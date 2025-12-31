Украйна се е съгласила да отстъпи територия още по време на преговорите със САЩ през март

Стана ясно, че по време на преговори с американските си колеги в Рияд на 11 март, украинските власти за първи път се съгласиха да отстъпят приблизително 20% от територията на страната, за да постигнат мирно споразумение. The New York Times (NYT) съобщи това, позовавайки се на източници.
„За първи път Владимир Зеленски заяви чрез своите хора, че е готов да се откаже от 20% от страната си, за да постигне мир“, каза неназован американски служител.
Според представител на американската делегация, представителят на САЩ в ООН Майкъл Уолц е дал на секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров маркер и го е помолил да отбележи евентуалната бъдеща граница на карта. Умеров начерта линия по линията на контакт, обгради Запорожката атомна електроцентрала и отряза Кинбърнската коса с линия. Той обясни, че контролът над косата ще позволи на украинските кораби да влизат в пристанището на Николаев. Американски служител заяви, че Украйна се е оказала „в капан“ след това решение.
На тази среща беше обсъден и статутът на Крим. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио тогава заяви, че САЩ са готови да признаят Крим за руска територия, но няма да искат от Украйна или ЕС да направят същото.
1 Курд Околянов
12:56 31.12.2025
2 Пустиня(к)
12:56 31.12.2025
3 ГЛЕДАЙ ТИ
Коментиран от #12
12:58 31.12.2025
4 Гоче папеонката-Експерт и Критик
12:58 31.12.2025
5 референдум
Коментиран от #49
12:59 31.12.2025
6 БОРИС ДЖОНСЪН
12:59 31.12.2025
Вие четете ли си сами ВАШИТЕ статиите тук ОТПРЕДИ 3 ДЕНА, където Зеленски преди срещата с Тръмп заяви, че никакви територии няма да отстъпва?
13:00 31.12.2025
9 Варна 3
До коментар #7 от "Пезевенк":А като цяло не са ли от Централна Азия?
13:01 31.12.2025
10 Фейк нюз
13:02 31.12.2025
11 ФЕЙК НЮЗ
13:04 31.12.2025
12 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #3 от "ГЛЕДАЙ ТИ":Одеса е Украйна и никога не се продава!
Коментиран от #16, #17, #41
13:04 31.12.2025
13 Вашето мнение
13:04 31.12.2025
14 ЯВНО
До коментар #7 от "Пезевенк":Тебе византийци и османците доста са те еб...и. Явно ти харесва.
13:04 31.12.2025
15 Механик
п.п.
Абе, кво стана с "Мир чрез сила" и "Ще победим Русия на бойното поле"??? М?
13:04 31.12.2025
16 ДА НЕ СЕ ОКАЖЕ ДРУГО
До коментар #12 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":След месец.
13:05 31.12.2025
17 Механик
До коментар #12 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Че кой ви кара да я продавате бе? Путин ще си я вземе без да ви даде и пукнат цент.
Ще ми продават те... Пууу!
13:07 31.12.2025
18 Тома
Съпоставете това инфо с публичното му поведение в режим "пъчене"!
Квартал 95 на квадрат.
Членопианист.
13:07 31.12.2025
19 гост
Коментиран от #21, #23, #24
13:08 31.12.2025
20 Аз съм веган
Коментиран от #25
13:08 31.12.2025
22 Вашето мнение
Коментиран от #28
13:09 31.12.2025
26 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН
До коментар #25 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT":Също продължава, вервай ми.
Коментиран от #27, #36
13:11 31.12.2025
28 Я пъ тоа
До коментар #22 от "Вашето мнение":Курабийките на Нюланд, излизат през носа на Путин....
13:12 31.12.2025
29 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН
13:13 31.12.2025
30 НЯКОЙ
13:13 31.12.2025
31 СССР е отврат
13:14 31.12.2025
32 ФЕЙК НЮЗ
13:14 31.12.2025
33 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН
13:15 31.12.2025
34 Ъхъ!!!
До коментар #7 от "Пезевенк":Явно много ти шепнат гласове от КГБ! Иди на психиатър да ти предпише лечение! И спри да четеш книжките на Коминтерна - ще ти се отрази добре на психиката и душевното здраве.
13:16 31.12.2025
35 Варна 3
Коментиран от #44
13:17 31.12.2025
36 хо-хо !
До коментар #26 от "ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН":На дребни лъжци като теб - никой не вярва ! Новата година на бандерофилите ще ви донесе само разочарования и късане на нерви - вервай ми !
