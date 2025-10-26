Китай: Мирно обединение с Тайван е най-добрият път напред

Висш китайски представител - четвъртият по ранг в страната - заяви днес, че постигането на обединение с Тайван с мирни средства е най-добрият вариант за народа, предаде Синхуа, цитирана от БТА.
Ван Хунин, член на Политбюро на Комунистическата партия, отговарящ за отношенията с Тайван, заяви това по време на събитие в Пекин по повод 80-годишнината от "връщането" на острова под китайско управление.
Китай ще поеме водещата роля в споделянето на плодовете от своето развитие и напредък с народа на Тайван, заяви той в Голямата зала на народа в Пекин, цитиран от тайванската Централна новинарска агенция (ЦНА).
Съветът по въпросите на континентален Тайван заяви, че Китай повтаря "същото старо послание" и че истинската цел на Китай е да "анексира" Тайван.
"Опитът на Хонконг също показа, че принципът "една страна, две системи" в крайна сметка се свежда до авторитарно управление от страна на Китайската комунистическа партия", заяви съветът. Така наречените перспективи за развитие при "обединение" не представляват никакъв интерес за народа на Тайван, допълни той.
Правителството на Тайван не отбелязва официално събитието, а вместо това празнува годишнината от битката при Гунинтоу, когато комунистическите сили се опитаха и не успяха да нахлуят на остров Кинмън, който и до днес се държи от Тайпе.
"Надяваме се да продължим да бъдем надежден партньор по сигурността на нашите съюзници и заедно да изградим силна линия на отбрана, за да защитим ценностите на свободата и демокрацията", написа днес президентът Лай Чин-те на страницата си във "Фейсбук" по повод тази годишнина.
Китай и демократично управляваният Тайван, който Пекин смята за своя територия, влизаха многократно в конфронтация през тази година поради различното си тълкуване на 80-годишнината от края на Втората световна война, посочва Ройтерс.
Тайван е японска колония от 1895 до 1945 г., когато е предаден на правителството на Република Китай. През 1949 г. правителството бяга на острова след като губи гражданската война с комунистите на Мао Дзедун. Република Китай остава официалното име на Тайван.
Правителството на Тайван отхвърля териториалните претенции на Пекин, заявявайки, че единствено жителите на острова могат да решават своето бъдеще.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 демократ
11:46 26.10.2025
2 Pyccкий Карлик
11:53 26.10.2025
3 Боа
11:57 26.10.2025
4 Първите
11:58 26.10.2025
5 За какво му е Тайван,
На Китай ще му трябват роби за усвояване на Сибир - да са местни, с робска психика, да са по-едри и яки от китайците, да издържат на студ, да не са придирчиви към храната и условията на живот, за награда да искат само водка. Кои ли ще бъдат робите?
Коментиран от #11, #20
12:03 26.10.2025
6 СЪВЕТ
12:04 26.10.2025
7 Смешки другари, нацистки смешки
Коментиран от #9
12:07 26.10.2025
8 Украйна не е в НАТО,
12:07 26.10.2025
9 Лошото е,
До коментар #7 от "Смешки другари, нацистки смешки":че в Китай БВП на глава от населението е 12 000$, а в Тайван 38 000$, по-висок от този в Япония(35 000$) и на тайванците хич не им се става китайци. В Тайван няма никакви полезни изкопаеми, той е един гол скалист остров. Единственото което правят са чиповете, но силно зависими технологично от САЩ, Япония и Нидерландия. Тия машини могат лесно да се изнесат или унищожат. Китай ще получи едни 20 мил. китайци от които си има предостатъчно.
Коментиран от #10, #15, #19
12:10 26.10.2025
10 БВП-то колега
До коментар #9 от "Лошото е,":Няма никакво значение. Кух коефицент който абсолютно нищо вече не отчита. Като му сложиш едни 200% мита и ще скочи с 200% ....
12:16 26.10.2025
11 Мишел
До коментар #5 от "За какво му е Тайван,":Фантазираш. Китай няма никакви мераци за Сибир, защото няма хора за заселване на Сибир, няма средства за усвояване на Сибир и защото никой досега ненапразно .не е завладяват територия на ядрена държава
12:16 26.10.2025
12 УдоМача
12:17 26.10.2025
13 Китай може да си мечтае колкото иска,
12:25 26.10.2025
14 Тайванците са много различни от китай!
Коментиран от #16
12:27 26.10.2025
15 Нищо добро не го чака Тайван
До коментар #9 от "Лошото е,":В зоната на влияние на САЩ. Точат го дойда крава в момента. генерален директор на Администрацията за международна търговия към Министерството на икономиката на САЩ , заяви, че през последните 18 месеца Тайван е най-големият източник на преки чуждестранни инвестиции в Тексас....Тайван наскоро засили инвестиционните си усилия, за да помогне на Съединените щати да постигнат целта си за съживяване на производството, каза Ларсън.
Тя посочи по-специално Тексас, който е привлякъл играчи във веригата за доставки на полупроводници, както и във високотехнологичните сектори, включително тайвански компании като GlobalWafers, Delta Electronics, Foxconn, Inventec и Wistron....тайванските производители формират индустриален клъстер по границата между САЩ и Мексико и инвестират в щата като закриват производства в Тайван ....
12:27 26.10.2025
16 Глупости
До коментар #14 от "Тайванците са много различни от китай!":82% от така наречените тайванци са преселници от централен Китай .... всички са минали по една и съща жп линия която на края е била взривена и на кораби после ... Изпразват всички банки в Китай и изнасят златото за Тайван
12:32 26.10.2025
17 Ко речи?
12:34 26.10.2025
18 Нищо добро не го чака Тайван
12:35 26.10.2025
19 Балон пълен с въздух
До коментар #9 от "Лошото е,":Реално 38-40% са някакъв вид задължителна застраховка или осигуровка която се трансферира директно в САЩ . Чиста колония и модерно робство. И това е от ВСВ и до днес
12:45 26.10.2025
20 Перо
До коментар #5 от "За какво му е Тайван,":Няма друг роб с тези критерии, освен теб!
12:46 26.10.2025
21 А защо не
Коментиран от #24
12:47 26.10.2025
22 Като ги залее безработицата и глада
Коментиран от #23
12:51 26.10.2025
23 И да вземем да върнем
До коментар #22 от "Като ги залее безработицата и глада":Колониалното господство и робството.. нали мозък?
12:52 26.10.2025
24 И да вземем да върнем
До коментар #21 от "А защо не":Това за теб беше. Моя грешка
12:54 26.10.2025