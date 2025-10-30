Новини
Свят »
Ямайка »
Жертвите на урагана "Мелиса" вече са 44

30 Октомври, 2025 23:23, обновена 31 Октомври, 2025 04:09 1 393 3

  • ураган-
  • мелиса-
  • карибско море-
  • ямайка-
  • бермудски острови

Бурята предизвика разрушения в големи части на северните Карибски острови и набра скорост, докато се приближаваше към Бермудските острови

Жертвите на урагана "Мелиса" вече са 44 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
БТА БТА

Броят на жертвите на урагана "Мелиса" достигна 44 души, след като бурята предизвика разрушения в големи части на северните Карибски острови и набра скорост, докато се приближаваше към Бермудските острови, предаде Ройтерс, позовавайки се на официални доклади.

Министърът на информацията на Ямайка каза пред Ройтерс, че е потвърдена смъртта на най-малко 19 души, но властите продължават издирвателните и спасителните операции.

Бурята остави хиляди хора без електричество, отнесе покриви на сгради и разхвърля отломки на голяма площ.

Армията на Ямайка извика персонал от резерва да се яви на служба, за да помогне със спасителните операции.

"Мелиса" достигна сушата в Югозападна Ямайка във вторник като ураган от категория 5 – най-силният ураган, директно удрял карибската държава, и първият силен ураган от 1988 г. насам.

Скоростта на ветровете беше значително над минималното ниво на най-високата степен в класификацията.

Метеоролозите на "АккуУедър" заявиха, че това е вторият по сила атлантически ураган в историята по отношение на силата на вятъра при достигане на сушата.

Според прогнозите щетите и икономическите загуби в западните Кариби се оценяват на стойност между 48 и 52 млрд. долара.

Властите в Хаити, която не беше ударена директно от урагана, но от дни беше изложена на поройни дъждове от бавно придвижващата се буря, съобщиха за 25 смъртни случая, повечето в южния град Пти-Гоав, където река излезе от коритото си.

"Мелиса" удари и Източна Куба, където около 735 000 души бяха евакуирани, но до четвъртък не бяха регистрирани смъртни случаи, въпреки големите поражения по къщите и насажденията.


Ямайка
  • 1 Тов. Членин

    4 1 Отговор
    Ну , в Камчатке все спокойно ..

    23:29 30.10.2025

  • 2 колко жалко

    5 0 Отговор
    И страшно. Всяка стотинка, навсякъде по света, трябва да се влага в борба с природните бедствия. Дано политиците успеят да разберат, че светът драстично бързо отива към гибел, да спрат разправиите и войните, и да
    съсредоточат усилията си в проекти, които да възстановят баланса в природата.

    Коментиран от #3

    23:57 30.10.2025

  • 3 А дано ,

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "колко жалко":

    Ама - Едва ли ..

    00:03 31.10.2025