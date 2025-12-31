Новини
Украйна се е съгласила да отстъпи територия още по време на преговорите със САЩ през март
  Тема: Украйна

Украйна се е съгласила да отстъпи територия още по време на преговорите със САЩ през март

31 Декември, 2025 12:55 1 487 89

Става дума за 20% от територията на страната

Украйна се е съгласила да отстъпи територия още по време на преговорите със САЩ през март - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Стана ясно, че по време на преговори с американските си колеги в Рияд на 11 март, украинските власти за първи път се съгласиха да отстъпят приблизително 20% от територията на страната, за да постигнат мирно споразумение. The New York Times (NYT) съобщи това, позовавайки се на източници.

„За първи път Владимир Зеленски заяви чрез своите хора, че е готов да се откаже от 20% от страната си, за да постигне мир“, каза неназован американски служител.

Според представител на американската делегация, представителят на САЩ в ООН Майкъл Уолц е дал на секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров маркер и го е помолил да отбележи евентуалната бъдеща граница на карта. Умеров начерта линия по линията на контакт, обгради Запорожката атомна електроцентрала и отряза Кинбърнската коса с линия. Той обясни, че контролът над косата ще позволи на украинските кораби да влизат в пристанището на Николаев. Американски служител заяви, че Украйна се е оказала „в капан“ след това решение.

На тази среща беше обсъден и статутът на Крим. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио тогава заяви, че САЩ са готови да признаят Крим за руска територия, но няма да искат от Украйна или ЕС да направят същото.


САЩ
  • 1 Курд Околянов

    24 7 Отговор
    Опит за покушение на Императора. И сега ще има "империята отвръща на удара".

    12:56 31.12.2025

  • 2 Пустиня(к)

    12 4 Отговор
    Ми, аде, де, кво чака?

    12:56 31.12.2025

  • 3 ГЛЕДАЙ ТИ

    15 7 Отговор
    А Одеса руска ли е?

    Коментиран от #12

    12:58 31.12.2025

  • 4 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    13 11 Отговор
    Украина умре....... В преносен смисъл,де.

    12:58 31.12.2025

  • 5 референдум

    21 6 Отговор
    а стига бе нали вчера зеления рече че той земя не дава и гражданите трябвало да решат .

    Коментиран от #49

    12:59 31.12.2025

  • 6 БОРИС ДЖОНСЪН

    19 8 Отговор
    Ама как само ги излъгах тези окраинци да започнат тази война. Чак ми е кеф.

    12:59 31.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Фейк на часа

    16 5 Отговор
    Пускате поредните фейкове за да жалим укрите защото следващите дни ги чакат празнични фоерверки.

    Вие четете ли си сами ВАШИТЕ статиите тук ОТПРЕДИ 3 ДЕНА, където Зеленски преди срещата с Тръмп заяви, че никакви територии няма да отстъпва?

    13:00 31.12.2025

  • 9 Варна 3

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пезевенк":

    А като цяло не са ли от Централна Азия?

    13:01 31.12.2025

  • 10 Фейк нюз

    8 2 Отговор
    Украйна никога не се 3е съгласявала на това.

    13:02 31.12.2025

  • 11 ФЕЙК НЮЗ

    6 11 Отговор
    Типично за другарите путинисти.....от ДС.

    13:04 31.12.2025

  • 12 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    6 20 Отговор

    До коментар #3 от "ГЛЕДАЙ ТИ":

    Одеса е Украйна и никога не се продава!

    Коментиран от #16, #17, #41

    13:04 31.12.2025

  • 13 Вашето мнение

    15 4 Отговор
    Сега ще отстъпи и Одеса. Още да слушат нациското сборище на мърцуля и украйна ще е само лвов.

    13:04 31.12.2025

  • 14 ЯВНО

    9 7 Отговор

    До коментар #7 от "Пезевенк":

    Тебе византийци и османците доста са те еб...и. Явно ти харесва.

