Новини
Свят »
Румъния »
Кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав

Кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав

31 Октомври, 2025 11:51 1 022 8

  • дунав-
  • кораб-
  • румъния-
  • круизен кораб-
  • река дунав

Днес сутринта дебитът на Дунав се е повишил и корабът е успял да продължи плаването си

Кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Круизен кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав край селището Гърла Маре в окръг Мехединц, където се срещат границите на Румъния, България и Сърбия, съобщава телевизия Диджи 24. В тази зона нивото на река Дунав е много ниско, посочва медията, предаде БТА.

Круизният кораб е отплавал от Турну Мъгуреле към Виена със 180 пътници и 53 души екипаж. В района на Гърла Маре дебитът на Дунав вчера е бил много намалял – 2600 куб.м. спрямо 3800 куб.м., колкото би трябвало да бъде в този период на годината, и корабът заседнал в пясъчен нанос.

Властите веднага са предприели действия, свързали са се с екипажа и пътниците и са осигурили провизии за няколко дни, тъй като не е било ясно колко дълго ще продължи ситуацията.

Днес сутринта обаче дебитът на Дунав се е повишил и корабът е успял да продължи плаването си, информира Диджи 24.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гърла Маре в окръг Мехединц

    6 0 Отговор
    Абе вие чувате ли се въобще

    Коментиран от #3

    11:55 31.10.2025

  • 2 Баламата

    7 0 Отговор
    Дебитът или нивото или може би струята?

    Коментиран от #4

    11:57 31.10.2025

  • 3 ама вие...нормалне ли сте?

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гърла Маре в окръг Мехединц":

    нормален човек ,не чете статиите тук!

    Четат се само заглавията и коментарите!
    Да знаеш,за другия път...

    11:58 31.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Абе,

    6 1 Отговор
    Марче, да не е дръпнал водата Путин, ма ?!

    12:01 31.10.2025

  • 6 И що не го копат тоя пясък

    3 0 Отговор
    Сухопътна граница ли ще правим ?

    12:05 31.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Колко

    3 0 Отговор
    много мъка има тази клета редакцийка .

    12:25 31.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания