Руското посолство във Вашингтон определи като "невъзможни" плановете на американските сенатори да поканят посланик Александър Дарчиев на изслушване за отвлечени руски деца.

По-рано The Hill съобщи, че сенаторите Линдзи Греъм* и Брайън Шац искат да поканят Дарчиев да свидетелства на изслушването в горната камара на Конгреса.

Още новини от Украйна

„Всяко руско участие в такова предубедено изслушване е невъзможно“, заяви посолството.

Дипломатическата мисия нарече инициативата на сенаторите поредна провокация, предназначена да „прикрие престъпленията, извършени от неонацисткия режим в Киев срещу цивилни, включително децата на Донбас“.

„Руската страна е отворена за добросъвестно сътрудничество, за да съдейства за събирането на семейства и деца от двете страни на този трагичен конфликт, като се взема предвид всеки потвърден случай. Вместо това сме свидетели на кампания от лъжи и измислици за „десетки хиляди“ отвлечени непълнолетни, въпреки че предоставеният от Украйна списък включва 339“, добави дипломатическата мисия.

По-рано украинската страна предаде на Русия списък с 339 деца, за които се твърди, че са отвлечени от украинска територия. По време на пресконференция след третия кръг от преговорите в Истанбул, съветникът на руския президент Володимир Медински заяви, че голям брой деца в украинския списък никога не са били в Русия. Освен това 50 имена в списъка принадлежали на възрастни. Някои от децата вече са върнати в Украйна и тази работа продължава, увери руската страна.