Тайван отхвърли китайския модел "една държава, две системи"
  Тема: Тайван

31 Октомври, 2025 16:53 764 20

  • тайван-
  • китай-
  • си дзинпин-
  • лай чинг-те

Китай обяви по-рано тази седмица, че не изключва използването на сила за постигането на обединение с Тайван, заемайки много по-твърд тон

Тайван отхвърли китайския модел "една държава, две системи" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Тайван не иска китайския модел "една държава, две системи". Страната трябва да отстоява своята свобода и демокрация, и да бъде решена да се защитава. Това заяви тайванският президент Лай Чинг-те, цитиран от Ройтерс.

Китай обяви по-рано тази седмица, че не изключва използването на сила за постигането на обединение с Тайван, заемайки много по-твърд тон. По-рано Пекин обещаваше доброкачествено управление, ако самоуправляващият се остров премине към Китай по система за автономия, която се използва за Хонконг и Макао.

Лай, когото Китай счита за сепаратист, отбеляза, че само силата може да донесе истински мир. "Приемането на претенциите на агресора и отказът от суверенитета със сигурност не могат да постигнат мир. Следователно, ние трябва да поддържаме статуквото с достойнство и решителност, като твърдо се противопоставяме на анексирането, агресията и насилственото напредване на обединението", посочи той.

По думите му Тайван отхвърля модела "една държава, две системи" и ще отстоява своята свободна и демократична конституционна система. Никоя голяма политическа партия в Тайван не подкрепя идеята на Китай за "една държава, две системи", добави Лай Чинг-те.

Той изтъкна, че суверенитетът на Тайван не може да бъде нарушен или анексиран и бъдещето му може да бъде решено само от неговия народ. "Тайванският народ, който защитава своя суверенитет и запазва своя демократичен и свободен начин на живот, не трябва да се разглежда като провокация. Инвестирането в националната отбрана е инвестиция в мира.", каза още Лай Чинг-те.


Тайван
Оценка 4.1 от 13 гласа.
Оценка 4.1 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Анатоли Стайков-Хард гранатаджия

    9 4 Отговор
    Санкциите, които уж са предвидени да навредят на Русия и да я накарат да спре войната, всъщност създават по-големи проблеми на нас, отколкото на руснаците!!!!!!!Чети Анатолиии чети!!!!!!!!!

    16:55 31.10.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    11 5 Отговор
    Китай пипа много меко с тия сепаратисти .

    Коментиран от #9

    16:55 31.10.2025

  • 3 Линда

    3 4 Отговор
    Кому е нужно?

    16:57 31.10.2025

  • 4 Казуар

    6 8 Отговор
    Колко може да се вярва на китайците, справка Хонконг.

    16:59 31.10.2025

  • 5 Тайванец

    0 6 Отговор
    По-добре да влезнем в РФ !

    16:59 31.10.2025

  • 6 Гост

    12 5 Отговор
    Тия Тайван си търсят белята. Какво толко лошо има да са в пределите на поднебесната ,а не да са колония? Тва като гигантски стокхолмски синдром нещо ги пере. Китай няма да ги остави.

    Коментиран от #10, #13

    17:03 31.10.2025

  • 7 Дедо

    10 4 Отговор
    Китайското Тайпе си е суверенна територия на КНР. Според мен китайците имат право да я извадят от лапите на колкониализма.

    17:09 31.10.2025

  • 8 Чингиз

    1 3 Отговор
    Първо ще се обединят Китай и Русия!

    17:11 31.10.2025

  • 9 Китайската

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    икономика е 20 руски!

    17:13 31.10.2025

  • 10 Госあ

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    китайците на острова са под управлението на подлоги на дълбоката държава, както Украйна ! И ше го отнесат и те. Пфуу няма спокойствие заради тия твари…

    17:14 31.10.2025

  • 11 Перо

    3 4 Отговор
    Тия не са се сетили да издадат указ като северномакедонците и украинците, че не са китайска нация, държава и нямат китайска писменост, а са история и култура на 5000 г. Така на времето ГДР не се писаха като нация и държава на името на източната германска провинция! ГФР не ги призна до края!

    17:14 31.10.2025

  • 12 българина

    4 3 Отговор
    там където е сащ винаги има възможност война, скоро и тук

    17:19 31.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 БОТЕВ

    1 3 Отговор
    По същата логика що пък и Южна Корея не мине към Северна Корея😁😆😅😂🤣

    17:49 31.10.2025

  • 15 Гост

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "БОТЕВ":

    Не бе 10 долара е и ядат по една шепа ориз на ден. Май май не си на ясно какво е Китай? Още ли има малоумни като теб или си просто аутист?

    Коментиран от #17

    17:49 31.10.2025

  • 16 БОТЕВ

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "БОТЕВ":

    Тия, дето ми пишат минуси, да се отказват от България и ЕС и да ходят да живеят в някоя държава от БРИКС😁😁😁

    Коментиран от #20

    17:50 31.10.2025

  • 17 БОТЕВ

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Говоря с официални данни. Точка.

    Коментиран от #18

    17:51 31.10.2025

  • 18 БОТЕВ

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "БОТЕВ":

    Минимална заплата Китай: 333 евро.
    Тайван: 804 евро.
    Кво не разбра?

    17:53 31.10.2025

  • 19 Те и

    0 0 Отговор
    Каталунците така си мислела, пък кво стана - сметката без кръчмаря!

    17:54 31.10.2025

  • 20 Що, бе,

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "БОТЕВ":

    Не може ли теб и такива като теб да ги изгоним от България, пък ние, щото сме много повече, да си останем тук???

    17:56 31.10.2025