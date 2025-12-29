Новини
Четирима души загинаха при пожар в апартамент в Камчатка

Четирима души загинаха при пожар в апартамент в Камчатка

29 Декември, 2025 06:39

Сред жертвите на трагедията в Петропавловск-Камчатски са две деца

Четирима души загинаха при пожар в апартамент в Камчатка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Четирима души, включително две деца, загинаха при пожар в Петропавловск-Камчатски, съобщиха от Министерството на здравеопазването на Камчатския край пред РИА Новости.

Трагедията се е разиграла на улица „Горки“ 15/2 в града.

Според регионалния отдел на Министерството на извънредните ситуации, 12 души в три превозни средства са се борили с огъня. Приблизителната площ на пожара е десет квадратни метра.

Според спасителите, по време на издирването в апартамента са открити четирима души в безсъзнание - две деца и двама възрастни мъже.

„Преди пристигането на екипа на линейката, пожарникарите са извършили реанимационни мерки, след което са предали хората на отзовалите се парамедици. За съжаление, те не са могли да бъдат спасени“, заявиха от отдела.

Служители на Държавния пожарен надзор разследват причината за инцидента.

Образувано е наказателно дело.


Русия
