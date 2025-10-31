Новини
Свят »
Израел »
The Washington Post: САЩ имат доказателства за стотици възможни нарушения на правата на човека от Израел в ивицата Газа

The Washington Post: САЩ имат доказателства за стотици възможни нарушения на правата на човека от Израел в ивицата Газа

31 Октомври, 2025 05:17, обновена 31 Октомври, 2025 05:24 642 10

  • сащ-
  • израел-
  • газа

Според изданието разследването им "ще отнеме години"

The Washington Post: САЩ имат доказателства за стотици възможни нарушения на правата на човека от Израел в ивицата Газа - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правителството на САЩ разполага с доказателства за стотици възможни нарушения на правата на човека от израелските сили в ивицата Газа, предаде The Washington Post, позовавайки се на класифициран доклад от Службата на генералния инспектор на Държавния департамент на САЩ.

Според вестника докладът съдържа информация, показваща, че израелските военни са извършили стотици възможни нарушения на правата на човека, чието „разследване ще отнеме години“. Изданието подчертава, че това е първият доклад, в който САЩ „признават мащаба на операциите на Израел в Газа“, който попада под действието на Закона на Лийхи. Съгласно този закон САЩ не трябва да предоставят военна помощ на чуждестранни военни части, които според достоверна информация са извършили груби нарушения на човешките права.

Според The Washington Post докладът е изготвен няколко дни преди влизането в сила на прекратяването на огъня в Газа на 10 октомври.

На 9 октомври Израел и радикалното палестинско движение Хамас, с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция, се споразумяха да изпълнят първата фаза от мирния план, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп. Прекратяването на огъня в Газа влезе в сила на 10 октомври. На 13 октомври Хамас освободи 20-те оцелели израелски заложници и предаде останките на четирима загинали пленници. Израелските власти изразиха недоволство от факта, че радикалите върнаха само четири от 28-те тела. В следващите дни Хамас предаде телата на още 11 израелци на еврейската държава.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доказателства

    2 2 Отговор
    за възможни ???

    Коментиран от #8

    05:28 31.10.2025

  • 2 СУМУД

    7 1 Отговор
    Възложител на Геноцида сащ
    Изпълнител исраел

    05:34 31.10.2025

  • 3 Ми тогава?

    9 1 Отговор
    Къде са 1000-те санкции за израел? Къде са ракетите щормшедоу и скалп, всякакво участие на "демократичните " на страната на Палестина?
    Тука очебиещо се вижда целият фалш и на войната в укра и на другите войни. Нас ни заблуждават. Няма никакви "демо...", няма никакви "човешки права" и ала бала... Войните са за намаляване на населението и за ограбване на чужди ресурси. При това има "мръсни договори" с предатели в страните жертви. Всичко е фейк.

    05:42 31.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    Доказателства ИМА,
    но санкции .... НЯМА❗
    Що така бе ЯнкЕ‼️

    06:02 31.10.2025

  • 6 Тези доказателства

    1 1 Отговор
    сега внезапно ли се появиха?

    06:14 31.10.2025

  • 7 Да,бе

    2 1 Отговор
    При геноцид да разследваш за нарушени човешки права /само/ е меко казано подигравка със смърта на хилядите жени и деца.

    06:17 31.10.2025

  • 8 Така е,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Доказателства":

    Като хем искаш да кажеш нещо, хем те е страх, че ще го кажеш.

    06:19 31.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.