Орбан се среща с Тръмп във Вашингтон за обсъждане на енергийни санкции и мирна инициатива

Унгарският премиер Виктор Орбан ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп на 7 ноември във Вашингтон, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Според началника на кабинета на Орбан, Гергей Гуляс, целта на срещата е да се обсъди възможността за среща между САЩ и Русия и да се поиска освобождаване на Унгария от енергийните санкции на САЩ.

Двамата лидери също така ще подпишат споразумения за сътрудничество в енергетиката, отбранителната промишленост, икономиката и финансите. „Някои вече са договорени, а по други дискусиите продължават“, уточни Гуляс.

Орбан вече беше заявил, че цели да сключи широко икономическо споразумение с Вашингтон, за да компенсира ефекта от американските мита върху ЕС. Гуляс допълни, че разговорите с Тръмп могат да включват план за посредничество за мир в Украйна, като срещата предлага възможност да се определи пътна карта за бъдеща среща между САЩ и Русия, която би могла да доведе до руско-украинско мирно споразумение.

По-рано този месец Тръмп обяви, че ще се срещне с Владимир Путин в Будапеща, но срещата бе отложена след отказ на Русия да се съгласи на прекратяване на огъня.

Орбан също така възнамерява да обсъди с Тръмп санкциите на САЩ срещу руските петролни компании „Лукойл“ и „Роснефт“, като Гуляс уточни, че те не засягат пряко вноса на петрол в Унгария, а целта на страната е да получи освобождаване от мерките, за да продължат стабилните доставки на руски газ и суров петрол.

Орбан, дългогодишен съюзник на Тръмп, си представя „златна ера“ в отношенията между САЩ и Унгария и това ще бъде първата им двустранна среща след завръщането на Тръмп в Белия дом.