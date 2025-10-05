Новини
България »
Критично ниско ниво на водата в Дунав край Лом

Критично ниско ниво на водата в Дунав край Лом

5 Октомври, 2025 09:37 444 5

  • лом-
  • дунав-
  • критично ниско ниво

Какви ще са последствията и задава ли се водна криза?

Критично ниско ниво на водата в Дунав край Лом - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това лято река Дунав в българския участък достигна критично ниски нива. Заради маловодието край Лом, в коритото са се образували острови, а водата се е отдръпнала далеч от защитните диги. Само последната седмица нивото при Лом е спаднало с над от половин метър, пише Нова телевизия.

Тони Йорданов е от Лом и следи нивото на реката почти всеки ден.

„Тук съм, стига да не съм на работа. Нивото е доста по-ниско, даже началото на юни беше доста по-ниско, но като няма дъждове така ще е. От година на година все по-зле става“, казва той.

Ниските води се отразяват и на риболова, разказват ломските рибари.

„Има най-вече дребна риба, уклей. Обаче времето и нивото на водата не е постоянно. Сега идва водата, а след един два дни спада. Това абсолютно влияе“, разказва Емил Миланов.

Заради плитчините на реката, корабоплаването от месец юли е затруднено, а фериботът край Оряхово спрял за няколко седмици.

„Характерното тази година е, че много рано настъпиха ниските води на река Дунав, още през месец юли. Така че от месец юли сме в условията на ниско корабоплавателно ниво, а това води до по-малкото натоварване на корабите, които се съобразяват с измерени плитчини по реката и разбира се намаляване на ефективността от превозите“, разкрива инж. Тони Тодоров - директор „Речен надзор“.

При Лом нивото на река Дунав това лято е паднало под 50 сантиметра над морското равнище. През последната седмица се наблюдава леко покачване, но прогнозата е за ново понижаване.

„Следващите десетина дни очакваме бавно понижаване. Това няма да доведе до драстично влошаване на обстановката, но все пак тенденцията е надолу. Опасност за хората няма, но всичко е свързано най-вероятно с климата“, допълни инж. Тони Тодоров.

Местните си спомнят и 23 април 2006 година, когато реката е достигнала 978 сантиметра над морското равнище. А това лято вместо вода, в коритото на реката има гора.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леля Гошо

    1 0 Отговор
    Хм, интересно, това значи че разликата между най ниското и най високото ниво е почти девет метра, уау

    09:43 05.10.2025

  • 2 въпросче

    2 0 Отговор
    Край Лом не е ли валял дъжд?

    09:45 05.10.2025

  • 3 Автора разбира ли написаното?

    4 0 Отговор
    Как водата на Дунав е паднала 50 см под морското равнище край Лом?

    Коментиран от #4

    09:45 05.10.2025

  • 4 на пазара на труда

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Автора разбира ли написаното?":

    все повече навлизат поколенията родители на сегашните локали и малолетни проститутки какво очаквате?

    09:47 05.10.2025

  • 5 ФЕЙК - либераст

    2 0 Отговор
    Путин е виновен! Заприщил е реката! Нищо чудно да вземе да тече нагоре и да залее евросъюза!

    09:52 05.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове