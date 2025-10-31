Круизен кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав край селището Гърла Маре в окръг Мехединц, където се срещат границите на Румъния, България и Сърбия, съобщава телевизия Диджи 24. В тази зона нивото на река Дунав е много ниско, посочва медията, предаде БТА.
Круизният кораб е отплавал от Турну Мъгуреле към Виена със 180 пътници и 53 души екипаж. В района на Гърла Маре дебитът на Дунав вчера е бил много намалял – 2600 куб.м. спрямо 3800 куб.м., колкото би трябвало да бъде в този период на годината, и корабът заседнал в пясъчен нанос.
Властите веднага са предприели действия, свързали са се с екипажа и пътниците и са осигурили провизии за няколко дни, тъй като не е било ясно колко дълго ще продължи ситуацията.
Днес сутринта обаче дебитът на Дунав се е повишил и корабът е успял да продължи плаването си, информира Диджи 24.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гърла Маре в окръг Мехединц
Коментиран от #3
11:55 31.10.2025
2 Баламата
Коментиран от #4
11:57 31.10.2025
3 ама вие...нормалне ли сте?
До коментар #1 от "Гърла Маре в окръг Мехединц":нормален човек ,не чете статиите тук!
Четат се само заглавията и коментарите!
Да знаеш,за другия път...
11:58 31.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Абе,
12:01 31.10.2025
6 И що не го копат тоя пясък
12:05 31.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Колко
12:25 31.10.2025