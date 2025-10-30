Новини
Орбан се среща с Тръмп във Вашингтон за обсъждане на енергийни санкции и мирна инициатива

30 Октомври, 2025 12:09

Унгарският премиер ще обсъди двустранни споразумения и възможна среща между САЩ и Русия

Орбан се среща с Тръмп във Вашингтон за обсъждане на енергийни санкции и мирна инициатива - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Унгарският премиер Виктор Орбан ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп на 7 ноември във Вашингтон, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Според началника на кабинета на Орбан, Гергей Гуляс, целта на срещата е да се обсъди възможността за среща между САЩ и Русия и да се поиска освобождаване на Унгария от енергийните санкции на САЩ.

Двамата лидери също така ще подпишат споразумения за сътрудничество в енергетиката, отбранителната промишленост, икономиката и финансите. „Някои вече са договорени, а по други дискусиите продължават“, уточни Гуляс.

Орбан вече беше заявил, че цели да сключи широко икономическо споразумение с Вашингтон, за да компенсира ефекта от американските мита върху ЕС. Гуляс допълни, че разговорите с Тръмп могат да включват план за посредничество за мир в Украйна, като срещата предлага възможност да се определи пътна карта за бъдеща среща между САЩ и Русия, която би могла да доведе до руско-украинско мирно споразумение.

По-рано този месец Тръмп обяви, че ще се срещне с Владимир Путин в Будапеща, но срещата бе отложена след отказ на Русия да се съгласи на прекратяване на огъня.

Орбан също така възнамерява да обсъди с Тръмп санкциите на САЩ срещу руските петролни компании „Лукойл“ и „Роснефт“, като Гуляс уточни, че те не засягат пряко вноса на петрол в Унгария, а целта на страната е да получи освобождаване от мерките, за да продължат стабилните доставки на руски газ и суров петрол.

Орбан, дългогодишен съюзник на Тръмп, си представя „златна ера“ в отношенията между САЩ и Унгария и това ще бъде първата им двустранна среща след завръщането на Тръмп в Белия дом.


САЩ
Оценка 3.5 от 13 гласа.
Оценка 3.5 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 за радост на лаей нени русофоби хейтъри

    4 1 Отговор
    Орбан се среща с Тръмп във Вашингтон за обсъждане на енергийни санкции и мирна инициатива

    12:16 30.10.2025

  • 2 Факти

    7 10 Отговор
    Време е да врътнем кранчето на руска губерния Унгария.

    12:21 30.10.2025

  • 3 Путин гол от кръста надолу без кон

    3 8 Отговор
    Орби ми прави пълна програма. Супер е! По-добър е от Радито.

    12:24 30.10.2025

  • 4 Архимандрисандрит Бибиян

    4 8 Отговор
    Орган си мисли каде мо е много голем ма каомбоите вече са мо го премерили!

    12:24 30.10.2025

  • 5 Орбанчо

    3 8 Отговор
    Разшири листата на тези чиито з.части целува!

    12:27 30.10.2025

  • 6 Иван Танев

    0 7 Отговор
    Засекретен ли е медицинския картон на Путин?

    Коментиран от #8

    12:30 30.10.2025

  • 7 касата

    4 9 Отговор
    Орбан се оказа по-голям смотаняк и палячо, даже и от педофила Путин!

    12:33 30.10.2025

  • 8 Теню Иванов

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Иван Танев":

    Гледай мед.картон на наркоса колко е брутално фатален. Той бил всекидневно на хим.поддръжка. УжасТ.

    Коментиран от #9

    12:36 30.10.2025

  • 9 Али

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Теню Иванов":

    Да, да ще гледам, ама щом един наркос пляка пусинчо вече повече от три дни, то какво би било ако го подкора някой, който не е нарко. Ще му оправи ауспухът за нула време.

    13:29 30.10.2025