    13:04 31.12.2025

  • 15 Механик

    15 5 Отговор
    Да де, ама онзи ден писахте какво е казал Зели, а именно : "Аз земя за раздаване нямам". Тоест или тогава с те излъгали, или сега лъжете, или Зели не помни кога какво е приказвал, което никак няма да ме учуди, предвид това което съм чел по повод на действието върху човешкия организъм на психотропните субстанции .
    п.п.
    Абе, кво стана с "Мир чрез сила" и "Ще победим Русия на бойното поле"??? М?

    13:04 31.12.2025

  • 16 ДА НЕ СЕ ОКАЖЕ ДРУГО

    14 4 Отговор

    До коментар #12 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    След месец.

    13:05 31.12.2025

  • 17 Механик

    17 7 Отговор

    До коментар #12 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Че кой ви кара да я продавате бе? Путин ще си я вземе без да ви даде и пукнат цент.
    Ще ми продават те... Пууу!

    13:07 31.12.2025

  • 18 Тома

    9 4 Отговор
    Пореден гърч на зеления клоун с бяло носле...
    Съпоставете това инфо с публичното му поведение в режим "пъчене"!
    Квартал 95 на квадрат.
    Членопианист.

    13:07 31.12.2025

  • 19 гост

    5 10 Отговор
    Украйна от нищо не се е отказала , поредните тръмпистки простотии на услужливи " говорители" !! Умеров е начертал линия по която да се договори прекратяване на огъня и евентуално да се подпише споразумение за ВРЕМЕННО окупирани територии !! Никой НИКОГА нито в Украйна нито в ЕС не си е и помислял да ги признава за руски !!! И няма и да си помисли !! Надежди и мечти на оранжевия пуек , който скоро ще бъде бламиран дори от собствената си партия , което вече го докарва до бяс !!

    Коментиран от #21, #23, #24

    13:08 31.12.2025

  • 20 Аз съм веган

    6 8 Отговор
    Свърши ли войната, Бензиностанцията се разпада.

    Коментиран от #25

    13:08 31.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Вашето мнение

    10 5 Отговор
    Явно и тази нова година бандерюгите ще я посрещат в укритията, както им се полага. Може би един ден ще разберът, че курабийките дето са яли от нюлънд им излизат през носа.

    Коментиран от #28

    13:09 31.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН

    5 8 Отговор

    До коментар #25 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT":

    Също продължава, вервай ми.

    Коментиран от #27, #36

    13:11 31.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Я пъ тоа

    3 8 Отговор

    До коментар #22 от "Вашето мнение":

    Курабийките на Нюланд, излизат през носа на Путин....

    13:12 31.12.2025

  • 29 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН

    4 7 Отговор
    Колкото по бързо, толкова по добре

    13:13 31.12.2025

  • 30 НЯКОЙ

    3 1 Отговор
    По малко лъжи

    13:13 31.12.2025

  • 31 СССР е отврат

    2 8 Отговор
    Путин е съветски гражданин и всички народи от бившите съветски републики с изключение на Русия се страхуват от него. Затова трябва страните от бившия СССР (без Русия) да се превъоръжат, за да защитят независимостта си.

    13:14 31.12.2025

  • 32 ФЕЙК НЮЗ

    2 6 Отговор
    Типично за другарите путинисти....

    13:14 31.12.2025

  • 33 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН

    2 6 Отговор
    За да има мир в Украйна. Това е решението.

    13:15 31.12.2025

  • 34 Ъхъ!!!

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пезевенк":

    Явно много ти шепнат гласове от КГБ! Иди на психиатър да ти предпише лечение! И спри да четеш книжките на Коминтерна - ще ти се отрази добре на психиката и душевното здраве.

    13:16 31.12.2025

  • 35 Варна 3

    2 8 Отговор
    Руският език се е появил, когато се е създал старобългарският, а след него и украинският когато Лермонтов създава руската азбука. Всички думи в руския език са КРАДЕНИ и с ПРОМЕНЕНО ЗНАЧЕНИЕ НА НЯКОИ ОТ ДУМИТЕ.

    Коментиран от #44

    13:17 31.12.2025

  • 36 хо-хо !

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН":

    На дребни лъжци като теб - никой не вярва ! Новата година на бандерофилите ще ви донесе само разочарования и късане на нерви - вервай ми !

