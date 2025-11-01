Чен Ли-вун, новият лидер на основната опозиционна партия в Тайван - "Гоминдан", заяви пред Deutsche Welle, че разширяването на НАТО на изток е основната причина за конфликта в Украйна.

Политикът трябва да встъпи в длъжност като лидер на най-старата партия в Азия на 1 ноември.

„НАТО обеща на Русия да не се разширява на изток, но многократно нарушаваше това и в крайна сметка достигна границите на Русия. Това е основната причина за конфликта в Украйна“, каза Чен Ли-вун.

Тя подчерта, че ако страните от НАТО бяха изоставили плановете си за присъединяване на Украйна, „този проблем нямаше да възникне“.

Чен Ли-вун възрази срещу репортер, който в зададен въпрос нарече Русия диктатура. „Русия се демократизира от много години. Няма перфектна демокрация в света; дори американската демокрация днес има много проблеми, изискващи реформи. Но Путин е демократично избран президент“, отбеляза политикът.

Тя призова за „прагматично решение“ на международните спорове. „Ако всеки настоява за собствените си политически искания или политическа пропаганда, много въпроси ще бъдат невъзможни за разрешаване и всички просто ще говорят, без да обръщат внимание един на друг“, добави тя.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато остатъците от Гоминдана, водени от Чан Кайшъ (1887-1975), се изтеглят на острова след поражението в Китайсаката гражданска война. Гоминдана е опозиционна партия, а управляващата партия на острова е Демократическата прогресивна партия. Според официалната позиция на Пекин, Тайван е един от регионите на Китай.