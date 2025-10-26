Доналд Тръмп в Куала Лумпур: САЩ са 100 процента с вас!

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред ръководителите на държавите от Югоизточна Азия днес, че страната му ще бъде силен партньор за региона "за много поколения", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В обръщение към участниците в срещата на върха между САЩ и АСЕАН (Асоциацията на страните от Югоизточна Азия) в малайзийската столица Куала Лумпур, Тръмп заяви, че Съединените щати преживяват своя златен век. "Нашето послание към държавите от Югоизточна Азия е, че САЩ са с вас 100% и възнамеряваме да бъдем силен партньор за поколения напред", допълни той.
По-рано днес американският президент присъства на подписването от лидерите на Тайланд и Камбоджа на разширено споразумение за прекратяване на огъня между двете страни след намесата на Тръмп през юли за прекратяването на кървав петдневен конфликт на границата им.
В Куала Лумпур Тръмп подписа също споразумения за реципрочна търговия с Камбоджа и за критичните минерали с Тайланд. Говорител на Белия дом каза, че по време на посещението си президентът ще сключи споразумение за критичните минерали и с Малайзия.