    13:17 31.12.2025

  • 37 ПОКРОВСК и КУПЯНСК

    3 4 Отговор
    Новите гробници на путинистите. За какви територии бълнува Путин.

    Коментиран от #39, #40

    13:17 31.12.2025

  • 38 стоян георгиев

    4 2 Отговор
    20% не е достатъчно. 99% за РФ, а 1% на границата с Полша, под полско управление. Агресивните бандеровци са заплаха за Европа и световния мир.

    13:17 31.12.2025

  • 39 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "ПОКРОВСК и КУПЯНСК":

    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:18 31.12.2025

  • 40 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "ПОКРОВСК и КУПЯНСК":

    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #46

    13:18 31.12.2025

  • 41 Знае

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Вие Украйна продадохте за 5 милиарда долара през 2014 година на наглосаксоюдеите, та и една Одеса няма да препродадете на руснаците !?! Не аз , а лично раздаващата курабийки на противоконситуционния Майдан през 2014 година , Витория Нюланд се похвали , че САЩ са платили 5 милиарда долара за организирането и провеждането на този противоконституционен Майдан.

    Коментиран от #43, #45

    13:18 31.12.2025

  • 42 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН

    3 3 Отговор
    Новогодишно пожелание. Ша да сбъдне, вервайте ми.

    13:18 31.12.2025

  • 43 Путин в шаш

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "Знае":

    Требваше да прати Соловьов и Захарова в Украйна. Курабийки да раздават. А не сега руснаците да гинат като плъхове в Украйна.

    Коментиран от #50, #53

    13:21 31.12.2025

  • 44 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Варна 3":

    Не крадени, а взаимствани от славянската азбука. Всички западни страни пишат на латиница, която са взаимствали от Римската империя. Не са я откраднали.

    13:21 31.12.2025

  • 45 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    4 9 Отговор

    До коментар #41 от "Знае":

    Украйна няма нищо общо с Русия. Украински мъже в армията на Руската империя са освобождавали България от османско нашествие в Шипка през 1870те и завинаги си остават братски. С нахлуването на Русия в Украйна ще се повтори поредната асимилация на украинският народ. Слава на Украйна!

    Коментиран от #47, #48

    13:22 31.12.2025

  • 46 И ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯТА

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT":

    На Путин е в пълен ход.....

    Коментиран от #51

    13:22 31.12.2025

  • 47 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:23 31.12.2025

  • 48 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Демилитаризацията на урки продължава

    13:23 31.12.2025

  • 49 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "референдум":

    Чети добре. Пише, да отстъпят. За признаване, все още не става въпрос.

    13:23 31.12.2025

  • 50 Виждаме

    3 3 Отговор

    До коментар #43 от "Путин в шаш":

    6000/60, 1000/20 и т.н. да си лъжец не показваш само твоето падение, показваш и фашизма залял Украйна и запада.

    Коментиран от #73

    13:23 31.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН

    2 1 Отговор
    Това е решението, и Украйна ясно го разбира....но не и Путин.

    13:24 31.12.2025

  • 53 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Путин в шаш":

    Свидливият плаща двойно! Руснаците трябваше да изпратят тир с долари и автобуси с биячи на Майдана и война нямаше да има.

    13:25 31.12.2025

  • 54 САЩ използва Украйна

    1 2 Отговор
    за да раздели Европа и Русия и да източи и унищожи Европа!

    Коментиран от #60

    13:25 31.12.2025

  • 55 Григор

    3 2 Отговор
    Глупости на търкалета! Няма такъв филм! Украйна никога не се е съгласявала да преговаря за територии. Планът от 20 точки, който Зеленски занесе в САЩ и който е изготвен съвместно с Европейския съюз, не съдържа точка за териториите. Не съдържа и точка за отказ от членство в НАТО. За сметка на това съдържа смешна и абсурдна точка; Запорожската АЕЦ да се експлоатира съвместно от САЩ и Украйна, при положение,че тя от години е под руски контрол. Пълен абсурд! И с тоя план щели да спрат войната. Как? Та той за нищо не става!
    Що се отнася до тези 20% от Донбас, които Украйна все още контролира, ситуацията е следната. Преди време Путин предложи Украйна да се изтегли от тая зона. Отказаха му, като заявиха,че те за територии няма да преговарят. Сега Путин заявява, че за Русия вече не представлява интерес изтеглянето на украинските войски от тия 20%. Разбирай; ще си ги вземем сами. Сега Украйна излиза с предложение тия 20% да се обявят за свободна икономическа зона. Тоест, да са ничии. От това предложение Русия не се интересува, защото вече са казали какво ще правят с тези 20%.