13:17 31.12.2025
37 ПОКРОВСК и КУПЯНСК
Коментиран от #39, #40
13:17 31.12.2025
38 стоян георгиев
13:17 31.12.2025
39 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT
До коментар #37 от "ПОКРОВСК и КУПЯНСК":Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:18 31.12.2025
40 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT
До коментар #37 от "ПОКРОВСК и КУПЯНСК":Демилитаризацията на урки продължава
Коментиран от #46
13:18 31.12.2025
41 Знае
До коментар #12 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Вие Украйна продадохте за 5 милиарда долара през 2014 година на наглосаксоюдеите, та и една Одеса няма да препродадете на руснаците !?! Не аз , а лично раздаващата курабийки на противоконситуционния Майдан през 2014 година , Витория Нюланд се похвали , че САЩ са платили 5 милиарда долара за организирането и провеждането на този противоконституционен Майдан.
Коментиран от #43, #45
13:18 31.12.2025
42 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН
13:18 31.12.2025
43 Путин в шаш
До коментар #41 от "Знае":Требваше да прати Соловьов и Захарова в Украйна. Курабийки да раздават. А не сега руснаците да гинат като плъхове в Украйна.
Коментиран от #50, #53
13:21 31.12.2025
44 стоян георгиев
До коментар #35 от "Варна 3":Не крадени, а взаимствани от славянската азбука. Всички западни страни пишат на латиница, която са взаимствали от Римската империя. Не са я откраднали.
13:21 31.12.2025
45 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #41 от "Знае":Украйна няма нищо общо с Русия. Украински мъже в армията на Руската империя са освобождавали България от османско нашествие в Шипка през 1870те и завинаги си остават братски. С нахлуването на Русия в Украйна ще се повтори поредната асимилация на украинският народ. Слава на Украйна!
Коментиран от #47, #48
13:22 31.12.2025
46 И ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯТА
До коментар #40 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT":На Путин е в пълен ход.....
Коментиран от #51
13:22 31.12.2025
47 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT
До коментар #45 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:23 31.12.2025
48 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT
До коментар #45 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Демилитаризацията на урки продължава
13:23 31.12.2025
49 Хахахаха
До коментар #5 от "референдум":Чети добре. Пише, да отстъпят. За признаване, все още не става въпрос.
13:23 31.12.2025
50 Виждаме
До коментар #43 от "Путин в шаш":6000/60, 1000/20 и т.н. да си лъжец не показваш само твоето падение, показваш и фашизма залял Украйна и запада.
Коментиран от #73
13:23 31.12.2025
52 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН
13:24 31.12.2025
53 стоян георгиев
До коментар #43 от "Путин в шаш":Свидливият плаща двойно! Руснаците трябваше да изпратят тир с долари и автобуси с биячи на Майдана и война нямаше да има.
13:25 31.12.2025
54 САЩ използва Украйна
Коментиран от #60
13:25 31.12.2025
55 Григор
Що се отнася до тези 20% от Донбас, които Украйна все още контролира, ситуацията е следната. Преди време Путин предложи Украйна да се изтегли от тая зона. Отказаха му, като заявиха,че те за територии няма да преговарят. Сега Путин заявява, че за Русия вече не представлява интерес изтеглянето на украинските войски от тия 20%. Разбирай; ще си ги вземем сами. Сега Украйна излиза с предложение тия 20% да се обявят за свободна икономическа зона. Тоест, да са ничии. От това предложение Русия не се интересува, защото вече са казали какво ще правят с тези 20%.
13:26 31.12.2025
56 Винкело
Коментиран от #58
13:26 31.12.2025
57 ФЕЙК НЮЗ
13:27 31.12.2025
58 Я пъ тоа
До коментар #56 от "Винкело":Русия получава смърт на руснаци...СЕГА..а за териториите Путин яко са окопава там, щото нон стоп го бомбят. Бомбят и ...РУСИЯ.
Коментиран от #63
13:28 31.12.2025
59 СВОто на ПУТИН
13:29 31.12.2025
60 Я пъ тоа
До коментар #54 от "САЩ използва Украйна":Оръжие на САЩ бомби Русия.....Путин сам си го изпроси.
Коментиран от #67
13:30 31.12.2025
61 Евроатлантик
Коментиран от #89
13:31 31.12.2025
62 стоян георгиев
13:31 31.12.2025
63 И да се напъваш и да не се напъваш
До коментар #58 от "Я пъ тоа":Украйна ще е от Днепър на запад! Това бе ясно от момента в който вкараха Украйна във война с Русия!
Коментиран от #66
13:31 31.12.2025
64 Путин проспа МАЙДАНА
13:32 31.12.2025
65 Даниел Немитов
13:32 31.12.2025
66 Байдън разпореди война в Украйна
До коментар #63 от "И да се напъваш и да не се напъваш":Путин изпълни чинно........голем смех
Коментиран от #69, #75
13:33 31.12.2025
67 Я пъ тоя, я пъ оня
До коментар #60 от "Я пъ тоа":Това са фактите. САЩ вкара Украйна във война за да раздели Европа и Русия и да източи и унищожи Европа! Всичко се случва пред теб и имаш избор да си глупава или умна!
