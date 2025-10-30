Руското посолство във Вашингтон определи като "невъзможни" плановете на американските сенатори да поканят посланик Александър Дарчиев на изслушване за отвлечени руски деца.
По-рано The Hill съобщи, че сенаторите Линдзи Греъм* и Брайън Шац искат да поканят Дарчиев да свидетелства на изслушването в горната камара на Конгреса.
„Всяко руско участие в такова предубедено изслушване е невъзможно“, заяви посолството.
Дипломатическата мисия нарече инициативата на сенаторите поредна провокация, предназначена да „прикрие престъпленията, извършени от неонацисткия режим в Киев срещу цивилни, включително децата на Донбас“.
„Руската страна е отворена за добросъвестно сътрудничество, за да съдейства за събирането на семейства и деца от двете страни на този трагичен конфликт, като се взема предвид всеки потвърден случай. Вместо това сме свидетели на кампания от лъжи и измислици за „десетки хиляди“ отвлечени непълнолетни, въпреки че предоставеният от Украйна списък включва 339“, добави дипломатическата мисия.
По-рано украинската страна предаде на Русия списък с 339 деца, за които се твърди, че са отвлечени от украинска територия. По време на пресконференция след третия кръг от преговорите в Истанбул, съветникът на руския президент Володимир Медински заяви, че голям брой деца в украинския списък никога не са били в Русия. Освен това 50 имена в списъка принадлежали на възрастни. Някои от децата вече са върнати в Украйна и тази работа продължава, увери руската страна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
06:20 30.10.2025
2 Факт
06:22 30.10.2025
3 Мдаа!🤔
Коментиран от #5
06:25 30.10.2025
4 Лъжливо овчарче
06:29 30.10.2025
5 Мдаа, явно си добър в дисциплината
До коментар #3 от "Мдаа!🤔":консумация на руски 💩💩💩. Продължавай щом ти харесва.
06:29 30.10.2025
6 Кондарев
06:32 30.10.2025