    13:26 31.12.2025

  • 56 Винкело

    3 1 Отговор
    Много обичат тука еврожълтъците да броят руските жертви. Никога няма да разберат, те всъщност го разбират, но няма да си признаят: и три милиона да ги изкарат руските жертви, срещу тях Русия получава шест милиона нови руснаци, територия колкото България с всичките й земни, подземни и надземни богатства. Пък вие си бройте, бройте си...

    Коментиран от #58

    13:26 31.12.2025

  • 57 ФЕЙК НЮЗ

    2 0 Отговор
    Типично за БСП путинистите, с привкус на ДС.

    13:27 31.12.2025

  • 58 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Винкело":

    Русия получава смърт на руснаци...СЕГА..а за териториите Путин яко са окопава там, щото нон стоп го бомбят. Бомбят и ...РУСИЯ.

    Коментиран от #63

    13:28 31.12.2025

  • 59 СВОто на ПУТИН

    1 0 Отговор
    Доведе Бомбенето на Русия...по план.

    13:29 31.12.2025

  • 60 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "САЩ използва Украйна":

    Оръжие на САЩ бомби Русия.....Путин сам си го изпроси.

    Коментиран от #67

    13:30 31.12.2025

  • 61 Евроатлантик

    2 2 Отговор
    Пожелавам си през новата 2026 година ,рашистофилите по света рязко да намалеят като бройка,(по един или друг начин) !

    Коментиран от #89

    13:31 31.12.2025

  • 62 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Още в началото на СВО, Русия трябваше да извърши ядрени удари с малка мощност по украинското президентство, военен щаб и парламент. Така щяха да се избегнат милионите жертви в последвалата конвенционална война

    13:31 31.12.2025

  • 63 И да се напъваш и да не се напъваш

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Я пъ тоа":

    Украйна ще е от Днепър на запад! Това бе ясно от момента в който вкараха Украйна във война с Русия!

    Коментиран от #66

    13:31 31.12.2025

  • 64 Путин проспа МАЙДАНА

    1 2 Отговор
    Явно е бил на бутилка водка.

    13:32 31.12.2025

  • 65 Даниел Немитов

    0 0 Отговор
    Това е типична новина за радио ЕЧК (една чистачка каза)!!!

    13:32 31.12.2025

  • 66 Байдън разпореди война в Украйна

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "И да се напъваш и да не се напъваш":

    Путин изпълни чинно........голем смех

    Коментиран от #69, #75

    13:33 31.12.2025

  • 67 Я пъ тоя, я пъ оня

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Я пъ тоа":

    Това са фактите. САЩ вкара Украйна във война за да раздели Европа и Русия и да източи и унищожи Европа! Всичко се случва пред теб и имаш избор да си глупава или умна!

    Коментиран от #70

    13:34 31.12.2025

  • 68 ФЕЙК НЮЗ

    1 1 Отговор
    Наивни сте другари путинисти, много наивни....

    13:34 31.12.2025

  • 69 Не бе

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "Байдън разпореди война в Украйна":

    Байдън разпореди Украйна да е от Днепър на запад. Пак деградиралият запад залят от фашизъм опря до глупави деца, като в края на фашизма през ВСВ.

    Коментиран от #72

    13:35 31.12.2025

  • 70 Байдън разпореди война в Украйна

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Я пъ тоя, я пъ оня":

    Путин изпълни чинно...какво друго му остана на кремълския сатрап.
    Дано утре Тръмп не разпореди Русия да нападне...Китай.

    Коментиран от #71

    13:36 31.12.2025

  • 71 Не бе

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Байдън разпореди война в Украйна":

    Байдън разпореди да унищожат Европа, но на теб ко ли ти пука за Европа! Пак фашизма опря до глупави деца, като в края на ВСВ.

