Ефектът "Шътдаун": Затворени летища, закъснения и отменени полети в САЩ поради недостиг на авиодиспечери и техници ВИДЕО

The New York Times съобщава за закъснения на полети и временни спирания на няколко летища на Източното крайбрежие на САЩ поради недостиг на авиодиспечери и техници, свързан със спирането на работата на федералното правителство.

На международното летище Орландо закъсненията на полетите са средно 2 часа и 40 минути, според вестника. Някои полети са били закъснели с до 12 часа, а няколко са били отменени. Поради недостиг на персонал за контрол на въздушното движение, международното летище "Джон Ф. Кенеди" в Ню Йорк е наложило спиране на някои полети. На националното летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон са съобщени спирания на полетите следобед и вечерта на 30 октомври.

По-рано министърът на транспорта и изпълняващ длъжността администратор на Националната администрация по аеронавтика и космос (НАСА) Шон Дъфи предупреди, че американските граждани могат да се сблъскат с верижна реакция от закъснения на полети в цялата страна поради недостиг на авиодиспечери и техници в резултат на спирането на дейността на кабинета. Служителят обясни, че авиодиспечерите не получават заплатите си и не са в състояние да осигуряват прехраната на семействата си.

Частичното спиране на работата на федералното правителство на САЩ започна в полунощ на 1 октомври поради липса на финансиране. Това се случи, защото представители на управляващата Републиканска и опозиционната Демократическа партии в Конгреса не успяха да постигнат съгласие по редица разходни пера, включително здравеопазване. Те все още не успяват да постигнат споразумение. Демократи и републиканци се обвиняват взаимно в провокирането на спирането и удължаването му с политически цели.

От 1977 г. насам финансирането на федералното правителство е било прекъсвано повече от 20 пъти поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългият период беше 35 дни - от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. по време на първия мандат на Доналд Тръмп.