Лидерът на опозицията в Тайван: НАТО излъга, че няма да се разширява на Изток - това е причината за войната в Украйна
  Тема: Тайван

Лидерът на опозицията в Тайван: НАТО излъга, че няма да се разширява на Изток - това е причината за войната в Украйна

1 Ноември, 2025 05:27, обновена 1 Ноември, 2025 05:45

Джън Ливен встъпва в длъжност като водач на партия Гоминдан

Лидерът на опозицията в Тайван: НАТО излъга, че няма да се разширява на Изток - това е причината за войната в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Чен Ли-вун, новият лидер на основната опозиционна партия в Тайван - "Гоминдан", заяви пред Deutsche Welle, че разширяването на НАТО на изток е основната причина за конфликта в Украйна.

Политикът трябва да встъпи в длъжност като лидер на най-старата партия в Азия на 1 ноември.

„НАТО обеща на Русия да не се разширява на изток, но многократно нарушаваше това и в крайна сметка достигна границите на Русия. Това е основната причина за конфликта в Украйна“, каза Чен Ли-вун.

Тя подчерта, че ако страните от НАТО бяха изоставили плановете си за присъединяване на Украйна, „този проблем нямаше да възникне“.

Чен Ли-вун възрази срещу репортер, който в зададен въпрос нарече Русия диктатура. „Русия се демократизира от много години. Няма перфектна демокрация в света; дори американската демокрация днес има много проблеми, изискващи реформи. Но Путин е демократично избран президент“, отбеляза политикът.

Тя призова за „прагматично решение“ на международните спорове. „Ако всеки настоява за собствените си политически искания или политическа пропаганда, много въпроси ще бъдат невъзможни за разрешаване и всички просто ще говорят, без да обръщат внимание един на друг“, добави тя.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато остатъците от Гоминдана, водени от Чан Кайшъ (1887-1975), се изтеглят на острова след поражението в Китайсаката гражданска война. Гоминдана е опозиционна партия, а управляващата партия на острова е Демократическата прогресивна партия. Според официалната позиция на Пекин, Тайван е един от регионите на Китай.


Тайван
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наистина

    15 1 Отговор
    Абсолютно вярно.

    05:49 01.11.2025

  • 2 Няма нужда да научаваме това от Тайван

    9 2 Отговор
    Всеки честен мислещ човек го знае, дори и Русия да не му харесва.
    Проблема е че без враг, как ще съществува бизнеза с НАТО в Европа? Як бизнес не само с добре платени кадри но и оръжеен и с сигурни проценти за политиците! Ковид бизнеса ряпа да яде!
    А кой друг враг освен Русия може да свърши тази работа? А ако не бъде предизвиквана Русия непрекъснато, как ще се задвижи колелото?

    06:00 01.11.2025

  • 3 вехтия

    11 2 Отговор
    дори и в тайван са прозрели тази истина.само нащи евротикви се правят на гръмнати

    06:05 01.11.2025

  • 4 Казва

    0 0 Отговор
    Кун Тан Дин !

    06:07 01.11.2025

  • 5 Света е наясно

    10 1 Отговор
    С истината. НАТО по своята същност е САЩ и е лъжец. Всъщност той е който предизвика войната. А сега се прави на миротворец, въпреки че е пряк участник и агресор.

    06:08 01.11.2025

  • 6 бай Бай

    3 1 Отговор
    Света вижда и знае кой какво защо.
    Само евродебилията се криви наобратно да е все
    .

    06:13 01.11.2025