Германска компания откри в Румъния най-модерната фабрика за изолационни материали

Германският посланик в Румъния Ангела Ганингер заяви днес в Търнавени, окръг Муреш, при откриването на най-модерната фабрика за изолационни материали в Централна и Източна Европа, построена от германската група „Кнауф“ за 140 милиона евро, че германските компании продължават да бъдат най-големите преки чуждестранни инвеститори в Румъния. Това предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

„Радвам се да бъда тук днес за церемонията по откриването на новия завод на „Кнауф Инсълейшън“ (Knauf Insulation) в Търнавени. Това събитие бележи не само откриването на свръхмодерно съоръжение, но и важен етап в икономическото и индустриалното развитие на региона. Това е една от многото инвестиции, направени от германски компании в Румъния (…). Взети заедно германските компании остават най-големите преки чуждестранни инвеститори в страната, дори в по-трудни времена за световната икономика. Инвестицията от над 120 милиона евро само в този завод, заедно с допълнителни инвестиции в други части на „Кнауф Груп“, включително „Кнауф Гипс“ (Knauf Gips), на обща стойност над 200 милиона евро, демонстрира привлекателността на Румъния като място за производство и заетост“, каза посланик Ангела Ганингер.

Тя отбеляза, че инвестицията е и отговор на променящата се икономическа среда с цел да се осигури наличието на висококачествени материали във възможно най-кратки срокове.

„Това е от решаващо значение не само за строителната индустрия на Румъния, но и за националната и европейската икономика като цяло особено като се има предвид рискът от прекъсване на веригата за доставки. Важна подкрепа за този проект беше предоставена чрез държавна помощ, отпусната от румънското правителство, което е доказателство за признанието на Румъния, че това е стратегическа инвестиция. Доволна съм, че проектът стана възможен благодарение на силната подкрепа както на местно, така и на регионално ниво. Затова бих искала да благодаря и да поздравя местните власти в Търнавени за успешните им усилия за привличане на тази инвестиция“, подчерта германският посланик.

Тя също така изрази увереност, че новото производствено звено в Търнавени ще играе ключова роля в оформянето на по-зелено и по-устойчиво бъдеще за Румъния и Европа.

По време на церемонията по откриването на фабриката за стъклена минерална вата в Търнавени ръководителят на канцеларията на министър-председателя Мариус Юрка предаде послание от името на министър-председателя Илие Боложан.

Новото производствено съоръжение се счита за важен етап за местния пазар на изолационни материали, тъй като ще допринесе значително за увеличаване на производствения капацитет на Румъния и ще подпомогне развитието на устойчиво строителство.

Фабриката в Търнавени ще има важно регионално икономическо въздействие, като открива над 100 работни места.

На откриването днес присъстваха представители на местната и окръжна власт, както и представители на инвеститора.