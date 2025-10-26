Новини
Китай: Мирно обединение с Тайван е най-добрият път напред
  Тема: Тайван

26 Октомври, 2025 11:45

Китай и демократично управляваният Тайван, който Пекин смята за своя територия, влизаха многократно в конфронтация през тази година поради различното си тълкуване на 80-годишнината от края на Втората световна война

Китай: Мирно обединение с Тайван е най-добрият път напред - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Висш китайски представител - четвъртият по ранг в страната - заяви днес, че постигането на обединение с Тайван с мирни средства е най-добрият вариант за народа, предаде Синхуа, цитирана от БТА.

Ван Хунин, член на Политбюро на Комунистическата партия, отговарящ за отношенията с Тайван, заяви това по време на събитие в Пекин по повод 80-годишнината от "връщането" на острова под китайско управление.

Китай ще поеме водещата роля в споделянето на плодовете от своето развитие и напредък с народа на Тайван, заяви той в Голямата зала на народа в Пекин, цитиран от тайванската Централна новинарска агенция (ЦНА).

Съветът по въпросите на континентален Тайван заяви, че Китай повтаря "същото старо послание" и че истинската цел на Китай е да "анексира" Тайван.

"Опитът на Хонконг също показа, че принципът "една страна, две системи" в крайна сметка се свежда до авторитарно управление от страна на Китайската комунистическа партия", заяви съветът. Така наречените перспективи за развитие при "обединение" не представляват никакъв интерес за народа на Тайван, допълни той.

Правителството на Тайван не отбелязва официално събитието, а вместо това празнува годишнината от битката при Гунинтоу, когато комунистическите сили се опитаха и не успяха да нахлуят на остров Кинмън, който и до днес се държи от Тайпе.

"Надяваме се да продължим да бъдем надежден партньор по сигурността на нашите съюзници и заедно да изградим силна линия на отбрана, за да защитим ценностите на свободата и демокрацията", написа днес президентът Лай Чин-те на страницата си във "Фейсбук" по повод тази годишнина.

Китай и демократично управляваният Тайван, който Пекин смята за своя територия, влизаха многократно в конфронтация през тази година поради различното си тълкуване на 80-годишнината от края на Втората световна война, посочва Ройтерс.

Тайван е японска колония от 1895 до 1945 г., когато е предаден на правителството на Република Китай. През 1949 г. правителството бяга на острова след като губи гражданската война с комунистите на Мао Дзедун. Република Китай остава официалното име на Тайван.

Правителството на Тайван отхвърля териториалните претенции на Пекин, заявявайки, че единствено жителите на острова могат да решават своето бъдеще.


  • 1 демократ

    2 7 Отговор
    Тайван е японски остров

    11:46 26.10.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    4 10 Отговор
    Китай първо да се обедини със Сибир, пък за мечтите за Тайван има време......

    11:53 26.10.2025

  • 3 Боа

    3 3 Отговор
    И аз така - мирно се обединявам със зайчето, като го лапна...

    11:57 26.10.2025

  • 4 Първите

    5 2 Отговор
    два катъра - учете руски и китайски! Те отдавна са се разбрали кой какво да си вземе! Сибир си е руски и китайците могат само да работят там за да си добиват нужните суровини!

    11:58 26.10.2025

  • 5 За какво му е Тайван,

    6 9 Отговор
    едно малко скалисто островче с 20млн. китайци от които си имат достатъчно. Единственото ценно е производството на чипове, но то е тясно свързано със САЩ, Япония и Нидерландия. Истинската плячка за Китай е Сибир и той ще бъде превзет мирно и тихо без война. Там живеят по 2 души на кв. км. което кара китайците да завиждат наблъскани като сардели в огромните метрополиси по крайбрежието.
    На Китай ще му трябват роби за усвояване на Сибир - да са местни, с робска психика, да са по-едри и яки от китайците, да издържат на студ, да не са придирчиви към храната и условията на живот, за награда да искат само водка. Кои ли ще бъдат робите?

    Коментиран от #11, #20

    12:03 26.10.2025

  • 6 СЪВЕТ

    1 1 Отговор
    Ако не става мирно давай със а моята.

    12:04 26.10.2025

  • 7 Смешки другари, нацистки смешки

    6 2 Отговор
    Тайван и Пекин имали различно тълкуване за края на Втората световна война..... Тайван просто открадна златото на Китай, а САЩ го открадна после от тях ...Отделно Животозастрахователните компании държат значителна част от активите на Тайван в размер на над 2 трилиона долара, под формата на американски финансов дълг. Стойността на тези активи се топи с месеци и години, трупа загуби за Тайван, и никой не им и позволява а и вариант реално няма да се хеджират тези доларови активи. Чиста проба колония и васал.

    Коментиран от #9

    12:07 26.10.2025

  • 8 Украйна не е в НАТО,

    1 4 Отговор
    Тайван също, но руснаците са съседна държава, обикаляха като кучета около касапница половин година и чак тогава нападнаха. Украинците не очакваха това и нямаха оръжия, доставките почнаха след инвазията. Тайван е на 160км. от китайския бряг и очаква нападение от десетки години. По добре да учат за десанта в Нормандия. Това, че са 1,4млрд. население няма да им помогне, последно Виетнам ги пердаса 1978г. с местното опълчение, армията им беше в Кампучия.

    12:07 26.10.2025

  • 9 Лошото е,

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Смешки другари, нацистки смешки":

    че в Китай БВП на глава от населението е 12 000$, а в Тайван 38 000$, по-висок от този в Япония(35 000$) и на тайванците хич не им се става китайци. В Тайван няма никакви полезни изкопаеми, той е един гол скалист остров. Единственото което правят са чиповете, но силно зависими технологично от САЩ, Япония и Нидерландия. Тия машини могат лесно да се изнесат или унищожат. Китай ще получи едни 20 мил. китайци от които си има предостатъчно.

    Коментиран от #10, #15, #19

    12:10 26.10.2025

  • 10 БВП-то колега

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Лошото е,":

    Няма никакво значение. Кух коефицент който абсолютно нищо вече не отчита. Като му сложиш едни 200% мита и ще скочи с 200% ....

    12:16 26.10.2025

  • 11 Мишел

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "За какво му е Тайван,":

    Фантазираш. Китай няма никакви мераци за Сибир, защото няма хора за заселване на Сибир, няма средства за усвояване на Сибир и защото никой досега ненапразно .не е завладяват територия на ядрена държава

    12:16 26.10.2025

  • 12 УдоМача

    2 1 Отговор
    "Китай ще поеме водещата роля в споделянето на плодовете от своето развитие и напредък с народа на Тайван" - това звучи като ще им направят предложение, на което няма да могат да откажат. Лошо няма! А мириканците освен да подлайват отстрани друго не могат да направят!

    12:17 26.10.2025

  • 13 Китай може да си мечтае колкото иска,

    3 1 Отговор
    но разликата в стандарта на живот в Тайван е два пъти повече от този в Китай и обединение няма как да има!

    12:25 26.10.2025

  • 14 Тайванците са много различни от китай!

    2 3 Отговор
    Тайван никога е бил част от Китай, само от14 до 16век. Преди това е бил монголски, с след това Манджурски, докато не става част от японската империя. За това нямат нищо общо в културно отношение с Китайците (хан).

    Коментиран от #16

    12:27 26.10.2025

  • 15 Нищо добро не го чака Тайван

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Лошото е,":

    В зоната на влияние на САЩ. Точат го дойда крава в момента. генерален директор на Администрацията за международна търговия към Министерството на икономиката на САЩ , заяви, че през последните 18 месеца Тайван е най-големият източник на преки чуждестранни инвестиции в Тексас....Тайван наскоро засили инвестиционните си усилия, за да помогне на Съединените щати да постигнат целта си за съживяване на производството, каза Ларсън.
    Тя посочи по-специално Тексас, който е привлякъл играчи във веригата за доставки на полупроводници, както и във високотехнологичните сектори, включително тайвански компании като GlobalWafers, Delta Electronics, Foxconn, Inventec и Wistron....тайванските производители формират индустриален клъстер по границата между САЩ и Мексико и инвестират в щата като закриват производства в Тайван ....

    12:27 26.10.2025

  • 16 Глупости

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тайванците са много различни от китай!":

    82% от така наречените тайванци са преселници от централен Китай .... всички са минали по една и съща жп линия която на края е била взривена и на кораби после ... Изпразват всички банки в Китай и изнасят златото за Тайван

    12:32 26.10.2025

  • 17 Ко речи?

    1 1 Отговор
    Супер! Обединявайте се, но управлението да е от Тайван.

    12:34 26.10.2025

  • 18 Нищо добро не го чака Тайван

    1 1 Отговор
    Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn), най-големият производител на договорна електроника в света; AUO Corp.; марката за персонални компютри Asustek Computer Inc.; и производителят на дронове Thunder Tiger Corp. Се изнасят в САЩ. Те си бяха на САЩ но сега напускат реално Тайван ама без тайванците .... ъхъъъ....

    12:35 26.10.2025

  • 19 Балон пълен с въздух

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Лошото е,":

    Реално 38-40% са някакъв вид задължителна застраховка или осигуровка която се трансферира директно в САЩ . Чиста колония и модерно робство. И това е от ВСВ и до днес

    12:45 26.10.2025

  • 20 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "За какво му е Тайван,":

    Няма друг роб с тези критерии, освен теб!

    12:46 26.10.2025

  • 21 А защо не

    1 1 Отговор
    мирно обединение на Манчурия с Япония? Или мирно да се върне Хонг Конг на Великобритания? Егати наглеците. Все миротворци, като Путин, ама да не закъсат като него накрая?

    Коментиран от #24

    12:47 26.10.2025

  • 22 Като ги залее безработицата и глада

    1 0 Отговор
    Ще се молят даже Китай да ги спасява. И това съвсем скоро ще се случи с политиката на САЩ ....Ние обаче вече няма кого да молим ....

    Коментиран от #23

    12:51 26.10.2025

  • 23 И да вземем да върнем

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Като ги залее безработицата и глада":

    Колониалното господство и робството.. нали мозък?

    12:52 26.10.2025

  • 24 И да вземем да върнем

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "А защо не":

    Това за теб беше. Моя грешка

    12:54 26.10.2025

