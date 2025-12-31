Стана ясно, че по време на преговори с американските си колеги в Рияд на 11 март, украинските власти за първи път се съгласиха да отстъпят приблизително 20% от територията на страната, за да постигнат мирно споразумение. The New York Times (NYT) съобщи това, позовавайки се на източници.

„За първи път Владимир Зеленски заяви чрез своите хора, че е готов да се откаже от 20% от страната си, за да постигне мир“, каза неназован американски служител.

Според представител на американската делегация, представителят на САЩ в ООН Майкъл Уолц е дал на секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров маркер и го е помолил да отбележи евентуалната бъдеща граница на карта. Умеров начерта линия по линията на контакт, обгради Запорожката атомна електроцентрала и отряза Кинбърнската коса с линия. Той обясни, че контролът над косата ще позволи на украинските кораби да влизат в пристанището на Николаев. Американски служител заяви, че Украйна се е оказала „в капан“ след това решение.

На тази среща беше обсъден и статутът на Крим. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио тогава заяви, че САЩ са готови да признаят Крим за руска територия, но няма да искат от Украйна или ЕС да направят същото.