The Washington Post: САЩ имат доказателства за стотици възможни нарушения на правата на човека от Израел в ивицата Газа

Правителството на САЩ разполага с доказателства за стотици възможни нарушения на правата на човека от израелските сили в ивицата Газа, предаде The Washington Post, позовавайки се на класифициран доклад от Службата на генералния инспектор на Държавния департамент на САЩ.

Според вестника докладът съдържа информация, показваща, че израелските военни са извършили стотици възможни нарушения на правата на човека, чието „разследване ще отнеме години“. Изданието подчертава, че това е първият доклад, в който САЩ „признават мащаба на операциите на Израел в Газа“, който попада под действието на Закона на Лийхи. Съгласно този закон САЩ не трябва да предоставят военна помощ на чуждестранни военни части, които според достоверна информация са извършили груби нарушения на човешките права.

Според The Washington Post докладът е изготвен няколко дни преди влизането в сила на прекратяването на огъня в Газа на 10 октомври.

На 9 октомври Израел и радикалното палестинско движение Хамас, с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция, се споразумяха да изпълнят първата фаза от мирния план, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп. Прекратяването на огъня в Газа влезе в сила на 10 октомври. На 13 октомври Хамас освободи 20-те оцелели израелски заложници и предаде останките на четирима загинали пленници. Израелските власти изразиха недоволство от факта, че радикалите върнаха само четири от 28-те тела. В следващите дни Хамас предаде телата на още 11 израелци на еврейската държава.