    Коментиран от #76

    13:37 31.12.2025

  • 72 Байдън разпореди война в Украйна

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "Не бе":

    И бомбенето на Русия....Путин изпълнява тия задачи чинно и немедленно.

    Коментиран от #77

    13:37 31.12.2025

  • 73 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Виждаме":

    Копей, прочети действията на Хитлер преди ВСВ и по време на ВСВ и ще видиш същите действия при путлера. Спрете с руската пропаганда за украински фашизъм, защото това е просто смешно.

    Коментиран от #81

    13:38 31.12.2025

  • 74 ЗРИТЕЛ

    0 0 Отговор
    ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВА .....

    13:38 31.12.2025

  • 75 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Байдън разпореди война в Украйна":

    Дори Байдън, на когото Зеленски измъкна стотици милиарди американски пари, прояви разум и не задейства член 5 на НАТО. Удри с атома Владимир Владимирович! Слаби заряди по мостове, гари, щабове, парламента и президентството.

    Коментиран от #78

    13:38 31.12.2025

  • 76 Байдън разпореди война в Украйна

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Не бе":

    Европа си живее живота. Дъртака кремълски да му мисли. Него го бомбят украинците.

    Коментиран от #79

    13:38 31.12.2025

  • 77 Така е малчо

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Байдън разпореди война в Украйна":

    Байдън разпореди Украйна да е от Днепър на запад. Пак фашизма залял запада опря до глупави деца, като в края на ВСВ.

    13:38 31.12.2025

  • 78 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "стоян георгиев":

    Къв член 5 бре....Украйна не е член на НАТО, ама кой да знае.

    Коментиран от #87

    13:39 31.12.2025

  • 79 Така е малчо

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Байдън разпореди война в Украйна":

    Байдън разпореди воина в Украйна, за да източи и унищожи Европа, но на теб ко ти дреме за Европа! Пак фашизма залял запада опря до глупави деца, като в края на ВСВ.

    Коментиран от #82

    13:40 31.12.2025

  • 80 ФЕЙК НЮЗ

    0 1 Отговор
    Типично за БСП путинистите.....колко са нещастни.

    13:41 31.12.2025

  • 81 Така е тъ пей

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Хахахаха":

    Виждаме същите действия от деградиралият и залят с фашизъм запад като през ВСВ. Лъжи, кражби и пропаганда срещу Русия!

    13:41 31.12.2025

  • 82 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #79 от "Така е малчо":

    Путин пък точи ЯКО РУСИЯ.....отгоре на това и Зеленски го бомби...срам за Путин, голем срам.

    Коментиран от #86

    13:42 31.12.2025

  • 83 ФЕЙК НЮЗ

    0 1 Отговор
    Жалко путинисти, в кой век живеете

    13:43 31.12.2025

  • 84 Бай той Толстой

    2 0 Отговор
    Късно е,бате.И Одеса заминава!Продължавай да се въртиш на чвора!

    13:43 31.12.2025

  • 85 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Атом! Газ, чорапи, ръкавици! Всички щабове, президентство на Зеленски, парламента, мостове, жп гарите, където се сменят колелата на влаковете по два атомни удара с ограничена мощност и войната ще приключи за един ден до пладне .

    13:43 31.12.2025

  • 86 Ами нас българите ни интересува

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Я пъ тоа":

    как точат Европа. Дреме ти на теб за Европа. Фашизма залял запада те е изкарал да показваш деградацията им.

    13:45 31.12.2025

  • 87 свободния свят

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Я пъ тоа":

    Става дума за уж руските ракети в Полша и Румъния. Байдън каза, че са украински и не задейства член 5ти.

    13:45 31.12.2025

  • 88 ФЕЙК НЮЗ

    0 0 Отговор
    Бсп путинисти с промити комунистически мозъци, кво друго могат да измислят

    13:46 31.12.2025

  • 89 Бай той Толстой

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Евроатлантик":

    Аз ще бъда до теб и до жена ти.Даже върху жена ти.Ти ще си до мен и нея!Каква Поза харесваш,моето дете?

    13:46 31.12.2025