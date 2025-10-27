Доналд Тръмп vs. Си Дзинпин! Китай призова САЩ за взаимни отстъпки

Пекин се надява, че Съединените щати ще "изминат половината път" в усилията да се подготвят за "високопоставени контакти" между двете страни, заяви китайският външен министър Ван И в телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, предаде "Ройтерс", позовавайки се на официално съобщение на китайското външно министерство.

Разговорът се проведе в навечерието на очаквана среща между президента Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп, която трябва да се състои по-късно тази седмица в Южна Корея, в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC/АТИС).

Според китайската страна Си и Тръмп "от дълго време поддържат връзка и взаимно уважение", а отношенията между тях са "най-ценният стратегически актив в китайско-американските отношения".

Пекин не потвърди официално провеждането на срещата, но Белият дом вече обяви, че тя е насрочена за четвъртък.

През последните седмици между двете най-големи икономики в света отново се появи напрежение в търговските отношения - Китай разшири контрола върху износа на редкоземни елементи, а САЩ наложиха допълнителни пристанищни такси върху китайски кораби. В отговор последваха ответни мерки от двете страни.

Преговарящи от Пекин и Вашингтон се срещнаха през уикенда в Куала Лумпур, за да обсъдят рамковото търговско споразумение, което двамата лидери ще разгледат. Сред темите са били търговията със соя и дейността на платформата TikTok.

"Търговските и икономическите отношения между Китай и САЩ преминаха през редица обрати", заяви Ван И. "Двете страни уточниха позициите си и засилиха взаимното разбирателство", добави той, като подчерта, че напредък може да има само ако се замени натискът с диалог.

Президентът Тръмп, който пътува към Япония, потвърди пред репортери, че очаква САЩ и Китай да постигнат сделка, която да "постави началото на нов етап в отношенията между двете страни".