насрочена за четвъртък.

През последните седмици между двете най-големи икономики в света отново се появи напрежение в търговските отношения - Китай разшири контрола върху износа на редкоземни елементи, а САЩ наложиха допълнителни пристанищни такси върху китайски кораби. В отговор последваха ответни мерки от двете страни.

Преговарящи от Пекин и Вашингтон се срещнаха през уикенда в Куала Лумпур, за да обсъдят рамковото търговско споразумение, което двамата лидери ще разгледат. Сред темите са били търговията със соя и дейността на платформата TikTok.

"Търговските и икономическите отношения между Китай и САЩ преминаха през редица обрати", заяви Ван И. "Двете страни уточниха позициите си и засилиха взаимното разбирателство", добави той, като подчерта, че напредък може да има само ако се замени натискът с диалог.

Президентът Тръмп, който пътува към Япония, потвърди пред репортери, че очаква САЩ и Китай да постигнат сделка, която да "постави началото на нов етап в отношенията между двете страни".


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    5 17 Отговор
    Китай и С.А.Щ ще се разберат !!!
    Рассия и Путен ще гризнат деревото и други неща 👍

    Коментиран от #7

    20:20 27.10.2025

  • 2 Кръговрат на веществата

    16 1 Отговор
    САЩ се гъбаркаха с всички, а сега Китай се гъбарка с тях

    20:23 27.10.2025

  • 3 Хон Гил Дон

    11 2 Отговор
    Тръмп ще се моли на новият властелин.

    20:25 27.10.2025

  • 4 Спецназ

    9 0 Отговор
    Ще се договорят.

    Това са търговски преговори и никой не иска да е
    в по-лоша ситуация от преди и няма и как да стане!

    Китайците са зависими от едни доставки 50% работят за САЩ,

    американците и пръста не си помръдват да избегнат зависимостите си от
    китайските ресурси... защото по-евтини няма!

    ФАКТ!

    20:27 27.10.2025

  • 5 604

    7 0 Отговор
    няма да има никва среща, баш там!

    20:27 27.10.2025

  • 6 Кулинара

    9 1 Отговор
    Тръмпи ще лапка китайски кайсийки

    20:32 27.10.2025

  • 7 Ти си пълна тъпейка

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Пълниш сайта с някакви простотии, но защото си психично болен не осъзнаваш колко си зле.

    20:33 27.10.2025

  • 8 Да,бе

    8 1 Отговор
    Светът вече е поне триполюсен,само бившият хегемон си мисли,че с нахалство и наглост ще върне колелото на историята...А ЕС не е даже и резервна гума в схемата,само малко месо във фризера

    20:33 27.10.2025

  • 9 Китайците са хитри и умни

    8 2 Отговор
    и ще го врътнат дони с лекота. Новият съюз на Русия, Китай и Индия, става огромна сила.

    20:39 27.10.2025

  • 10 Съветският пeHиc аkp00батTTTT

    5 1 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    20:44 27.10.2025

  • 11 Съветският пeHиc аkp00батTTTT

    2 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    20:44 27.10.2025

  • 12 Съветският пeHиc аkp00батTTTT

    2 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    20:44 27.10.2025

  • 13 Дон Хуан

    1 5 Отговор
    Китай, започва да проявява истинското си лице, нагли безкрупулни и подли. Нямат нищо общо с образа на приветливи работливи термити, с който се представят пред света вече 50г. Съюз с Русия и и див няма и няма да има, само им намазват Д-то за консумация по късно.

    20:45 27.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Советский Пен.с, радвали те 1.7млн смърт

    1 3 Отговор
    Умириснико това успех за Русия ли го наричаш? Толкова смърт и в концлагерите на Хитлер е нямало

    20:50 27.10.2025

  • 16 Артилерист

    6 0 Отговор
    Китайците по конфуциански се държат премерено, търпеливо и коректно, но понякога прекаляват със снишаването. Имам предвид, че те по принцип подкрепят Русия, даже др. Си присъства на юбилейния Парад на победата в Москва, но според мен прекаляват в стремежа си да са добре с всички. А е очевидно, че американците се опитват, ако не да ги настроят срещу Русия, то поне да ги отдалечат от нея. Добре би било да имат предвид, че ако случайно Русия загуби от колективния запад, начело със САЩ, следващия обект на атака от тези хищници са те ...

    21:05 27.10.2025

  • 17 Качалин

    0 0 Отговор
    Днес си купих полюлей - китайски, с жестови или гласови команди. А от ЕС пия безалкохолни с капачки които ме подпират в носа. Е, кого да избера?

    21:37 27.10.2025