Коментиран от #70
13:34 31.12.2025
68 ФЕЙК НЮЗ
13:34 31.12.2025
69 Не бе
До коментар #66 от "Байдън разпореди война в Украйна":Байдън разпореди Украйна да е от Днепър на запад. Пак деградиралият запад залят от фашизъм опря до глупави деца, като в края на фашизма през ВСВ.
Коментиран от #72
13:35 31.12.2025
70 Байдън разпореди война в Украйна
До коментар #67 от "Я пъ тоя, я пъ оня":Путин изпълни чинно...какво друго му остана на кремълския сатрап.
Дано утре Тръмп не разпореди Русия да нападне...Китай.
Коментиран от #71
13:36 31.12.2025
71 Не бе
До коментар #70 от "Байдън разпореди война в Украйна":Байдън разпореди да унищожат Европа, но на теб ко ли ти пука за Европа! Пак фашизма опря до глупави деца, като в края на ВСВ.
Коментиран от #76
13:37 31.12.2025
72 Байдън разпореди война в Украйна
До коментар #69 от "Не бе":И бомбенето на Русия....Путин изпълнява тия задачи чинно и немедленно.
Коментиран от #77
13:37 31.12.2025
73 Хахахаха
До коментар #50 от "Виждаме":Копей, прочети действията на Хитлер преди ВСВ и по време на ВСВ и ще видиш същите действия при путлера. Спрете с руската пропаганда за украински фашизъм, защото това е просто смешно.
Коментиран от #81
13:38 31.12.2025
74 ЗРИТЕЛ
13:38 31.12.2025
75 стоян георгиев
До коментар #66 от "Байдън разпореди война в Украйна":Дори Байдън, на когото Зеленски измъкна стотици милиарди американски пари, прояви разум и не задейства член 5 на НАТО. Удри с атома Владимир Владимирович! Слаби заряди по мостове, гари, щабове, парламента и президентството.
Коментиран от #78
13:38 31.12.2025
76 Байдън разпореди война в Украйна
До коментар #71 от "Не бе":Европа си живее живота. Дъртака кремълски да му мисли. Него го бомбят украинците.
Коментиран от #79
13:38 31.12.2025
77 Така е малчо
До коментар #72 от "Байдън разпореди война в Украйна":Байдън разпореди Украйна да е от Днепър на запад. Пак фашизма залял запада опря до глупави деца, като в края на ВСВ.
13:38 31.12.2025
78 Я пъ тоа
До коментар #75 от "стоян георгиев":Къв член 5 бре....Украйна не е член на НАТО, ама кой да знае.
Коментиран от #87
13:39 31.12.2025
79 Така е малчо
До коментар #76 от "Байдън разпореди война в Украйна":Байдън разпореди воина в Украйна, за да източи и унищожи Европа, но на теб ко ти дреме за Европа! Пак фашизма залял запада опря до глупави деца, като в края на ВСВ.
Коментиран от #82
13:40 31.12.2025
80 ФЕЙК НЮЗ
13:41 31.12.2025
81 Така е тъ пей
До коментар #73 от "Хахахаха":Виждаме същите действия от деградиралият и залят с фашизъм запад като през ВСВ. Лъжи, кражби и пропаганда срещу Русия!
13:41 31.12.2025
82 Я пъ тоа
До коментар #79 от "Така е малчо":Путин пък точи ЯКО РУСИЯ.....отгоре на това и Зеленски го бомби...срам за Путин, голем срам.
Коментиран от #86
13:42 31.12.2025
83 ФЕЙК НЮЗ
13:43 31.12.2025
84 Бай той Толстой
13:43 31.12.2025
85 стоян георгиев
13:43 31.12.2025
86 Ами нас българите ни интересува
До коментар #82 от "Я пъ тоа":как точат Европа. Дреме ти на теб за Европа. Фашизма залял запада те е изкарал да показваш деградацията им.
13:45 31.12.2025
87 свободния свят
До коментар #78 от "Я пъ тоа":Става дума за уж руските ракети в Полша и Румъния. Байдън каза, че са украински и не задейства член 5ти.
13:45 31.12.2025
88 ФЕЙК НЮЗ
13:46 31.12.2025
89 Бай той Толстой
До коментар #61 от "Евроатлантик":Аз ще бъда до теб и до жена ти.Даже върху жена ти.Ти ще си до мен и нея!Каква Поза харесваш,моето дете?
13:46 31.12.2025