Румъния: Засилването на сътрудничеството с България е важно
Румъния: Засилването на сътрудничеството с България е важно

12 Ноември, 2025 21:21 628 11

Членката на ЕС и НАТО има 650-километрова сухопътна граница с Украйна и многократно руски дронове са нарушавали въздушното ѝ пространство

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румъния трябва да изгради по-близки връзки с черноморските си съюзници, за да ѝ помогнат да защити от руските заплахи енергийните проекти, които ще я превърнат в един от най-големите производители на газ от 2027 г., според представен днес проект за Национална отбранителна стратегия, съобщава Ройтерс, предаде БТА.

Членката на ЕС и НАТО има 650-километрова сухопътна граница с Украйна и многократно руски дронове са нарушавали въздушното ѝ пространство през последните два годни, а плаващи мини са откривани в Черно море по ключови търговски и енергийни маршрути, напомня агенцията.

Офшорният газов проект "Нептун Дийп", който е съвместна собственост на ОМВ Петром - мажоритарно контролирана от австрийския гигант ОМВ, и румънския държавен производител на газ Ромгаз, ще се очаква да добие първите количества газ през 2027 г., превръщайки Румъния в най-големия производител на синьо гориво в ЕС.

Националната отбранителна стратегия на страната за 2025-2030 г., представена от президента центрист Никушор Дан днес, посочва, че Румъния ще засили сътрудничеството си с Турция и България, за да защити критичната енергийна и телекомуникационна инфраструктура.

"Военните действия на Русия, нейната агресия срещу Украйна и, особено след 2014 г., значителната мобилизация на Кримския полуостров застрашават сигурността в черноморския регион, излагайки на риск сигурността на корабоплаването и експлоатацията на енергийните ресурси", се посочва в проектодокумента.

"Засилването на сътрудничеството с Турция и България като страни съюзнички, но също и с други (черноморски държави), е важно в този контекст", се отбелязва в него.

Стратегията, която ще бъде предложена за обществени дебати в продължение на около две седмици, преди да бъде изпратена за одобрение в парламента, посочва още, че стратегическото партньорство на Румъния със САЩ е от "изключителна важност".

Вашингтон наскоро обяви, че ще изтегли част от войниците си в Румъния и Никушор Дан каза, че страната е в разговори с други съюзници от НАТО за потенциалното им заместване.

В стратегията се отбелязва, че Румъния ще разгледа възможността за пускане на миноритарни дялове на държавни енергийни компании на борсата.

Кибератаките, корупцията и слабият институционален капацитет са определени в стратегията като някои от основните рискове за националната сигурност на страната. Потенциално забавяне на европейската интеграция на съседките Молдова и Украйна също би увеличило рисковете за сигурността на Румъния, се посочва още в документа.

Стратегията предвижда още драстично ограничаване на явлението корупция чрез координирани усилия на институциите, включително на разузнавателните служби, информира Аджерпрес.

"Разузнавателните служби ще участват в борбата срещу корупцията, но не в етапа на разследването и съдебния процес", уточни държавният глава, като добави, че те само ще събират данни за това явление.

Президентът съобщи още, че на 24 ноември ще се състои заседание на Върховния съвет за национална отбрана по темата за Националната отбранителна стратегия, като предстои на 26 ноември тя да бъде представена в парламента.


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🤜🏻🇲🇰🪓

    4 5 Отговор
    Бойко какво ще им пологне няма един кораб като хората, няма ПВО, няма танкове, няма гаубици, няма Страйкъри, има само строшени Ф-16.

    21:24 12.11.2025

  • 3 Боко

    3 2 Отговор
    🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃

    21:27 12.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Боцко

    4 2 Отговор
    ГЕРБ🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃 в атака!

    21:29 12.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 1488

    4 1 Отговор
    ромьния, ядрения щит на бг

    Коментиран от #9, #10

    21:33 12.11.2025

  • 8 Факт

    4 2 Отговор
    Част от инициативата Три Морета, която ни отреди да бъдем пояс фронтови държави.

    21:36 12.11.2025

  • 9 Аре

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "1488":

    научи са да пишеш на български....ще ти трябва много скоро

    21:42 12.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ади нема нужда

    3 0 Отговор
    Мерси

    21:47 12.11.2025

