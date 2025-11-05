Новини
Свят »
Румъния »
Германска компания откри в Румъния най-модерната фабрика за изолационни материали

Германска компания откри в Румъния най-модерната фабрика за изолационни материали

5 Ноември, 2025 18:01 740 10

  • инвестиции-
  • румъния-
  • фабрика-
  • кнауф-
  • knauf-
  • завод

Германските компании продължават да бъдат най-големите преки чуждестранни инвеститори в Румъния

Германска компания откри в Румъния най-модерната фабрика за изолационни материали - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският посланик в Румъния Ангела Ганингер заяви днес в Търнавени, окръг Муреш, при откриването на най-модерната фабрика за изолационни материали в Централна и Източна Европа, построена от германската група „Кнауф“ за 140 милиона евро, че германските компании продължават да бъдат най-големите преки чуждестранни инвеститори в Румъния. Това предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

„Радвам се да бъда тук днес за церемонията по откриването на новия завод на „Кнауф Инсълейшън“ (Knauf Insulation) в Търнавени. Това събитие бележи не само откриването на свръхмодерно съоръжение, но и важен етап в икономическото и индустриалното развитие на региона. Това е една от многото инвестиции, направени от германски компании в Румъния (…). Взети заедно германските компании остават най-големите преки чуждестранни инвеститори в страната, дори в по-трудни времена за световната икономика. Инвестицията от над 120 милиона евро само в този завод, заедно с допълнителни инвестиции в други части на „Кнауф Груп“, включително „Кнауф Гипс“ (Knauf Gips), на обща стойност над 200 милиона евро, демонстрира привлекателността на Румъния като място за производство и заетост“, каза посланик Ангела Ганингер.

Тя отбеляза, че инвестицията е и отговор на променящата се икономическа среда с цел да се осигури наличието на висококачествени материали във възможно най-кратки срокове.

„Това е от решаващо значение не само за строителната индустрия на Румъния, но и за националната и европейската икономика като цяло особено като се има предвид рискът от прекъсване на веригата за доставки. Важна подкрепа за този проект беше предоставена чрез държавна помощ, отпусната от румънското правителство, което е доказателство за признанието на Румъния, че това е стратегическа инвестиция. Доволна съм, че проектът стана възможен благодарение на силната подкрепа както на местно, така и на регионално ниво. Затова бих искала да благодаря и да поздравя местните власти в Търнавени за успешните им усилия за привличане на тази инвестиция“, подчерта германският посланик.

Тя също така изрази увереност, че новото производствено звено в Търнавени ще играе ключова роля в оформянето на по-зелено и по-устойчиво бъдеще за Румъния и Европа.

По време на церемонията по откриването на фабриката за стъклена минерална вата в Търнавени ръководителят на канцеларията на министър-председателя Мариус Юрка предаде послание от името на министър-председателя Илие Боложан.

Новото производствено съоръжение се счита за важен етап за местния пазар на изолационни материали, тъй като ще допринесе значително за увеличаване на производствения капацитет на Румъния и ще подпомогне развитието на устойчиво строителство.

Фабриката в Търнавени ще има важно регионално икономическо въздействие, като открива над 100 работни места.

На откриването днес присъстваха представители на местната и окръжна власт, както и представители на инвеститора.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 име

    8 6 Отговор
    Ауу, ше се разширява ли кнауф?! А колко загубиха като си продадоха бизнеса в Русия щото слушат Mъpcyлите?!

    18:04 05.11.2025

  • 3 Р-я и Б-я

    12 4 Отговор
    Не искат германците такъв завод при тях, нито завод за боеприпаси. Замърсявали въздуха, земята и храната. И отделно можело да гръмнат.
    В задния двор на Европа може, там са послушни аборигени.

    18:05 05.11.2025

  • 4 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Хаха.А заводът на Кнауф Гипс Донбасс» в Соледар къде е?

    18:06 05.11.2025

  • 5 Иван

    6 4 Отговор
    20 милиона германци ще се преселят да живеят в България, Румъния и Русия.

    18:07 05.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    Заводът за барут в Румъния ще струва 500 млн а същия в България 2 млрд.Яко ще се краде

    Коментиран от #10

    18:09 05.11.2025

  • 7 ама защо

    8 1 Отговор
    Никой не иска при ганчо комуниста да инвестира .

    18:10 05.11.2025

  • 8 Да не

    7 3 Отговор
    са луди да инвестират в най - корумпираната държава в ЕС , а за съдебната система да не говорим .

    Коментиран от #9

    18:13 05.11.2025

  • 9 Шопо

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да не":

    Към днешна дата Кнауф България ЕООД е работно място за над 200 служители, по - голямата част от които са в заводите в гр.Видин и с. Медникарово.

    18:19 05.11.2025

  • 10 и кой ще краде

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Същите комунисти които крадат още от 9.септември. Нищо ново под слънцето, само името различно

    18:28 05.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания