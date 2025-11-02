Новини
Жертвите на свлачищата в Кения вече са 26 ВИДЕО

2 Ноември, 2025 03:40, обновена 3 Ноември, 2025 03:12 1 046 0

Най-малко 29 души все още са в неизвестност, а 21 оцелели получават медицинска помощ.

Жертвите на свлачищата в Кения вече са 26 ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Броят на жертвите на свлачищата в западната част на Кения достигна 26, докато спасителните екипи продължават да претърсват затрупаните от кал села, съобщиха официални представители, цитирани от ДПА.

„Някои семейства са загубили по повече от петима близки роднини“, заяви днес пред репортери министърът на вътрешните работи Кипчумба Муркомен.

Силните дъждове, които започнаха в петък вечерта, наводниха хълмовете и предизвикаха свлачища, които погълнаха домовете в редица селища. Камъни, кал и наводнения отнесоха добитък, реколта и домове, изолирайки отдалечени селскостопански общности.

„Пътищата са напълно разрушени. В момента сме изолирани. Тук няма движение по пътищата“, обясни полицейският командир Заблон Окойо.

Метеорологичната служба на Кения предупреди за продължителни проливни дъждове през следващите дни.


