Щатски сенатори искат руския посланик да даде обяснение пред Конгреса за отвлечени украински деца
  Тема: Украйна

Щатски сенатори искат руския посланик да даде обяснение пред Конгреса за отвлечени украински деца

30 Октомври, 2025 06:04, обновена 30 Октомври, 2025 06:15 449 6

Руското посолство във Вашингтон категорично отхвърли такава възможност

Щатски сенатори искат руския посланик да даде обяснение пред Конгреса за отвлечени украински деца - 1
Александър Дарчиев, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското посолство във Вашингтон определи като "невъзможни" плановете на американските сенатори да поканят посланик Александър Дарчиев на изслушване за отвлечени руски деца.

По-рано The Hill съобщи, че сенаторите Линдзи Греъм* и Брайън Шац искат да поканят Дарчиев да свидетелства на изслушването в горната камара на Конгреса.

„Всяко руско участие в такова предубедено изслушване е невъзможно“, заяви посолството.

Дипломатическата мисия нарече инициативата на сенаторите поредна провокация, предназначена да „прикрие престъпленията, извършени от неонацисткия режим в Киев срещу цивилни, включително децата на Донбас“.

„Руската страна е отворена за добросъвестно сътрудничество, за да съдейства за събирането на семейства и деца от двете страни на този трагичен конфликт, като се взема предвид всеки потвърден случай. Вместо това сме свидетели на кампания от лъжи и измислици за „десетки хиляди“ отвлечени непълнолетни, въпреки че предоставеният от Украйна списък включва 339“, добави дипломатическата мисия.

По-рано украинската страна предаде на Русия списък с 339 деца, за които се твърди, че са отвлечени от украинска територия. По време на пресконференция след третия кръг от преговорите в Истанбул, съветникът на руския президент Володимир Медински заяви, че голям брой деца в украинския списък никога не са били в Русия. Освен това 50 имена в списъка принадлежали на възрастни. Някои от децата вече са върнати в Украйна и тази работа продължава, увери руската страна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    7 8 Отговор
    да питат зеления пор за избитите руски деца

    06:20 30.10.2025

  • 2 Факт

    8 7 Отговор
    Рашистите (и рашистофилите ) са 100%тови ypoди и престъпници. Дегенерати и oтпaдъци.

    06:22 30.10.2025

  • 3 Мдаа!🤔

    3 2 Отговор
    Украинските деца, зеленски ги продава по две за лев на норвежките педофили! Неслучайно Норвегия е един от най крупните спонсори на нацисткият режим! Това го знае целият свят. Какво общо има тук посланикът на Русия?

    Коментиран от #5

    06:25 30.10.2025

  • 4 Лъжливо овчарче

    2 1 Отговор
    Вместо да лъжат американския народ с поредната антируска кампания (подобна на "намесата на Русия в изборите през 2016-та), корумпираните сенатори да кажат за дейността на фондацията на жената на Кървавия клоун...

    06:29 30.10.2025

  • 5 Мдаа, явно си добър в дисциплината

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа!🤔":

    консумация на руски 💩💩💩. Продължавай щом ти харесва.

    06:29 30.10.2025

  • 6 Кондарев

    0 0 Отговор
    Взели ги за закуска.То бива бива тъпизми но сащинците удариха тъпомера.

    06:32 30.10.2025