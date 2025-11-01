Китай възобновява доставките за САЩ на чипове от базираната в страната нидерландска компания Nexperia

САЩ и Китай се споразумяха да възобновят доставките на чипове от базираните в азиатската страна съоръжения на нидерландската компания Nexperia, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според тях споразумението е постигнато на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин в Пусан, Южна Корея. Белият дом, който се готви да публикува документ, изясняващ подробностите по търговското споразумение между Вашингтон и Пекин, ще обяви официално възобновяването на доставките на чипове на Nexperia.

Nexperia произвежда микрочипове за европейската автомобилна и потребителска електроника. Проблемите с доставките на продуктите ѝ вече започнаха да се отразяват на автомобилната индустрия и заплашват с мащабни прекъсвания на производството, съобщава The Wall Street Journal.

На 12 октомври нидерландското Министерство на икономиката обяви, че „законът за наличността на стоки“ – мярка, използвана в изключителни случаи за защита на стратегически активи – е бил приложен срещу Nexperia, компания, собственост на китайския концерн Wingtech. Два дни по-късно Апелативният съд в Амстердам постанови да отстрани главния изпълнителен директор на Nexperia Джан Сюежен от длъжност и да назначи временен директор на негово място.

Всички акции на Nexperia Holding с изключение на една бяха прехвърлени на независим мениджър. В отговор, според Bloomberg, Китай наложи ограничения за износ на Nexperia, като забрани на китайското дъщерно дружество на компанията и нейните подизпълнители да изнасят някои компоненти извън страната.