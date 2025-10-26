Новини
Доналд Тръмп в Куала Лумпур: САЩ са 100 процента с вас!

26 Октомври, 2025 11:15 754 9

Говорител на Белия дом каза, че по време на посещението си президентът ще сключи споразумение за критичните минерали и с Малайзия

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред ръководителите на държавите от Югоизточна Азия днес, че страната му ще бъде силен партньор за региона "за много поколения", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В обръщение към участниците в срещата на върха между САЩ и АСЕАН (Асоциацията на страните от Югоизточна Азия) в малайзийската столица Куала Лумпур, Тръмп заяви, че Съединените щати преживяват своя златен век. "Нашето послание към държавите от Югоизточна Азия е, че САЩ са с вас 100% и възнамеряваме да бъдем силен партньор за поколения напред", допълни той.

По-рано днес американският президент присъства на подписването от лидерите на Тайланд и Камбоджа на разширено споразумение за прекратяване на огъня между двете страни след намесата на Тръмп през юли за прекратяването на кървав петдневен конфликт на границата им.

В Куала Лумпур Тръмп подписа също споразумения за реципрочна търговия с Камбоджа и за критичните минерали с Тайланд. Говорител на Белия дом каза, че по време на посещението си президентът ще сключи споразумение за критичните минерали и с Малайзия.


Малайзия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тръмпич,

    12 2 Отговор
    Повтари им прочутия израз на Хенри Кисинджър, че да бъдеш враг на Съединените щати е опасно, но да бъдеш техен приятел е ФАТАЛНО.

    11:22 26.10.2025

  • 2 Горките хорица!

    13 2 Отговор
    Знаят, какво е САЩ да са 100% с тях!😱
    А сега, давайте минералите , кинтите, всичко!😂😂😂

    11:23 26.10.2025

  • 3 Факти

    11 2 Отговор
    Европейския съюз се оказа фалшива демокрация, фашизъм, корупция и огромни дългове- ТРИЛИОНИ ЕВРО !

    11:23 26.10.2025

  • 4 Грешка в заглавието

    9 2 Отговор
    Поправка: САЩ са 100% ЗАД вас.

    11:25 26.10.2025

  • 5 И как точно

    1 2 Отговор
    Една фалирала реално държава ще бъде силен партньор за региона ?

    11:35 26.10.2025

  • 6 Не ми се мисли просто ако сега

    1 1 Отговор
    Съединените щати преживяват своя златен век, какво ще е, когато стигнат бронзовата или каменната ера

    11:37 26.10.2025

  • 7 Pyccкий Карлик

    1 2 Отговор
    Операция Паутина 2.0 е в ход.
    Украински спецове чакат полет ИЛ-96 300ПУ с ПУтин на борда да се отлепи от земята и да задействат поставените в фюзелажа на самольота детонатори 👍

    11:37 26.10.2025

  • 8 Hi Куалци...,Hi Ампурци...!

    4 1 Отговор
    Не му вЕрвайте!
    Тоя се отмята от думите си,повече от наш Бочко,дори...!

    11:39 26.10.2025

  • 9 Уфф

    2 1 Отговор
    Това не е добре САЩ, да са 100% с вас! Врагове не ви трябват с такъв "съюзник" .

    11:44 26.10.2025