Тайван отхвърли китайския модел "една държава, две системи"

Тайван не иска китайския модел "една държава, две системи". Страната трябва да отстоява своята свобода и демокрация, и да бъде решена да се защитава. Това заяви тайванският президент Лай Чинг-те, цитиран от Ройтерс.

Китай обяви по-рано тази седмица, че не изключва използването на сила за постигането на обединение с Тайван, заемайки много по-твърд тон. По-рано Пекин обещаваше доброкачествено управление, ако самоуправляващият се остров премине към Китай по система за автономия, която се използва за Хонконг и Макао.

Лай, когото Китай счита за сепаратист, отбеляза, че само силата може да донесе истински мир. "Приемането на претенциите на агресора и отказът от суверенитета със сигурност не могат да постигнат мир. Следователно, ние трябва да поддържаме статуквото с достойнство и решителност, като твърдо се противопоставяме на анексирането, агресията и насилственото напредване на обединението", посочи той.

По думите му Тайван отхвърля модела "една държава, две системи" и ще отстоява своята свободна и демократична конституционна система. Никоя голяма политическа партия в Тайван не подкрепя идеята на Китай за "една държава, две системи", добави Лай Чинг-те.

Той изтъкна, че суверенитетът на Тайван не може да бъде нарушен или анексиран и бъдещето му може да бъде решено само от неговия народ. "Тайванският народ, който защитава своя суверенитет и запазва своя демократичен и свободен начин на живот, не трябва да се разглежда като провокация. Инвестирането в националната отбрана е инвестиция в мира.", каза още Лай Чинг-те.